Генеральный прокурор срывает маски с режима Плахотнюка

Молдова тонет в преступности, и ей нужна «соломинка». 24 февраля генеральный прокурор Республики Молдова Эдуард Харунжен выступил с разоблачительной речью на общем собрании прокуроров. Приводя в течение двух часов многочисленные факты, он подвел своих коллег по цеху, представителей силовых структур, журналистов и других участников мероприятия к сокрушительным для нынешней власти выводам.Первое, что «венчает» усилия евроинтеграторов, – продолжается рост преступности. В 2016 году было совершено около 42 тысяч преступлений. В целом рост составил примерно 5 процентов.Что характерно, половина правонарушителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Генеральный прокурор обратил внимание на то, что пристрастие к употреблению алкоголя сформировалось у огромной части населения.Вывод Эдуард Харунжена полностью совпадает с мнением зарубежных экспертов, которые уже на протяжении многих лет относят Молдову к самым пьющим в мире странам.По мнению руководителя молдавской прокуратуры, злоупотребление алкоголем «связано с отсутствием занятия, постоянного места работы, психологическим состоянием и интеллектуальной деградацией». Это другой важный вывод.Конечно, он не блещет новизной, но впервые на таком высоком уровне озвучены истинные итоги восьми лет правления альянсов за европейскую интеграцию. Огромное число людей (что совсем не соответствует официальной статистике) не имеют постоянной работы, их психологическое состояние никуда не годится, они подавлены, балансируют на грани нервного срыва, готовы на преступление. Происходит распад личности и «интеллектуальная деградация». Если сравнить такое состояние значительной части общества с заявленными проевропейскими властями целями, то очевиден полный крах политики партий власти – прежде всего ДПМ, ЛПМ и ЛДПМ. Где европейские ценности? Где новые рабочие места? Где достойный уровень жизни? Коррупция, воровство, бандитизм – сплошная преступность.Особенно хотелось бы сказать об «интеллектуальной деградации». За прошедшие 8 лет выросло целое поколение молодых людей, которое или не посещали школу, или бросили учебные заведения в раннем возрасте. Фактически это неграмотные, им трудно ориентироваться в обществе. Они не знают не только что такое евроинтеграция, но кто они, зачем они существуют, куда идут. Не находя смысла в окружающей действительности, они обретают «истину в вине».А затем происходит «падение», в общем, по всем известной схеме: «Украл – выпил – в тюрьму». Романтика с большой дороги по пути в никуда. Примечательно, что примеры для подражания новое поколение находит «в верхах». За извлечение выгоды из влияния и коррупцию осужден, как известно, бывший премьер-министр и лидер правившей много лет партии Влад Филат. Участником скандального преступления – убийства на элитной охоте – стал генеральный прокурор Валерий Зубко, чья фотография до сих пор красуется в коридорах этого важного государственного института. Конечно, это история. Но история очень некрасивая, когда дело пытались замять и скрыть.Есть еще и другие масштабные преступления, совершенные при участии высокопоставленных чиновников и политиков, но до них пока не дотянулись руки блюстителей порядка.У порочных явлений есть и другие корни. Как следует из доклада генпрокурора, на ситуацию влияет и то, что «на граждан оказывается давление пропагандой в СМИ идеи неуверенности в завтрашнем дне, насилия и [звучат] призывы порочить высокие ценности демократического общества».Такой вывод нельзя не назвать «стрелой», выпущенной непосредственно в координатора правящей коалиции и председателя ДПМ Влада Плахотнюка. Почему, думается, понятно. Олигарх контролирует в Молдове основные СМИ, на него работает множество блогеров, троллей. И выходит, что: либо его сотрудники отнимают у людей уверенность в завтрашнем дне, призывают к насилию, или своим бездействием способствуют распространению таких настроений.Обвинить оппозиционные силы в пропаганде неуверенности никак нельзя, так как основной мотив одного из главных оппонентов нынешней власти ПСРМ звучит так: «У Молдовы есть будущее».Также можно сказать, что своим обвинением генеральный прокурор бросил «камень» в огород унионистов. Особенно тех, что находятся во власти и занимают ответственные посты. Именно они во главе с бессменным лидером либералов Михаем Гимпу утверждают, что «У Молдовы нет будущего», «это страна без перспективы», «проект молдавского государства следует признать неудачным», а нам всем необходимо найти себе место в лоне матери-родины – Румынии.Однако нельзя не заметить, что Эдуард Харунжен несколько преувеличил силу воздействия призывов «порочить высокие ценности демократического общества», если таковые действительно существуют. Дело в том, что свобода СМИ – это и есть один из важных индикаторов демократичности общества. И получается, что СМИ призывают порочить самих себя и рубят сук, на котором сидят? Вы видели такие СМИ? Я – нет.Во-вторых, если объективно описывать молдавскую действительность, то автоматически приходится развенчивать молдавский вариант «демократии». Официально Молдова является обществом переходного типа. Страна застряла в транзите и никак не может избавиться от тоталитарного прошлого. То, что мы сейчас видим, никакого отношения к демократическим институциям не имеет. Если бы это было иначе, то зачем нужны были бы планы ассоциации и всякого рода реформы, например, в области юстиции и прокуратуры, в частности? Или, может быть, приобретение дорогих автомобилей на деньги европейских спонсоров – это и есть конечная цель нововведений в генпрокуратуре?Другими словами, нельзя опорочить то, чего нет. А когда будет, когда станет работать безукоризненно, то никакие призывы просто не помогут. Этому и учит народная мудрость: «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет».А вот в чем генпрокурор прав, и с ним нужно согласиться: «Это делают те, кто формирует общественное мнение, и политические актеры». О том же самом говорит другая известная пословица: «Рыба гниет с головы», или «Каков поп, таков и приход». Но продолжать тему нет смысла, потому что даже в этой короткой заметке нами говорено достаточно о том, «кто виноват». Лучше мы обратим внимание на другое.Конечно же, тысячу раз прав Эдуард Харунжен в том, что «плачевная ситуация связана и с развращенными нравами граждан, низким уровнем жизни, бедностью и беспрепятственным доступом к алкоголю». Молдова тонет. По пьянке. И у нее другого средства, как ухватиться за соломинку, просто нет. И вот такой «соломинкой» могла бы стать генеральная прокуратура.Было время, когда мафия взяла за горло США. И так продолжалось до тех пор, утверждают историки американской «Коза ностры», пока президент не назначил честного генпрокурора. И он потихоньку начал расчищать авгиевы конюшни. Медленно, но дело пошло, так как было желание покончить с властью бандитов.В тот же день, когда проходило общее собрание прокуроров, бывший премьер Ион Стурза, своеобразный лидер общественного мнения, открыто рассказал о том, что в Молдове шантажировали главу государства: «Тимофти жестоко шантажировали, используя его семью, трех сыновей. Лично я тогда предпринял меры безопасности для Тимофти и его семьи и предупредил иностранных послов. Один из сыновей Тимофти покинул Республику Молдова с помощью посольства Германии в Молдове. Николае Тимофти получил тогда сильную поддержку со стороны западных дипломатов, но в итоге испугался и уступил. По-человечески я понимаю Тимофти. Он не был готов к должности президента, которая превысила его возможности. В конечном счете, он попросил прощения у Плахотнюка, потому что хотел обеспечить себе спокойную старость».Молдова – страна, где могут шантажировать главу государства. И спасали его, если верить словам экс-премьера, не генпрокуратура, а иностранные представительства и частное лицо.С чего-то всегда надо начинать. Может быть, генпрокуратура начнет спасать Молдову, вытаскивать ее из болота бандитизма и коррупции с этого эпизода? Как-никак глава государства. Хоть и бывший, и не очень заслуживающий помощи. К тому же именно Николае Тимофти утвердил Эдуарда Харунжена в должности генерального.Если не расследовать по-настоящему и честно подобные факты, или такие преступления, как погромы 9 апреля 2009 года, «кража века», то Молдова станет страной непригодной для жизни, а нравы людей будут еще больше развращаться.Раньше в подобных ситуациях говорили: «Начни с себя».Или честь прокурорского мундира в Молдове уже ничего не значит?

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com