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Сводки от ополчения Новороссии 01 августа 2017

09:30. 1 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

«В США вернусь только сидя за рычагами Т-72»

Американский коммунист о войне в Донбассе и советском оружии

«В США вернусь только сидя за рычагами Т-72»

Гражданин США Рассел Бентли (позывной — Техас) с 2014 года воюет против украинских силовиков в Донбассе. 57-летний мужчина успел до этого отслужить в армии США, поучаствовать в борьбе с мексиканскими наркобаронами, а также отсидеть в тюрьме за незаконное хранение марихуаны. Мы поговорили с Бентли и узнали, почему он не хочет возвращаться в США, как девушка смогла сделать его коммунистом и куда он первым делом заехал по дороге в Донбасс.

— Почему вы решили покинуть США и отправиться воевать на далекую для вас Украину?

— На меня повлияли два события: сожжение живьем людей в Одессе и страшные видеокадры, на которых запечатлены последствия авиаудара ВВС Украины по зданию администрации Луганской области. Я решил, что после всего этого просто должен приехать в Донбасс и покарать «карателей». Так я и поступил. Хотя, конечно, эти события — скорее повод моего участия в этой войне. Причина в том, что я — коммунист и антифашист. Среди тех, кто сегодня воюет против ДНР, есть самые настоящие фашисты. Так что я приехал защищать Донбасс от фашизма XXI века.

— Как вы добрались до Донецка? Успели воспользоваться аэропортом?

— Нет, в тот момент там уже были так называемые «киборги» (украинские силовики, оборонявшие аэропорт от подразделений самопровозглашенной ДНР). Так что я приехал через Ростов-на-Дону. По дороге, правда, заехал в Волгоград, чтобы возложить цветы к памятнику защитникам Сталинграда во время Второй мировой войны. После этого я отправился как раз в донецкий аэропорт, где и воевал вплоть до того момента, пока его не отбили у украинцев бойцы «Спарты».

— А раньше у вас был какой-либо опыт военной службы?

— Да, я отслужил три года — с 1981-го по 1984-й в вооруженных силах США. Я сапер по воинской специальности. В ходе службы у меня был некоторый опыт боевых действий против мексиканских преступных группировок, занимающихся контрабандой наркотиков и оружия.

— Каким советским оружием вам довелось пользоваться во время боевых действий в Донбассе и что из него понравилось?

— Вообще в своей жизни я много из чего стрелял. Но по опыту боевых действий тут могу сказать, что больше всего мне понравился автомат Калашникова образца 1947 года и гранатомет РПГ-7. Еще мне очень нравится пистолет Макарова. Это надежное оружие, с достаточно мощным патроном и обеспечивающее вполне приемлемую точность стрельбы. То, что надо для самообороны.

— В каких подразделениях ДНР вам довелось послужить?

— Я был в батальоне «Восток», а после этого перешел в батальон спецназначения «Хан». В составе этих подразделений я участвовал в боевых действиях в аэропорту Донецка, а также в районе поселка Спартак, под Авдеевкой и Ясиноватой.

— С кем-то из известных командиров подразделений ДНР вам удалось встретиться за то время, что вы воюете в Донбассе?

— Да, я был знаком с Гиви и Моторолой, хотя и не могу сказать, что знал их близко. Оба они — очень способные командиры.

— Как так получилось, что вы стали сторонником коммунистической идеологии?

— Это произошло после того, как я отправился на Кубу в 1995 году. Там я попал под влияние местных коммунистов. Впрочем, мне и до этого были близки левацкие идеи, я называл себя «социалистом». Коммунистом я стал после моей весьма интересной дискуссии с одной девушкой, капитаном кубинской армии. Она разъяснила мне, что «коммунист» — это тот, кто готов воевать за наступление социализма. Я сказал ей: «Тогда я коммунист». И с тех пор так себя и веду.

— Каких мировых лидеров левого движения вы считаете важными фигурами для мировой истории?

— Мой кумир — это Че Гевара. Также считаю заслуживающими уважения Ленина, Сталина, Хо Ши Мина и Во Нгуен Зяпа (командующий армией Северного Вьетнама в войне против США).

— Как думаете, почему коммунистические идеи не пользуются в США широкой популярностью?

— Потому что в Соединенных Штатах люди имеют крайне неверное представление о том, что такое коммунизм и что он обозначает. Это произошло, потому что американцы в большинстве своем невежественны и неправильно представляют себе суть этой идеологии.

— В американской прессе можно прочитать, что вам доводилось побывать в местах лишения свободы на территории США. Это правда?

— Да, я отсидел пять лет за незаконное хранение марихуаны.

«В США вернусь только сидя за рычагами Т-72»

— Что же, вы за легализацию этого наркотика?

— Видите ли, из конопли можно делать пищу, одежду, бумагу и даже топливо. Кроме того, ранее ее широко применяли в медицине, а в некоторых американских штатах сейчас коноплю снова применяют в этих целях. Поэтому я — последовательный сторонник легализации марихуаны для промышленных и медицинских целей. При этом я не поддерживаю употребление этого растения в качестве наркотика.

— А сейчас вы продолжаете воевать или занимаетесь чем-то еще?

— Нет, сейчас я корреспондент местного новостного агентства «Красная весна», а еще занимаюсь поставкой в ДНР гуманитарной помощи. В этой работе я сотрудничаю с несколькими организациями. Но я готов защищать народ этой республики любыми средствами, которыми будет необходимо.

— На каком языке общаетесь в ДНР?

— На русском, хотя пока он оставляет желать много лучшего, ну и по-английски иногда. Но еще я понимаю по-немецки и по-испански.

— Планируете ли вы возвращаться в США?

— Только если сидя за рычагами танка Т-72. Сейчас у меня есть паспорт ДНР, кроме того, здесь я нашел любимую женщину и женился на ней, так что мой дом теперь в Донбассе.

— Минские соглашения требуют, чтобы иностранные военнослужащие и граждане, принимающие участие в боевых действиях, покинули зону конфликта на востоке Украины. Означает ли это, что вы все-таки уедете?

— Я останусь здесь до нашей полной победы или же пока не умру. Это теперь мой дом, я гражданин ДНР. Свою новую родину я защищал с оружием в руках, и никто меня не заставит ее покинуть.

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«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО)

«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В последних числах июля в Калужской области, п. Погореловка, состоялись первые «Добровольческие игры» на Кубок Конфедерации военно-прикладных видов спорта.

Об этом «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия.

27 июля 2017 года состоялось начало Кубка «Добровольческие игры-2017», а 30 июля 2017 года прошел финал. Сам турнир проводился на территории РФ впервые и является заключительным мероприятием отборочных состязаний по военно-прикладным видам спорта в субъектах РФ. Данное мероприятие провели Конфедерация военно-прикладных видов спорта и Союз Добровольцев Донбасса (СДД).

В соревнованиях приняли участие 11 команд, в том числе отряды из Северной и Южной Осетии и с Донбасса, а также команды из Сибирского, Уральского, Волжского, Северо-Западного, Центрального и Южного дивизионов, их названия:

«Росомаха», «Суворовская», «Аланы», «СпН ВВ », «Барс», «Ветераны ДНР», «Морской Град», «ГБР», «Пятнашка»,«Сатурн» и «Легион».

В открытии игр принял участие Руководитель Союза Добровольцев Донбасса и бывший глава Министерства Госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. Он отметил, что опыт, приобретенный добровольцами на Донбассе, необходимо систематизировать и передать молодому поколению.

«Это способ сплачивания. Это одна из форм учения. Фактически, мы готовимся к тому, что нам еще предстоит. Здесь большинство прошли Донбасс, а многие прошли другие войны. Мы все знаем, что ситуация непростая, а дело, которое начато в 2014 году, еще далеко не закончено. Поэтому, вроде бы мы играем, но, в то же время, мы продолжаем готовиться и держать форму», — заявил Глава СДД и экс-премьер ДНР Александр Бородай.

 

В ходе финальной части 30 июля была пройдена тактико-специальная полоса (400 м), на которой было 6 препятствий: лабиринт, лестница, тоннель, бурелом, колючка, брод. Прохождение ТСП сопровождалось пиротехническими взрывами и стрельбой из охолощенного вооружения, учебными дымами. После прохождения ТСП, каждая команда выставила бойца для участия в состязании по АРБ (армейский рукопашный бой). Несмотря на непогоду, соревнования прошли успешно.

По окончании соревнований, прошли показательные выступления по выполнению элементов специальных операций (бой с противником, защита гражданских лиц) с использованием пиротехнических средств. После выступления состоялось награждение победителей в личном первенстве и командном зачете. По итогам турнира, первое место заняла команда «Суворовская». Второе место у команды «СпН ВВ». Бронзовые медали получили участники команды «Барс».

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай поздравил всех участников соревнований с достойной физической подготовкой, особо отметив взаимовыручку и взаимоподдержку даже у соперничавших команд. Руководитель СДД Андрей Пинчук вручил отличившимся участникам наградные финки. Все участники соревнований получили знак отличия для ношения на берете «Легионер». «Добровольческие игры-2017» проходят впервые на территории России, тем не менее, имеют большое значение как для опытных бойцов, так и для подрастающего поколения.

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«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Надо закончить дело, начатое в 2014»: Добровольцы Донбасса провели масштабные учения (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Быть в составе Украины – самоубийство», – житель Трудовских

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ЛНР: карта обстрелов со стороны ВСУ. 31 июля 2017

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