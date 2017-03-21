Определён Русский Алфавит! Древняя тайна открылась в первозданном виде! Что сокрыто в Календаре – Азбуке – Цифровом ряду?

Алфавит, именно так сегодня называется совокупность букв, принятых в данной письменности, располагаемых в установленном порядке – азбука, букварь. А также порядок букв принятый в азбуке.

Сегодня существует очень много самых разных версий, теорий и предположений, о количестве букв в Русском алфавите. Очень многие «альтернативщики» и их сторонники пытаются представить наш алфавит с наиболее максимальным количеством букв в нём. Некоторые раздувают его до небывалого количества знаков, которых вообще никто и никогда не видел. Это конечно неверно.

Если привести аналогию, например с биологией, то «по подобию» это всё «безобразие» выглядело бы как список неких животных, существовавших в совершенно разное время. То есть, пытаясь восстановить «истинный» алфавит, исследователи-любители пытаются внести в него знаки букв, существовавшие в разные времена, и взятые из «разных» алфавитов.

Наиболее правдоподобной версией, на мой взгляд, является та, которая гласит следующее. Алфавит имел чёткое строение (вероятно был создан искусственно и одновременно) и имел строго оговорённое число знаков обозначающих звуки. На сегодняшний день я полностью убеждён что и смысловые значения, как букв так и слогов, появились одновременно с появлением «Русского» алфавита. Но поскольку в самых разных иноязычных алфавитах в самые разные времена Русские, назовём их «филологи», находили различные знаки звуков и слогов, то по своему усмотрению некоторые, наиболее понравившиеся им, они включали в свой алфавит. Естественно буквы принимались в алфавит только те, название которых совпадало с некими существующими понятиями. Например, буква Ять. Предположу, что эта буква появилась только во времена появления христианства. Эта буква выглядит как могила с крестом. И смысловое значение имеет – «смерть». В Русской слоговой расшифровке: Я – живое, Т – скрывать, Ь – земля - хоронмть. Буква, обозначающее все смертельное естественно была принята в алфавит. Также и буква Кси – обозначающая текст, язык, речь. Кси: К – носитель, С – воздействия, И – извилистый.

Поэтому и правдоподобно выглядит версия об удалении якобы не нужных «иноязычных» букв. Правила о слоговом строении «забыли», и «специальные» буквы, бессмысленные без этих правил удалили из алфавита.

Но! Тогда должен быть и список букв неизменно присутствующих в алфавите. Причём буквы должны были располагаться в каком-то очень строгом и чётком порядке. Если Русский язык создавали некие очень развитые, очень умные «существа», то порядок должен быть тоже очень специфический.

Размышляя над всеми этими преобразованиями, над различными алфавитами, я заметил очень интересную последовательность букв в Русском алфавите. Большинство букв в Русском алфавите чередуются весьма привлекательным образом. Каждая гласная чередуется через четыре согласные!

И если представить примерно всё в некую таблицу, то выглядит всё это очень любопытно.

Рисунок 1.

В отдельную строку выделим и буквы означающие слоги образованные с «Й». Так как это уже не самостоятельный звук, а слог. По этой же причине меняются местами буквы «Е» и «Э». Любопытен и пробел, нехватка двух знаков во втором ряду. Возможно, там букв и не было, а были знаки – по подобию мягкого и твёрдого. Разместим там «надбуквенные» знаки обозначающие – «короткий» и «длинный». Они могут также означать и «быстрый» и «медленный».

В разное время происходило и различное написание букв «И», сочетаясь с «надбуквенными» знаками позже появлялись и различные буквы «И» с различным написанием и «надбуквенных» знаков.

Рисунок 2.

Все остальные всевозможные знаки букв, в том числе и пришедшие из других алфавитов в таблицу не входят. Они обозначают слоги, а не звуки. И вероятно размещались в неком дополнении, которое могло постоянно меняться пополняться и т. п.

Наблюдая всю эту стройную архитектуру, я думаю, что таким и был наш «Русский» алфавит в первозданном виде. И весьма возможно, что ему очень много тысяч лет.

А теперь внимательно посмотрите на эту «замечательную» картинку.

Рисунок 3.

Это наш с Вами исконно «Русский» Алфавит – Букварь – Каляндарь!!!

И скорее всего, в придачу и «Русская» числительная система. Как Вы видите, она не десяти разрядная, а тридцати! Каждая цифра обозначает день в календаре. И весь «Алфавит» - это календарь на один месяц. Название дней недели – остаются прежними. Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница. Больше дней в недели не было! Так как Среда – это средина! Поэтому дней в недели было всего пять. Недель в месяце было шесть! И делить их было нельзя!

В нашем календаре было только 30 дней, в каждом месяце. 30 дней x 12 месяцев = 360 дней. В «современном» календаре 365 дней + поправка на «Высокосный» год! (Высокосный год – высокая ось – высокая середина – Февраль середина, если Сентябрь первый месяц). Ну, раз и у нас есть поправка, почему бы и у «древних» не было несколько дней в виде поправки. Это дополнительная, седьмая неделя, которой пользовались один раз в году. Она только для одного месяца.

Таким был наш календарь многие и многие годы!

Но современный календарь выглядит совсем не так. Зачем же так сильно исказили его истинный вид? Зачем исказили сразу и Календарь и Азбуку и Систему исчисления? Ведь истинная версия календаря уникальна во всех отношениях! Её создали для какой то «великой» цели.

Что такое наш Каляндарь?

Для того что бы это понять, необходимо обладать большим количеством знаний. Но мы с Вами начнём с самого начала, с названия. Расшифруем слово «КАЛЯНДАРЬ» и узнаем, что же оно обозначает «В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ». Расшифруем слово каляндарь в соответствии со «Смысловыми значениями Русского языка». С теми самыми значениями, которые отвергает всё научное сообщество. В соответствии с теми самыми значениями, которые всячески искажали, извращали, коверкали. В соответствии с теми самыми значениями, само существование которых отрицается на всех мыслимых и немыслимых уровнях.

«КА» - носитель.

«Л» - направление движения, вектор.

«Я» - живое, хаотичное.

«Н» - поверхность.

«ДА» - изменение, превращение.

«Р» - излучение, исток.

«Ь» - Земля, убийство.

Каляндарь – это носитель информации о хаотичном, смертельном, движении поверхности планеты Земля!

Сегодня даже учёные подтверждают версию о том, что существует некий цикл в «жизни» планеты Земля. Один раз в несколько тысяч лет планета делает «кувырок» вокруг своей оси. При этом, сопутствующим событием является изменения в магнитном поле Земли, вплоть до его полного исчезновения. Что происходит во время подобного «переворота» представьте сами.

Но если это явление циклично, и уже происходило много раз. Если после него выживали и растения и животные и даже «человеки», может оно не такое уж и страшное. Человечество во время увидит изменение магнитного поля, подготовится и «отсидится» где не будь в «глубоких пещерах». Если только, эти изменения не будут стремительны. Если только, будет время для подготовки. Если только, подготовится могут только «избранные». Если только, не существует ещё более страшное и губительное для всего человечества явление, которое сопутствует происходящим изменениям.

Что же это за опасность, о которой нас хотят предупредить «древние»? Что же это за опасность предупреждение, о котором гениальнейшим, почти «Божественным» образом вшито в Русский язык. Что же это за предупреждение, которое всячески скрывается и искажается, отвергается и опровергается?!!

Для того что бы это узнать, нужно просто «прочитать» Каляндарь! Прочитать его в соответствии со смысловыми значениями Русского языка. С теми самыми значениями, которых нет и не было. С теми самыми значениями, которые уничтожены, и которые вновь найдены. Прочитаем!

Рисунок 4.

Мы можем прочитать семь отдельных предложений!

1. Материя Вместилище Пустота Движение Превращение.

2. Защита Выделение Частиц Короткое Длинное.

3. Вода Носитель Направление Окружность Поверхность.

4. Воздух Объединение Излучение Воздействие Сокрытие.

5. Узкое Звук Внутренность Энергия Круглое.

6. Время Нападение Хватание Земля Хвост.

7. Игла Живое Свет Колючее Вращение.

Эти семь предупреждений очень напоминают некие событие описанные в Библии! Эти семь предупреждений - дублирование событий АПОКАЛИПСИСА!

Только говорят они «немного» о другом! Они описывают исчезновение магнитного поля Земли и все явления, которые будут происходить в это время. А в заключении имеется описание прихода на Землю неких «Хвостатых» для её захвата. Эти «Хвостатые» будут колоть «живых» и светлых для «вращения».

Что же это за «Хвостатые», скрываемые, самыми мыслимыми и немыслимыми способами. Не об их приходе для уничтожения и порабощения всех людей нас хотели предупредить «древние»?

Их приход будет в самые тяжёлые времена для всего человечества, когда мы будем абсолютно беззащитными. Когда им не будет мешать ни Солнце, ни магнитное поле земли, ни что на Земле…

Это всё может звучать невероятно. Это всё может быть «буйными фантазиями тихого сумасшедшего». Но задумайтесь, какие невероятные усилия понадобились, что бы всё это прочитать. Задумайтесь, какие невероятные изменения происходили, что бы всё это скрыть, исказить, и уничтожить.

Задумайтесь, какие невероятные усилия понадобились «создателям» Русского языка, что бы всё это донести через тысячелетия до сегодняшних времён.

Задумайтесь, сколько невероятных усилий предпринято, что бы отразить это в священных писаниях, в самых различных легендах и преданиях самых различных народов по всей Земле.

Остаётся только один маленький вопрос. Когда?