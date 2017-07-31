Сводки от ополчения Новороссии 31 июля 2017

29 июля второй раз за свою историю Украина отметила день Сил специальных операций. Согласно решению Порошенко эта дата стала официально отмечаться с 2016 года.

В связи с этим событием крупнейшие украинские СМИ преподнесли своим согражданам неожиданный «подарок», опубликовав необычную новость.

«Около 11 вечера в субботу, 29 июля, боевики атаковали позиции украинских военных возле села Латышево Шахтерского района на Донетчине. В результате обстрелов погибли 9 бойцов», — сообщила «Телевизионная служба новостей» канала «1+1» (ТСН).

Эту же новость выпустило еще одно информационное агентство Коломойского — «Униан» и ряд менее крупных СМИ.

Во всех статьях даже были приведены имена и фамилии каждого погибшего. Ими оказались военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения Минобороны Украины, который базируется в Кропивницком. Это капитан Кирилл Андриенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Сергей Гришин, капитан Тарас Карпа, подполковник Сергей Лысенко, старший солдат Лев Панков, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик.

Все новостные издания сослались на информацию известного украинского журналиста и блогера, бывшего «ветерана АТО» Александра Шульмана.

Несколько часов новость будоражила умы украинцев, а сам Шульман проклинал журналистов на своей странице в соцсети Facebook, откуда представителями прессы и была взяла эта информация.

Любопытна цитата «Униан»: «„29 июля 2017 года в бою под Латышево пали смертью храбрых бойцы 3 полка СпН (спецназначения — УНИАН)“, — написал журналист».

«Мужики, сколько вам платят за ложь? После сентября 2014 года украинских военных в Шахтерском районе не наблюдалось», — написал один из читателей в комментариях под статьей.

«Не верьте лжи. От Латышево до передовой по прямой около 90 км и никаких украинских военных там нет. Эту ложь распространяют с целью настроить украинцев на войну с Донбассом, чтобы избежать очередного майдана. Посмотрите карту», — добавил мужчина.

Действительно, в коротком сообщении в Facebook Шульмана было написано, что эти военные были убиты в боях под Шахтерском 3 года назад — в 2014 году. Остается загадкой, как 2014 год превратился в умах украинских журналистов в 2017-й.

Читатели обвиняли упомянутые выше СМИ в «пиаре на крови», и в итоге часть изданий удалили свои «новости», но некоторые не стали «напрягаться», так и оставив «топовые» материалы на страницах своих сайтов.

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