Карма — ваше завтра, создаваемое сегодня

Нет ничего ответственней, чем мысль человека, потому как ни одна сила с такой легкостью не передается и не связывает нас с другими существами и вещами, как наши мысли. Мысли материальны – это тончайшая, ментальная энерго-материя, которая быстрей, чем свет и электричество. Она моментально передается от одного человека к другому, третьему и т.д., с легкостью завязывая кармические нити, связывающие людей в добре и во зле. Мысль способна нас соединить с такими людьми, с которыми в прошлых жизнях мы и не встречались, но своей мыслью оказали или помощь им или спровоцировали на злой поступок.К примеру, может произойти так, что в одно и тоже время на различных концах нашей планеты могут находиться два абсолютно незнакомых друг с другом человека, один из них пребывает в состоянии тяжелой депрессии с мыслью о самоубийстве а другой человек в то же время жалуется кому-либо на свою судьбу говоря, что ему надоела жизнь и лучше б умереть. И эта безответственная мысль, подобная мысли первого человека, становится последней каплей в чаше безумия первого, и он совершает самоубийство. Тут наглядный пример проявления Закона Подобия и Созвучия, который действует в мире чувств и мыслей: подобное притягивает подобное. Как результат эти двое, не зная друг о друге, становятся соучастниками преступления, в этом случае самоубийства. В последующем воплощении эти двое встретятся непременно и окажутся в таких обстоятельствах, где обоих их постигнет заслуженное наказание.Позитивные мысли, наполненные любовью и состраданием к другому существу, могут предотвратить преступление, на грани которого находится какой-то отчаявшийся человек, и тогда эти двое встретятся в следующем воплощении как друзья или хорошие приятели, один из которых возможно будет покровительствовать другому, отдавая свой кармический долг за оказанную когда-то помощь. Из этого следует что, контроль над своими мыслями – это необходимое условие каждого, желающего в будущем создать для себя благоприятные условия для духовной эволюции. Человек – творец своей судьбы.Осознанно относясь к любым явлениям жизни, сознавая Закон Кармы, человек может осмотрительно сеять семена для будущей жатвы и быть кузнецом своего счастья. Земная жизнь есть нива для будущей жизни. Сеятели – здесь, жнецы – там.После смерти физического тела человек (его душа и сознание) продолжает жизнь в Тонком Мире. Но не каждый после физической смерти окажется в приятных условиях жизни в Надземном. «Хорошему сеятелю там нечего не угрожает. Как кто подготовил сознание свое к великому переходу, так по сознанию и пожинать будет. Ничего не кончается, но все продолжается по линиям, установленным сознанием на земном плане. Поздно начинать приготовления перед самым переходом. И все-же– лучше поздно, чем никогда».Кто-то окажется Там в знакомом приятном обществе среди своих, духовно близких людей, связавших друг друга при земной жизни узами преданности и любви. Другие-же попадают в мрачные, а порой – в абсолютно жуткие условия посмертного существования в окружение себе подобных существ и страшных мрачных мыслеобразов своих и чужих. Они лишают себя еще в этой жизни многих возможностей, какие предоставляют человеку условия Тонкого мира.Всякая мысль, каждое чувство земного существования найдут отклик в Надземном мире.Слова Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, будет разрешено и на небе», – обращены ко всем нам, и они ясно объясняют действие Закона Кармы.Таким образом, Закон Кармы не перестает действовать и в Тонком мире, с той лишь разницей, что Там новые причины не зарождаются и изменить течение и качество кармы уже невозможно, – она продолжает свое действие по наезженной колее. Потому физический мир называется миром причинности, следствия которой ярко и полно расцветают в Мире Надземном, называемом миром следствий.Если, к примеру, убийца, злодей, вор и т. п. в земной жизни может обманывать других представляя себя как невинного страдальца, то в Надземном мире он предстанет таким, какой он есть в действительности во всей своей мерзости, и будет пребывать среди порождений своих – среди жутких мыслеобразов, в вибрационных вихрях содеянного им на земном плане злодеяния, преследуемый своими жертвами, до того времени, пока энергии его порождений не исчерпают на нем силы своей до конца. Так, в страдании и мучениях изживаются злоумышленником последствия его злых деяний, так он очищает космическое пространство от собственного астрального сора – сам намусорил, сам и убери, съев свой мерзкий «навоз».По прошествии какого-то периода времени, человек возвращается из Тонкого мира в физический мир посредством перевоплощения в теле ребенка, и тут его настигают следствия созданных им же в прошедших жизнях причин, которые сформировались в способности, наклонности и черты характера, чтобы обрушиться на человека в виде тех или иных ударов судьбы, или излиться дождем счастья, здоровья и творческих успехов.Дух (человек), готовый к воплощению, действием Закона Кармы будет направлен в ту физическую среду, которая в большей степени соответствует его кармическим тенденциям, способностям и наклонностям. Так определяется место рождения, условия, в которых пройдет детство, не обремененное ответственностью до 7 лет, пол, физические особенности организма, зачатки наследственных болезней, т.е. все факторы физического существования, в том числе и национальная среда.У каждой нации имеются свои специфические особенности, и если у человека, идущего на воплощение, большая часть характерных черт гармонируют с этими национальными особенностями, то эта среда и будет для него более подходящей, именно в ней он может более полно развивать свою индивидуальность, в ней он и воплотится. Причем воплощающийся воспримет все кармические следствия, сопутствующие особенностям данной нации. Этим можно объяснить смысл такого понятия как карма наций, а знание Закона Кармы дает возможность разумно, сочувственно и дружески относиться к представителям любой нации, потому как каждый может быть воплощен именно в той национальной среде, к которой он относится с презрением.Точно такое-же действие механизма Закона Кармы относительно выбора для воплощающегося общественной социальной среды, касты и семьи.Часто происходит, что некоторые люди с раннего детства отличаются от среды своего обитания, в них нет ничего общего с окружающими.Почему так происходит? Потому, что эти, т.н. «чужаки», поступками своими и грехами в предыдущей жизни связали себя тесно с людьми этой неподходящей им по интеллектуальности или по духовным накоплениям среды, в том числе и семьи.Родители дают ребенку только физическое тело с зачатками наследственных болезней и национальных особенностей внешности; все же остальное: характер, наклонности, способности, таланты, ребенок приносит с собой из прошлых воплощений.То, что называется талантом или «божьим даром», это не некий подарок «божий» и не дар чей-то, но карма (т.е. накопление, багаж) самого человека. Это его знания, труд и творческий опыт, добытый самим человеком в прошлых жизнях упорным трудом и устремлением к Свету, это накопление могучего потенциала, способны пробиваться сквозь несовершенства окружающего физического мира и увенчаться великими научными открытиями Законов Природы, шедеврами искусств, высокими духовными достижениями. Этим можно объяснить, к примеру, тот факт, что в семье рыбака, ничего общего не имевшего с наукой, родился Ломоносов, а в заурядной чиновничьей семье Пушкиных появился на свет поэтический гений русского народа.Рождаясь человек приносит с собой определенный запас кармической энергии, ее возможно назвать первоочередной кармой. Эта карма, эти накопления будут сопутствовать воплотившемуся до тех пор, пока не исчерпается их энергия. С этого времени жизнь человека, освободившегося от первоначальной кармы, принесенной из прошлых воплощений, принимает абсолютно иной характер, все более расходящийся с условиями окружающей среды. Но это может случиться не ранее семилетнего возраста, потому что только в 7 лет ребенок становится ответственным за свои действия и становится хозяином своей собственной судьбы.Так, к примеру, в семье, где дети рождаются в одних и тех условиях нищеты и невежества, один ребенок, подрастая, может остаться в этой же среде, а другой, волей судьбы, вдруг оказывается в абсолютно других условиях, способствующих его интеллектуальному, духовному и культурному развитию. Его или могут усыновить обеспеченные люди, или неожиданное стечение обстоятельств открывает возможности для получения хорошего образования, которое поставит его в совсем другое социальное положение в обществе – это можно объяснить тем, что один фрагмент зрелой кармы, обусловивший воплощение, исчерпался, и в свои права вступил другой, благоприятствующий дальнейшему развитию временной личности.Возникает вопрос: можно ли человеку оказать воздействие на свою карму, ослабить или усилить причинно-следственную связь, может ли избежать Божественного Правосудия? Если «да», то каким образом это возможно сделать?Избежать кармы невозможно, но силу воздействия ее изменить возможно. Возможно и достижимо все, но в пределах кармы. Как это понять? Понять можно путем сравнения с ситуацией из обычной земной жизни. Ведь все познается в сравнении.Предположим, человек оказался в тюрьме. Он не выйдет из нее, пока не истечет срок. Так и карма не оставит, пока не погасит всей своей энергии. Но, даже пребывая в весьма стесненных тюрьмой (кармой) условиях физического существования, человек может свободно мыслить. Человек – мыслитель, творец. Над мыслью карма не властна. Карма слагается мыслью и мыслью она уничтожается. Жуткими, злыми, низкими, эгоистическими мыслями человек в рамках сегодняшней кармы строит для себя в будущем новую, более тяжкую, тюрьму. А вот чистыми, светлыми, позитивными, бескорыстными мыслями он закладывает для себя то же тюрьму, но в большей степени светлую, богатую возможностями для творческой жизни. Именно, благодаря мысли, возможно и достижимо все в пределах действия Закона Кармы.Чистые, сверхличные, самоотверженные мысли, воплощаемые в дела, очищают душу, делают ее неуязвимой для темного воздействия. Только подобное притягивает подобное. А если в сознании, в человеческой ауре изжиты темные грубые энергетические образования – значит, нет в нем магнита, который способен притянуть в душу зло, в том числе, и собственные кармические порождения. Карма настигнет, но не повредит очищенной душе. Именно так надо понимать слова Иисуса Христа: «Идет князь мира сего, но не имеет во Мне ничего», «Я победил мир». Победить мир – значит преобразовать волей низшую природу личности в себе и стать Владыкою над нею, т.е. хозяином и строителем своей собственной судьбы. Владыкой, или господином, может называться лишь тот, кто может управлять своей низшей животной природой.Таким образом, человек, работая, как мыслитель, может воздействовать на свою карму. Он в состоянии облегчить ее, а может и утяжелить, все будет зависеть от качества и направления мышления.

Источник: 2planeta.ru