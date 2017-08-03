Пошли в лобовую атаку

Концептуал СМИ Как конгресс заставил Дональда Трампа подписать закон о санкциях против России?

Президент США поставил свою подпись под законом об антироссийских санкциях. Вместе с тем глава Белого дома выступил с заявлением, в котором осудил инициативу продвигавшего законопроект конгресса. Однако отказ от подписания документа мог бы обернуться для Трампа импичментом, считают эксперты, — американские парламентарии были настроены добиваться принятия новых санкций. Недовольство ястребиными настроениями в конгрессе выразил и госсекретарь Рекс Тиллерсон, который в ближайшее время должен встретиться с российским коллегой на полях регионального форума АСЕАН. Глава Госдепа не теряет надежды «избежать конфликтов» с Москвой на фоне жёстких антироссийских санкций. О растущей пропасти между Белым домом и американской политической элитой — в материале RT.

2 августа Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, одобренный ранее конгрессом. Одновременно Белый дом распространил заявление главы государства, в котором говорится о наличии в документе «неконституционных мер». С точки зрения Дональда Трампа, закон не только покушается на исключительные президентские полномочия, но и противоречит решениям Верховного суда США. Кроме того, в заявлении отмечается негативное влияние новых санкций на отношения Вашингтона с внешнеполитическими союзниками.

Отметим, что с 5 по 9 августа запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств России и США на полях регионального форума АСЕАН в Маниле. Москва рассчитывает на «конструктивный разговор по всему кругу вопросов», осложняющих российско-американские отношения, об этом накануне заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Со своей стороны, госсекретарь Рекс Тиллерсон, говоря о предстоящих переговорах с российским коллегой, отметил, что обе стороны «привержены улучшению» двусторонних контактов. Госдеп надеется, что Москва и Вашингтон смогут избежать открытых конфликтов, несмотря на все разногласия.

«Вопрос последней недели — могут ли отношения ухудшиться или же мы в состоянии добиться какого-то уровня стабильности в этих отношениях», — заявил Рекс Тиллерсон.

«И Тиллерсон, и Трамп выступают против санкций и хотели бы продолжить диалог с Россией. Но после принятия закона о санкциях договариваться будет очень сложно, — отметил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. — Обе стороны понимают, что ухудшать дальше отношения опасно, но проблема в том, что отойти от уже выбранного вектора непросто. Закон о санкциях определит дальнейшее развитие российско-американских отношений на долгие годы вперёд, потому что отменить этот документ уже очень сложно. Но в сложившейся ситуации даже замедление ухудшения отношений будет благом».

Расхождение по сути

Напомним, 27 июля конгресс США одобрил введение новых санкций против России, Ирана и КНДР, законопроект поддержала верхняя палата американского парламента. В ответ на этот недружественный шаг Вашингтона Москва объявила о сокращении численности дипломатов США в России до 455 человек. Кроме того, было приостановлено использование посольских дач в Серебряном Бору. Это стало ответом Москвы на те меры, которые американская сторона приняла в отношении российских дипломатов ещё в конце 2016 года.

В том, что Дональд Трамп подпишет санкционный законопроект, сомнений не было — об этом, в частности, заявил 1 августа вице-президент США Майкл Пенс. Вместе с тем глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил на сайте внешнеполитического ведомства с весьма противоречивым заявлением, в котором говорится о желании США улучшить отношения с Россией — якобы именно ради этого и вводятся санкции.

«Практически единогласные голосования (в палате представителей и сенате. — RT) по законопроекту о санкциях отражают решительную волю американского народа, который хочет, чтобы Россия сделала шаги к улучшению отношений с Соединёнными Штатами», — говорится в тексте.

Однако на встрече с представителями СМИ Рекс Тиллерсон заявил, что ни он сам, ни Дональд Трамп «не в восторге» от решения конгресса и сената по антироссийским санкциям.

Есть противоречия и в трактовке главой Госдепа желаний американского народа: голосование в конгрессе по санкциями отразило волю населения, сообщил дипломат. Но в то же время Тиллерсон высказал уверенность, что американские граждане поддерживают инициативы Белого дома по сближению с Россией. «Полагаю, американцы хотят, чтобы отношения между двумя наиболее могущественными ядерными нациями улучшились», — заявил Тиллерсон.

В Москве обратили внимание на такие расхождения в заявлениях главы Госдепа.

«Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме», — отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Комментируя ранее подготовку новых антироссийских санкций, Песков охарактеризовал происходящее как обострение «политической шизофрении».

Дональд Трамп Reuters

После вступления закона о санкциях в силу все ограничения будут закреплены на законодательном уровне. Соответственно, президент лишится права самостоятельно корректировать санкции без согласования с конгрессом. Ранее ограничения вводились указами главы государства.

В части «Закона о противодействии противникам Америки посредством санкций», касающейся России, говорится о сокращении сроков кредитования российских банков до двух недель. Ограничения затрагивают также энергетическую сферу. Сроки финансирования энергетических компаний сокращены до 60 дней.

Особое внимание уделено проекту «Северный поток — 2» — в документе говорится о намерении Вашингтона противостоять строительству газопровода из России в Европу.

Дональд Трамп оказался в безвыходной ситуации и был вынужден подписать закон о санкциях. Сегодня политический вес конгресса больше, чем у Белого дома, и «бунт» обернулся бы для президента серьёзными потерями, вплоть до импичмента, считают эксперты.

«У него не было другого выхода — президентское вето конгресс легко бы преодолел, а если бы он просто отказался подписать закон, документ всё равно бы вступил в силу, согласно американским законам, — рассказал в интервью RT доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков. — Но при этом глава Белого дома показал бы себя слабым, беспомощным политиком, не имеющем своей позиции. Президенты стараются не доводить дело до такой ситуации, это очень плохо с политической точки зрения».

По словам эксперта, в прошлом конгресс не раз покушался на внешнеполитические полномочия разных президентов, обычно они не противились этому давлению.

РИА Новости

Газовый шантаж

Говоря об ухудшении отношений Вашингтона с международными союзниками, Дональд Трамп подразумевал в первую очередь Брюссель.

В Евросоюзе атака Вашингтона на «Северный поток — 2» была воспринята с негодованием. Доводы США о том, что российский газопровод якобы повредит энергетической безопасности ЕС, не нашли понимания в Старом Свете. Ранее Брюссель предупредил американскую сторону о возможном развязывании торговой войны между США и Европой в связи с готовящимися санкциями.

В интервью Rheinische Post глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил о готовности ЕС принять защитные меры против политики США под девизом «Америка превыше всего», проводимой под прикрытием санкций.

Аналогичную позицию заняла Вена: в Министерстве по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии сообщили о намерении отстаивать свои национальные интересы, если им будут угрожать американские санкции. Одновременно Высший земельный суд Дюссельдорфа принял решение снять ограничения на заполнение газопровода Opal российским сырьём.

Напомним, ранее по иску польской компании PGNiG «Газпрому» было запрещено наращивать объёмы транзита топлива через Opal — европейское продолжение «Северного потока».

Вполне вероятно, что такая лобовая атака может привести к обратному эффекту, отдалив традиционных союзников Америки, — европейцы намерены оказать сопротивление откровенным попыткам монополизировать газовый рынок ЕС, которые предпринимают сегодня Соединённые Штаты.

Политическая инерция

Такие агрессивные выпады Вашингтона не действуют на Москву, которая явно не намерена идти на какие-то уступки под давлением. Наоборот, конфликтная риторика США лишь убеждает Россию в верности её собственного курса.

Эксперты говорят о Дональде Трампе как о прагматичном политике, который не видит смысла в продлении доказавшего свою неэффективность санкционного давления. Рекс Тиллерсон разделяет эту точку зрения — глава Госдепа не одобряет бессмысленные демарши против России. Например, по информации Politico, глава Госдепа не намерен тратить $80 млн на борьбу с «российской дезинформацией», хотя на этом настаивает законодательная власть. Тиллерсон не хочет провоцировать негативную реакцию Москвы, пишет издание со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

Reuters

Но в конгрессе отказываются понять вполне прагматичную логику главы государства. Раскол между исполнительной и законодательной ветвями власти продолжает расти. Трения возникают даже с республиканцами, хотя партии было бы выгодно продемонстрировать сплочённость, считают эксперты.

«Конгрессмены идут в лобовую атаку, потому что считают Россию врагом, с которым нужно поступать именно таким образом, — считает Владимир Брутер. — У них нет сложной тактики, они считают, что все, кто не согласен с американской точкой зрения, — враги. Трамп хотел бы договариваться с Россией, но американское «добро» существует исключительно с кулаками. Для американцев не характерно использовать метод пряника по отношению к тем, кого они считают врагами».

Похожую точку зрения в интервью RT высказал политолог Леонид Крутаков.

«Конечно, для США более эффективной тактикой было бы сесть за стол переговоров с Россией. Но проблема в том, что за 20 лет американцы привыкли к своему доминирующему статусу в мире, они не готовы с кем-либо согласовывать свои действия. Долгое время Вашингтон просто не воспринимал Россию и Европу в качестве политических субъектов, и сейчас американские политики находятся в плену той логики, игнорируя тот факт, что в мире появляется всё больше самостоятельных игроков», — подчеркнул эксперт.

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