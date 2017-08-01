Карма — ваше завтра, создаваемое сегодня
09:48. 1 августа 2017 Просмотров - 406 5 коммент. Опубликовал: brahman
Нет ничего ответственней, чем мысль человека, потому как ни одна сила с такой легкостью не передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысли материальны – это тончайшая, ментальная энерго-материя, которая быстрей, чем свет и электричество. Она моментально передается от одного человека к другому, третьему и т.д., с легкостью завязывая кармические нити, связывающие людей в добре и во зле. Мысль способна нас соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы и не встречались, но своей мыслью оказали или помощь им или спровоцировали на злой поступок.
К примеру, может произойти так, что в одно и тоже время на различных концах нашей планеты могут находиться два абсолютно незнакомых друг с другом человека, один из них пребывает в состоянии тяжелой депрессии с мыслью о самоубийстве а другой человек в то же время жалуется кому-либо на свою судьбу говоря, что ему надоела жизнь и лучше б умереть. И эта безответственная мысль, подобная мысли первого человека, становится последней каплей в чаше безумия первого, и он совершает самоубийство. Тут наглядный пример проявления Закона Подобия и Созвучия, который действует в мире чувств и мыслей: подобное притягивает подобное. Как результат эти двое, не зная друг о друге, становятся соучастниками преступления, в этом случае самоубийства. В последующем воплощении эти двое встретятся непременно и окажутся в таких обстоятельствах, где обоих их постигнет заслуженное наказание.
Позитивные мысли, наполненные любовью и состраданием к другому существу, могут предотвратить преступление, на грани которого находится какой-то отчаявшийся человек, и тогда эти двое встретятся в следующем воплощении как друзья или хорошие приятели, один из которых возможно будет покровительствовать другому, отдавая свой кармический долг за оказанную когда-то помощь. Из этого следует что, контроль над своими мыслями – это необходимое условие каждого, желающего в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции. Человек – творец своей судьбы.
Осознанно относясь к любым явлениям жизни, сознавая Закон Кармы, человек может осмотрительно сеять семена для будущей жатвы и быть кузнецом своего счастья. Земная жизнь есть нива для будущей жизни. Сеятели – здесь, жнецы – там.
После смерти физического тела человек (его душа и сознание) продолжает жизнь в Тонком Мире. Но не каждый после физической смерти окажется в приятных условиях жизни в Надземном. «Хорошему сеятелю там нечего не угрожает. Как кто подготовил сознание свое к великому переходу, так по сознанию и пожинать будет. Ничего не кончается, но все продолжается по линиям, установленным сознанием на земном плане. Поздно начинать приготовления перед самым переходом. И все-же– лучше поздно, чем никогда».
Кто-то окажется Там в знакомом приятном обществе среди своих, духовно близких людей, связавших друг друга при земной жизни узами преданности и любви. Другие-же попадают в мрачные, а порой – в абсолютно жуткие условия посмертного существования в окружение себе подобных существ и страшных мрачных мыслеобразов своих и чужих. Они лишают себя еще в этой жизни многих возможностей, какие предоставляют человеку условия Тонкого мира.
Всякая мысль, каждое чувство земного существования найдут отклик в Надземном мире.
Слова Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено и на небе», – обращены ко всем нам, и они ясно объясняют действие Закона Кармы.
Таким образом, Закон Кармы не перестает действовать и в Тонком мире, с той лишь разницей, что Там новые причины не зарождаются и изменить течение и качество кармы уже невозможно, – она продолжает свое действие по наезженной колее. Потому физический мир называется миром причинности, следствия которой ярко и полно расцветают в Мире Надземном, называемом миром следствий.
Если, к примеру, убийца, злодей, вор и т. п. в земной жизни может обманывать других представляя себя как невинного страдальца, то в Надземном мире он предстанет таким, какой он есть в действительности во всей своей мерзости, и будет пребывать среди порождений своих – среди жутких мыслеобразов, в вибрационных вихрях содеянного им на земном плане злодеяния, преследуемый своими жертвами, до того времени, пока энергии его порождений не исчерпают на нем силы своей до конца. Так, в страдании и мучениях изживаются злоумышленником последствия его злых деяний, так он очищает космическое пространство от собственного астрального сора – сам намусорил, сам и убери, съев свой мерзкий «навоз».
По прошествии какого-то периода времени, человек возвращается из Тонкого мира в физический мир посредством перевоплощения в теле ребенка, и тут его настигают следствия созданных им же в прошедших жизнях причин, которые сформировались в способности, наклонности и черты характера, чтобы обрушиться на человека в виде тех или иных ударов судьбы, или излиться дождем счастья, здоровья и творческих успехов.
Дух (человек), готовый к воплощению, действием Закона Кармы будет направлен в ту физическую среду, которая в большей степени соответствует его кармическим тенденциям, способностям и наклонностям. Так определяется место рождения, условия, в которых пройдет детство, не обремененное ответственностью до 7 лет, пол, физические особенности организма, зачатки наследственных болезней, т.е. все факторы физического существования, в том числе и национальная среда.
У каждой нации имеются свои специфические особенности, и если у человека, идущего на воплощение, большая часть характерных черт гармонируют с этими национальными особенностями, то эта среда и будет для него более подходящей, именно в ней он может более полно развивать свою индивидуальность, в ней он и воплотится. Причем воплощающийся воспримет все кармические следствия, сопутствующие особенностям данной нации. Этим можно объяснить смысл такого понятия как карма наций, а знание Закона Кармы дает возможность разумно, сочувственно и дружески относиться к представителям любой нации, потому как каждый может быть воплощен именно в той национальной среде, к которой он относится с презрением.
Точно такое-же действие механизма Закона Кармы относительно выбора для воплощающегося общественной социальной среды, касты и семьи.
Часто происходит, что некоторые люди с раннего детства отличаются от среды своего обитания, в них нет ничего общего с окружающими.
Почему так происходит? Потому, что эти, т.н. «чужаки», поступками своими и грехами в предыдущей жизни связали себя тесно с людьми этой неподходящей им по интеллектуальности или по духовным накоплениям среды, в том числе и семьи.
Родители дают ребенку только физическое тело с зачатками наследственных болезней и национальных особенностей внешности; все же остальное: характер, наклонности, способности, таланты, ребенок приносит с собой из прошлых воплощений.
То, что называется талантом или «божьим даром», это не некий подарок «божий» и не дар чей-то, но карма (т.е. накопление, багаж) самого человека. Это его знания, труд и творческий опыт, добытый самим человеком в прошлых жизнях упорным трудом и устремлением к Свету, это накопление могучего потенциала, способны пробиваться сквозь несовершенства окружающего физического мира и увенчаться великими научными открытиями Законов Природы, шедеврами искусств, высокими духовными достижениями. Этим можно объяснить, к примеру, тот факт, что в семье рыбака, ничего общего не имевшего с наукой, родился Ломоносов, а в заурядной чиновничьей семье Пушкиных появился на свет поэтический гений русского народа.
Рождаясь человек приносит с собой определенный запас кармической энергии, ее возможно назвать первоочередной кармой. Эта карма, эти накопления будут сопутствовать воплотившемуся до тех пор, пока не исчерпается их энергия. С этого времени жизнь человека, освободившегося от первоначальной кармы, принесенной из прошлых воплощений, принимает абсолютно иной характер, все более расходящийся с условиями окружающей среды. Но это может случиться не ранее семилетнего возраста, потому что только в 7 лет ребенок становится ответственным за свои действия и становится хозяином своей собственной судьбы.
Так, к примеру, в семье, где дети рождаются в одних и тех условиях нищеты и невежества, один ребенок, подрастая, может остаться в этой же среде, а другой, волей судьбы, вдруг оказывается в абсолютно других условиях, способствующих его интеллектуальному, духовному и культурному развитию. Его или могут усыновить обеспеченные люди, или неожиданное стечение обстоятельств открывает возможности для получения хорошего образования, которое поставит его в совсем другое социальное положение в обществе – это можно объяснить тем, что один фрагмент зрелой кармы, обусловивший воплощение, исчерпался, и в свои права вступил другой, благоприятствующий дальнейшему развитию временной личности.
Возникает вопрос: можно ли человеку оказать воздействие на свою карму, ослабить или усилить причинно-следственную связь, может ли избежать Божественного Правосудия? Если «да», то каким образом это возможно сделать?
Избежать кармы невозможно, но силу воздействия ее изменить возможно. Возможно и достижимо все, но в пределах кармы. Как это понять? Понять можно путем сравнения с ситуацией из обычной земной жизни. Ведь все познается в сравнении.
Предположим, человек оказался в тюрьме. Он не выйдет из нее, пока не истечет срок. Так и карма не оставит, пока не погасит всей своей энергии. Но, даже пребывая в весьма стесненных тюрьмой (кармой) условиях физического существования, человек может свободно мыслить. Человек – мыслитель, творец. Над мыслью карма не властна. Карма слагается мыслью и мыслью она уничтожается. Жуткими, злыми, низкими, эгоистическими мыслями человек в рамках сегодняшней кармы строит для себя в будущем новую, более тяжкую, тюрьму. А вот чистыми, светлыми, позитивными, бескорыстными мыслями он закладывает для себя то же тюрьму, но в большей степени светлую, богатую возможностями для творческой жизни. Именно, благодаря мысли, возможно и достижимо все в пределах действия Закона Кармы.
Чистые, сверхличные, самоотверженные мысли, воплощаемые в дела, очищают душу, делают ее неуязвимой для темного воздействия. Только подобное притягивает подобное. А если в сознании, в человеческой ауре изжиты темные грубые энергетические образования – значит, нет в нем магнита, который способен притянуть в душу зло, в том числе, и собственные кармические порождения. Карма настигнет, но не повредит очищенной душе. Именно так надо понимать слова Иисуса Христа: «Идет князь мира сего, но не имеет во Мне ничего», «Я победил мир». Победить мир – значит преобразовать волей низшую природу личности в себе и стать Владыкою над нею, т.е. хозяином и строителем своей собственной судьбы. Владыкой, или господином, может называться лишь тот, кто может управлять своей низшей животной природой.
Таким образом, человек, работая, как мыслитель, может воздействовать на свою карму. Он в состоянии облегчить ее, а может и утяжелить, все будет зависеть от качества и направления мышления.
Источник: 2planeta.ru
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Те кто умеет любить-того мировой предиктор наказывает, посылая ему боль и страдания, и раннюю смерть.
Человеко ненависти живут по сто лет ни хворь ни беда к ним не пристают.
Я считаю, что только живой человек в праве решать судьбу-свою и Мира.
Ангелы пусть у себя в носу ковыряются и к человеку не лезут, они не жили никогда человеческой жизнью и поэтому не в праве думать и решать за человека.
Ничего просто так не случается! За каждой трагедией, бедой, аварией стоит одна или группа сущностей, их надо вычислять и убивать, чтобы другим сущностям и ангелам -была острастка.
Только тотальная месть исходящая из человеческого общества-спасёт Мир.
Жалкие терпилы-в вас плюют сущности, а вы робчете-карма у меня такая.
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Перед кармой не робей-вычисли виновного ангела и убей!!!!
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Вопрос админу, без всяких задних мыслей. Как получилось, что словом “карма” вы обозначили оценки на сайте, которые ставят пользователи? Разве она так формируется?
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Оценки пользователей это следствие. Причина это комментарии и публикации авторов.
Формирование кармы на сайте происходит следующим образом:
1. Автор оставляет комментарий, отправляя импульс своего мировоззрения в мир.
2. Мир отвечает ему принятием или непринятием, по средствам голосования представителей этого мира за публикацию автора.
3. В итоговой оценке мы видим результат взаимодействия автора с другими людьми.
Карма это действие. Любое действие человека в мире влечёт за собой плод и этот плод зависит от соответствия действия мировым законам.
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Карма и Реинкарнация у Славян
Когда наши предки, арии-трипольцы, боле 7 тыс. лет назад пошли заселять Индию, они несли с собой Знание-Веду о своих Богах и Богинях. Одной из славяно-арийских Богинь была Богиня Карна – воплощение закона воздаяния. До сегодняшнего дня в славянских языках много слов с корнем кар (карн): караты (укр.) – наказывать, карнать (рус.) – укорачивать, картьма (укр.) – отсутствие чего либо или неудача в чем-то. Подобно тому, как ведьма – это сокращенно ВЕД(ающая) МА(ть), то карма – это сокращенно КАР(ающая) МА(ть). Таким образом, мы считаем, что от имени Богини Карны образовалось слово «карма», которое на санскрите означает «действие».
Поскольку Ведическая культура в свое время выступила всемирной мировоззренческой основой – учение о карме (причинно-следственной связи) и реинкарнации (перерождении) стало общечеловеческим достоянием.
Сегодня популярен миф о том, что учение о карме наиболее полно разработано в индуизме, а у других народов его нет, но на самом деле это не так. До прихода христианства реинкарнация была одним из значимых аспектов религиозных верований всех европейских народов: славян, финнов, исландцев, лапландцев, норвежцев, шведов, датчан, древних саксонцев и кельтов Ирландии, Шотландии, Англии, Британии. В Древней Греции и Риме также верили в реинкарнацию. Например, Пифагор и Платон были яркими последователями этого учения.
Даже раннее христианство также придерживалось теории о реинкарнации и карме. Сам Иисус Христос проповедовал учение о реинкарнации и карме, просто употребляя другие термины. В том месте, где в Библии описывается арест Иисуса, следует обратить внимание на то, что Он четко указывает на кармический закон воздаяния. Один из Его учеников отсекает ухо рабу первосвященника. Иисус велит ученику убрать свой меч, «ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Затем Иисус из сострадания исцеляет ухо раба, благословляя его и спасая своего ученика от кармических последствий, связанных с нанесением вреда другому человеку. Апостол Павел тоже излагает учение о законе кармы, когда говорит: «Каждый понесет свое бремя… Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет… Каждый получит свою награду по своему труду».
В Славянской Ведической традиции (в славянском роде) явления воздаяния и перерождения (кармы и реинкарнации) выступают исконными и настолько общеупотребимы, что мы это даже не всегда осознаем. Несмотря на внешнюю «доминацию» христианского отношения к миру, в жизни сплошь и рядом встречаются более древние ведические воззрения наших Предков. Ими проникнуто большинство славянских песен, сказок, былин, преданий.
Все мы буквально выросли на учении о карме, просто не называли это явление – кармой, поскольку славянских волхвов, ведунов и жрецов остались единицы, и они не могли его поведать людям в полной мере. Вместо этого мы слышали упрощенный вариант: «Всё возвращается на круги своя», «Что посеешь, то и пожнешь», «Каждое действие вызывает равное ему противодействие» и, наконец, «Ты получаешь любовь ровно в той же мере, в какой отдаешь». В сущности, карма говорит нам, что всё, что мы делаем, вернется, описав полный круг, к порогу нашего дома когда-нибудь и где-нибудь.
Однако не каждый осознает, что же такое карма и реинкарнация на самом деле, и почему они имеют такое значение…
Подумайте сейчас о тех способностях, с которыми вы родились, и обо всём хорошем, что происходило с вами в жизни. Ещё подумайте о, так называемых, ограничениях и испытаниях, возникавших на вашем пути. Оба этих аспекта связаны с вашей кармой. Учение о карме просто объясняет нам, что всё, что происходит с нами в настоящий момент, является следствием тех причин, которые мы сами привели в действие в прошлом, независимо от того, было ли это десять минут или десять жизней тому назад.
Карма, как понятие, означает ответственность и расплату за поступки, реинкарнация – это всего лишь синоним слова шанс.
Наши души воплощаются (пребывают в физическом теле) много раз. В Славянской Традиции этот круг перерождений (реинкарнаций) называется – Колород, в индуизме – Сансара. Реинкарнация дает нам возможность снова родиться и… расплатиться с кармическими долгами по отношению к другим людям, стать свободными и пожать плоды сделанных нами благостных деяний.
Учение о карме и реинкарнации помогает нам также осознать смысл вопросительных знаков в жизни. Почему я? Почему не я? Почему при одних и тех же условиях, кто-то рождается здоровым и счастливым, а другой – несчастным, бедным и больным? Кто-то «случайно» умирает от гриппа, а кто-то, падая с девятого этажа на асфальт, остается невредимым. Почему вам так везет с повышениями в должности, тогда как ваш брат не в состоянии удержаться ни на одной работе, хотя возможности у вас с ним были одинаковы, и т.д.
Учение о карме и реинкарнации объясняет, что наша душа, следуя тем же образцам, которые можно наблюдать в природе, проходит путь рождения, созревания, смерти и затем вновь обретает возможность возрождения. Это учение говорит нам о том, что мы – это часть движущегося потока сознания, и что наша душа развивается в процессе накопления опыта многих жизней.
Естественные циклы кармы и перевоплощений могут помочь нам понять, каким образом мы попали туда, где сегодня находимся, и что по этому поводу предпринять. Они могут помочь нам понять, почему мы родились с определенным набором способностей и талантов, кризисов и испытаний, призваний и устремлений. Они могут помочь нам справиться с вопросами, которые терзают нас в минуты раздражения: «Почему я родился у этих родителей? Почему эти дети родились у меня? Почему я боюсь воды или высоты? Почему я не вышла замуж или несчастливо женился?» и т.д.
Славянские волхвы учат, что Душа непосредственно связана с личностью человека и имеет в себе два начала: Светлое и Темное. Для того, чтобы жить в счастье вечно, душа должна развиваться за счет добрых дел, добросовестно служа роду земному и роду Небесному, увеличивая часть Света (знаний, информации) и Огня (энергии) в себе. При этом мы проходим эволюционный путь от грубых материальных существ до тонкоматериальных. Таким образом, с одной стороны, каждый из нас развивает свое индивидуальное сознание, а с другой – мы выступаем составной частью Целого, Вселенной-Бога, сотворцами и непосредственными исполнителями его Божественного замысла.
Когда человек живет неправедно (не ведает, не знает законов вселенной), создает несправедливость и разрушает мир вокруг себя, это делает его душу темной и тяжелой. Поэтому после смерти человека Душа, вибрируя на низких вибрациях, может провалиться в нижний мир непроявленного бытия – Навь. Когда Душа попадает в Навь (нижний грубоматериальный мир), она сама причиняет себе страдания: несправедливость и зло, которое она совершила, ложатся на неё тяжелейшим бременем и доставляют жестокие страдания. Но в ведической традиции наших предков Навь – это еще и новь – то есть место, с которого начинается новый старт после неудачного.
Постоянные рождения живых существ в реальном мире (мире Яви) составляют основу Колорода – круга перерождения Душ. Приходя в воплощенный, материальный мир Яви, Души развиваются (эволюционируют), получая всё более совершенные тела. Неоднократно воплощаясь на Земле, они проходят четыре царства: минеральное, растительное, животное и человеческое. Самым высшим проявлением процесса воплощения Души в мире Яви (физическом мире) есть её рождение в теле человека.
Каждый народ неоднороден и имеет в себе многообразие воплощенных в нём душ, поэтому, в зависимости от уровня своего развития, воплощенные души создают в каждом народе степени (ступени) развития душ – Варны. В Славянской Ведической традиции известны 4 варны: труженики (шудры), веси (вайши), витязи (кшатрии) и ведающие (брахманы). Перерождаясь в определенном народе, душа последовательно проходит все уровни его общества, по очереди рождаясь в каждом из них. После чего она поднимается в другую породу и другой народ с более высокими заданиями. Поднявшись на достаточно высокую ступень развития и закончив свое пребывание в человеческих телах, души начинают рождаться в божественных, духовных мирах Рода Небесного.
Процесс развития человеческих душ с помощью перевоплощений осуществляется достаточно медленно. Для того, чтобы овладеть божественными свойствами, нам дано поле действия – земной мир. Исчерпав весь опыт, который базируется на разнообразных земных переживаниях, как неприятных так и радостных, человек достигает самопознания. Так он осознает свое божественное происхождение и единство с Богом. Это понимание ведет его к совершенству с такой же внутренней неотвратимостью, с которой семя травы дает траву, семя дуба дает дуб, а божья частица – Бога. Чтобы получить опыт, человеку нужна не одна, а много жизней. В зависимости от той задачи, которую ставит перед ним Вселенная, человек живет много раз, воплощаясь в разные эпохи, в самых разных условиях, до тех пор, пока земной опыт не сделает его совершенно мудрым.
Владимир Куровский (фрагмент статьи)
Природа жизни после смерти
Между смертью и новым воплощением могут пройти столетия, а может быть только одно мгновение.
Что или кто определяет, как быстро произойдёт новое воплощение? Если исключить из анализа явления управляемого воплощения, которое наблюдается довольно редко и является проявлением разумной силы и воли самой сущности или её «опекунов», во всех остальных случаях интервал времени между воплощениями определяется уровнем эволюционного развития сущности и уровнем всплеска, возникающего при зачатии . Поэтому, чем выше уровень эволюционного развития сущности, тем ниже вероятность быстрого воплощения. Это связано с тем, что человечество находится на начальной стадии эволюционного развития, и, как следствие этого, очень мало в процентном отношении людей, достигших высокого эволюционного уровня развития. Поэтому воплощение высокоразвитой (зрелой) сущности может произойти в следующее мгновение или через много сотен лет. В данном случае, имеет место Его Величество Случай — когда и где произойдёт слияние при зачатии необходимых качеств, способных создать резонанс между уровнем развития сущности и качественным уровнем генетики.
Особую группу составляют сущности, которые по тем или иным причинам, не ушли по туннелю после наступления смерти. Одной из основных причин подобного явления служит преждевременная насильственная смерть, когда сущность не готова к подобному переходу. Очень часто сущности людей, погибших насильственной смертью, находятся очень близко к «грешной земле» и воплощаются очень быстро. Именно благодаря этим быстрым воплощениям, возникает возможность доказать фактически реальность перевоплощения сущностей…
«Несир Унлютаскирян родился в 1951 году в Адане, Турция. Ещё до его рождения, его матери приснился сон, в котором появился незнакомый человек с кровоточащими ранами. Сначала, она не могла объяснить себе этот сон, но после рождения сына, сон приобрёл некоторый смысл. Несир родился с семью родимыми пятнами. Некоторые из них были более ярко выражены, чем другие, несколько почти полностью исчезли, когда я впервые обследовал Несира в возрасте тринадцати лет. Несир поздно начал говорить и позже, по сравнению с другими случаями, стал говорить о своей предыдущей жизни. Когда ему исполнилось шесть лет он стал говорить своей матери о том, что он имеет детей и просил отвести его к ним. Он утверждал, что он жил в городе Мерсин (приблизительно, восемьдесят километров от Адана). Он также утверждал, что его звали Несир, и что он был зарезан. Несир в деталях описал, как он был убит и указал, где ему были нанесены удары ножом.
Вначале его родители не придавали значения его заявлениям, которые они находили любопытными. Ситуация изменилась, когда Несиру исполнилось двенадцать лет. Его мать повезла его познакомить со своим отцом, который был тогда живой и жил со своей второй женой в деревне неподалёку от города Мерсин. Несир никогда не видел вторую жену своего дедушки, но немедленно узнал её и утверждал, что знал её в своей прошлой жизни, когда он жил в городе Мерсин. Она подтвердила, что знала в Мерсине человека по имени Несир Будак и подтвердила точность всех его слов. После этого Несир ещё больше захотел поехать в город Мерсин, и его дедушка отвёз его туда. Там он узнал нескольких родственников Несира Будак. И они все подтвердили точность фактов из жизни Несира Будак в рассказах Несира.
Несир Будак был вспыльчивым человеком, особенно когда бывал пьяным. Однажды он спровоцировал драку с человеком, который, будучи тоже пьяным, ударил его несколько раз ножом. Несир Будак потерял сознание на улице и был доставлен в больницу, в которой ему оказали помощь и описали его раны. Но, тем не менее, на следующий день он умер. Самым удивительным было заявление Несира о том, что однажды он ударил «свою» (Несир Будак) жену в ногу, после чего у неё образовался шрам. Вдова Несира Будак всё это подтвердила и, пригласив в соседнюю комнату несколько женщин, показала им шрам на бедре. При всём этом, Несир испытывал много чувств к детям Несира Будак и обнаружил сильную привязанность к его вдове. Удивительно и то, что он ревновал её ко второму мужу и пытался уничтожить его фотографии. Все шесть родимых пятен у Несира точно соответствуют расположению ран на теле Несира Будак и подтверждаются медицинскими документами, как и во всех остальных случаях, которые я исследовал».
Таким образом, воплощение сущности в новое физическое тело не только предположение, а доказанный факт. И что самое интересное, таких фактов — тысячи. Игнорирование этих фактов со стороны «науки» не делает последней честь. Можно закрыть глаза и не захотеть ничего увидеть, но это будет обманом, точнее самообманом, который только отдалит момент истины, но не изменит её и не уничтожит. О перевоплощениях сущностей древние знали не меньше, а значительно больше, чем современные учёные и представители большинства религий, существующих в настоящее время:
В великой стране Та-Кеми, что находилась на востоке от Атлани и на юге от Великой Венеи проживали многочисленные племена с кожей цвета Мрака и племена с кожей цвета Заходящего Солнца.
Среди этих племён существовали две могущественные касты Жрецов, и имели они три Духовные Учения, которые им дали х’Арийцы, пришедшие из страны Антов.
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Одно Духовное Учение — внешнее, не представляющее тайны, данное народам Та-Кеми Жрецами начальной касты и не признававшееся самими Жрецами истинной Верой, гласило, что Душа каждого человека после смерти переселяется в тело человека той или иной касты, ино-гда великолепного Вождя или даже Верховного Жреца.
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Когда высока и достойна была жизнь умершего человека. А также в тело животного, насекомого или даже растения, когда недостойна была прожита человеком его собственная жизнь. Но сами Жрецы данной касты исповедывали другое Духовное Учение.
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Они искренне думали и верили, что переселение человеческих Душ совершается не только на нашей Мидгард-Земле, но что Души умерших людей уходят и на другие Земли нашей Вселенной, где воплощаются в тела людей или животных иных Миров, в зависимости от их поступков в Явной жизни на Мирград-Земле. И этот закон они называли Кармой, в честь Великой Богини Карны, которая следит за соблюдением Закона Духовного Совершенства.
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Однако среди Жрецов второй касты была группа ещё более высоко посвящённых, мало кому из Жрецов низших каст известная, и имела она другое Духовное Учение, сильно отличавшиеся от предыдущих.
Гласило это Духовное Учение, что наш окружающий Явный Мир, Мир жёлтых Звёзд и Солнечных Систем, только песчинка в Безконечной Вселенной. Что существуют Звёзды и Солнца белые, голубые, лиловые, розовые, зелёные, Звёзды и Солнца цветов, нами невиданных, нашими чувствами не постигаемых. И бесконечно велико их число, безгранично их разнообразие, безконечны Пространства их разделяющие.
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И учили эти Многомудрые Жрецы, что в нашей Вселенной есть Золотой Путь Духовного Восхождения, ведущий вверх и именуемый — Свага, по которому расположены Гармоничные Миры…
«Славяно-Арийские Веды», Книга Света, Харатья 4, с. 82-84.
Для древних не стояло вопроса о существовании жизни после жизни, для них это было естественно, как то, что Солнце светит. Разные уровни посвящения жрецов в знание о том, как и куда перевоплощаются сущности умерших говорит только о том, что для чего-то было необходимо, чтобы не все знали о законах эволюционного развития. Одна из основных причин этого — преждевременность этих знаний. И не стоит относить их к невеждам только потому, что они верили в перевоплощение душ. К слову, слово вера в переводе с рунического письма означает — просветление знанием.
Они это «просто» знали, как и знали об устройстве Вселенной, многообразии Миров гораздо больше, чем современные «учёные», которые только приоткрывают «завесы» тайн, которые были «прозрачны» для древних. Осколки этих знаний дошли и до наших дней, но утратив целостность, превратились, к сожалению, в религиозные догмы. И поэтому в тех странах, где представления о реинкарнации являются частью системы верований, люди не боятся говорить о той памяти, которая пришла к ним из прошлой жизни, дети не запуганы родителями и общественным мнением и открыто делятся со своими близкими и друзьями этой памятью. Запугивая своих детей негативной реакцией окружающих на подобные сообщения, родители из «лучших» побуждений закрывают для своих любимых чад «дверь» не только к памяти прошлых жизней, но и дверь полноценного развития личности, возможность эволюционного развития. Потому что внушение не верить самому себе, когда сталкиваешься с чем-то неизвестным, калечит душу ребёнка, создаёт ощущение психической неполноценности и, как результат, человек прячется в свою «раковину» и практически становится неспособным к принятию нового.
Искусственные психологические блоки, навязанные каждому отдельно взятому человеку, в конечном итоге, ограничивают человечество в целом. Принцип бумеранга проявляет себя при этом в полной мере. Только духовно свободные люди способны эволюционировать и только в этом случае цивилизация способна к саморазвитию. Следует отметить, что в раннем христианстве понятие реинкарнации было составной частью учения. Но позднее это понятие было изъято из христианства, понятие, которое было последним отголоском реального учения Христа в христианстве… но это — другая глава человеческой истории.
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В ведизме славян и ариев описывается Великий замысел Творца, воплощенный в «Круге Абсолюта», который предусматривает эволюционное развитие сгенерированных Абсолютом (Творцом) первооснов жизни (живатм). Эти живатмы, объединяясь в космосе между собой в конгломераты, создают в материальных (уплотнённых) мiрах основы жизни – пространственно-временной континуум. Развиваясь во времени от простейших форм в Царстве (мiре) минералов и далее → Царстве растений → Царстве животных → Царстве человека, затем переходящего в Тонкоматериальные мiры (Нави и Слави), возвращаются к Творцу в высокоорганизованных Божественных (творящих) структурах под названием Личность (существующих в «сверхвысокочастотном» многомерном Мiре Прави). Личность по своим творческим способностям приближается к качеству Творца, но не достигает его Мощи.
Переход эволюционно развивающихся существ из Мiра животных в человеческое Царство (в материальном Мiре Яви) предусматривает появление начальной стадии человека – смерда. Тело у него человеческое, а сознание – пока того животного, из которого оно эволюционировало в человека. В повести Булгакова смерд Шариков преобразовался искусственным (насильственным) образом из собаки Шарика в человека при помощи операции профессора Преображенского.
В далёкие времена ведическое общество было клановым и отделяло от себя смердов (как сейчас касту неприкасаемых в Индии). Нарушение этих устоев в эпоху «галактической ночи» при «засыпании» землян привело к безобразиям в социуме, когда смерды, внедрившись в ведическое общество, живущее по Кону (алгоритму Творца), взорвали изнутри его культуру и традиции, став социальным оружием демонических сил. Сейчас практически все живут за Коном. Окончание эпохи Кали Юга будет приводить к восстановлению древних устоев. Но при ожесточённом сопротивлении демонических сил и их «кукол» – смердов. События последнего времени – яркое тому свидетельство.
Инструкция для тех, кто не понял, куда попал при рождении
1. Ты получишь 7 разных тел и спящее сознание – тебе нужно будет постоянно пробуждать, развивать и совершенствовать их. Воспринимай спокойно то, что будешь находиться одновременно в разных измерениях, а весь мир будет внутри тебя.
2. Тебе придется учиться в школе под названием Жизнь на Планете Земля. Каждый человек и каждое событие – твой Универсальный Учитель.
3. Не существует ошибок, только уроки. Неудачи – неотъемлемая часть успеха. Жертв нет – только ученики и учителя.
4. Урок будет повторяться в разнообразнейших формах, пока не будет усвоен полностью. Если не усвоишь легкие уроки – они станут труднее, когда усвоишь – перейдешь к следующему уроку.
5. Внешние проблемы – точное отражение твоего внутреннего состояния. Если изменишь свой внутренний мир – внешний мир так же изменится для тебя.
6. Боль – это способ, который Вселенная использует, чтобы привлечь твое внимание – что-то не так.
7. Мир разнообразен. Неприятие себя и окружающих “как есть” лежит в основе негативных эмоций, разрушающих организм.
8. Ты поймешь, что урок усвоен, когда твое поведение и отношение ко всему изменится. Мудрость достигается практикой. Немного чего то – лучше, чем много ничего.
9. Нет места лучше чем “здесь”. “Там” ничуть не лучше, чем “здесь”. Когда твое “там” станет “здесь”, ты получишь другое “там”, которое опять будет казаться лучше, чем “здесь”. Цени то, что имеешь сейчас.
10. Другие – всего лишь твое отражение. Ты не можешь любить или ненавидеть то, что есть в других, если это не отражает твоих собственных качеств.
11. Жизнь мастерит раму, а картину пишешь ты. Если ты не возьмешь ответственность за написание картины, то за тебя ее напишут другие.
12. Все ответы – находятся в тебе. Ты знаешь больше, чем написано в книгах. А всё, что ты должен делать – это смотреть в себя, слушать себя и доверять себе.
13. Ищи своё предназначение, максимально реализуйся в нём и отдавайся ему полностью. Оно может меняться в течение жизни. Постоянно обучайся чему-то новому и не бойся начинать всё сначала.
14. Скорей всего ты забудешь об этом.
15. Ты всегда сможешь вспомнить эту инструкцию, если захочешь…