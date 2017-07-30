Новости Украины и Новороссии 30 июля 2017

Саакашвили вернётся на Украину и свергнет Порошенко

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА, уверен, что на фоне его возвращения в Киев произойдет свержение Петра Порошенко с поста президента Украины.

Ряд украинских СМИ сообщили, что Саакашвили намерен вернуться в страну – в пятницу 28 июля. Однако его адвокат Павел Богомазов заявлял, что эти сроки ему неизвестны.

Известно, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

В свою очередь, Саакашвили заявлял, что Порошенко во время государственного визита в Грузию 7-19 июля провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.

«Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… в новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты», — добавил Саакашвили.

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Большего вклада в безопасность США, чем Украина, никто никогда не сделал, — Марчук

Украина сделала больший вклад в безопасность США, чем какая-либо другая страна мира. Об этом заявил экс-премьер-министр Украины, представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук. Он отметил, что вопрос о возврате Крыма может возникнуть, когда «на каком-то этапе, условно», состоятся переговоры президента России, президента США, премьер-министра Великобритании, президента Украины, президента Франции. «Они сядут и возьмут в руки Будапештский меморандум. Процитирую по памяти два пункта: подписанты берут на себя обязанность обеспечивать территориальную целостность, нерушимость границ, а дальше — самое существенное: никакое их оружие (то есть не только ядерное) никогда не будет использоваться против Украины. Документ зарегистрирован в Совете Безопасности ООН. И вот Трамп спрашивает: „Владимир, ты чего? Твой предшественник, президент РФ Борис Ельцин, подписал? В Совбезе ООН зарегистрирован? Надо выполнять”. И все присутствующие подтвердили бы эту позицию», — поделился своими фантазиями Марчук. По его словам, сейчас среди украинских и иностранных экспертов есть идея создать неправительственную международную общественную организацию, которая поднимала бы вопрос об ответственности за невыполнение Будапештского договора. «Ведь большего вклада в безопасность США, чем Украина, никто никогда за всю историю США не сделал. Есть у нас моральное право ставить такой вопрос? Конечно. Крым — это территория Украины! Этот вопрос надо ставить везде, где только можно», — резюмировал Марчук.

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На Украине разработано новое термобарическое оружие, — Укроборонпром (ФОТО)

Предприятия группы ГК Укроборонпром разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет и гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома. «Предприятия ГК Укроборонпром разработали новое термобарическое оружие: пехотный огнемет РПО-16, который разработан НИИ Химических продуктов, и гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГП МФ Артем», — сказано в сообщении. В Укроборонпроме пояснили, что термобарическое оружие уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Оно также называется боеприпасами объемного взрыва. На Гончаровском полигоне ВСУ оружие было представлено секретарю СНБО Украины Александру Турчинову. «На полигоне была проверена эффективность украинских боеприпасов объемного взрыва, которых практически на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16», — сказал Турчинов. Согласно сообщению концерна, реактивный пехотный огнемет РПО-16 оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Это переносное оружие, которое способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями. Гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 создают на две секунды огненное облако объемом не менее за 13 м³, в котором температура достигает 2500 градусов. Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику, отметили на предприятии. В Укроборонпроме подчеркнули, что только несколько стран в мире имеют технологию производства термобарического оружия. Читайте также: Кличко выдал новый перл, комментируя снос рынка в Киеве (ВИДЕО)

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Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежища

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявляет, что не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить где-то политическое убежище. Как заявил он в субботу в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2», он считает себя гражданином Украины. «Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет», — подчеркнул Саакашвили. По мнению Саакашвили, президент Петр Порошенко нарушил конституцию страны и международные обязательства Украины, лишив его гражданства. Он отметил, что считает решение Порошенко незаконным актом. Саакашвили заявил, что настроен оптимистично и сообщил, что осенью текущего года он и его команда собираются осуществить в Украине большую мобилизацию. «Осенью планируем большую мобилизацию на Украине. Мы пройдем все правовые инстанции, и над этим работают украинские юристы и нам помогают и зарубежные юристы», — сказал он. При этом Саакашвили считает, что президент Порошенко навредил сам себе этим решением, так как фактически признал его своим главным оппонентом, изгнав из страны. «Такие вещи обычно очень плохо заканчиваются», — заключил он. Читайте также: «Посольский ответ Москвы»: о воспитании невежливых держав

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Вашингтон потратил $22 млн на оснащение военного учебного центра на Украине

США предоставили оборудование на сумму $22 млн для военного учебного центра в Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«В учебном центре, что в Яворове (Львовская область. — ред.), в следующем месяце откроется имитационный центр, который станет одним из лучших в Европе. Его площадь составляет 3,5 тыс. кв. метров. США оказали помощь оборудованием на сумму $22 млн», — говорится в сообщении.

Как отметил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе посещения учебного центра Сил специальных операций ВСУ, у украинской армии есть «полное взаимопонимание» с иностранными инструкторами.

«Они нам помогают готовить методическую литературу и непосредственно наших инструкторов. Кроме того, они помогают нам понять, что необходимо для оснащения войска», — сказал глава оборонного ведомства.

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Ведь ОН не может врать

Филарет никогда не ошибается…



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