Венесуэла. На пороге гражданской войны

Коротко по ситуации в Венесуэле.На мой взгляд, существующая ситуация двоевластия не может долго продлиться, поэтому кто-то проиграет – либо чависты, либо проамериканские оппозиционеры. Без крови уже не обойдется, да и не обходится уже. С учетом того, что Вашингтон проводит очевидный курс на свержение режима Мадуро, шансы на договоренность между Мадуро и оппозицией крайне малы. Оппозиция чувствует внешнюю поддержку и закусила удила. Соответственно, возможны следующие варианты:1. Мадуро уступает власть и передает ее оппозиции. Сценарий практически бескровной цветной революции версии 1.0. Полный демонтаж наследия Чавеса, превращение Венесуэлы в американскую колонию.2. Мадуро не уступает власть и отказывается подчиниться давлению. Следует предельной кровавый (тысячи или десятки тысяч погибших – в зависимости от интенсивности гражданского конфликта, по сути, она уже тлеет в стране) сценарий цветной революции 2.0 в духе Украины, Ливии и Сирии, с ненулевой угрозой иностранной интервенции.3 Далее события будут зависеть от того, кто победит в гражданской войне, что зависит как от позиции армии, которая пока поддерживает Мадуро, так и от того, какие страны примут опосредованное или прямое участие в потенциальной гражданской войне и напрявят туда оружие, добровольцев, военных советников и т.п.. США очевидно прямо и косвенно будут поддерживать противников Мадуро. Мадуро в свою очередь, имея поддержку Кубы, попробует заручится дипломатической и военной поддержкой со стороны России и Китая.4. Также возможен вариант, когда ситуация двоевластия будет продлена и гражданская война будет носить тлеющий характер (см. ситуацию марта-сентября 1917 года).На мой взгляд, Мадуро должен уже сейчас активно укреплять силовой аппарат и мобилизовывать своих сторонников, а также выводить средства из тех банков на Западе, где они потенциально могут быть заморожены уже в ближайшие месяцы. Попутно надо прорабатывать каналы снабжения армии, на случай начала полноценной гражданской войны, а также укреплением лояльности генералитета. Собственно, на данном этапе власть Мадуро покоится на трех китах – наследии Чавеса, поддержке армии и поддержке бедноты, которая выиграла от реформ Чавеса. Все это дает ему основания смело идти в борьбу, так как альтернатива – это полное поражение революции Чавеса и сильнейший удар по левому движению в Южной Америке. США это тоже понимают, поэтому и усиливают давление, которое должно привести либо к свержению Мадуро в результате уличного/верхушечного переворота, либо к гражданской войне.1. Довести до конца проект Конституционной Ассамблеи.2. Добиться прекращения полномочий парламента.3. Арестовать ключевых подстрекателей, не взирая на должности и звания. Мягкость в этом вопросе лишь умножит кол-во жертв.4. Выдворить из страны всех иностранных дипломатов из стран поддерживающих оппозицию, в первую очередь явную и потенциальную американскую агентуру.5. Запросить помощи у дружественных Венесуэле стран, начиная с Кубы. Проработать варианты (в случае достижения договоренностей) о доставке контингентов "добровольцев" в случае начала полноценной войны.6. Национализировать имущество крупных собственников стоящих за подстрекателями протестов, в первую очередь банки и крупные торговые сети, через которые идет финансирование подготовки переворота.7. Укрепить и подготовить к вооружению народные дружины из бедноты, так как лишь опираясь на народ, а не только на армейские штыки, Мадуро сможет удержать власть.1. Усилить экономическое давление на и без того пребывающую в кризисе экономику Венесуэалы, чтобы увеличить кол-во недовольных текущих правительством.2. Заморозить государственные и частные счета в банках США и Западной Европы, с целью подрыва финансового положения Венесуэлы и перенаправления части этих средств на поддержку оппозиции.3. Использование сохранившихся дипломатических и разведывательных возможностей на территории Венесуэлы для разжигания открытого противостояния.4. Организация международного давления на Венесуэлу со стороны зависимых от США стран Южной Америки с целью обеспечения международной изоляции Венесуэлы. Организация и признание условного "Переходного национально совета".5. Организация дыры на границе с Колумбией, чтобы иметь возможность беспрепятственного доступа на территорию Венесуэлы, что делает высокой вероятность мятежа в одной из пограничных провинций.6. Тайная доставка оружия на территорию Венесуэлы для подготовки материальной базы для организации вооруженных отрядов оппозиции (см. вооружение оппозиции в Сирии). Развертывание инфраструктуры снабжения в соседних странах.7. Организация кровавых провокаций в стиле "неизвестные снайперы/обстрел рынка в Сараево", для форсирования начала полномасштабной гражданской войны (последние политические убийства вполне могут быть из их числа)8. Давление на высокопоставленных дипломатов, чиновников, генералов и спецслужбистов с целью организации их перехода на сторону оппозиции (как это было на Украине, Сирии и Ливии). Свою порцию ударов в спину Мадуро скорее всего получит.9. В качестве крайней меры будет рассматриваться подготовка авиударов по военным объектам Венесуэлы под предлогом "защиты демократии" и введение бесполетной зоны без санкции СБ ООН + организация морской блокады.Отсутствие необходимой жесткости и боязнь пролить небольшое кол-во крови, приведет как обычно к массовому кровопролитию (привет Януковичу). Собственно, нынешняя ситуация двоевластия как раз и возникла по причине того, что Мадуро пытался договориться с теми, кто изначально не рассматривал никаких иных вариантов, кроме как его свержения. Эти попытки играть в буржуазную демократию уже обернулись кровопролитием на улицах венесуэльских городов. Как говорил товарищ Ленин, всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. У Мадуро достаточно простой выбор – либо защищать завоевания революции Чавеса, не боясь испачкать руки, либо бесславно проиграть, поддавшись внешнему и внутреннему давлению, после чего Венесуэлу конечно не ждет ничего хорошо (см. пример любой страны, где США в последние годы организовывали свержение "недемократических" режимов).Развитие событий в Венесуэле также представляет интерес в том плане, что позволяет на практике рассмотреть, внесли ли США существенные коррективы в концепт "цветных революций" второй итерации или все осталось на уровне "Арабской весны" и "евромайдана". С точки зрения попыток США поменять "поведение России", для РФ этот опыт Венесуэлы может иметь не только отвлеченный теоертический интерес.Мадуро и чавистам желаю всяческих успехов в деле подавление попытки гос.переворота.

Источник: colonelcassad.livejournal.com