«Посольский ответ Москвы»: как надо воспитывать проблемные державы

Источник: https://ria.ru/

Для описания текущей стадии дипломатического конфликта между США и Россией с высылкой дипломатов и арестом дипломатической собственности, пожалуй, лучше всего подходит цитата из романа Сомерсета Моэма «Театр»: «Никогда не делай паузу без нужды! А уж если взяла паузу, то тяни её сколько сможешь! Чем больше артист — тем больше у него пауза!»



Владимир Путин преподал всему миру показательный мастер-класс «Как надо держать паузы».Ровно семь месяцев — именно столько длилась пауза, взятая Россией по инициативе президента в ответ на демарш американской стороны, когда накануне нового, 2017 года Штаты выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли доступ посольских сотрудников к дипломатической собственности (двум посольским дачам под Вашингтоном).

Вопрос, была ли нужда делать данную паузу или не стоило огород городить и надо было сразу ответить по обычным дипломатическим стандартам (и как планировал МИД) — симметрично, бурно обсуждался все эти семь месяцев и, видимо, будет обсуждаться ещё очень долго. В конце концов, случай оказался действительно беспрецедентный и явно войдет в историю мировой дипломатии, причем под тегом «Не рой другому яму — сам в нее попадешь».

Дипломатические отношения стран — они всегда про симметрию и зеркальность, но в то же время и про равновесие. Если по каким-то причинам дипотношения оказались перекошены в пользу одной из сторон и устоялись в этом положении, не так-то просто их вернуть в точку равенства, потому что это нарушит сложившийся баланс и потребует шагов, которые будут восприняты как недружественные и в свою очередь вызовут ответные меры. Поэтому ситуация, когда дипломатические шаги, качественно меняющие расклад сил, формально укладываются в рамки «зеркальных мер», крайне нетривиальна и заслуживает особого внимания.Отставим в сторону сложные аналитические выкладки и конспирологические теории — просто посчитаем, что получила, а что потеряла каждая сторона в этом российско-американском дипломатическом скандале.

Россия лишилась доступа к двум единицам своей дипсобственности — двум посольским дачам.

Она ответила зеркально, во всяком случае, формально — США потеряли доступ к единицам своей дипсобственности. Правда, вместо двух дач Москва ограничила американцам доступ к их даче и складу. Казалось бы, мелочь, вот только склад — в отличие от дачи, которая отвечает за отдых посольских сотрудников и их семей, — непосредственным образом обеспечивает работу самого посольства.

Разумеется, это не повлияет критическим образом на функционирование дипмиссии, но, безусловно, создаст некоторое неудобство. Хотя кто знает, что американцы хранят на этом своем складе?

США выслали 35 российских дипломатов. Важно помнить, что Россия до сих пор так и не ответила на этот демарш, хотя по-прежнему подчеркивает свое право на ответные меры.

Все недружественные дипломатические шаги США (например, то, что они до сих пор не выдали визы российским дипломатам, направленным на замену высланным) и в целом политика Штатов последних месяцев (включая новый пакет санкций) позволили Москве обратиться к другому пункту двухсторонних дипломатических отношений — к серьезному перекосу в численности посольств в пользу Штатов.Как и почему так получилось, когда произошло — в советские времена или позже — дело уже историков. Важно то, что Россия до недавнего времени не могла на пустом месте нарушить сложившийся статус-кво, поскольку это означало бы недружественный демарш и вызвало ответные меры США. В силу же действий совершенно потерявшего берега Вашингтона руки Москвы оказались развязаны для кардинального изменения в данном вопросе и возвращения ситуации к симметрии.

В итоге Россия предложила — надо признать, это весьма остроумный эвфемизм слова «потребовала» — Штатам привести численность всех посольских и консульских учреждений к российскому уровню.

Это не высылка. Россия не вмешивается во внутреннюю деятельность посольства, не указывает на персоналии и функции. Она просто настаивает на численном равенстве посольских миссий.

Называют разные цифры, включая откровенно фантастические (чуть ли не 1200 человек), на сколько человек должно сократиться американское посольство. Сами американцы хранят молчание по поводу численности своих представительств в России. Но если брать даже по самой нижней планке озвучиваемых цифр — 200 человек, это означает сокращение штата на треть.Это, разумеется, не приведет к параличу работы миссии, но создаст для нее очень серьезные трудности. Такой поворот событий потребует полной перекройки штатного расписания, серьезного увеличения нагрузки на сохраняющиеся штатные единицы и урезания целых направлений деятельности посольства. Более масштабные штатные сокращения (чаще других называется цифра в 700 человек) действительно будут означать коллапс дипработы американцев в России.

Месячный срок на решение данной задачи (как и два дня на решение всех проблем с огромным складом) — это не мягкость и слабость, как полагают некоторые, а издевательство и глум.

Если же Вашингтон за данный месяц так и не придет в разум и не начнет себя вести адекватно (хотя бы по дипломатической линии), то Москва продолжит «воспитательную работу». Например, из оставшихся 455 человек выдворит 35 дипломатов, выбрав по своему вкусу самых ценных сотрудников.Ведь этот зеркальный ход по-прежнему за Россией.

Всю эту публичную — на весь мир — и крайне болезненную «порку» американской дипломатии с перспективой паралича их дипломатической работы в стране Россия устроила под соусом невероятного долготерпения, длительных мягких убеждений и миролюбия.

Паузы, действительно, надо уметь держать.