Сводки от ополчения Новороссии 05 августа 2017

Суд в Риге 4 августа оправдал гражданина Латвии Артема Скрипника, который обвинялся в противоправном участии в конфликте в Донбассе, где он воевал на стороне ополчения.

Об этом сообщил Владимир Линдерман — защитник прав русскоязычного меньшинства Латвии.

«Артема Скрипника, которого обвиняли в участии в боевых действиях на стороне республик Донбасса, сегодня оправдали! При том что прокурор требовала 15 лет лишения свободы. Адвокат Имма Янсоне — молодец! Ну, и я тоже молодец», — заявил Линдерман, оказывавший Скрипнику правовую помощь.

Скрипник был задержан в начале 2016 года в Латвии. Судебное рассмотрение по его делу началось 1 февраля 2017 года и проходило в закрытом формате. Изначально его обвиняли по статье УК Латвии 77 прим. — «Незаконное участие в вооружённом конфликте, направленное против территориальной целостности или политической независимости признанных государств».

Позже прокуратура добавила новые обвинения: преступления против мира и человечества, геноцид, военные преступления, совершенные в составе преступной организации.

Как ранее отмечал Линдерман, прокуратура по большому счёту даже не пыталась предоставить какие-то улики, его судили за сам факт поездки в ЛНР. Якобы «преступная организация ЛНР» планировала свергнуть законную украинскую власть, чтобы присоединить Донбасс к России.

Сам обвиняемый не отрицал своего участия в ополчении, но настаивал, что после тяжелого ранения осенью 2014 года занимался в Донбассе гуманитарной деятельностью.

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