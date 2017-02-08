Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 февраля 2017

Башар Асад готов к переговорам с курдами по урегулированию конфликта в Сирии

Президент Сирии Башар Асад готов к диалогу с курдами по их видению политического устройства страны.

Об этом рассказали депутаты Госдумы Александр Ющенко и Дмитрий Саблин по итогам встречи с президентом САР, пишет РИА Новости.

«Если у курдов есть свое видение политического устройства, то президент Асад дал понять, что власти готовы к диалогу по этому вопросу», — сказал Ющенко журналистам. «Курдский вопрос достаточно сложный. У президента Сирии постоянно с ними хорошие контакты. Но там в том числе есть и американское влияние. Президент подчеркнул, что если вы ходите что-то решать, то приходите к нам, к руководству Сирии, будем обсуждать», — сказал Саблин. «Вопрос обсуждения новой конституции, новых возможностей — это прежде всего дело сирийского народа. И вся ситуация с курдами в первую очередь — дело сирийского народа, будем обсуждать с сирийским народом. Ни с американцами, ни с кем-то еще, а именно с сирийским народом», — сказал Саблин.

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Иностранные боевики ИГИЛ отказываются воевать, — Washington Post

Иностранные члены террористической группировки ИГИЛ начали проявлять неповиновение и нежелание участвовать в боевых действиях, пишет газета Washington Post со ссылкой на документы о «проблемных бойцах», попавшие в распоряжение иракских военных. Документы, которые были обнаружены иракскими военными после захвата одной из баз ИГИЛ* в районе Мосула, свидетельствуют о неповиновении в рядах иностранных бойцов группировки. Всего документы сообщают о 14 подобных бойцах. Так, бельгиец, вошедший в ряды боевиков, предъявил медицинское заключение о том, что у него боли в спине и по этой причине он не может участвовать в боевых действиях. Француз заявил, что хочет покинуть Ирак, чтобы подорвать себя на территории Франции. Еще несколько террористов потребовали перебросить их в Сирию, некоторые просто отказались участвовать в боевых действиях. «Он не хочет сражаться, хочет вернуться во Францию. Утверждает, что его воля — это мученическая операция во Франции. Заявляет, что болен, но у него нет медицинской справки», — говорится в заметках на 24-летнего француза алжирского происхождения. Как сообщает газета со ссылкой на данные базирующегося в Гааге международного центра по борьбе с терроризмом, более 4 тысяч иностранных боевиков покинули европейские страны и отправились в Ирак и Сирию, и около трети из них вернулись. При этом смерть примерно 14% среди них подтверждена, местоположение других остается неизвестным. По словам аналитика, специализирующегося на исследовании вооруженных группировок Айменна аль-Тамими (Aymenn al-Tamimi), многие иностранные боевики поняли, что членство в ИГИЛ оказалось не тем, что они ожидали, поскольку они думали, что это будет приключением. Как в свою очередь сказал подполковник Муханад аль-Тамими (Muhanad al-Tamimi), чей отряд обнаружил документы, эти иностранные боевики — самые яростные, с какими они когда-либо сражались. По его словам, когда такие отказываются сражаться — это свидетельствует об осознании того, что эта организация — не тот ислам, за которым они пришли, а ложный. Читайте также: ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС России взяли в огненный мешок оплот террористов в Алеппо (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+) * запрещенная в РФ террористическая группировка

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Опрос в США: американцы не против, чтобы в их страну прибывали беженцы из Сирии

Подавляющее большинство граждан США не поддерживают запрет на въезд в страну беженцев из Сирии, который ввел президент Дональд Трамп, свидетельствуют результаты опроса Quinnipiac University.

По данным исследования Quinnipiac University, против решения президента относительно беженцев из Сирии выступают 70% опрошенных, за – 26%. Против второго указа, запрещающего прием беженцев на 120 дней, выступают 60%, а поддерживают – 37%.

Однако в вопросе запрета на въезд граждан из семи стран мнения американцев разделились почти поровну: против этого решения выступает 51%, за него – 46%.

Почти точно так же респонденты ответили на вопрос, считают ли они указы президента «запретом для мусульман» (51% так считают, а 45% так не считают). При этом 58% опрошенных считают, что ислам – «мирная религия», а 26% полагают, что ислам «побуждает к насилию».

Около 56% американцев уверены, что главную угрозу для них представляют «доморощенные джихадисты», а 17% полагают, что опасны прежде всего «радикализированные иностранные гости», 14% видят в этой роли «террористов, прячущихся среди сирийских беженцев». При этом порядка 70% опрошенных убеждены, что в США вероятны теракты с большим количеством жертв.

Согласно данным другого опроса общественного мнения, опубликованного на днях Reuters/Ipsos, американское общество разделилось по вопросу о временном запрете на въезд в страну гражданам семи государств, который ввел президент Дональд Трамп. По результатам опроса, 49% респондентов согласны с указом Трампа, 41% не согласны с ним, 10% затруднились с ответом.

«Все опросы, давшие негативные результаты, — дезинформация, как и опросы CNN, ABC, NBC на выборах. Простите, люди хотят безопасность на границах и усиленную проверку», — прокомментировал эти данные Трамп в Twitter.

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Россия — единственное государство, которое оказывает реальную помощь Сирии — евродепутат

Россия является единственным государством, которое реально борется с терроризмом в Сирии, а также оказывает помощь местному населению, в то время как поддержка европейских стран ограничивается словами. Об этом заявил глава делегации нижней палаты Федерального парламента Бельгии Филипп де Винтер в ходе поездки в Сирию.

«Мне стыдно признать, что европейские страны в отличие от России только говорят, а не оказывают реальную помощь и поддержку Сирии, все заканчивается только на словах. Россия — единственное государство, которое оказывает реальную помощь людям в Сирии и принимает активное участие в борьбе с международным терроризмом и международными террористическими организациями — ИГ*, «Джебхат ан-Нусрой»* и другими», — цитирует Де Винтера RT.

Он отметил, что когда они были в Алеппо, их впечатлила российская гуманитарная акция, в которой удалось поучаствовать, в частности был развёрнут полевой госпиталь и полевая кухня.

Парламентарий отметил, что возвращении в Бельгию делегация намерена рассказать об увиденном.

«Часто идёт негативная риторика в отношении российского вмешательства в конфликт, в первую очередь делаются различные информационные вбросы в СМИ с негативной оценкой действий России. Мы расскажем все то, что мы увидели своими глазами, засвидетельствуем позитивную роль России в урегулировании конфликта и в борьбе с джихадистскими, радикальными и прочими силами», — пояснил он.

*Данная организация признана Верховным судом РФ экстремистской, её деятельность на территории России запрещена.

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«Вооружать оппозицию в Сирии стало сложнее», — американский сенатор

Вооружение США сирийской оппозиции в настоящее время стало затруднительнее из-за растущего влияния иностранных исламистских радикалов на территории Сирии, заявил сенатор от американского штата Флорида Марко Рубио. «Это намного более трудное предложение сейчас… мы (США — ред.) оказали поддержку не тем людям», — заявил Рубио РИА Новости в ответ на вопрос о том, поддерживал ли он вооружение оппозиции в Сирии. «Они были убиты и уничтожены, и это радикальные элементы, которые возросли во влиянии и способностях», — добавил он. Рубио добавил, что было время, когда стратегия поставки вооружений сирийской оппозиции могла быть гораздо более продуктивной, нежели сейчас. Он отметил, что сейчас по-прежнему есть элементы на местности, с которыми США могут сотрудничать. По его словам, они «меньше и они менее экипированы и менее способны, чем мы бы хотели, чтобы они были на этом этапе процесса». «Я в самом начале этого конфликта предупреждал, что в то время там были сирийцы, которых мы могли вооружить, но если бы мы этого не сделали, то наиболее хорошо экипированные и более эффективные группы на местности стали бы этими иностранным исламистскими радикалами, которые проникли в Сирию, и именно так и вышло, поэтому это сложнее», — пояснил Рубио. Читайте также: ИГИЛ в котле: «Тигры» и ВКС России взяли в огненный мешок оплот террористов в Алеппо (ВИДЕО, КАРТА, ФОТО 18+) Президент США Барак Обама 8 декабря снял формальные ограничения на поставку оружия, боеприпасов и военной техники союзникам США по борьбе с терроризмом в Сирии. Ранее официальные лица США уже сообщали о поставках ограниченных партий оружия и боеприпасов сирийской оппозиции. С 2014 года США наносят в Сирии удары по группировке ИГИЛ* без разрешения властей страны. Также в стране действуют группы американского спецназа, которые оказывают помощь в борьбе с террористами местным силам, неподконтрольным правительству Башара Асада и находящимся к нему в оппозиции. В частности, это так называемые «Сирийские демократические силы» и ряд других группировок, точный список которых США не публикуют. * Запрещенная в РФ террористическая организация

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Русский танк против ИГИЛ: Т-62М спас свой экипаж от ракетной атаки в Сирии (ВИДЕО)

Медиа-крыло ИГИЛ обнародовало видео, на котором показан момент попадания ракеты ПТРК в танк Т-62 М Сирийских войск. Эти боевые машины относительно недавно пополнили арсеналы правительственных войск. Кадры сняты 5 февраля в ходе боев террористов с правительственными силами на пальмирском направлении в восточной части провинции Хомс. Видеозапись бандитов имеет следующее описание: «Танк сирийского режима уничтожен у базы заброшенного батальона к северу от горы Тияс восточнее авиабазы Т-4». В ролике показан танк, занявший позицию на возвышенности в пустыне. Террористы производят выстрел из ПТРК, противотанковая управляемая ракета (ПТУР) попадает сбоку в область между башней и корпусом бронемашины. Видна яркая вспышка и мощный взрыв. Если бы вместо модернизированного Т-62 под ударом оказался танк старой модификации, то члены экипажа по всей вероятности бы погибли, а боевая машина была бы уничтожена. В данном же случае взрыв ПТУРа, судя по всему, был погашен резинотканевым бортовым противокумулятивным экраном и установленным на башне металлополимерным блоком. Эти дополнительные защиты существенно нейтрализуют кумулятивную струю противотанковых средств. После взрыва башню Т-62 М покинули 3 сирийских танкиста, на этом моменте видео обрывается. Военные эксперты предполагают: наиболее вероятно, что танк получил незначительные повреждения и после небольшого ремонта сможет продолжить свой боевой путь в борьбе с терроризмом. Читайте также: Русский огонь, истребляющий ИГИЛ: Огнемёты «Солнцепёк», ВКС РФ и танки Т-90 сметают оборону боевиков в Алеппо (ФОТО, ВИДЕО, КАРТА) Справка «Русской Весны» Танк Т-62 М — «Объект 166 М6» — Танк, прошедший глубокую модернизацию в 1983–1985 годах. В результате которой на эти танки была установлена дополнительная броневая защита башни, корпуса и днища (уровень защиты башни от БПС — 320 мм, от КС — 400–450 мм), антинейтронный подбой на башне и различное доп. оборудование. * Запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация.

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