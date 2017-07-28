В Крыму отключили свет

По всей территории Крыма нет электричества. Полуостров остался без света около двух часов дня. Об отключении сообщает Симферополь, Севастополь и Ялта. Пресс-служба МЧС Крыма рассказала, что причины отключения пока не установлены, но это, скорее всего, не чрезвычайное происшествие. ГУП РК "Крымэнерго" пока отказывается от комментариев.

Источник: colonelcassad.livejournal.com