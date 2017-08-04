Сводки от ополчения Новороссии 04 августа 2017

Танкисты, мотострелки и артиллеристы Народной милиции ЛНР провели масштабные учения по отработке элементов маневренной обороны.

Об этом с одного из военных полигонов оборонного ведомства Республики передает корреспондент ЛИЦ.

В ходе занятий отрабатывались действия как отдельных военнослужащих, так и подразделений в целом в условиях оборонительного боя. Также отрабатывались организация управления, связи и взаимодействия подразделений.

В учениях было задействовано свыше 100 единиц техники и более 700 человек личного состава. При этом официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что большая часть личного состава впервые принимала участие в подобного рода «масштабном мероприятии, получая необходимые навыки и знания в практическом овладении вооружением и военной техникой в условиях, приближенных к боевой обстановке».

«Практический опыт получили стрелки при выполнении стрельб из различных видов вооружения, экипажи боевых машин, танковые подразделения, минометные, артиллерийские и зенитные расчеты. Подразделения обеспечения слаженно отработали вопросы по организации подвоза боеприпасов, эвакуации техники и личного состава с поля боя, а также организации тылового пункта управления», — рассказал Марочко.

«Подразделения показали высокий уровень слаженности и организации боевого управления, продемонстрировали постоянную боеготовность для выполнения поставленных перед ними задач», — подчеркнул подполковник.

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