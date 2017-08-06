С новым 1938-м годом?!

К августу 2017 года человечество оказалось на пороге войны… Индии с Китаем. С середины июня растет напряжение между китайскими и индийскими военными на плато Докалам в Гималаях.

Ситуация дьявольски напоминает 1936-38 годы. Военные вспышки чередуются с «мюнхенскими сговорами» и пактами о ненападениях, за которыми почти без перерыва следуют нападения.

Можно не встречать сопротивления, если ничего не отбираешь; но нельзя отбирать – и не встречать сопротивления. Рост количества и ожесточения войн на планете – следствие того, что у огромного количества людей и народов постоянно отбирают те или иные важные для них предметы. Капитализм порождает сверхобогащение, сверхобогащение невозможно без грабежа, грабёж порождает отпор, отпор – войну. Такой алгоритм действует повсюду, вовлекая в военную истерию всё больше и больше стран и народов.



Этот очередной, уже бесчисленный по счёту, очаг напряжённости был в своё время запрограммирован английскими колонизаторами, оставившими на индо-китайской границе мину замедленного действия.

Недавно Си Цзиньпин заявил, что Китай никому не позволит отколоть от себя ни одного участка своей территории. Эти слова относятся сразу к нескольким проблемным точкам, но сейчас воспринимаются как адресованные конкретно Индии: уже больше месяца в Гималаях продолжается противостояние военных машин двух величайших по населённости стран…



В 1962 году там уже была война между индусами и кита йцами – неужели снова?

Индия вообще со всех сторон под ударом: её правительство ведет борьбу в Кашмире, Ассаме, а также находится в состоянии постоянной конфронтации с Пакистаном (доходящей до ядерного шантажа) из-за штата Джамму и Кашмир.

Любая война ядерной державы – начнись она хоть с ядерным Пакистаном, хоть с ядерным Китаем – может ввергнуть человечество в ужас термоядерного апокалипсиса. Параллельно индийскому мега-очагу напряжённости возрастает угроза войны между ядерными США и КНДР, где Трамп постоянно (и неизвестно зачем) усиливает градус грубого шантажа Пхеньяна.

Совершенно очевидно, что чем больше Трамп будет пугать Пхеньян, тем активнее Пхеньян будет ковать свой ядерный щит, и получается, что цель Трампа – добиться, чтобы у КНДР появился полноценный ядерный арсенал… Хотя декларируется прямо противоположное.

Вообще имперская верхушка американской правящей масонерии, чувствуя себя «уходящей натурой»[1] мечется между множеством войн, одни из которых она сама разожгла на пустом месте, в других пытается погреть руки на пожаре.

Что такое Кавказ с узлами напряжённости в Абхазии, Осетии, Нагорном Карабахе? Это вооружённый ответ на американскую попытку перекроить карту мира. Была единая советская держава. Её беззаконно расчленили, откуда-то вытащили какие-то Грузии и Азербайджаны, начали заставлять людей жить в своих выдумках…



А народы не хотели жить в чужих выдумках… А перенести этого Американская Империя не могла, потому что «обладает паршивым характером»… Почему осетины должны жить в какой-то Грузии, в которой они НЕ ЖИЛИ НИ ДНЯ – так как отложились от этой химеры в день её провозглашения (даже не отложились, строго говоря, а остались в своей стране, не захотели уходить).

Что такое холодная война в Приднестровье, Таджикистане, Боснии и Герцеговине? Следствие американских расчленений существовавших в послевоенном мире государств ялтинско-потсдамской (1945) и хельсинской (1975) реальности.



Ну нельзя просто так взять живую страну и разрезать её на клочья – и думать, что все возьмут под козырёк… Нельзя ни с того, ни с сего назвать эскимосов эфиопами и ждать, что все, как один, начнут делать операции по расширению глаз и мазать лица гуталином…

В мире полыхают старые войны: в Либерии, Сомали, Гватемале, Никарагуа, Восточном Тиморе и в некоторых других горячих точках. В начале XXI в., вопреки сказкам о «конце истории» от Фукуямы, на первом месте по общему числу вооруженных конфликтов оказалась Африка, которую даже стали называть континентом конфликтов.

В Алжире гражданская война: правительство ведет вооруженную борьбу с изломистами, а мы даже и не знаем, настолько это привычно. В Судане гражданская война расколола страну. И в том и в другом случаях количество как воюющих, так и погибших измеряется десятками тысяч.

В Западной Африке идут действия правительственных войск против оппозиционных вооруженных группировок в Сенегале, Сьерра-Леоне; в Центральной Африке – в Конго, Демократической Республике Конго, Чаде, ЦАР; в Восточной Африке – в Уганде, Бурунди, Руанде; в Южной Африке – в Анголе и на Коморских островах.



Снова заполыхала Ангола, с её затяжным конфликтом, который много раз то угасал, то вспыхивал с новой силой… Там вооруженная борьба Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) с правительством началась еще в 1966 г., а притихла только в 2002 г.

Длительный конфликт в Заире завершился победой оппозиции; в 1997 г. название страны было изменено, и она стала называться Демократической Республикой Конго. Число погибших в гражданской войне в этой стране достигло 2,5 млн человек.

А в ходе гражданской войны в Руанде, вспыхнувшей в 1994 г. на межэтнической почве, людские потери превысили 1 млн человек; еще 2 млн стали беженцами. Обостряются разногласия между Эфиопией и соседними Эритрией и Самоли. Всего же, по имеющимся подсчетам, за послеколониальный период, т. е. с начала 60-х гг., в ходе вооруженных конфликтов погибло более 10 млн африканцев.

В Юго-Западной Азии обострился арабо-израильский конфликт, который длится в общей сложности более 50 лет. Начавшиеся в 1993 г. прямые переговоры между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) привели к некоторой нормализации обстановки, но процесс мирного урегулирования этого конфликта сегодня, уже ясно, сорван.

Правительство Турции ведет войну с курдами. Как у болезни бывают осложнения – так и у войны с курдами возникли осложнения в виде ИГИЛ, поглотившем огромные пространства Ирака, Сирии… Мы мало знаем о вооруженном конфликте в Йемене, но он там есть. А теперь добавилась свара арабских государств с Катаром[2]…

Очень сложной продолжает оставаться политическая обстановка в Афганистане, где после вывода советских войск в 1989 г. план ООН по мирному урегулированию был сорван и началась вооруженная борьба между самими афганскими группировками, в ходе которой власть в стране захватило религиозное движение «Талибан».

Далее последовала американская интервенция 2001 года. Американцы заняли покинутые русские базы… Но самая большая военная акция США и их союзников по НАТО была предпринята в 2003 г. в Ираке для свержения режима Саддама Хусейна. Война поглотила Ирак – и еще далеко не закончена.

Подожжена Америкой вся Юго-Восточная Азия[3]. В арену войн и геноцидов превращены все Балканы в Европе[4]. Сегодня там Черногорию втягивают в противоестественную для этой маленькой страны войну с Россией.

В Латинской Америке гражданские войны в Колумбии, Перу и Мексике дополнились масштабной американской диверсией в Венесуэле, связанной с попыткой свергнуть боливарианский освободительный режим и установить жестокую фашистскую диктатуру в Каракасе.

Многие из военных операций ООН, контролируемой США, вызвали осуждение десятков стран, поскольку сопровождались грубейшими нарушениями устава этой организации, в первую очередь – основополагающего принципа единогласия постоянных членов Совета Безопасности и даже фактической подменой его Советом НАТО[5].

Совершенно очевидно, что под давлением США сила права пасует всё больше перед правом силы.



После краха СССР у США не осталось внешних контролёров, а принцип «совесть – лучший контролёр» в отношении США не сработал, за полным отсутствием совести у правящей масонерии.

Очаги напряжённости остаются в Косово, в Северной Ирландии, в Шри-Ланке, Западной Сахаре, на Кипре. Образовались, как растения, прорастающие сквозь асфальт американского диктата, Республика Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Южная Осетия, Приднестровская Молдавская Республика, Сахарская Арабская Демократическая Республика.

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Наиболее острыми очагами напряжённости остаются Сирия и Украина. В одной (Сирия) США попытались свергнуть национальное правительство, в другой – (Украина) свергли. В итоге в Сирии США поддерживают антиправительственное движение, а на Украине пытаются его погасить.

При этом выбрать, что для неё важнее, Американская Империя не может: она мечется то туда, то сюда, не забывая периодически атаковать то Корею, то Латинскую Америку…

Причина понятна.

Украина является гибнущим в адских корчах подтверждением американского гегемонизма на планете. Сирия – наоборот – перспективным опровержением всемогущества Штатов.

Как крах совершенно увязшего в крови и грязи ублюдочного украинского фашизма, так и крах проамериканских боевиков, терзающих Сирию, будет означать конец эпохи американской гегемонии, крах «Рax Americana».

Мир давно уже понял, что США ненужный паразит. Если мир ещё поймёт, что США уязвимы, что их можно бить и выдавливать – мир с радостью на всех континентах этим займётся.

То, что дела Америки плохи, доказывает деградация союзнического поиска, утратившего всякую брезгливость и разборчивость. Не в силах опереться на приличные силы в своих колониях, Империя Зла всё больше и больше сливается (и сливает свой имидж) с самыми конченными подонками и маргинальными психопатами рода человеческого.

Но если выродок, дегенерат – ошибка природы и генетический сбой, то как назвать Империю, строящую свою власть с опорой на конченных выродков-садистов украинского гитлеризма и арабского средневековья?

Очевидно, что опираясь на ошибки природы и генетические сбои, на патологические типажи – США сами себя презентуют как ОШИБКУ ИСТОРИИ, как сбой КУЛЬТУРНОГО КОДА ЦИВИЛИЗАЦИИ, как ЗЛОВЕЩЕГО МУТАНТА. США, теряя власть, всё более становятся «всеядными», всё активнее пожимают руки прежде «нерукопожатому» отребью человечества.

Пытаясь вести мировую войну чужими руками, и не находя (естественно) – вменяемых, полноценных людей, чтобы вести эту войну, США превратились в преступный инкубатор социопатов, во всемирную скупку краденого и приют психопатов со всех континентов.

А это значит, что современная американская империя – паразит противопоставила себя человеческой цивилизации.



И это значит, что в итоге бесконечных войн останется только один: или цивилизация, или американская орда, устроенная по кочевому принципу налётного грабежа…

Бесконечные антиутопии Голливуда дают нам увидеть воочию, как будет выглядеть мир восторжествовавшей Американской Империи…

[1] Главная особенность «чистых господ» – ЭЛОЙСТВО. То есть их полная ненужность «морлокам», угнетённым массам. Не участвуя в делах низов, вставая над делом, снимая чистую, паразитарную ренту – верхушка становится объективно ненужным паразитом, способным только раздражать.



И потому удаление такой верхушки воспринимается безболезненно и с облегчением. Мне нужны те, с кем я меняюсь, но мне не нужны те, кто только забирает, ничего не давая взамен. Их исчезновение в ЛЮБОЙ ФОРМЕ я восприму безболезненно и с удовлетворением.



Именно так мужицкая масса в 1917 году восприняла ликвидацию дворянства – из защитника земли выродившегося в рентного паразита. А потому и никого не огорчающего своим уходом.



Ещё в большей степени это относится к США: они поставили себя в господа над миром, вместо эквивалентного обмена с миром стали собирать чистую ренту, вышли из участия в реальных производственных делах. А выйдя в положение «целый день он в гамаке дремлет с зонтиком в руке» – они стали и ненужными, и раздражающими.



Народы мира от Филиппин до Венесуэлы стараются от них избавиться… [2] Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили, что разрывают дипломатические отношения с Катаром. Это решение поддержало и временное правительство Ливии, которое базируется на востоке страны и активно сотрудничает с Египтом и ОАЭ.



Также было объявлено, что Катар исключают из состава участников аравийской коалиции, ведущей борьбу с мятежниками-хуситами в Йемене. Один из основных мировых экспортеров сжиженного природного газа рискует оказаться в международной изоляции и даже экономической блокаде.



Соседи Катара решили, что ему пришло время расплатиться за слишком вызывающую политику в регионе. Одновременно это сигнал Ирану, с которым Доха поддерживает тесные связи.



Напрямую ударить по Ирану арабские страны пока не в состоянии, и здесь многое будет зависеть от того, чью сторону займет Вашингтон. Маленький Катар давно выбился в региональные лидеры, претендуя не только на экономическое, но и на политическое влияние в регионе.



В последние годы Доха не раз бросала вызов традиционному региональному центру силы — Саудовской Аравии — и проводила весьма неординарную политику. [3] Очаги военных конфликтов существуют в Индонезии (Суматра). На Филиппинах правительство ведет борьбу с так называемой новой народной армией, в Мьянме – против одного из местных националистических союзов.



Почти в каждом из этих затяжных конфликтов число погибших исчисляется десятками тысяч человек, а в Камбодже в 1975–1979 гг., когда власть в стране захватила левоэкстремистская группировка «красных кхмеров» во главе с Пол Потом, в результате геноцида, по разным оценкам, погибло от 1 млн до 3 млн человек. [4] В зарубежной Европе в 90-х гг. эпицентром вооруженных конфликтов стала территория бывшей СФРЮ. Почти четыре года (1991–1995) продолжалась здесь гражданская война в Боснии и Герцеговине, во время которой было убито и ранено более 200 тыс. человек.



В 1998–1999 гг. ареной крупномасштабных военных действий стал автономный край Косово.

[5] Примерами такого рода могут служить военная операция в Сомали, «буря в пустыне» в Ираке в 1991 г., операции на территории бывшей СФРЮ – сначала в Боснии и Герцеговине, а затем в Косово, антитеррористическая военная операция в Афганистане в 2001 г. и в Ираке в 2003 г.





Н. Выхин

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