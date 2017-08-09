Кто срывает интеграцию?
Мощные силы заинтересованы в том, чтобы сорвать сближение России и Белоруссии
Минск — самый надежный союзник Москвы и именно это обстоятельство не устраивает Запад. Кроме того, против Белоруссии ведется информационная кампания. Как этому противостоять? Недавно появилась Общественная Палата Союзного государства, и на вопросы ДеньТВ, отвечает один из главных создателей этой организации.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Кто не допустил Белоруссию к торгам по приватизации Башнефти, и отдал эту нефтяную компанию нашему лучшему и верному союзнику, Катару ?
Кто устроил танцы с Уралкалием, подставив таким образом Беларуськалий , через совместное объединённое предприятие ?
Кто постоянно “рубит” поставки молочки из Белоруссии в Россию ? Хотя Белоруссия вкладывалась и вкладывается в развитие своих с/х предприятий и перерабатывающую пр-ть постоянно, в отличие от российской стороны?
Кто убрал пошлины на карьерные самосвалы Катерпиллер, обесценив таким образом активы Белаза ? Таких предприятий, всего два в мире. Самосвалы собираются чуть ли не как самолёты.
Естественно, это Америка. Наши власти и эффективные менеджеры тут ни при чём.
Это не они делали Лукашенко ультиматумы по продаже МАЗА и др. предприятий, после того, как устраивали искусственный кризис в РБ.
В РБ за все 27-мь лет закрылось одно-единственное пром.предприятие. А сколько в России ?
Так что же (или кто) мешает интеграции ?