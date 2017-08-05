Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2017
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Латвийский суд полностью оправдал ополченца, которому грозило 15 лет тюрьмы (ФОТО)
Суд в Риге 4 августа оправдал гражданина Латвии Артема Скрипника, который обвинялся в противоправном участии в конфликте в Донбассе, где он воевал на стороне ополчения.
Об этом сообщил Владимир Линдерман — защитник прав русскоязычного меньшинства Латвии.
«Артема Скрипника, которого обвиняли в участии в боевых действиях на стороне республик Донбасса, сегодня оправдали! При том что прокурор требовала 15 лет лишения свободы. Адвокат Имма Янсоне — молодец! Ну, и я тоже молодец», — заявил Линдерман, оказывавший Скрипнику правовую помощь.
Скрипник был задержан в начале 2016 года в Латвии. Судебное рассмотрение по его делу началось 1 февраля 2017 года и проходило в закрытом формате. Изначально его обвиняли по статье УК Латвии 77 прим. — «Незаконное участие в вооружённом конфликте, направленное против территориальной целостности или политической независимости признанных государств».
Позже прокуратура добавила новые обвинения: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации.
Как ранее отмечал Линдерман, прокуратура по большому счёту даже не пыталась предоставить какие-то улики, его судили за сам факт поездки в ЛНР. Якобы «преступная организация ЛНР» планировала свергнуть законную украинскую власть, чтобы присоединить Донбасс к России.
Сам обвиняемый не отрицал своего участия в ополчении, но настаивал, что после тяжелого ранения осенью 2014 года занимался в Донбассе гуманитарной деятельностью.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Вся правда о «продвижении» ВСУ на Светлодарской дуге
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 04.08.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 4 августа 2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com