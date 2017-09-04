Когда капитулирует российская элита?

Американская элита уверена: санкции, действующие против России и постоянно усиливаемые, бьют не по простому народу, а по Кремлю и его окружению. Недавно одобренный в США закон о санкциях за номером 3364 (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, H.R. 3364) — очередной акт холодной войны, целью которого является крах российской элиты. За предполагаемой «капитуляцией» Кремля возникнет благословенная либеральная демократия, вызванная сменой элит.

Подписав в начале августа закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР, одобренный ранее законодателями обеих партий, мистер Трамп разразился нелепыми оправданиями, очень плохо замаскированными под критику.

«Я подписываю этот законопроект ради национального единства. Он [закон] представляет желание американского народа увидеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединёнными Штатами», — цитирует ТАСС текст заявления.

Трудно сказать, что имел в виду президент-ястреб, собственной рукою выписывающий русским очередные санкции. Может быть, ему нашептали на ушко русскую поговорку: нет худа без добра, заметив, что при санкциях русские сумеют поднять свои технологии, свою промышленность и своё сельское хозяйство — и даже уже поднимают? Может быть, ему напомнили письмо Пушкина Вяземскому, в котором поэт сказал: «Давно девиз всякого русского есть чем хуже, тем лучше»?

Философствовать можно сколько душе угодно, но тему «улучшения отношений» США и России мистер Трамп не раскрыл. Чего не скажешь о теме ухудшения. Этого с избытком: «Я также выступаю за то, чтобы дать ясно понять: Америка не станет мириться с вмешательством в наши демократические процессы, и мы будем стоять на одной стороне с нашими союзниками и друзьями против подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России».

Такого рода парадоксальные заявления наряду с согласием Трампа поставить подпись под законопроектом вызвали одобрение даже у такого яростного критика Белого дома, как сенатор Маккейн. «Я приветствую решение президента Трампа подписать закон, подразумевающий введение новых санкций против России, Ирана и КНДР». «Критику» же от Трампа сенатор попросту счёл неуместной. Заявление Маккейна ясно показывает, что действия президента, играющие на руку ястребам в Сенате США, позволят Трампу добиться некоторой благосклонности у законодателей. Да и куда, собственно, деваться Трампу, коли обе парламентские палаты проголосовали за закон чуть ли не единогласно?

«Тут я не совсем понял, что именно американский народ в лице Трампа, Маккейна и конгресса хочет, чтобы мы-то сделали, — рассказывает Владимир Бычков на «Спутнике». — Сплясали «цыганочку» с выходом? Показали хоровод в исполнении медведей? Или, может быть, сразу, без околичностей, пали бы ниц, и, растирая по лицу мокрые слёзы и сопли, заорали бы кликушечьим голосом во все горло: «Каюсь, Трамп! Каюсь, Маккейн! Во всем мы виноватые! Но не по злобе, а по нашему скудоумию!»? Наверно, такое светопреставление выглядело бы забавным, но…»

Более серьёзный взгляд на политику США позволяет выявить некий план конгрессменов и Белого дома в отношении России. План прост, как всё гениальное: сокрушить у русских их политическую элиту.

По мнению П. Скоробогатого и А. Ивантера (журнал «Эксперт»), Россию вписали в мировую «ось зла» в одной компании с КНДР и Ираном. Аналитикам очевидно: санкционное давление будет лишь нарастать, и недаром санкционный закон 3364 был утвержден законодателями практически единодушно, и мистер Трамп не рискнул пойти против.

Как полагают авторы «Эксперта», принятый закон «представляет желание американских элит увидеть капитуляцию элиты российской». Речь именно об элитах, американской и российской, потому как эскалация невыгодна ни простым американцам, ни простым россиянам, выступающих в роли невольных жертв санкционных атак. «Сами, мол, виноваты со своим Путиным и 86%. Корректируйте цифры», — иронизируют аналитики.

Кроме того, конгрессмены определили рамки холодной войны. Отныне Россия для США и их союзников — «нерукопожатный контрагент». Тем, кто подозревал Трампа в реализации идеи сближения с Москвой, закон показал: «никакие Трампы не остановят антироссийскую политику, санкции — на годы и десятилетия».

В итоге, полагают авторы, элитам в России «предстоит крепко призадуматься, как жить дальше и, главное, в какой стране мира».

Так называемая элита, заметим (тоже с иронией) живёт в той стране, которая её (элиту) кормит. Выбор страны для элиты в эпоху санкций, в т. ч. персональных, и вовсе смешон. В КНДР, что ли, ехать? В Иран?

«Одна из главных причин, почему американские санкции не могут «победить» Россию, заключается в том, что такой наезд на страну автоматически является, согласно известной формуле Вячеслава Володина, наездом на «любимого и доброго русского царя» — Владимира Путина. А дать его в обиду пропутинское российское большинство, естественно, не позволит, — пишет журналист Майкл Бом в «Московском комсомольце». — В этом смысле санкции, как ни парадоксально, даже выгодны Путину, поскольку его ядерный электорат консолидируется вокруг своего «осаждённого» лидера. И эти граждане, которые составляют более 80 процентов населения (если верить соцопросам), твёрдо убеждены, что России надо чем-то ответить этим «оборзевшим и зажравшимся америкосам». Ведь они Россию (то есть Путина) бьют и принижают своими давно доставшими всех «хамскими» санкциями».

В результате, заметим, действительно выходит по поговорке «нет худа без добра»: санкций всё больше, а экономика РФ вдруг подросла. И не только элита никуда не переехала, но и народ по-прежнему дарует Путину высокий рейтинг доверия. Всё шиворот-навыворот — так должны бы думать американцы в своём сенате, но они не думают, они вводят новые санкции, планируя их упомянутым законом на длительную перспективу. Видимо, мысль лишь одна: русских следует вымотать как следует. То, что не удалось сделать наскоком, удастся сделать за годы. А может, десятилетия. Недаром мистер Обама намекал, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Правда, он же утверждал, что порвал российскую экономику в клочья. Теперь вот люди Трампа дают понять, что они могут вышвырнуть Россию из мировой дипломатии.

Что до русского ответа американцам, то у русских элит тоже есть кое-что для ребят из Вашингтона.

Как полагает упомянутый выше американец М. Бом (почти два десятка лет проработавший в России), Москве есть чем ответить Вашингтону. Хулиганство и вредительство на международной арене — вот «старый и проверенный приём Кремля». Использовать его «особо заманчиво сейчас, при президенте Дональде Трампе, администрация которого столь сильно увязла во множестве скандалов»!

Вот где русские могут вставить палки в колёса американским политикам:

— в Афганистане, поддержав «Талибан» против американской коалиции («Талибан» запрещён в РФ);

— в Ливии, поддержав «мятежное» правительство в Бенгази;

— в Сирии путём подрывной поддержки проиранских группировок, настроенных против Вашингтона;

— в КНДР, подорвав американские санкции путём продажи режиму Ким Чен Ына нефти и привлечения большего числа северокорейцев на заработки в РФ.

Параллельно можно вредить интересам США в Персидском заливе, уверен журналист.

Наконец, Москва может «активизировать военные действия» на Донбассе, Сирии и «в каких-то новых местах». «Ведь надо показать всему миру, что Россия — не какой-то там Иран, являющийся всего лишь «региональной державой», который прогнулся под американскими санкциями, когда подписал соглашение об отказе от своего ядерного оружия», — резюмирует Бом.

Кстати, Бом хорошо передал самую суть санкций:



«Но как живут и будут жить россияне в условиях этой санкционной войны с Западом? Вот в чём главный вопрос. Увы, история показывает, что, когда Россия идёт на конфронтации с Западом, это всегда обходится России, и в первую очередь обычным россиянам, в разы дороже, чем западным гражданам. Но ничего: лишь бы не было войны. Ведь санкционная война, безусловно, лучше, чем настоящая, «горячая», не правда ли?»

Действительно, от санкций страдают простые граждане. Едва ли политические элиты страны стали есть меньше икры и сыров, едва ли сменили золотые и серебряные ложки на алюминиевые, едва ли капитально обнищали от изменения курса рубля и встали на учёт в службы занятости. Другое дело — народ, на кошельке которого отрицательно сказываются все политические игры, которые ведут Вашингтон и Москва.

Самое же скверное, к чему ведёт холодная конфронтация, — это горячая война. Политическое противостояние, сопряжённое с двусторонней гонкой вооружений, а также активностью блока НАТО, вполне может привести к вооружённому конфликту. Поводом для столкновения может стать любая ошибка. В этом смысле мистер Трамп, как бы он ни оправдывался, как бы ни «критиковал» закон о санкциях, служит проводником идеи мировой войны. Именно он играет на руку безумцам вроде Маккейна, наращивая гонку вооружений и идя по стопам Р. Рейгана, при котором военный бюджет США раскрутился до невиданных объёмов и расходовался на фантастические идеи о «звёздных войнах».

1983 год был пиком холодной войны между США и СССР. На какой год придётся пик нынешней холодной войны? Остаётся только гадать.