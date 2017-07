Танки в Североморске

ИС-3 и М4А2"Шерман" на ходу во время празднования дня ВМФ в Североморске.Ленд-лизовский "Шерман" входит в состав поднятого груза с затонувшего в марте 1945 года транспорта "Томас Дональдсон". Машина успешно восстановлена до ходового состояния военными специалистами Северного Флота.Таким его подняли со дна моря.Много фотографий о подъеме груза "Томаса Дональдсона" http://structure.mil.ru/structure/forces/n avy/media/photo/gallery.htm?id=30967@cms PhotoGallery Перевозка трех раритетных "Шерманов".Постепенное приведение в порядок.Машина должна была попасть на фронт весной 1945 года, а попала на парад в Североморске в 2017 году.Более подробно об этой машине.Serial Number 64465, built by Fisher with VVSS suspension in December, 1944 (Dmitry Ukryukov). This tank has been salvaged in2014 from the wreck of a U.S cargo ship sunk by a German submarine in the Barents Sea in the dying days of the war. The AmericanbuiltM4 Sherman tank was being carried aboard the USS Thomas Donaldson which was part of Arctic convoy JW-65 when she wastorpedoed by U-Boat U968 near the shore of Kildin Island on March 20 1945 (Dailymail website). It has been restored to runningcondition with HVSS suspension and tracks coming from an M4A2(76) HVSS hull and it has an MT-LB engineТанки на параде в Североморске.Плюс еще фото с празднования на Северном Флоте. https://www.facebook.com/permalink.php?s tory_fbid=1963562187219861&id=1492252324 350852 – больше фотографий по ссылкеПлюс еще по вчерашнему празднику.Парад в Тартусе.Празднования в Севастополе.Всплытие АПЛ "Обнинск" на параде в Североморске.День ВМФ во Владивостоке.Салют в Севастополе.

