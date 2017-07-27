Вселенская несправедливость на сайте Ящик Пандоры
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“Рассказы” о то что всё пропало? Я что-то не встречал, а пропащих и не желающих стать людьми действительно много, розовые очки самое то.
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Лично я очень приветствую такую немножечко прикрытую “цензуру”, по той причине, что очень часто появляются статьи, несущие явную глупость их автора, либо же автор пытается навязать не свою глупость читателям. Буду весьма признателен модераторам, “смотрящим” и прочим администраторам если именно несущие глупость и дурь статьи некоторых авторов будут помещаться в “цензурный раздел”, т.е. попросту руководство сайта в мягкой форме ввело цензуру, и я очень надеюсь, что это будет цензура действительно на дурь, а не на что-то политическое. Хотя… мне кажется что имеет место политика дури, одурачивания читателя, и хорошо если именно такая политика будет здесь пресекаться. С уважением, Сергей-
PS: иногда действительно кому-то кажется что “всё пропало”, но так думать вредно, потому что если уже “всё пропало”, то следует уточнить для кого именно и что именно пропало, и всё сразу же станет на свои места.
PSPS: наверное нужно иметь мудрость видеть, что на самом деле мир продолжает существовать в любом случае дальше. И раз уж нам не дано знать точно для чего именно существует мир в котором мы имеем честь проживать, то не нам судить что и когда пропало из этого мира а что в нём осталось, ведь некоторые думают, что мир вообще создан Богом, что в нём есть Ангелы, и даже демоны, а последнего мы не способны видеть в массовом порядке во всяком случае. Мы не знаем куда уходит душа, и уходит ли она вообще куда-то, мы далеко не всё ещё знаем в мире где мы живём, и есть основания полагать, что не знаем мы о мире гораздо больше, чем мы знаем. Поэтому делать очень скорые выводы и очень глобальные.. это как-то не правильно.
PSPSPS: Плохим или хорошим был Сталин? в чём-то хорошим, в чём-то плохим, кому-то хорошим, кому-то плохим. Но ему верили, его любили, он несомненно сделал слишком много хорошего, для страны, для простых людей. И сделал слишком много плохого для врагов своей страны, кем бы те враги ни были, понимали ли те враги свою враждебную суть или нет. Нужно уметь подняться над ситуацией, отрешиться от предрассудков, чтобы понять кто есть кто. Всякие же унижения друг друга, своей страны, своей истории, это всё от чувств, от простых человеческих чувств, но точно не от большого ума, и точно не от наличия мудрости даже в зачаточном состоянии этого понятия. Цензура, увы, нужна. И в таком ненавязчивом виде, ну это тем паче полезно, можно будет видеть что именно администрация сочла неуместным.
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Сергей, всё, конечно, верно. Но вот “споткнулась” на слове ДУРЬ… Несколько раз упоминаете. А есть ли эталон “НЕДУРИ”, так скажем? Поясню свой вопрос. Как-то в комментариях к статье про ангину я рассказала о способе быстрого лечения ангины… большим гвоздём (ниже расскажу). Так вот: получила массу комплиментов, главным из которых было слово “дурь несусветная”.
А теперь рецепт. Нужно налить мёд в небольшой пузырёк (например – от пенициллина). Взять пассатижами за шляпку большой гвоздь и нагревать его на огне (газе) докрасна, затем опустить в пузырёк с мёдом. Проделать это несколько раз. Потом этим мёдом протирать гланды. Температура проходит сразу и быстро наступает выздоровление. В чём “фишка”? Получаем мёд, обогащённый ионами железа, которые как бы “выманивают” патогенную флору из гланд.Мы этим методом воспользовались много раз.
Ну, а теперь – жду “комплиментов”…
С обозначенной в статье проблемой полностью согласна.
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Я знаю про этот рецепт. Но сам не пробовал. Есть много рецептов, которые явно работают на благо, и дурью не называются, да и язык не повернётся. Практика – критерий истины, и если рецепт хоть чуть-чуть помогает, то кто же назовёт его плохим словом? и если он вдруг по какой-то причине помогает сильно хорошо, то тем более. Подобные рецепты по моему глубокому мнению не могут быть процензурированы.
Говоря слово “дурь” я имел ввиду отрицающих явно проверенные и работающие законы современной и классической физики. Яркий пример: “я знаю рецепт вечного двигателя на воде, одни преимущества и недостатков нет, я знаю как его запустить но вам не скажу, потому что кругом одни нефтяные короли и т.д. и т.п.” – вот это и есть дурь, если очень коротко.
Почему я так пишу? потому что такие изобретатели уже достали. Все техники инженеры и настоящие ученые знают, что такого нет, а если и есть то это нечто вроде ядерного реактора во времена паровоза, пар идёт а откуда непонятно. И разумеется, что во времена первого паровоза теоретически мог быть создан и ядерный реактор, но ведь его не было создано. Практически для этого не было ни знаний ни технологий “приготовления”.
И вот зная всё это и отображая эти знания на сегодняшний день, когда нет ни знаний ни технологий для теоретически возможных двигателей – источников энергии будущего, показывать видео вечного двигателя в ютубе и с пеной у рта доказывать что “это работает потому что вот вам видео”, – ну это и есть самая настоящая дурь.
Кто не понимает, если это работает, и если это супер-новая технология, да ещё и попала в ютуб, чего быть в принципе не может, то
сразу же вступает в действие второй вопрос: почему тогда это до сих пор есть в ютубе, в том или ином виде, и почему об этом до сих пор кто-то ещё вякает с компа? понятно, что ни первого ни второго случить ся не может в принципе.
Ну и на конец концов: просто смешно читать про очень экологичные дешёвые и супер пупер двигатели, которые работают на воде, сжигая водород и кислород. Кислород допустим есть в воздухе. А стоимость килограмма водорода и стоимость килограмма бензина мы все знаем, Гугль в помощь, энергию сгорания тоже, берём калькулятор и понимаем, что на водороде мы еще долго не будем ездить, и вопрос закрыт.
Но совсем не смешно, когда появляются комментарии: “да вот он такой молодец, но нефтяные короли плохие, нужны инвестиции”. Не смешно, потому что тогда понимаешь, как же низко пал человек уже неразумный.
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Демотивация созидающей деятельности-одно из направлений убиения духа народа,его веры в возможность влияния на жизнь страны,значимости позиции каждого гражданина для общества.Этим занимаются или целенаправленно,или ни на что не способные неудачники.Это гнилой душок,который разлагает коллективное сознание,лишает слабых веры в себя.Я считаю,что пришло время равнения на героев наших дней,их силу духа,их подвижничество во благо народа,во благо будущего нашей страны.Нужны мотиваторы созидания будущего,примеры вдохновляющих идей,успешных проектов,выдающихся людей нашего времени.Поэтому полностью поддерживаю позицию администрации сайта.
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я “ЗА”-так не хватает позитивизма в жизни и мне лично тоже.
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Очень хорошо. Создание новой рубрики дело нужное. Даже, скажем так, «дуракам» можно дать возможность высказаться. И действительно «дури» много. Но судьи кто? Кто оценит, какой материал «Дурь» а какой нет. Хватит ли мозгов у модераторов разобраться со всем потоком материалов и вынести свой вердикт «Дурь» это или нет? Это какой уровень интеллекта нужен?
Я считаю, что в основной поток новостей нужно включать весь материал, а читатели сами оценят «Дурь» это или нет и, кто пожелает, оставят соответствующие комментарии. А то получается, что приверженность модератора той или иной теории вносит свой отпечаток. Модератор или Администратор может ту или иную тему, выложенную на сайте и не соответствующую «политике сайта» «залить» большим количеством «других» статей.
Лично меня «редакционная политика» сайта вызывает крайне негативную реакции. Ведь, откровенно говоря, некоторые темы продвигаемые «Администрацией» попросту достали. Эти темы хорошо пропиариваются на этом сайте, равно как и на нескольких зеркалах «Крамола» и остальные.
Выпячиваться «нужные» администрации комментарии, проталкиваются в «активные дискуссии», методов много и нет смысла их перечислять, они известны.
Если уж так, то сделайте две основные ветки. Ветка пользователей и ветка Админа.
Но дело то не в этом. Действительно толкового материала мало. Ведь не каждый день делаются новые сенсационные открытия. На хорошее исследование требуется не один год. И потом его нужно уметь ещё «подать». Не так легко написать хорошую статью, а тем более для широкого круга читателей. А статьи то нужны каждый день.
Да и читателей поубавилось. Появились откровенно настоящие «Тролли». Нормальным людям читать то особо некогда. А эти, посмотрите их комментарии: «…это всё чушь…», «…наглая ложь …» и т. п. никакой здоровой критики и замечаний. Они то и не читают до конца. Просто «троллят» определённые темы.
В общем, сайт начинает надоедать. Темы изъедены и затасканы до дыр. А Администрация в попытке что либо сделать будет делать только хуже.
И неудивительно. Умных людей становиться всё меньше. Поэтому будет «Дурь», и становиться её будет всё больше.
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Будем развиваться по спирали :-) интнресную тему можно рассматривать с разных сторон, а многогранность тем, так же интересна:-)
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На самом деле здесь публикуются все подряд материалы, в плане их насыщенностью “дурью”, и лично я не могу определить отношение администрации к ним. И если настоящую дурь будут слегка так цензурировать, то я это приветствую и жду этого. Но если наоборот… но думаю что нет.
“Вася, Вы неправ”, – явную дурь отличит любой, кроме явного дурака. А дураки не админят сайты, как правило. Так повелось на Руси – в цари пожалуйста, в Боярскую думу – пожалуйста, а вот сайты админить не доверят :)