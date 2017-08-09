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Кто срывает интеграцию?

14:51. 9 августа 2017 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:

Мощные силы заинтересованы в том, чтобы сорвать сближение России и Белоруссии

Минск — самый надежный союзник Москвы и именно это обстоятельство не устраивает Запад. Кроме того, против Белоруссии ведется информационная кампания. Как этому противостоять? Недавно появилась Общественная Палата Союзного государства, и на вопросы ДеньТВ, отвечает один из главных создателей этой организации.

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Рекомендуем:

Беларусь победившая всех. Взгляд на братскую страну без розовых очков, Ольшевский Александр Сергеевич

Представители “Концептуала” стали членами Общественной Палаты

Путину доложили о создании Общественной Палаты Союзного государства

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 15245 10283
    Серый 9 августа 2017 в 15:54 Ссылка Пометить
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    Кто не допустил Белоруссию к торгам по приватизации Башнефти, и отдал эту нефтяную компанию нашему лучшему и верному союзнику, Катару ?
    Кто устроил танцы с Уралкалием, подставив таким образом Беларуськалий , через совместное объединённое предприятие ?
    Кто постоянно “рубит” поставки молочки из Белоруссии в Россию ? Хотя Белоруссия вкладывалась и вкладывается в развитие своих с/х предприятий и перерабатывающую пр-ть постоянно, в отличие от российской стороны?
    Кто убрал пошлины на карьерные самосвалы Катерпиллер, обесценив таким образом активы Белаза ? Таких предприятий, всего два в мире. Самосвалы собираются чуть ли не как самолёты.
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    В РБ за все 27-мь лет закрылось одно-единственное пром.предприятие. А сколько в России ?
    Так что же (или кто) мешает интеграции ?

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