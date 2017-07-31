Новости Украины и Новороссии 31 июля 2017

Если Вы хотите узнать, что происходит на Украине, к чему там готовятся, наступления каких событий боятся и ожидают, прочитайте, что там говорят о России, какие очередные беды ей пророчат.

Можете не сомневаться, что в течение нескольких месяцев, а то и недель именно это и случится на юго-западной окраине Русского мира.

Раньше период между антироссийскими пророчествами и их превращением в украинскую действительность мог занимать даже год и больше. Самые первые прогнозы, 1989–1991 года начали бумерангом реализовываться на Украине только лет через 10–15. Но бег времени всё ускоряется. События наступают друг другу на пятки. Сейчас в течение года в мире происходит больше стратегических изменений, чем в 80-е — 90-е происходило за десять лет.

Более того, заданный горбачёвской перестройкой импульс, приведший к распаду СССР, установлению американской глобальной гегемонии, серии гражданских и междоусобных войн на постсоветском пространстве и угрозе распада России, исчерпал свой потенциал. Волна двинулась в обратном направлении и она ускоряет ход.

Я понимаю, что людям которые живут под обстрелами в Донбассе или тем, кто не принял и не примет власть киевского режима на остальной территории Украины, последние три года не кажутся мгновением, а возвращение России на мировую арену в качестве ключевого глобального игрока не представляется столь очевидным. Но субъективное восприятие не отменяет объективной реальности.

СССР, чей сверхдержавный статус с начала 70-х никто не ставил под сомнение, никогда не позволял себе на Ближнем Востоке того, что позволила Россия в Сирии.

Оружие посылал, «советников» к этому оружию иногда отправлял тысячами, бывало грозил вооружённой силой. Но так, чтобы однажды утром американцы проснулись, а в небе Сирии советская авиация бомбит «борцов за свободу», поддержанных Вашингтоном, такого не бывало.

И успехов таких на Ближнем Востоке СССР не достигал. А он там достигал многого. Но никогда не нарушался паритет с США.

А сейчас американцев с Ближнего Востока буквально выталкивают. И все их попытки удержаться в конечном итоге лишь ухудшают их позицию. Если бы они приняли предложения Путина по сирийскому урегулированию, прозвучавшие пять лет назад, сейчас их позиции были бы куда как более прочными.

Впрочем, давно замечено, что российское руководство умеет делать предложения от которых нельзя отказаться так застенчиво, что оппонент («партнёр», если политкорректно) отказывается, в надежде на большее, в результате не получая ничего.

В конечном итоге, русские (точнее пророссийские) Украины и Донбасса получат то, чего так страстно желали. А желали они, прежде всего, физического исчезновения бандеровцев с Украины. Воссоединения с Россией, до переворота 2014 года, желали единицы, ликвидации бандеровцев миллионы.

Говорить о том, что если бы Галиция («со своими галицаями») ушла бы в Европу («пусть её поляки заберут»), то жизнь сразу заиграла бы всеми красками радуги, на Украине начали ещё в ранние 2000-ные годы.

Вариант «пусть их русские перебьют» тоже принимался, но считался более экзотическим — уход Галиции в Польшу тогда воспринимался как значительно более реальное событие, чем отправка галичан на уборку снега в Сибири.

Однако, хоть Господь и выполняет всегда наши желания, но всегда немного не так, как мы себе представляли. Похоже, что бандеровцев и их пособников на Украине действительно скоро не останется. Причем покинувших страну будет значительно меньше, чем покинувших этот мир. Но их не ликвидируют ни поляки, ни русские. Придётся немного подождать, пока они съедят сами себя.

Темп они набрали хороший. За три года страна потеряла от 7, до 10 миллионов жителей (от четверти, до трети списочного населения по состоянию на начало 2014 года). За это же время испарилось свыше 60% национальной экономики.

Крым потерян полностью, Донбасс частично, ещё в десятке областей власть Киева достаточно условна и держится лишь до тех пор, пока её терпят местные элиты.

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Страна пустеет, а значит сокращается кормовая база бандеровщины, которая «не сеет, не пашет, не строит» а «гордится общественным строем», ну или «любит Украину». Ресурсы на профессиональную «любовь к Украине», как и ресурсы на содержание политически неэффективной и экономически ущербной олигархической республики должны где-то браться.

Уже сам факт ставки украинского олигархата на бандеровщину свидетельствовал о том, что легальные (квазидемократические) методы сохранения олигархической республики прекращают действовать в условиях ресурсного дефицита.

Власть олигархата может удерживаться только при помощи вначале скрытого, а затем всё более явного террора.

Однако это значило также, что население должно помимо олигархов взять на содержание бандеровские банды.

Украинские олигархи слишком жадные, чтобы содержать бандеровцев за свой счёт. Украина же слишком слаба и не может, как Третий рейх обеспечить охраняющим олигархат маргиналам довольствие за счёт внешней агрессии. Но и народ не в состоянии содержать и олигархат, и бандеровщину одновременно.

Вот тут-то и сказалась допущенная от жадности ошибка украинского олигархата.

Позволив бандеровским бандам самостоятельно кормиться с населения, олигархи не просто утратили рычаг влияния на них, они стали конкурентами бандеровцев в борьбе за остатки кормовой базы.

Причём, если олигархат не может избавиться от бандеровцев, составляющих его силовую опору (без них олигархи потеряют власть), то бандеровцы надобности в олигархах не ощущают совершенно.

Тем более, что их «побратимы» так и не научившись писать, читать и мыться стали депутатами Верховной Рады, людьми влиятельными, блокады разные организовывают, самим президентом командуют. И даже редким в их кругах образованным бандеровцам, пытающимся призвать их к порядку, физиономии периодически бьют.

Добавим к этому тот факт, что олигархат расколот, различные группировки смертельно ненавидят друг друга и готовы объединяться только против более сильного врага. Как только враг исчезает они вновь начинают воевать между собой.

Олигархические кланы с идиотским энтузиазмом пытаются использовать бандеровцев друг против друга, поднимая тем самым их политическое значение.

В итоге Украина имеет. Смертельно перепуганного президента, пытающегося угрозами, которые не в силах выполнить укрепить свою власть и тут же идущего на уступки тем, кому ещё вчера угрожал. Абсолютное падение международного авторитета.

Настолько, что даже Польша, долгие 25 лет терпевшая реставрацию украинской бандеровщины и её инкорпорацию во власть, ради создания буфера между собой и Россией, которую поляки боятся на генетическом уровне, прекратила всякую помощь Украине и развернула борьбу с бандеровщиной.

Что бы поляки ни говорили, это — борьба с украинской властью, поскольку бандеровщина и есть власть на Украине.

Недееспособное правительство, состоящее из людей, которые хорошо умеют направлять финансовые потоки в нужное русло, но не имеющее собственно финансовых потоков (за пересыхающие ручейки идёт борьба ни на жизнь, а на смерть).

Несколько олигархических кланов, пытающихся вырвать власть у действующего президента, после чего каждый намерен переделить её (вместе с собственностью) в свою пользу. Прикрывающиеся бандеровскими лозунгами маргинальные банды, состоящие на службе у олигархических кланов и представляющие их постоянно растущие частные армии.

Организованную идеологизированную бандеровщину, ненавидящую олигархат и квазибандеровских маргиналов.

Настоящие бандеровцы считают (где-то справедливо), что олигархи и маргиналы уничтожают Украину и уверены (совершенно несправедливо), что только приход к власти настоящих бандеровцев её спасёт.

На этом фоне дополнительно развивается конфликт между русскоязычной частью майдана (это те глупцы, которые думали, что у них «революция достоинства» и они идут в Европу) и украиноязычной (это бандеровцы и примыкающие к ним маргиналы, уверенные, что если всех заставить говорить по-украински, а несогласных перевешать, то в стране настанет мир, порядок и процветание).

Бандеровщина приватизировала майдан, «евроитеграторы» недовольны. Но, как Васисуалий Андреевич Лоханкин, могут только кряхтеть и терпеть.

Однако русскоязычные «евроинтеграторы» начинают рассказывать русскоязычным майданным массам, что бандеровщина — не то, за что стоял майдан, внося раскол в майданное единство. А это куда серьёзнее «бунта одиночек», покоряющих социальные сети, но забывающих тушить свет в уборной.

Итак стана расколота уже не на две, а на двадцать две части. На руках полно оружие, а бунт, война и убийство легализованы в общественном сознании, в качестве легитимного метода достижения политической цели.

Но я не случайно начал с того, что для точной оценки событий на Украине необходимо посмотреть, что они говорят и пишут о России.

Так вот, по мнению украинских публицистов, в России экономическая катастрофа, вызванная санкциями Запада. Свобода слова подавлена страшным Кремлём и граждане заходят в фейсбук только ночью под одеялом.

Обнищавшее и оголодавшее население готово принять любую армию освободительницу — даже украинскую. Окружение Путина замыслило, запустило, организовало, уже почти довело до конца (а может быть даже довело) государственный переворот, поскольку мечтает сохранить свои активы и желает откупиться от запада головой Путина.

Вот-вот в России начнётся гражданская война между различными олигархическими, этническими и идеологическими группировками. Называются и фамилии потенциальных лидеров нового режима.

Но я их повторять не буду. Эти люди настолько давно и прочно заняли в России маргинальную нишу, что помнить и знать о них могут только на Украине (и то, если ЦРУ подскажет).

Теперь надо просто понять, что украинские публицисты описывают окружающую их действительность, заменяя слово Украина, словом Россия.

И они вовсе не врут умышленно. Они искренне не верят, что в России, Казахстане или где-либо ещё может быть не так, как на Украине, поэтому спокойно экстраполируют окружающую их реальность, пропорционально территориальной громадности и этнической пестроте России нагнетая ужасы. Но для нас в данном случае важно не то, что они думают о России, а что они видят вокруг себя и что они чувствуют на Украине.

Вот это и видят — крах, развал, переворот, гражданскую войну и гибель цивилизации.

В 2014 году, когда речь заходила о том, что Россия не вытянет ещё 40 миллионов населения, которому необходимо обеспечить социальные гарантии и полностью восстановить разрушенную экономику, караул-«патриоты» ехидно спрашивали: «А что через пять лет этой проблемы не будет». История дала свой ответ. Через пять лет этой проблемы не будет.

Проблема на 30% сократилась за три года и продолжает сокращаться по нарастающей, а ведь ещё даже не началось самое страшное.

Украинские демографы утверждают, что демографическая ситуация на Украине уже прошла точку возврата и даже, если ситуация волшебным образом изменится, предотвратить вымирание украинской нации невозможно.

Заметим, что «украинской нацией» они считают всё население Украины, что не вполне корректно. Идущая гражданская война свидетельствует о том, что на Украине есть как минимум два полярных взгляда на основы государственного строительства, значит и минимум два (на деле больше) зародышей нации.

Но если не будет украинской нации, то не будет и бандеровщины. Польских и русских бандеровцев не бывает. Между тем процесс ускоряется и, если динамика сохранится, то через десять лет придётся думать не о том, на какие средства кормить присоединённых украинцев, а кого посылать осваивать дикое поле (нельзя же оставлять на границе страны безлюдный пустырь, величиной с Францию).

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Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования