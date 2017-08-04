Сводки от ополчения Новороссии 04 августа 2017
- 11:34 Музей воинской доблести Донбасса.
- Вчера 21:19 Народная милиция ЛНР провела масштабные учения по маневренной обороне (ФОТО).
- Вчера 20:38 В ДНР осудили украинского диверсанта, ранее воевавшего за Республику.
Музей воинской доблести Донбасса
Музей Новороссии как оказалось все-таки нашел себе новое пристанище и экспозиция продолжает жить.
"Музей воинской доблести Донбасса"
Как известно, еще в прошлом году существовал старый музей, в районе реки Пряжка, на западной окраине исторического района Коломна, он так и назывался – "Музей Новороссии".
Потом я слышал про какие-то проблемы возникщие у этого музея и о том, что ему пришлось закрыться и искать себе новое место. И вот сегодня, ЧИСТО СЛУЧАЙНО, в поисках проходного двора от Фонтанки в Юсуповский сад, я зашел в один из дворов по Набережной Фонтанки, как потом оказалось, не в тот, который надо было, чтобы попасть в сад. Ещё в арке я увидел указатель с магическим словом "Донбасс". Я вдруг сразу понял, что и это есть новое место, где разместилась экспозиция.
Из тысячи проходных питерских дворов мне сегодня суждено было зайти именно в этот, на Фонтанке, будто невидимая сила мною двигала.
Сейчас он называется "Музей воинской доблести Донбасса".
Расположен по адресу Набережная Фонтанки 119. Вход за пожертвования.
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8. Вражеские трофеи.
9. "Слава нацийи" валяется под ногами, что не может не вызывать глубокого удовлетворения.
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11. Вы знаете, это пожалуй единственное место в мире, где эта укронацистская мерзость представлена в виде трофеев. А значит те двуногие твари, нацепившие на себя "волчий крюк" полка "Азов", скорее всего уже обезврежены. И это конечно радует, что справедливое наказание их настигло.
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14. Деньги настоящие. Я их уже не видел больше 37 месяцев.
Интересно, а что сейчас можно купить на 100 гривен, на территории контролируемой киевской хунтой?
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19. А это уже НАШИ,
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28. Самые харизматичные командиры погибли.
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32. Самый короткий путь к музею лежит от улицы Садовой. От остановки 3-го трамвая "Переулок Бойцова".
33. Потом надо зайти вот сюда.
34. Сегодня также купил книгу. Решил поддержать наших киевских политэмигрантов Андрея Ткачева и Сашу Горохова, у которого в прошлом году гостил на Урале.
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http://flackelf.livejournal.com/882983.h
Сама экспозиция является уникальной и она конечно заслуживает большего, нежели еще одного полуподвального помещения. Обычно, такие музеи создаются уже после войны, а этот, собирался прямо в процессе, в результате чего в нем собрано немало уникальных экспонатов по горячим следам. Хочется надеяться, что со временем, данная экспозиция послужит основой для полноценного музея, который будет посвящен истории гражданской войны на Украине.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Народная милиция ЛНР провела масштабные учения по маневренной обороне (ФОТО)
Танкисты, мотострелки и артиллеристы Народной милиции ЛНР провели масштабные учения по отработке элементов маневренной обороны.
Об этом с одного из военных полигонов оборонного ведомства Республики передает корреспондент ЛИЦ.
В ходе занятий отрабатывались действия как отдельных военнослужащих, так и подразделений в целом в условиях оборонительного боя. Также отрабатывались организация управления, связи и взаимодействия подразделений.
В учениях было задействовано свыше 100 единиц техники и более 700 человек личного состава. При этом официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что большая часть личного состава впервые принимала участие в подобного рода «масштабном мероприятии, получая необходимые навыки и знания в практическом овладении вооружением и военной техникой в условиях, приближенных к боевой обстановке».
«Практический опыт получили стрелки при выполнении стрельб из различных видов вооружения, экипажи боевых машин, танковые подразделения, минометные, артиллерийские и зенитные расчеты. Подразделения обеспечения слаженно отработали вопросы по организации подвоза боеприпасов, эвакуации техники и личного состава с поля боя, а также организации тылового пункта управления», — рассказал Марочко.
«Подразделения показали высокий уровень слаженности и организации боевого управления, продемонстрировали постоянную боеготовность для выполнения поставленных перед ними задач», — подчеркнул подполковник.
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В ДНР осудили украинского диверсанта, ранее воевавшего за Республику
Верховный суд ДНР приговорил к 18 годам лишения свободы украинского диверсанта, ранее воевавшего за Республику и добровольно сдавшегося в плен ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства государственной безопасности ДНР.
«6 июля 2017 года на основании материалов, собранных и переданных МГБ ДНР, Военный Трибунал на правах палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики, рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Галагана Александра Николаевича, 1989 года рождения, уроженца Львовской области Украины, гражданина Российской Федерации в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК ДНР 419 „Добровольная сдача в плен“, 321 „Шпионаж“, 232 „Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности“, ч.1 ст. 378 „Незаконное пересечение Государственной границы Донецкой Народной Республики“, ч.3 ст. 386 „Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков“, признал виновным в совершении преступлений, предусмотренных данными статьями, и приговорил, на основании ч.3 ст.68 УК ДНР „Назначение наказания по совокупности преступлений“, к 18 (восемнадцати) годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
В МГБ отметили, что осужденный прибыл в ДНР для участия в противостоянии с Украиной в 2014 году. В январе 2015-го добровольно сдался в плен ВСУ и спустя некоторое время был задержан спецслужбами Республики на блокпосту при попытке пересечь государственную границу.
«СБУ провела с ним серьезную работу. Известно, что кроме всего вышеперечисленного в задачи задержанного входило похищение военнослужащих Республики», — добавили в министерстве.
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