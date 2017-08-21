Психологи МГУ составили списки хороших и травмирующих детей мультфильмов

Студенты и преподаватели психологического факультета Московского государственного университета по итогам собственного исследования составили «стоп-лист» мультфильмов, которые, по их мнению, не стоит показывать детям.

Примечательно, что к таковым авторы этого «анти-хит-парада» причислили популярный мультфильм «Маша и Медведь», который оказался единственным отечественным в данном перечне. В противовес исследователи составили список мультфильмов, которые они рекомендуют для просмотра детской аудиторией.

Рассуждения о пользе и вреде игр или мультфильмов связаны с теорией социального научения Альберта Бандуры. Социальное научение — это процесс овладения теми знаниями и моделями поведения, которые приемлемы или неприемлемы в культуре человека. К примеру, родители учат детей уважать окружающих людей: здороваться, говорить «спасибо» и «пожалуйста», помогать старшим, не нарушать чьи-то границы (не трогать чужие вещи и не хватать людей без разрешения). Все эти правила, известные каждому с детства, позволяют человеку успешно социализироваться.

«Мультфильм транслирует ребенку определенные модели поведения, которые в дальнейшем будут бессознательно восприняты им как правильные или неправильные, – поясняют составители перечней. – Если ребенку симпатичен герой или героиня мультфильма, он будет стремиться подражать ему. Чем больше обаяния и харизмы у персонажей мультика, тем большим влиянием они обладают».

«Здесь-то и таится главная опасность: если ребенок будет ассоциировать себя с привлекательными персонажами, которые не созидают, а разрушают, он будет перенимать их модель поведения», – указывают авторы «стоп-листа», который выглядит следующим образом.

Вредные мультфильмы:

Мультфильмы отбирали по четырем критериям:

Мотивационный: мультфильм не должен побуждать ребенка к действиям, которые будут опасны для окружающих или его самого. Ценностно-смысловой: мультфильм должен формировать у ребенка систему общечеловеческих ценностей, например, рассказывать о важности доброты, дружбы, искренности и милосердия. Эмоциональный: если в мультфильме обижают персонажа, с которым идентифицирует себя ребенок, – это вредный мультфильм. Познавательный: мультфильмы должны адекватно передавать картину мира и пробуждать любознательность и интерес к исследовательской деятельности.

Составители списка поясняют, чем вредны мультфильмы из составленного ими перечня. Например, «Свинка Пеппа». «Герои нарисованы криво, что не способствует формированию эстетического вкуса у детей, персонажи шумны и наигранно радостны, их характеры уплощены и наивны, а еще они странно относятся друг к другу. Папа Свин, например, регулярно получает от дочери злые шутки про свой лишний вес, но на место маленькую наглую Пеппу не ставит», – перечисляют исследователи свои претензии к этому мультику.

«Том и Джерри» не рекомендуют для просмотра детям до десяти лет из-за риска того, что ребенок начнет плохо относиться к животным: «Главные герои часто дерутся и пытаются навредить друг другу. У ребенка может сформироваться неправильное отношение к тому, какими могут быть последствия необдуманных действий». Кроме того, этот мультфильм демонстрирует небрежное отношение к смерти: и кот, и мышонок наносят друг другу смертельные увечья каждую минуту, но через мгновение отряхиваются и бегут дальше, отмечают составители списка.

Свое недовольство мультфильмом «Маша и Медведь» психологи объяснили так: «Насмотревшись на проказы Маши, дети могут решить, что вседозволенность – вполне приемлемое поведение. Родителям вряд ли хочется, чтобы их дочь сначала крушила все вокруг, а потом рыдала от вселенской несправедливости. Но Миша прощает такое Маше, а родители – нет!»

Перечень мультфильмов, которые рекомендовано смотреть детям:

«А о каких детях речь? Дети ведь бывают разного возраста, поэтому мы изначально разбирали мультфильмы именно для детей, а не подростков и старше. Принято считать, что подростковый возраст начинается примерно в 12 лет (так гласит известная классификация Лидии Божович). Потому мультфильмы для взрослых мы не разбирали. Многие известные сатирические мультфильмы, например, получили бы жирный минус за каждый из вышеперечисленных критериев, но они имеют официальный рейтинг 18+, а потому из обсуждения сразу были исключены и в итоговый список не попали», – отмечается в исследовании.

По материалам сайта Мел

Комментарий редакции:

Несмотря на то, что в список хороших мультфильмов попало много деструктивных картин (что говорит о неполноте выбранных критериев оценки), сама инициатива студентов и преподавателей психологического факультета Московского государственного университета заняться оценкой влияния мультфильмов на детей очень важная и правильная.

Об актуальности этой работы свидетельствует и обновление, опубликованное на сайте-первоисточнике, согласно которому на факультете психологии МГУ приняли решение удалить стоп-лист мультиков, так как «проект студенческий, и он не претендует на такую жесткость выводов». По всей видимости, информационный резонанс, вызванный публикацией мнения психологов о деструктивности транслируемых на центральных детских телеканалах мультиках, спровоцировал волну недовольства, к противодействию которой преподаватели и студенты были не готовы. Надеемся, что в дальнейшем они подготовят ещё более развёрнутое исследование о влиянии современных мультфильмов на детей и будут готовы публично отстаивать своё мнение, а «не забирать слова обратно». Материалы проекта Научи хорошему и опыт противодействия цензуре могут служить хорошей помощью в этом деле:

Источник: feedproxy.google.com