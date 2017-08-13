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Вопрос с российскими элитами обострился донельзя: или мы их – или они нас

14:36. 13 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

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Что происходит сегодня с нашей «элитой»? Не только в узком смысле «списка Форбса», а в более широком – с государственными чиновниками, бизнесменами, людьми, занимающими ответственные места в культуре, в СМИ? Ведь факты ежедневной хроники просто вопиют.

Вот недавний пример. Некто Олег Большаков, начальник отдела N4 филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Московской области оказался подпольным миллиардером. К нему с обыском нагрянули сотрудники ФСБ, заподозрившие чиновника в мошенничестве с земельными участками Минобороны. Роскошный особняк госслужащего со скромным окладом был забит деньгами: их пачки хранились в шкафах, комодах, коробках (при том, что основные сбережения Большаков хранил в банке).

Выяснился и еще один пикантный факт: Большаков с конца 90-х был еще и пастором украинской пятидесятнической секты, входящей во «Всемирное братство Ассамблей Бога» с головным офисом в США. К этой же секте принадлежит, кстати, и бывший ВРИО руководителя майданной Украины Турчинов. Тот самый, который призывал использовать против России «грязную» атомную бомбу и убивать русских. В коттедже Большакова обнаружили даже молельную комнату, в которой регулярно собирались адепты этой секты.

В многообразной деятельности чиновника будут теперь разбираться правоохранители, но вот чем самый удручающий вопрос. Неужто ни коллеги по работе, ни руководство Россреестраничего не знали ни о том особняке Большакова, ни о его пастырском досуге?

Конечно, знали! Большаков не прятал свои богатства, как Корейко, в камере хранения, а наоборот, демонстративно выставлял их напоказ: жил в роскошном особняке, ездил на роскошных авто (у него был целый гараж их), устраивал у себя сборища сектантов. И все вокруг все это видели. Но ведь тогда получается, что его соседи, начальники и коллеги были фактически соучастниками его преступлений?

Но самое ужасное, что таких Большаковых у нас пруд пруди. Это и полковник милиции, у которого на тайной квартире в Москве нашли чемоданы с миллиардами, и эксперт, который составил циничное заключение о «пьяном мальчике», задавленном машиной супруги уголовника. И громкий скандал вокруг дико дорогой свадьбы дочери судьи в Краснодаре. И позорное отпирательство популярных звезд эстрады, объявивших, что они выступали на этой свадьбе забесплатно…

Все это – наглый вызов обществу в условиях, когда миллионы людей еле-еле выживают на мизерные пенсии.

Тлетворным запахом разложения тянет от наших дорвавшихся до кормушки элитариев. Но самое печальное, что к этому уже привыкли. Мало того, находятся те, кто оправдывает этих падальщиков.

 

В 2006 году телекомпания НТВ сделала несколько шокирующих репортажей из Хакассии о массовом суициде воспитанников в Аскизовском детском доме. При эксгумации на трупах детей были обнаружены многочисленные повреждения половых органов. Свидетели говорили, что детей вывозили на дорогих машинах с охраной. Этих детей-сирот, сетовали СМИ, некому было защитить от разложившейся российской «элиты».

Как тут не вспомнить в этой связи, что в свое время главной причиной краха царской России и гибели СССР стало именно загнивание и разложение элиты. Как вели себя незадолго до революции высокопоставленные чины, от которых зависела судьба России?

Глава артиллерии русской армии великий князь Михаил Николаевич с 1882 года по декабрь 1909 года проживал в Париже или на Лазурном берегу, наведываясь в империю лишь по большим праздникам. Генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович, главный начальник русского флота и морского ведомства генерал-адмирал великий князь Алексей Александрович также проводили большую часть своего времени во Франции. И про поставки солдатам гнилых сапог с картонными подошвами во время войны им было вовсе неинтересно знать.

И свергли царя не большевики, а его же окружение и разложившая элита, полагавшая, что с наступлением демократических «свобод» она начнет жить еще веселее и беззаботнее. Так и Горбачева предали его же соратники, жадные до благ комсомольские вожаки и алчные партийные чиновники, которые, как только рухнул СССР, тут же бросились грабить страну и стали первыми олигархами. Высшая номенклатура, просидевшая в своих удобных креслах десятки лет, в том числе и в армии, и в КГБ, не смогла оказать сопротивления молодым хищникам…

Но не складывается ли подобная ситуация у нас сейчас?

Западные исследователи, в частности основоположник теории элит Вильфредо Парето и автор «железного закона олигархии» Роберт Михельс утверждали, что по мере завершения определенного социального цикла обязательно происходит смена элиты.

А потому некоторые исследователи считают, что сегодня тенденция в мире и в России такова, что наступает время изменений системы ценностей, которая должна привести к созданию новой элиты. И для России, отстающей сейчас по всем социальным показателям от передовых стран мира, это особенно актуально. Ведь причины ее отставания – сугубо субъективные. Объективно у нас больше, чем в любой другой стране мира, своих ресурсов – не только природных, но и людских. И наша главная беда, главный источник разложения – именно наши элиты.

 

Отлично понимают уязвимость России из-за ее разлагающейся элиты и в США. В их новом пакете антироссийских санкций именно на это делается упор. Министр финансов вместе с директором разведки и госсекретарём США не позднее 180 дней после принятия нового закона о санкциях, а впоследствии ежегодно, обязаны предоставлять Конгрессу доклад об олигархах и полугосударственных организациях России. Там должны быть представлены данные о ключевых политических фигурах России и олигархах; идентифицирован уровень их близости к Путину; размеры их состояний и источники доходов; перечень их родственников, включая супругов, детей, родителей; их бизнес-интересы и т.д.

Зачем? А затем, чтобы в нужный момент, в час Х, выставить этой уязвимой для внешнего влияния элите ультиматум: или действовать, как прикажут США – или все их компании и зарубежная собственность будут экспроприированы. Конечно, об этом не объявят в СМИ; такой ультиматум будет поставлен втихаря. А может, хватит и одного намека, что такое может произойти – чтобы все эти деятели капитулировали.

Еще в 2011 году либеральный политолог Николай Асмолов в интервью американской русскоязычной газете «Новое русское слово» откровенно озвучил взгляды российской элиты на будущее России:

«Рабочий сценарий после поражения Советского Союза один и тот же, что в России, Украине, Белоруссии, что в Югославии. Главное – не дать славянам консолидироваться, успеть взрастить микрогосударства с наполеончиками и постепенно выявить их противоречия между собой. Нужно откатить по территории Россию к 15-16 векам, и мир вздохнет облегченно.

Все ресурсы нынешней России уже просчитаны, кто будет есть, от какой части пирога – тот и позаботится о безопасности планеты. Если Британия заходит на северный шельф – она и будет утилизировать ядерный полигон Новую Землю, Китай будет утилизировать Забайкалье… От остатков российского населения требуются только квалифицированные трудяги на ресурсодобывающих предприятиях и неквалифицированные призывники – при утилизации боевых отравляющих или радиоактивных веществ».

Обрисовав так судьбу России, Асмолов обратился к российской элите с откровенным призывом:

«Все люди – эгоисты, стремятся к максимальному наслаждению, на этом базируются все современные экономические теории… Поэтому – обогащайтесь и наслаждайтесь, а рыночные механизмы автоматически определят ваше место под солнцем. Если вы умеете наслаждаться и не понести за это ответственность – разве это плохо? Бросьте вы эту гнилую страну, какое от нее удовольствие? Забывайте скорее, что вы – русский, берите родных – и уезжайте, пока еще можно. Исчерпаются ресурсы, начнутся политические катаклизмы – будет поздно».

 

Сегодня главное препятствие для Запада в осуществлении коварного плана глобалистов по подчинению России через окончательное разложение ее элиты – Путин. Каким бы он на чей-то субъективны взгляд ни был, но объективно вышло так, пусть даже в силу его стратегических ошибок – что равноценной замены ему в нынешней России нет.

А потому именно против него развернута невиданная в истории по ярости и злобности атака со стороны Запада. Именно он – главная мишень для нападок западных СМИ, которые делают из него беспощадного диктатора и мрачного злодея. Пока внутренний рейтинг его весьма высок, но атака на него, особенно в связи с предстоящими в будущем году выборами, идет со все возрастающей силой.

На международной арене Путин уверенно «держит удар». Но вопрос в том, а сможет ли он противостоять в «час Х» разлагающимся российским элитам, этой явной «пятой колонне»? Достаточно ли сильны национальные силы, на которые сможет опереться заигравшийся в некие поддавки с олигархатом президент? Ведь все, что происходит сейчас на мировой арене, говорит о том, что новый грозный вызов нашей стране брошен. Причем не меньшей силы и опасности, чем в роковых 1917 и 1991 гг. Сможем ли мы его на сей раз отразить?

Принципиальность на международной арене, открытый разрыв с либеральной традицией, сужение коррупционного пространства – это назревшие требования времени. Однако сложившиеся у нас еще в 90-е годы элитные кланы остаются прежними. И одними отдельными посадками или отставками губернаторов их не сломить.

В 30-е годы Сталин накануне войны решил назревшую проблему смены элит просто – истребил при помощи чисток всех подрывавших страну изнутри. Конечно, это сегодня не метод. Но решать давно перезревший вопрос как-то надо. Поскольку он уже звучит прямым, ничуть не фигуральным вызовом: или мы их – или они нас.

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