Когда капитулирует российская элита?
Американская элита уверена: санкции, действующие против России и постоянно усиливаемые, бьют не по простому народу, а по Кремлю и его окружению. Недавно одобренный в США закон о санкциях за номером 3364 (Сountering America’s Adversaries Through Sanctions Act, H.R. 3364) — очередной акт холодной войны, целью которого является крах российской элиты. За предполагаемой «капитуляцией» Кремля возникнет благословенная либеральная демократия, вызванная сменой элит.
Подписав в начале августа закон об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР, одобренный ранее законодателями обеих партий, мистер Трамп разразился нелепыми оправданиями, очень плохо замаскированными под критику.
«Я подписываю этот законопроект ради национального единства. Он [закон] представляет желание американского народа увидеть, что Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединёнными Штатами», — цитирует ТАСС текст заявления.
Трудно сказать, что имел в виду президент-ястреб, собственной рукою выписывающий русским очередные санкции. Может быть, ему нашептали на ушко русскую поговорку: нет худа без добра, заметив, что при санкциях русские сумеют поднять свои технологии, свою промышленность и своё сельское хозяйство — и даже уже поднимают? Может быть, ему напомнили письмо Пушкина Вяземскому, в котором поэт сказал: «Давно девиз всякого русского есть чем хуже, тем лучше»?
Философствовать можно сколько душе угодно, но тему «улучшения отношений» США и России мистер Трамп не раскрыл. Чего не скажешь о теме ухудшения. Этого с избытком: «Я также выступаю за то, чтобы дать ясно понять: Америка не станет мириться с вмешательством в наши демократические процессы, и мы будем стоять на одной стороне с нашими союзниками и друзьями против подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России».
Такого рода парадоксальные заявления наряду с согласием Трампа поставить подпись под законопроектом вызвали одобрение даже у такого яростного критика Белого дома, как сенатор Маккейн. «Я приветствую решение президента Трампа подписать закон, подразумевающий введение новых санкций против России, Ирана и КНДР». «Критику» же от Трампа сенатор попросту счёл неуместной. Заявление Маккейна ясно показывает, что действия президента, играющие на руку ястребам в Сенате США, позволят Трампу добиться некоторой благосклонности у законодателей. Да и куда, собственно, деваться Трампу, коли обе парламентские палаты проголосовали за закон чуть ли не единогласно?
«Тут я не совсем понял, что именно американский народ в лице Трампа, Маккейна и конгресса хочет, чтобы мы-то сделали, — рассказывает Владимир Бычков на «Спутнике». — Сплясали «цыганочку» с выходом? Показали хоровод в исполнении медведей? Или, может быть, сразу, без околичностей, пали бы ниц, и, растирая по лицу мокрые слёзы и сопли, заорали бы кликушечьим голосом во все горло: «Каюсь, Трамп! Каюсь, Маккейн! Во всем мы виноватые! Но не по злобе, а по нашему скудоумию!»? Наверно, такое светопреставление выглядело бы забавным, но…»
Более серьёзный взгляд на политику США позволяет выявить некий план конгрессменов и Белого дома в отношении России. План прост, как всё гениальное: сокрушить у русских их политическую элиту.
По мнению П. Скоробогатого и А. Ивантера (журнал «Эксперт»), Россию вписали в мировую «ось зла» в одной компании с КНДР и Ираном. Аналитикам очевидно: санкционное давление будет лишь нарастать, и недаром санкционный закон 3364 был утвержден законодателями практически единодушно, и мистер Трамп не рискнул пойти против.
Как полагают авторы «Эксперта», принятый закон «представляет желание американских элит увидеть капитуляцию элиты российской». Речь именно об элитах, американской и российской, потому как эскалация невыгодна ни простым американцам, ни простым россиянам, выступающих в роли невольных жертв санкционных атак. «Сами, мол, виноваты со своим Путиным и 86%. Корректируйте цифры», — иронизируют аналитики.
Кроме того, конгрессмены определили рамки холодной войны. Отныне Россия для США и их союзников — «нерукопожатный контрагент». Тем, кто подозревал Трампа в реализации идеи сближения с Москвой, закон показал: «никакие Трампы не остановят антироссийскую политику, санкции — на годы и десятилетия».
В итоге, полагают авторы, элитам в России «предстоит крепко призадуматься, как жить дальше и, главное, в какой стране мира».
Так называемая элита, заметим (тоже с иронией) живёт в той стране, которая её (элиту) кормит. Выбор страны для элиты в эпоху санкций, в т. ч. персональных, и вовсе смешон. В КНДР, что ли, ехать? В Иран?
«Одна из главных причин, почему американские санкции не могут «победить» Россию, заключается в том, что такой наезд на страну автоматически является, согласно известной формуле Вячеслава Володина, наездом на «любимого и доброго русского царя» — Владимира Путина. А дать его в обиду пропутинское российское большинство, естественно, не позволит, — пишет журналист Майкл Бом в «Московском комсомольце». — В этом смысле санкции, как ни парадоксально, даже выгодны Путину, поскольку его ядерный электорат консолидируется вокруг своего «осаждённого» лидера. И эти граждане, которые составляют более 80 процентов населения (если верить соцопросам), твёрдо убеждены, что России надо чем-то ответить этим «оборзевшим и зажравшимся америкосам». Ведь они Россию (то есть Путина) бьют и принижают своими давно доставшими всех «хамскими» санкциями».
В результате, заметим, действительно выходит по поговорке «нет худа без добра»: санкций всё больше, а экономика РФ вдруг подросла. И не только элита никуда не переехала, но и народ по-прежнему дарует Путину высокий рейтинг доверия. Всё шиворот-навыворот — так должны бы думать американцы в своём сенате, но они не думают, они вводят новые санкции, планируя их упомянутым законом на длительную перспективу. Видимо, мысль лишь одна: русских следует вымотать как следует. То, что не удалось сделать наскоком, удастся сделать за годы. А может, десятилетия. Недаром мистер Обама намекал, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Правда, он же утверждал, что порвал российскую экономику в клочья. Теперь вот люди Трампа дают понять, что они могут вышвырнуть Россию из мировой дипломатии.
Что до русского ответа американцам, то у русских элит тоже есть кое-что для ребят из Вашингтона.
Как полагает упомянутый выше американец М. Бом (почти два десятка лет проработавший в России), Москве есть чем ответить Вашингтону. Хулиганство и вредительство на международной арене — вот «старый и проверенный приём Кремля». Использовать его «особо заманчиво сейчас, при президенте Дональде Трампе, администрация которого столь сильно увязла во множестве скандалов»!
Вот где русские могут вставить палки в колёса американским политикам:
— в Афганистане, поддержав «Талибан» против американской коалиции («Талибан» запрещён в РФ);
— в Ливии, поддержав «мятежное» правительство в Бенгази;
— в Сирии путём подрывной поддержки проиранских группировок, настроенных против Вашингтона;
— в КНДР, подорвав американские санкции путём продажи режиму Ким Чен Ына нефти и привлечения большего числа северокорейцев на заработки в РФ.
Параллельно можно вредить интересам США в Персидском заливе, уверен журналист.
Наконец, Москва может «активизировать военные действия» на Донбассе, Сирии и «в каких-то новых местах». «Ведь надо показать всему миру, что Россия — не какой-то там Иран, являющийся всего лишь «региональной державой», который прогнулся под американскими санкциями, когда подписал соглашение об отказе от своего ядерного оружия», — резюмирует Бом.
Кстати, Бом хорошо передал самую суть санкций:
Действительно, от санкций страдают простые граждане. Едва ли политические элиты страны стали есть меньше икры и сыров, едва ли сменили золотые и серебряные ложки на алюминиевые, едва ли капитально обнищали от изменения курса рубля и встали на учёт в службы занятости. Другое дело — народ, на кошельке которого отрицательно сказываются все политические игры, которые ведут Вашингтон и Москва.
Самое же скверное, к чему ведёт холодная конфронтация, — это горячая война. Политическое противостояние, сопряжённое с двусторонней гонкой вооружений, а также активностью блока НАТО, вполне может привести к вооружённому конфликту. Поводом для столкновения может стать любая ошибка. В этом смысле мистер Трамп, как бы он ни оправдывался, как бы ни «критиковал» закон о санкциях, служит проводником идеи мировой войны. Именно он играет на руку безумцам вроде Маккейна, наращивая гонку вооружений и идя по стопам Р. Рейгана, при котором военный бюджет США раскрутился до невиданных объёмов и расходовался на фантастические идеи о «звёздных войнах».
1983 год был пиком холодной войны между США и СССР. На какой год придётся пик нынешней холодной войны? Остаётся только гадать.
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В России нет элиты!!! Есть воры, казнокрады, подпиндосники и холопы!
Все их нажитые миллиарды непосильным трудом сгорят в иностранных банках!!!
Так запрограммировано Системой Управления Земли (СУЗ) и ничего они уже изменить не смогут!!! Вначале полностью будет развалена, а впоследствии и ликвидирована мировая паразитическая финансовая система, параллельно будут полностью разлагаться Западные паразитические государства, а затем через болезни, эпидемии и природные катаклизмы будет массовое вымирание народов паразитов и агрессивных арабских государств. Численность населения на планете ТВОРЕЦ уменьшит очень сильно!!! Останутся на планете люди достойные жить в гармонии с природой без войн насилия и паразитизма в справедливом социальном строе.
И этот процесс уже запущен, он будет не продолжительным, всё закончится до 2025-30г.г.!!! Только слепой этого не замечает.
Если у подпиндосников хватит ума, то они вернут в страну деньги и семьи и начнут создавать производства в
стране, пока ещё не поздно. Иначе им место останется только в КНДР либо в какой нибудь “Буркина Фасо”, что в переводе на русский “Родина достойных людей”, раньше эта страна называлась “Верхняя Вольта”.
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Только КНДР вырвалось у тебя как – то не к месту.
J UDOV
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Санкции направлены против нашей “элиты”, которая и так прозападная. РФ и “элита” кучу бабок переправили за бугор. Где логика америкосов? Могли бы не спешить снимать урожай. Что-то они засуетились. Если США смогут задавить нашу пятую колонну этими санкциями, то надо будет поставить в РФ памятники Трампу и Маккейну за освобождение России, как Минину и Пожарскому.