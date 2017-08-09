Кто срывает интеграцию?

Концептуал СМИ Мощные силы заинтересованы в том, чтобы сорвать сближение России и Белоруссии

Минск — самый надежный союзник Москвы и именно это обстоятельство не устраивает Запад. Кроме того, против Белоруссии ведется информационная кампания. Как этому противостоять? Недавно появилась Общественная Палата Союзного государства, и на вопросы ДеньТВ, отвечает один из главных создателей этой организации.

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Представители “Концептуала” стали членами Общественной Палаты



Путину доложили о создании Общественной Палаты Союзного государства

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