Малороссия, Украина, РФ, ОГВЗ и Крым

На фоне нового витка санкций против Москвы, полемика в сети далеко ушла от обсуждения истинной причины введения этих санкций. Точнее, не причины, которая очевидна — ты виноват уж в том, что хочется мне кушать, а очередного повода к введению и бесконечному продлению санкций против Москвы, – то есть, очередной политической или бюрократической ошибки, которая, как известно, много хуже, чем преступление.

Во-первых, заполучив свергнутого, но живого Януковича в свои руки, Москва могла оставить новый киевский режим болтаться между небом и землей просто, не признавая переворот и продолжая вести дела с правительством Януковича, как с единственной законно действующей украинской властью, чего сделано не было. (Понимаю раздражение Кремля в адрес Януковича, и тоже считаю его главным виновником переворота 2014 года, но в политике трезвый расчет должен брать верх над эмоциями.)

Во-вторых, допустив в спешке или с умыслом неточности в постановке вопросов референдума об отделении Крыма от Украины, Москва тем самым подставилась под бесконечное продление санкций «за Крым».

В-третьих, запретив (устами Суркова) руководителям ДНР/ЛНР введение собственной валюты, а впоследствии, уже вынужденно, введя там в обращение рубли, Москва своими руками предоставила международному сообществу пусть и косвенные, но все же доказательства «оккупации территории Украины». Так что — каждый виток санкций «за Донбасс», – персональная благодарность ротшильдовской агентуре в наших российских АП, ЦБ и прочих властных структурах. Правда тут Кремль в некоторой степени спасает тот общеизвестный факт, что рубли у нас эмитирует ЦБ — частная лавочка Ротшильдов, а значит они (Ротшильды) Донбасс и оккупировали-с…

В-четвертых, приняв на работу в уже российские органы власти Крыма и в независимые органы управления Л/ДНР избыточное количество вражеской агентуры, и не предпринимая никаких серьезных усилий для их очищения, Москва своим бездействием создала условия для расцвета враждебно настроенной бюрократии и диверсантов разной степени наглости.

Агентура не дремлет. Теракты в непризнанных республиках прокатились волной, уничтожив многих командиров, пользовавшихся заслуженным доверием среди своих подчиненных, и ослабив боеспособность армии Л/ДНР.

Недавнее отключение электричества в Крыму, повлекшее за собой отключение некоторых важных систем управления войсками и флотом на несколько часов (часов !!!), было приурочено к совместным учениям НАТО-Украина в Черном море, но почему-то названо в прессе «аварией» вместо более подходящего слова – «диверсия».

https://meduza.io/feature/2017/07/28/ves-krym-na-neskolko-chasov-ostalsya-bez-sveta-chto-eto-bylo

28 июля около 14:00 на всей территории Крыма отключилось электричество. В 13:55 отключились все четыре линии энергомоста, протянутого на полуостров с территории Краснодарского края. Министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик пояснил, что из-за этого электричество отключилось по всему полуострову — дефицит мощности составил около 1 тысячи МВт. «В Симферополе электричества вообще нет, не работают светофоры и так далее», — сказали «Медузе» в пресс-службе правительства Крыма сразу после того, как стало известно об отключении. В крымской столице также остановились троллейбусы. Причина отключения электричества — авария в Краснодарском крае. По данным крымского Минэнерго, причиной аварийного отключения ЛЭП стала высокая, около 39 градусов по Цельсию, температура воздуха на Кубани; из-за этого в Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика. Отключение не повлияло на работу аэропорта и «социально значимых объектов». В аэропорту Симферополя «Медузе» сообщили, что электричество не отключалось, поскольку аэропорт питается от расположенной в Крыму ГЭС. …Электроснабжение Крыма начали восстанавливать через час. Около 15:00 энергоснабжение было восстановлено по двум из четырех веток энергомоста. В компании «Крымэнерго» «Медузе» подтвердили эту информацию, добавив, что часть потребителей уже получает электричество. На момент публикации этого текста были восстановлены все четыре линии энергомоста. Полностью электроснабжение восстановят, предположительно, к 16:00 по Москве. Это первый серьезный сбой в электроснабжении Крыма с тех пор, как в мае 2016 года в эксплуатацию был введен энергомост с территории Краснодарского края. До этого полуостров снабжался (с перебоями) электричеством с территории Украины. С декабря 2015-го до мая 2016-го в Крыму действовал режим чрезвычайной ситуации в связи с тем, что украинские активисты объявили «энергоблокаду», взорвали несколько опор ЛЭП и не позволяли починить их.

Уже можно констатировать, что надежды Кремля на мирное урегулирование конфликта с Западом не оправдались. Даже если теперь «вернуть» Донбасс под контроль Украины, что, по сути означает предать всех русских, то безболезненно «сохранить за собой» Крым уже не позволят, это возможно только если Москва не пойдет путем юридического восстановления УССР, а следом и СССР в прежних правах и границах. Я не говорю о возвращении власти деградировавшей КПСС, а именно о перенесении дискуссии в плоскость законности создания юридического лица «Украина» вместо суверенной УССР как части СССР, и, следовательно, о постановке под сомнение прав требования данного юридического лица. Разумеется, следом за «Украиной» возникнут и вопросы к законности учреждения «РФ», но в условиях нагнетания санкционной истерии проще ликвидировать оба юридических лица и вернуть себе полный государственный суверенитет, чем продолжать оспаривать санкции. Санкции введены американскими конгрессменами в отношении юр.лица – «РФ» в связи с территориальным спором управляющего РСФСР\СССР юр.лица – «РФ» с юр.лицом «Украина»- управляющим УССР, а значит если нет юр. лиц, нет и санкций. На «нет» и санкций нет.

Недавно А. Захарченко объявил о создании Малороссии, чем несказанно изумил международную общественность, уже списавшую Донбасс с политических счетов. Общественность кинулась за разъяснениями к Москве, Москва оказалась, как обычно, не готова к такому повороту событий. Из Кремля жалко промямлили что-то про «личную инициативу» ДНР, чем доказали свою полную профнепригодность… Хотели тихо «слить» ЛДНР, но тихо – не вышло?

Не меньше, чем в Кремле инициативе ДНР удивились и в ЛНР, но это легко объяснимо, – Плотницкий — ставленник Дворковича. Ну, того самого, который все время рассказывает, что санкции безвредны для РФ.

http://www.mk.ru/economics/2017/07/03/dvorkovich-oproverg-vred-sankciy-dlya-rosta-ekonomiki-rossii.html

Заместитель главы правительства России Аркадий Дворкович в понедельник, 3 июля, заявил, что ограничительные меры, введённые Европейским союзом и Соединёнными Штатами не наносят вреда российской экономике и не препятствуют её росту.

Может, он лично не в курсе, что экономика России устроена немного сложнее, чем контрабанда через ЛНР? Хотя, вот, обещал защищать «интересы нашего бизнеса, где бы он не находился, на Украине или в других частях света» (http://www.interfax.ru/forumspb/564839), что, видимо, правда. Сказал же, «нашего»… Но пока статья не о нем.

То, что «государственные» должности в ЛНР распределяются за взятки, ни для кого не секрет. По этой причине на всех интересующих должностях там давно сидят агенты СБУ, исправно получая по две зарплаты, плюс свою долю за «контрабас». Органы управления ДНР гораздо меньше поражены заразой предательства, поэтому все обстрелы ВСУ приходятся, в основном, на территорию ДНР. По своим (в ЛНР) артиллерия ВСУ не лупит.

В Донецке знали, с кем имеют дело, потому и не предупредили, решили, видимо, чем «уведомлять» соседей о своих планах, проще сразу в СБУ позвонить. Отсюда шок и непонимание в ЛНР и в Кремле… (Не пугайте страусов, пол – бетонный!)

Оправившись от шока, дали Пескову указание отвечать: «я – не я, и лошадь не моя», а сами пошли консультироваться. Но, видимо, проконсультировались у какой-то из сильно заинтересованных сторон, потому что через несколько дней после проведения пресс-конференции, уже А. Захарченко давал разъяснения.

https://lenta.ru/news/2017/07/26/zakonchili/

(26 июля 2017) Окончательные решения по поводу создания Малороссии не приняты. Об этом в среду, 26 июля, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей. «Но, самое главное, дискуссия будет продолжена», — говорится в заявлении лидера ДНР. Кроме того, он отметил, что «мы не создавали нового государства, мы предложили дискуссию». «Всего за неделю мы получили огромное количество откликов, замечаний, предложений от неравнодушных людей со всей Украины», — подчеркнул Захарченко. …Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя данное заявление, отметил, что выдвинутая лидером ДНР инициатива является его личной и «подлежит осмыслению». Помощник президента России Владислав Сурков, оценивая идею, высказал мнение, что «весь этот хайп (шумиха — прим. «Ленты.ру») по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен». Киев, в свою очередь, призвал Москву осудить провозглашение Малороссии.

Ну, дискуссия, так дискуссия. Лучше, чем ничего, но недостаточно для решения проблемы. Малороссия — идея хорошая, но восстанавливать надо именно правомочность УССР, только это имеет юридический смысл. (Суверенитет, границы, международные договоры, пенсии для граждан, наконец…) Восстановление правомочности и правосубъектности УССР даже на небольшой части территории Украины позволит автоматически сбросить нынешнюю киевскую власть, юридически ликвидирует управляемую извне ничтожное, незаконное образование, – Украину/УНР и предотвратит войну в Европе.

Предложение Захарченко – это спасательный круг не только Европе, но и Кремлю, однако Кремль, как Европа, спасаться сейчас не хочет, а скоро уже и не сможет.

В контексте восстановления прав и выгод СССР\УССР совпадают интересы и жителей Донбасса и подкарпатских русинов, которые уже начали формальную процедуру восстановления УССР\СССР, за что немедленно впали в немилость у Киева.

http://tribunal.mirtesen.ru/blog/43388319950/Udar-iz-Zakarpatya.-Ukrayina-rassyipayetsya.-Za-Malorossiey-begu?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_4&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Удар из Закарпатья. Украина рассыпается. За Малороссией бегут русины. Вот только воевать на два фронта Киев не может, а воевать с этническими венграми возле венгерской границы — это абсолютно безумная затея, даже П. Порошенко это понимает. Русины с высокой долей вероятности доведут до успешного завершения уже начатый ими процесс юридического восстановления прав и выгод СССР и УССР.

«Колеблющиеся» вместе с «генеральной линией» украинской политической мысли обнаружены независимыми экспертами и в Верховной Раде Украины:

https://politexpert.net/53560-eks-sotrudnik-sbu-rechinskii-vr-mozhet-progolosovat-za-prisoedinenie-k-rf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Экс-сотрудник СБУ Речинский: ВР может проголосовать за присоединение к РФ… Станислав Речинский сообщил в своем блоге социальной сети Facebook, что ранее ему довелось познакомиться с Николаем Бондаренко, который сначала был чиновником в администрации президента, а потом стал заместителем губернатора Одесской области. …

Бывший пресс-секретарь отметил, что в Верховной Раде и украинской политике в целом, подобных Бондаренко «кротов», «людей без прошлого» со времен Ющенко завелось очень много. В связи с этим Речинский предположил, что развал и деградация политической системы Украины могут привести к активизации парламентариев, которые единогласно подпишут закон о присоединении Незалежной к Российской Федерации на правах Малороссии. Этот нормативно-правовой акт получит всеобъемлющую поддержку судей, экспертов, других политиков, СМИ и даже президента.

Речинский отметил, что началу процесса присоединения поспособствует активная работа Кремля по использованию своих агентов в Верховной Раде. И вычислить тех, кто служит Москве просто невозможно. Поэтому угрозу надо воспринимать всерьез.

Так что, Малороссия и присоединение к Москве уже снится нашим «небратьям» в кошмарных снах. Если права СССР (русины) восстанавливают, то «Украину\УНР», как бы наоборот… Нехороший звоночек для Украины прозвучал из Лондона:

http://tass.ru/ekonomika/4441086?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=smi2_exchange

(26 июля 2017) МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Высокий Суд Лондона конкретизировал свой вердикт от 29 марта 2017 года, вынесенный в пользу России по иску к Украине из-за долга на $3 млрд. Суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций на $3 млрд, купонный платеж на $75 млн и штрафные проценты на эти суммы, говорится в материалах Минфина России. В декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) выкупила еврооблигации Украины на $3 млрд. В декабре 2015 года Украина допустила дефолт по облигациям. “Суд обязал Украину выплатить РФ номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, в 2013 году приобретенных за счет средств ФНБ, сумму неосуществленного купонного платежа в размере $75 млн и штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Проценты на сумму основного долга по облигациям подлежат оплате по ставке 8% годовых, проценты на сумму невыплаченного купона – по ставке трехмесячный LIBOR в долларах плюс 2% годовых”, – говорится в сообщении Минфина РФ. Выплаты штрафных процентов рассчитываются с 21 декабря 2015 года и производятся по дату полного исполнения обязательств. Таким образом, каждый день просрочки будет стоить государственному бюджету Украины более $673 тыс., уточняет Минфин. Кроме того, в материалах указывается, что суд обязал Украину выплатить России £2,8 млн в качестве возмещения судебных издержек, помимо выплаты номинальной стоимости облигаций в $3 млрд, купонного платежа на $75 млн и штрафных процентов. “Высокий суд Лондона обязал Украину возместить РФ часть расходов, связанных с судебным разбирательством, в сумме £2,8 млн, 50% которых дебитор должен заплатить не позднее 20 сентября 2017 года”, – говорится в сообщении. Россия не сможет принудительно взыскать долг до рассмотрения апелляции. Суд также продлил действие решения, исключающего возможность принуждения Украины к выплате долга, до вердикта Апелляционного суда, слушания в котором запланированы на январь 2018 года, сообщает Минфин России.

Итак, нынешнюю Украину\УНР, имеющую статус юр\лица, по сути, коммерческую компанию, https://pp.vk.me/c633329/v633329797/498fc/pCtHDUkVe5w.jpg http://souzknr.ru/2013/ukrainskie-organy-vlasti-yurlica-london-siti-zaregistrirovany-v-ssha/ имеющую регистрацию в США, штат Делавэр и Сити, Лондон, медленно, но неуклонно банкротят в Лондоне, но мы рано радуемся…

С нее взять, на первый взгляд, вроде бы нечего…

https://ria.ru/radio_brief/20170726/1499222728.html?utm_source=ria.24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=2599&utm_content=1250301

“Основной и, по сути, единственный способ по получению этих денежных средств – это арест тех активов, которыми Украина располагает за своими пределами. Здесь, единственное, нельзя будет арестовывать здания, которые принадлежат Украине и относятся к дипломатическим представительствам, все остальное – акции, доли, денежные средства или некие совместные предприятия – можно арестовать. Кроме того, можно арестовать и те денежные средства, которые подлежат выплате в пользу Украины. То есть заплатят не в пользу Украины, а в пользу Российской Федерации”, – отметил Денис Скрябин.

А на второй взгляд, западные кредиторы под предводительством МВФ и так планируют получать долги с Украины землей, для чего Верховная Рада спешно меняет законы. И тут всплывает старинный спор по Крыму до сих пор неурегулированный, – между РСФСР/СССР и Агро Джойнтом.

http://statin.livejournal.com/67215.html

Мнение Сталина – пусть Израиль будет в Палестине, а не в Крыму, – говорит Полторанин. В итоге 15 мая 1948 года было провозглашено создание Израиля. Страна была признана США и Советским Союзом, а 18 мая 1948 года СССР первым установил с Израилем дипломатические отношения.

Но, несмотря на то что евреи получили Палестину, идея «Крымской Калифорнии» не умерла.

– В июне 1948 года Голда Меир была назначена послом Израиля в СССР, 3 сентября прибыла в Москву. За две недели она организовала в Москве два митинга по 50 тысяч человек каждый. Это были люди из Ленинграда, Москвы, даже из Сибири. На митингах требовали выполнить обещание перед Америкой и отдать Крым. В результате было решено «пятую колонну» из Крыма выселить. Летом 1953 года за полярный круг – на Новую Землю ушли 17 пароходов. Это было началом операции под кодовым названием «Белая куропатка», – уточняет Полторанин.

Также Сталин планировал выселить евреев из крупных городов страны, в частности из Москвы. Министр Фурцева уже составляла списки. Но вдруг – загадочная смерть вождя.

1954 г А после 1991‑го «Джойнт» вновь активно развернул свою деятельность уже на Украине, в том числе и в Крыму.

То есть, Украина расплатится с иностранными кредиторами землей, а точнее — «возвращенным» Агро Джоинту Крымом. Потому на возврат Крыма сейчас брошены лучшие силы всего «прогрессивного человечества». Всех сомневающихся в актуальности старого неурегулированного спора по Крыму отсылаю к свежему постановлению украинских законодателей о «декоммунизации»:

https://cont.ws/@colonel-cassad/673087

Colonel CassadИсключение для Крыма На Украине сегодня потребовали отменить все законодательные акты принятые в советское время в рамках декоммунизации.

Но чуть позже поняли, что это же касается и целого ряда законодательных актов, которые лежат в основе текущих украинских границ, после чего была сделана поправка “Отменить все советские законодательные акты, кроме тех, которые лежат в основе территориальной целостности Украины”. Э нет, раз уж взялись, декоммунизируйтесь полностью, а то что это за заигрывания с тоталитарным режимом?

Отменить законодательные акты СССР коммерческая фирма-помойка «Украина», разумеется, не может, но даже и эти клоуны, балаганят у себя в Раде с оглядкой на международное право. Или им старшие товарищи из американского посольства в нужный момент вектор подправляют?

Говоря о роли Украины в сегодняшнем санкционном обострении, не могу обойти стороной интервью с бывшим министром экономики Украины Виктором Сусловым, опубликованное в КП. Приведу здесь лишь короткие выдержки, но материал заслуживает того, чтобы прочитать его полностью:

https://www.kp.ru/daily/26704.4/3728367/?from=smi2

Киев готовят к “большому размену” с Москвой Кто и как использует Украину в геополитической игре и к чему придет страна, выбравшая войну с Россией, рассуждает экс-министр экономики незалежной Виктор Суслов [самые интересные цитаты] …КРЫМ — АННЕКСИРОВАН ИЛИ ПРОДАН? — Так есть ли в таком случае смысл властям Украины возвращать Крым и Донбасс? Как они вписываются в концепцию геополитического выбора? — Это очень интересный вопрос. Официально Крым всегда считался дотационным регионом, и его уход — вопрос больше политический, нежели экономическая потеря. И в этом вопросе я все время пытаюсь понять позицию нашей послемайданной власти. Ведь на самом деле не было попытки сохранить Крым. Вот бывший глава правительства Крыма Анатолий Могилев утверждает в одном из интервью, что если бы была команда из Киева не сдавать Крым, его бы не сдали. Но была команда не сопротивляться, не стрелять. Это наводит на мысль, что так было задумано. Возможно, Крым был «продан». Хотя более вероятным я считаю другое. В марте 2014 года от представителей украинской власти часто звучали заявления, что не сопротивляться требовали американцы. Для Запада аннексия Крыма Россией политически была выгодна: яркое нарушение международного права, постоянный «повод к войне», для санкций, для давления на Россию. Теперь Россия «на крючке» надолго. США и Запад в целом получили резкое усиление переговорных позиций, возможность «большой» и очень дорогой для России сделки в будущем. Причем за чужой счет — за счет Украины. …ВЗЯТ КУРС НА МАЙДАН В РОССИИ И ЕЕ РАЗВАЛ — В одном из интервью вы сказали: «Украина сегодня — это Россия завтра». Вы допускаете майдан на Красной площади и развал этой страны? — Несколько лет назад мне довелось читать прогноз американского аналитического центра «Стратфор», часто называемого также «теневым ЦРУ», согласно которому, после 2020 г. Россия развалится на несколько государств. До майдана такой прогноз казался невероятным. Но, как правило, прогнозы этих ребят являются планами, которые реализуются с железной последовательностью. Победить Россию внешним путем нельзя — военное столкновение может обернуться ядерной катастрофой для всего мира. Но ее можно расшатать, разрушить изнутри. Поэтому мы видим, что прилагаются большие усилия для развития мощных оппозиционных движений в России. Ее планируют разрушить так, как был разрушен Советский Союз. Для этой цели Западу нужны новый Горбачев и новый Ельцин, новый Яковлев и новый Шеварднадзе. Подобных людей найти и продвинуть на ключевые посты вполне реально. Поэтому я верю в возможный успех московского майдана, несмотря на то, что с майданами пока не получилось в Пекине, в Минске и в Москве. Но если это уже дважды получилось в Киеве, Тбилиси, Белграде и во многих других городах и странах, то почему это, в конце концов, не удастся в российской столице!

По последнему витку санкций, очевидно, что западные защитники «демократии» будут совмещать судебно-финансовое давление на Украину и Россию с проведением силовой операции по отъему Крыма. Силовую операцию по «возврату» Крыма на глазах у всего мира спешно готовят США:

http://infomaxx.ru/perevodika/amerika-nachala-perebrosku-voennoy-tehniki-i-tankov-v-ukrainu-skolko-ostalos-chelovechestvu-do-nachala-tretey-mirovoy-voynyi.html

Kurt Vogel (сионист-Неокон), новый главный «дипломатический» представитель Трампа по конфликту в Украине: «Во-первых, Россия уже в Украине, они уже хорошо вооружены», – сказал он. «Там больше российских танков, чем [танков] в Западной Европе, и это большое военное присутствие». Больше российских танков на Донбассе, чем в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании и Нидерландов вместе взятых? Хорошо, тогда было бы очень легко предоставить нам хоть одну фотографию, показывающую хотя бы один батальон российских танков в Восточной Украине. Где это? Или же Vogel имел в виду, что Россия имеет тысячи невидимых танков на Украине? А теперь ИХ военные действия: 26 июля, в порт Порт-Артур, США, были в срочном порядке переброшены 300 единиц танков и тяжелой военной техники, для переброски за рубеж. https://twitter.com/M3t4_tr0n/status/890253476999069696?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Falready-happened.com%2F Позже стало известно, что их должны погрузить на транспортный грузовой корабль ВМФ США, Green Ridge. Что интересно, русские уже обвиняли это судно в перевозке американских танков в Восточную Европу.

К предполагаемой дате начала войны за «освобождение Крыма» как раз доплывут. Начнут «освобождать» незадолго до 20-21-го августа. Если же попытка силового отъема искомой территории не удастся, то Сити-Лондон (не путать с Виндзорами) для России уже приготовил и частично осуществил «план Б». Под РФ, которая такая же, по сути, фирма-помойка, как и Украина, заложена аналогичная украинской юридическая бомба, но наши страусы в Кремле предпочитают ее не замечать, хоть суммы там поболее украинских. https://www.youtube.com/watch?v=7QahLgepLy8 , https://www.youtube.com/watch?v=_CPrdgfC8y8 , https://www.youtube.com/watch?v=OJbj17R8zas

Но все по порядку.

Буквально вчера интернет разразился «сенсацией». Оказывается, Михаил Лесин был убит!

Кто бы мог подумать! И где! В США, – оплоте законности, демократии и прав человека…

Скажу больше, существуют обоснованные подозрения, что не своей смертью умер не только Михаил Лесин, но и «первый русский официальный миллионер» Артем Тарасов.

Почему я в этом уверена?

Когда впервые услышала о смерти, что М. Лесина, что А. Тарасова, так первым делом на ум приходил старый анекдот:

Доктор родственникам:

- Больной перед смертью потел?

- Потел…

- Очень хорошо!

Так вот, действительно больной, но вполне успешно лечившийся А. Тарасов незадолго до смерти, во-первых, получил хорошие новости из того самого суда, где так не повезло Украине, а во-вторых, успел завещать свои ОГВЗ СССР от 1982 года представителям ВТО, – организации, отнюдь не благотворительной. Больной перед смертью потел…

http://www.trud.ru/article/01-03-2013/1290111_samym_bogatym_chelovekom_v_mire_neozhidanno_stal_rossijanin.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=trud.ru&utm_term=1270187s570&utm_content=5546859

Самым богатым человеком в мире неожиданно стал россиянин Бизнесмен Артем Тарасов купил советские облигации государственного займа, которые теперь стоят 205 миллиардов долларов Известный предприниматель Артем Тарасов в начале 1991 года перед эмиграцией на Запад вложил свое состояние в трехпроцентные облигации государственного займа 1982 года. Приобрел он стопку этих ценных бумаг на сумму около 3 млрд советских рублей. Вернувшись в Россию в 2011 году, он провел международную оценку облигаций, и выяснилось, что эксперты восьми разных стран установили фактическую цену этих бумаг в 205 млрд долларов США. Таким образом, господин Тарасов стал самым богатым человеком в мире. Но СССР уже давно распался, однако Россия, согласно внутреннему и международному праву, является правопреемницей Советского Союза, в том числе несет обязательства по долгам СССР. Понимая, что бюджет РФ не выдержит предъявления такого долга, Тарасов предлагает передать все эти облигации в бюджет России — но с определенными условиями. Впрочем, есть сообщения, что, опасаясь за свою жизнь, он завещал раритетные облигации Всемирной торговой организации, спрятав их в специальный контейнер, который неизвестно где закопали. Во всей этой непонятной ситуации мы попросили разобраться бывшего депутата ГД Павла Медведева. — Я знаю этого человека уже достаточно давно, — признался Павел Алексеевич. — И знаю как человека абсолютно рационального — более рационального, чем мы все вместе взятые. Поэтому удивлен озвученной цифрой и могу только гадать, что за этим стоит. Я полагаю, что такого рода претензии юридически несостоятельны. Да, граждане долго держали эти самые облигации займа и надеялись, что государство как-то им их компенсирует. Примерно так же, как они надеялись — и еще до сих пор надеются, — что получат компенсацию по старым вкладам. В 90-е годы правительство принимало какие-то половинчатые, невнятные решения, которые я, бывало, скрепя сердце отправлял на запросы избирателей, и не только своих. По ценным бумагам тоже принимались решения — что за каждый рубль облигации будет выплачено столько-то рублей, что сами выплаты будут происходить с такого-то по такое-то число. Но сроки все давно вышли, это все давно кончилось. А этот случай я рассматриваю как некий спектакль, инсценировку. Тарасов — очень хорошо укорененный в почву человек. Он же разбогател в свое время потому, что реально оценивал происходящие события и с открытыми глазами смотрел на мир. Такие люди, по-моему, всегда остаются в трезвом уме и твердой памяти. Тем более совершенно не понимаю предложений передать эти облигации ВТО или еще какому международному финансовому институту. Это же не друг и не ближайший родственник, которому можно доверить самое дорогое. Это папе римскому можно было отдавать, но теперь уже и это поздно — понтифик ушел со своего поста.

М. Делягин, вспоминавший А. Тарасова, как последнего романтика перестройки, упомянул про облигации советского госзайма, но про суд в Лондоне, как и про передачу прав требования по ОГВЗ СССР представителям ВТО, видимо, был на момент смерти не в курсе:

https://delyagin.ru/articles/183-novosti/53961-pamjati-poslednego-romantika-perestroiki

…А Тарасов, вернувшись в Россию, занялся поиском и поддержкой сверхпроизводительных, «закрывающих» технологий, созданных в советском ВПК по крайней необходимости, но потом отвергнутых официальной обюрокраченной наукой.

Он даже скупил облигации советского госзайма, поверив юридическому недоразумению, по которым государство обязано их оплатить, не для своей прибыли, – а чтобы власть направила эти деньги на развитие технологий. Погиб Тарасов, не как романтик, а как вполне себе агент влияния, ставший ненужным своим хозяевам, и как жертва рейдерских захватов из «лихих 90-х» одновременно. Подписал доверенность на распоряжение имуществом после своей смерти крутым ребятам и, по совместительству, своим кураторам, — и нет человека… Взыскание минимум 205 млрд. $ может обанкротить РФ, так же, как РФ сейчас подводит под банкротство свою соседку — Украину, зарегистрированную в Лондоне аналогичным образом.

Информация о ситуации с ОГВЗ в Минфин и Владимиру Владимировичу подавалась. Осознали ли адресаты глубину проблемы? Судя по всему — нет. Посему, выношу описательно-доказательную часть на суд широкой общественности.

На сегодняшний день существует угроза финансовой, экономической и национальной безопасности России, которой могут воспользоваться определённые круги, не дружественные России. Суть проблемы такова, – Россия, являясь право распорядителем Активов и Пассивов СССР, попадает в сложную финансовую ситуацию,связанную с не урегулированным внутренним долгом СССР, и преобразованным в период с 1992 года, его во внутренний долг РФ в виде Долгового рубля РФ. Речь идет о 3%-х Облигациях Государственного Внутреннего Выигрышного Займа 1982 года (ОГВВЗ). ОГВЗ были выпущены в законный оборот и находились во владении гражданами СССР. После ликвидации структур управления СССР, Российская Федерация объявила о принятии на себя всей ответственности по долгам СССР, получив проблемное наследство, которое к сожалению, не было своевременно оценено, отрегулировано, реструктурировано, замещено и погашено, особенно это касается ОГВВЗ СССР 1982 г 20-ти летние 3%-ные Государственные Облигации Внутреннего Выигрышного Займа СССР номиналом 100, 50 и 25 рублей 1982 года выпуска (ОГВВЗ СССР 1982 г.) признанны РФ как законное платежное средство – Долговой рубль РФ, являются частью (пассив) Базового Государственного капитала (актив + пассив) обеспечившего после ликвидации управляющих структур СССР, первичную капитализацию (в том числе и эмиссионную) Российской Федерации, ОГВВЗ 1982 г. не являются частью дефицита бюджета, и не выражены в деньгах РФ. В соответствии с нормами международного права, оценка Базовой капитализации России как возникшего международного субъекта ответственности, была привязана к размеру внешних и внутренних активов и пассивов, внешнеэкономических операций, оценке стоимости валюты и размеру денежной массы базового субъекта – СССР. Капитализация СССР определялась в единицах, обеспечивавших исполнение платежного баланса по внешним (Инвалютный Рубль – долл. США) и внутренним (Рубль СССР) обязательствам СССР, а также установленными Законодательством СССР способами и видами платежного оборота и перерасчета стоимости собственной валюты (рубль СССР) к международному эквиваленту расчетов (ДОЛЛАР США).Советский рубль после денежной реформы 1 января 1961 года, – до 1992 года, был формально равен 0,987412 г золота, но возможности обменять рубли на золото не существовало. Это обеспечивало (0.61-0.63 коп за 1-н Дол. США ) высокую котировку Рубля СССР, и значительность доли внутреннего долга в международно – признанной Базовой капитализации СССР. Все активы и пассивы СССР перешли РФ через признание ею ответственности по ним, в рамках международного права по факту и, следовательно, не были эмитированы РФ на законной основе, а значит, не подвержены никакой любой форме оборота, снижающего их стоимость кроме полного платежного дефолта и банкротства РФ. Базовый капитал, наследованный РФ, может быть подвергнут деноминации только при объявлении полного дефолта и\или банкротства РФ или деноминации корзины внешних базовых валют. По внутреннему долгу возможна деноминация только при 100% замещении долговых обязательств (ДО) первичного субъекта (СССР), составлявших часть его Базового Государственного капитала (пассив), на ДО наследователя (РФ), их конверсии, инфляционной котировке, своевременному обслуживанию, реструктуризации, замещению и погашению. Международное Право предусматривает, что если по тем или иным причинам, существует хотя бы один законный держатель долга в любом номинале первичного ДО в натуре, к примеру, имеет один непогашенный билет ОГВВЗ СССР 1982 г, (а их по некоторым данным более 6350 млрд. руб. номинала ОГВВЗ!) этот долг не может быть подвергнут деноминации, распространенной на любые иные собственные ДО РФ, имевшие свой законный оборот. Расчет стоимости непогашенных ДО СССР как части Базового Государственного капитала РФ, осуществляется путём пересчета стоимости единицы валюты СССР через корзину единиц внешних базовых валют МВФ, во время их законного оборота и текущей стоимости валюты РФ через такую же корзину, плюс установленные СССР (3%) и РФ (9%) годовые проценты, коэффициенты, плюс индексация золотовалютной (инфляционной) стоимости корзины внешних валют. Фактически это означает, что ОГВВЗ СССР 1982 г. являются внутренним долгом, (прямое погашение влечет появление прав нерезидентов РФ) погашение которого необходимо осуществлять по правилам погашения внешних долгов, то есть практически договариваться с каждым держателем долга на основе норм международного права. Максимальный срок обращения любых долговых обязательств в России и мире, – 30-ть лет (05.08. 2000 Г. №116 — ФЗ ст.97, ст.98). Бывшие граждане СССР, законные владельцы ОГВВЗ 1982 г., ставшие гражданами РФ, и иные законные владельцы, в том числе и нерезиденты, руководствуясь выше изложенным, с 01.01.2013 года имеют основание требовать безусловного погашения стоимости ОГВВЗ 1982 года, с коэффициентом индексации минимально рассчитываемым через ГК РФ ( статус кредитора первой очереди по отношению к должнику находящемуся в просрочке с 01.01.2003 г.) и законов о компенсации вкладов, – 1рубль СССР номинала ОГВВЗ, равен примерно 132-166 рублям РФ. Расчётпо нормативам Минфина РФ, единицы долгового рубля с учетом установленных федеральными законами (ФЗ-№21 от 04.02.99г.; изм. 24.11.08, ФЗ-73от 10.05.95г.; ФЗ-87 от 06.07.96г.; ФЗ-162 от 12.07.99г.; ППМ от16.02.10г. №133; с учетом коэффициента 1.4 и 9% годовых за каждый из 14 лет )- 1 рубль СССР номинала на 01.01.2010 г., был равен более чем 687 рублям РФ, (а сегодня, более 900 р.), по инвалютной стоимости 1 рубль СССР ( 1,58-1,64 дол. США, умнож. на коэф. сниж. покупат. стоим. $, и умнож. на курс рубля РФ к Долл. США на сегодня) как минимум будет от 1650 до 2186 рублей РФ (через золото, цифры еще более впечатляющие, примерно 1руб. номинала ОГВВЗ = 38-40$!). Этот факт особенно тревожен в связи с членством России в ВТО, а это налагает на члена ВТО обязанность признать, безусловно погасить и реструктурировать внешний и внутренний Долг. К тому же утвержденный в Конституции РФ приоритет Международного Права, ставит вопрос о возможном принудительном внешнем и внутреннем дефолте и\или банкротстве РФ, (с возможным введением внешнего управления со стороны ВБ\МВФ\ВТО) и о существовании Государства вообще. Это значит, из-за санкций и иного противостояния с Западом, и этой ситуации, под угрозой находится государственный суверенитети территориальная целостность России. Возникла самая серьезная угроза национальной безопасности за последние 10-15 лет, ведь после объявления Внешнего Дефолта и\или банкротства, а следом и внутреннего, все активы России перейдут под управление Всемирного банка и МВФ, обесценятся рубль, начнется такой финансово-экономический хаос, что 1998 год покажется первоапрельской шуткой, возникнет всплеск всяких «измов» и «самоопределения», государственность будет уничтожена и снаружи и внутри. Имеется информация, что уже создан опасный для РФ прецедент и на основании международного права, РФ уже предъявлены требования, и получены судебные решения по погашению стоимости ОГВВЗ, в значительном общем номинале, из расчёта 1рубль в номинале ОГВВЗ СССР 1982 г., – равен 1480-2800 сегодняшних рублей РФ, а якобы на основе решения Страсбургского суда 1рубль ОГВВЗ = 70000 рублей РФ! Государство не вправе сейчас идти на создание опасных для бюджета РФ прецедентов прямой оплаты ОГВВЗ 1982 г. и зачетов по налогам и платежам в бюджет с индексацией (некоторые банки РФ уже готовят судебные иски в Лондон) по нормативам Минфина РФ или ГК РФ, так как это фактически спровоцирует лавину предъявлений и банкротство Бюджета РФ на несколько лет. При этом не важно, идет речь о фактической оплате ОГВВЗ, или о замене их на новые ДО РФ с учетом законных норм индексаций (100-1000 раз) номинала, используемых РФ и членами ВТО. Даже оплата процентов по ним, все равно окажется неподъемной для бюджета РФ, так как предполагаемый объем ОГВВЗ, который уже может быть предъявлен к погашению с 01.01. 2013 года, в том числе и не резидентами РФ, составит в номинале более 1000 млрд. рублей СССР, то есть 100-1000 триллионов рублей РФ для погашения! По некоторой информации речь может идти о более чем 6350 млрд. руб. номинала ОГВВЗ, а это катастрофа! Отказаться от них, отменить, нельзя, официально использовать минимальные коэффициенты, отличающиеся от норм международного права, ГК, или Минфина – уже незаконно, (особенно после вступления в ВТО!) нормально реструктуризовать поздно, остается только комплексное решение, которое должно сочетать комплекс непрямых мер по санации как с минимальным индексом, установленным не РФ, а доброй волей владельца, так и полной компенсации (3-500 раз) стоимости владельцам, но со стороны третьих лиц, с передачей ОГВВЗ на санацию в Казначейство по минимальной стоимости. Но это нынешняя власть видимо не осознает и не понимает как это сделать. Хотя есть еще более простой и эффективный путь решения этой проблемы, – восстановление правомочности и правосубъектности СССР, с ликвидацией «коммерческой конторы РФ» и последующем созданием нового суверенного государства полного правопреемника СССР и Российской империи! Как это и было решено нашим народом на Референдуме 17 марта 1991 года!

Банкротство РФ после проигрыша суда по ОГВЗ в Лондоне лишь часть большого плана по перехвату управления территорией бывшего СССР в 2018 году. Общую картину постараюсь дать в следующей статье.

Продолжение следует.