Адский огонь русских: на что способен новый «Солнцепёк» (ФОТО)

«Солнцепёк» похож одновременно на танк и знаменитую «Катюшу». Боевики в Сирии боятся их не меньше, чем самолетов наших ВКС.

Я не знаю, что кричат боевики, когда их атакует тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек». Наверное, что-то вроде «Спасайся, на нас идет адский огонь русских!!!». И бросаются наутек. Впрочем, скрыться мало кому удается. Залп накрывает площадь в два квадратных километра, ни зеленка, ни складки местности не помогают, передает телеканал «Звезда».

«Солнцепек» похож одновременно на танк и знаменитую «Катюшу». Боевики в Сирии боятся их не меньше, чем самолетов наших ВКС. В Латакии, под Пальмирой, в провинции Хама и в других освобождаемых сирийской армией районах система здорово добавляет жару палящему солнцу. Кадры работы «Солнцепека», распространенные сирийскими военными, облетели весь мир. Западные СМИ тут же окрестили российские ТОС «ужасающим оружием».

Сначала был «Буратино»

Джихадисты испытали на себе мощь нашей огнеметной системы еще 30 лет назад. Первые ТОС-1 под названием «Буратино» поступили в Афганистан под самый занавес войны. Пробыли они в Афгане недолго, но впечатление, как утверждают очевидцы, оставили неизгладимое.

Поражающий эффект «Буратино» основывался на действии термобарической смеси, состоящей из горючей жидкости и порошка легких металлов. Смесь с помощью неуправляемого реактивного снаряда доставляется в расположение противника, распыляется, смешиваясь с воздухом, и детонирует.

Снаряд ТОС не только выжигает территорию, но и добивает все живое, создавая область с резким перепадом давления. От такого снаряда не спрячешься за укрытием — адский огонь доберется и туда.

На «Буратино» пакет из 30 направляющих для реактивных снарядов размещался на шасси танка Т-72А. Калибр одного снаряда — 220 миллиметров при длине 3300 миллиметров. Дальность была небольшая, всего 3,6 километра. Это стало одной из причин дальнейшего усовершенствования.

Второй причиной стала недостаточная защищенность пакета направляющих. Это ведь не «Смерч», который бьет на 70 километров и может не опасаться ответки.

«Буратино» — инструмент сравнительно ближнего боя, а потому уязвим для вражеской артиллерии. Даже попадание бронебойной пули в направляющие грозило уничтожить всю машину.

В том же Афгане военные специально оставляли расположенные по краям направляющие пустыми, чтобы шальной осколок не залетел.

Ко всему прочему, транспортно-заряжающая машина (ТЗМ), без которой «Буратино» мог дать только один залп, была размещена на шасси «КрАЗ-255Б». Это делало ее плохо защищенной, да и проходимостью машина уступала огнеметной системе.

Порой получалось, что из-за распутицы и бездорожья ТЗМ была не в состоянии подвезти снаряды на позицию. Так что вскоре военные выдвинули конструкторам целый перечень требований.

Залп за 12 секунд

ТОС-1А, новая модификация огнеметной системы под названием «Солнцепек», появилась в начале нулевых. Направляющие расположились на том же шасси Т-72А, но на этот раз на эту же основу поместили и заряжающую машину.

«Солнцепек» получил новый боеприпас: при том же калибре в 220 мм его длина составила 3700 миллиметров против 3300 у первой модификации, а вес — 217 кг против 173. При этом количество направляющих (и соответственно ракет) уменьшилось с 30 до 24.

За счет экономии места и веса инженеры укрепили конструкцию: теперь она может выдержать выстрел бронебойной пули с расстояния больше 600 метров.

Враг, кстати, и не заметит, что ракет стало меньше. За счет выросшей мощности новые боеприпасы могут накрыть меньшим числом те же 2000 квадратных метров. А дальность стрельбы ТОС-2 выросла с 3,6 до 6 километров.

«Солнцепек» оборудован системой наведения на цель, состоящей из оптического прицела, лазерного дальномера, датчика крена и электронного баллистического вычислителя.

Дальномер определяет расстояние с точностью до 10 метров, данные автоматически вводятся в вычислитель, а тот рассчитывает необходимый угол стрельбы, учитывая ее крен и дифферент.

Отличает новую ТОС и удивительная мобильностью: всего полторы минуты проходит от остановки машины до готовности к залпу по цели. Сам залп осуществляется автоматически.

В зависимости от обстановки огонь может вестись одиночными и парными выстрелами, в первом случае залп занимает 12 секунд, во втором — 6 секунд.

Экипаж машины состоит из трех человек: водителя-механика, наводчика и командира. Для его защиты экипажа на ТОС-2 «Солнцепек» предусмотрено вспомогательное вооружение: пулемет РПКС-74 с боезапасом в 1440 патронов, автомат, противотанковый гранатомет РПГ-26 и десять ручных гранат Ф-1.

Кроме того, «Солнцепек» оснащен бульдозерным оборудованием для самоокапывания, четырьмя установками системы пуска дымовых гранат, а также термической дымовой аппаратурой, создающей завесу протяженностью до 400 метров.

Гроза террористов

Несмотря на все плюсы, на вооружение Российской армии «Солнцепеков» поступило немного — всего несколько десятков. Почему? ТОС оказалась плохо приспособленной к ведению традиционной окопно-позиционной войны.

Даже с увеличенной дальностью «Солнцепеки» должны находиться слишком близко к линии фронта и могут стать хорошей мишенью для вражеских пушек. Проще дать залп с безопасного расстояния «Смерчем», зарядив его теми же термобарическими снарядами.

А вот для борьбы с террористами, когда четко определенной линии фронта нет, «Солнцепеки» оказались прекрасным оружием. Бои с группировками боевиков чаще всего проходят на сравнительно короткой дистанции.

У «Смерча» 25 километров — минимальная дальность, он засевших неподалеку отморозков никак не достанет. Зато это сделает «Солнцепек». Его развертывание и передислокация проходит значительно быстрее, чем у дальнобойных систем: ракеты еще летят, а ТОС-2 уже меняет позицию.

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Лучше всего «Солнцепек» подходит для ведения боевых действий в горах, для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники — тех же любимых боевиками «тачанок» на основе пикапов.

Это и делает ТОС-1А незаменимым в той войне, которую с нашей помощью ведет сейчас сирийская армия.

Владимир Демченко