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ВКС РФ до 2018 года получат более 70 самолетов и вертолетов и более 40 ЗРК

03:30. 11 августа 2017 Просмотров - 153 Нет комментариев Опубликовал:
ВКС РФ до 2018 года получат более 70 самолетов и вертолетов и более 40 ЗРК | Русская весна

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ до конца года получат свыше 70 самолетов и вертолетов, столько же радиолокационных средств и свыше 40 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), сообщил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев.

«Всего до конца года на вооружение в части ВКС поступят еще более 70 единиц авиационной техники, свыше 40 зенитных ракетных комплексов и порядка 70 радиолокационных средств», — сказал Бондарев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, в этом году в ВКС уже поступило около 50 единиц новой авиационной техники: это самолеты Су-34, Су-35С, Су-30 СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8 МТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.

Также он отметил, что промышленность занимается доработкой и передачей космических аппаратов, ракет-носителей военного назначения, радиолокационных станций высокой заводской готовности для обеспечения замкнутого поля предупреждения о ракетном нападении.

Бондарев напомнил, что в ВКС проводится работа по переоснащению воинских частей на новую и модернизированную технику до уровня 70% от штатной численности.

«Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки. Отмечу, что при планировании модернизации Воздушно-космических сил основное внимание уделялось воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы», — резюмировал он.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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