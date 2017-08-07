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Сводки от ополчения Новороссии 07 августа 2017

09:06. 7 августа 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

Мне приходят повестки из ВСУ, а я показываю, в кого они стреляют, — донбасский военный фотограф (ФОТО)

Мне приходят повестки из ВСУ, а я показываю, в кого они стреляют, — донбасский военный фотограф (ФОТО) | Русская весна

После начала конфликта в Донбассе фотограф из Краматорска под псевдонимом Дэн Леви бросил коммерческую съёмку и с головой погрузился в происходящее на востоке Украины.

Сейчас он работает над проектом «Посмотри в глаза Донбассу», итогом которого станет выпуск альбома с чёрно-белыми фотографиями детей, живущих в зоне боевых действий. По словам Дэна, таким образом он хочет показать украинцам, в кого на самом деле стреляют их солдаты.

Дэн Леви родился и вырос в Краматорске. По словам фотографа, когда в город пришла война, ему захотелось быть в гуще событий.

«С началом событий в нашем городе, где, как и в ряде остальных городов области, начали проходить митинги, захваты государственных учреждений, блокирования украинской техники местными жителями, я старался фотографировать происходящее», — говорит Дэн.

До войны он снимал больше для себя и специального образования не получал. Дэн занимался коммерческой съёмкой, но оставил это направление после начала войны.

«На тот момент никто не понимал, к чему всё идёт и какие события последуют после, но однозначным чувством был интерес ко всему новому и ощущение необходимости видеть всё своими глазами», — рассказывает фотограф.

Сейчас Дэн живёт в Донецке, а в родном городе в последний раз был в 2015 году. Тогда он добрался до Краматорска в объезд украинских пунктов. Вскоре его занесли в базу данных сайта «Миротворец». При этом из военкомата на имя Дэна несколько раз приходила повестка.

На своей странице в Facebook Дэн часто публикует фотографии детей из Донбасса. «Дети, которые живут вблизи линии фронта с самого начала войны, которые видели её последствия, получают особый опыт», — считает фотограф.

По его словам, вместо познания мира такие дети вынуждены «адаптироваться к окружающей разрухе, хроническому страху, темноте и сырости подвалов, в которых многим из них пришлось сидеть месяцами».

«Как-то услышал от одной девочки, что с момента начала войны время для неё будто остановилось и спустя три года она по-прежнему ощущает себя на девять лет — так же, как в день, когда началась война», — рассказал собеседник RT.

Одну из самых известных своих фотографий Дэн сделал в 2015 году в Дебальцеве во время раздачи гуманитарной помощи. За две недели до этого город находился в эпицентре боевых действий, в результате которых местные жители остались без света, воды и газа.


На фото: Девочка с бабушкой в Дебальцеве.

«Помню, как еду готовили прямо во дворах на костре, а при въезде в ночной город казалось, что перемещаешься по городу-призраку, во что поверить окончательно не давали только кое-где мерцающие огоньки свечей в окнах», — рассказывает Дэн.

Сейчас фотограф вместе с военкором Ириной Лашкевич работает над проектом «Посмотри в глаза Донбассу», по итогам которого планируется выпуск объёмного печатного фотоальбома. В нём будут размещены чёрно-белые портреты детей, которые длительное время живут в обстреливаемых районах и прифронтовых посёлках.

«Основная цель — показать националистически настроенному украинскому обществу глаза тех, в кого на самом деле стреляют их солдаты и кого украинцы заочно должны ненавидеть согласно политике, навязываемой государством», — отметил Дэн в разговоре с RT.

Фотограф рассказал, что во время съёмок эмоциональное восприятие происходящего притупляется, а все мысли концентрируются на технической стороне работы:

«Только вернувшись с места съёмки и открыв фотографии в редакторе, начинаешь в полной мере чувствовать весь трагизм происходящего».

При этом он отказался выделить какую-то одну фотографию. Дэн пояснил, что с каждым снимком у него связаны свои воспоминания и эмоции.

«Иногда смотрю на них как на окна в прошлое, которые возвращают на место съёмки и воскрешают в воображении запахи, атмосферу, звуки и динамику, происходившую за рамками кадра», — сказал он в беседе с RT.

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Главным фактором оценки работы для Дэна является отклик общества, и фотографии, которые «пробивают стену равнодушия», становятся любимыми.

«Если люди, увидев фотографию, узнав о человеке или истории, изображённой на ней, захотели кому-то помочь и помогли, то эта фотография не может не стать любимой», — заключил Дэн.


На фото: Собака, хозяев которой накануне убило снарядом.

Екатерина Комарова, Илья Соколов

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Перемирие» на Трудовских (район Донецка), вечер 6 августа 2017 года

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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