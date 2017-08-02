Трамп подписал закон о санкциях против РФ
18:33. 2 августа 2017 Просмотров - 238 Один комментарий Опубликовал: brahman
Теперь уже официально.
Трамп подписал закон о санкциях против РФ. Вчера был небольшой фальстарт из-за неправильного перевода изречений Пенса, но сути это в принципе не меняет.
Что забавно, подписав этот закон, Трамп заявил, что ряд его положений прямо противоречат Конституции США. Но политические договоренности вынуждают Конституцией поступиться.
При этом, стороны ведут достаточно двусмысленную информационную кампанию в связи с очередной порцией санкций. С одной стороны, и Москва и Вашингтон, заявляют о дальнейшей деградации отношений, сыпятся сентенции, что текущая обстановка "хуже холодной войны", американские ястребы вопят, что "Россия за 400 лет не выполнила ни одного договора без принуждения", но вместе с тем, с обеих стороны одновременно идут дипломатические посылы, направленные на то, что надо остановиться и не усугублять ситуацию. В этом отношении много прояснит оговоренная встреча Тиллерсона и Лаврова в Маниле, где будет обсуждаться ситуация после введения санкций. Особых прорывов от нее не ждут, максимум, стороны договорятся оставить конфликт на текущем уровне и не усугублять его в дальнейшем, особенно в связи с шатким положением администрации Трампа, которая колеблется между желанием "открыть новую страницу в отношениях с Россией" и доказать критикам, что на самом деле "Трамп не агент Кремля". В Кремле меланхолично заявили, что хотели бы услышать персональные объяснения Трампа на тему подписанного закона.
Причины уступок Трампа носят объективный характер. Администрацию Белого Дома продолжает лихорадить. После того, как из Белого Дома "по собственному желанию" выгнали последовательно пресс-секретаря Спайсера и главу аппарата "параноидального шизофреника" Прибуса, новый глава аппарата генерал Келли, выгнал очередного пресс-секретаря Трампа, который публично и матерно ругал членов администрации Трампа. Скарамуччи вылетел со своего поста в рекордно короткий срок, подтвердив предположение своего предшественника Спайсера, что назначение Скарамуччи было большой ошибкой. Вопрос о том, вернется ли к Скарамуччи жена, которая подала на развод, потому что она ненавидит Трампа, не сообщается. На место Скарамуччи Келли хочет протащить еще одного "чекиста", своего бывшего пресс-секретаря в министерстве внутренней безопасности Лэпана. Американские чекисты рвутся к власти!
По всей видимости, если уж эти ребята не смогут навести порядок в команде Трампа, значит это дело совсем безнадежное – спустя пол года после инаугурации, команду Трампа раздирают внутренние противоречия, бесконечные утечки и обвинения в связях с Кремлем. Закон о санкциях тут вряд ли поможет сплочению, так как систематические попытки Трампа продемонстрировать сильную позицию в борьбе с внутриполитическими оппонентами регулярно упираются в слабость собственной команды, которая вольно или невольно саботирует линию Трампа.
Кроме того, Трамп назначил нового директора ФБР (уже 3-го за пол-года) Кристофера Рэя, вместо и.о. директора Эндрю Маккейба (занимавшего пост с момента увольнения Коми "за утрату доверия"), которого сам Трамп публично обвинил во взяточничестве. Но нет никакой гарантии, что и при этом директоре, будет поставлена точка в обвинениях Трампа в том, что он "агент Кремля". Ну а пока эти обвинения сохраняются во внутриамериканской повестке, демократы могут и дальше спокойно бойкотировать попытки Трампа отменить Обамакер и проводить самостоятельную внешнюю политику. С этого крючка ему так просто слезть не дадут.
PS. Трамп заявил http://www.rbc.ru/politics/02/08/2017/59
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“Болото” в Вашингтоне дерётся с “отстоем” в Москве, а неприятности у Трампа и у всех остальных.