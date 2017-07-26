Не летайте самолетами! Почему авиабилеты у нас вдвое дороже, чем в Европе?

Совет Федерации одобрил закон, дающий авиакомпаниям возможность исключать норму о бесплатном провозе багажа для покупателей невозвратных билетов.

Ранее Минтранс опубликовал проект приказа с предложением установить максимальный вес ручной клади в5 кг. Из списка вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт, предлагалось исключить верхнюю одежду, зонты, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты и видеокамеры…

Логика принятия всей этой новой системы поборов с граждан – эдакий авиа-Платон, сокращающий их удобства и вообще охоту летать самолетами – очевидна. Отрасль либо убыточна, либо близка к этому, поскольку ее беспощадно выдаивают «эффективные менеджеры», всякие примазавшиеся акционеры, поверяльщики, «крыши» и т.п. Цены на наши авиабилеты уже таковы, что связанность между отдельными регионами России приближается к нулю. Это все создает спираль, раскручивающуюся в сторону уничтожения авиасообщения на большей части территории нашей страны – не самой крохотной в мире.

При этом в Европе и Азии сопоставимые по уровню комфорта и дальности полета рейсы зачастую стоят вдвое ниже российских. Как так может быть, если персонал там зарабатывает больше, чем в России? Наши великие экономисты уровня Кудрина, Грефа, Силуанова, Титова, Глазьева бьются меж собой в каких-то заоблачных сферах экономики – но почему бы им для начала, для практики не решить эту скромную задачку?

И еще. Люди, летающие бизнес-классом, принимают у нас законы для тех, кто летает в эконом-классе. Это, вообще говоря, норма для всех стран – и ее едва ли где-то в ближайшем, да и отдаленном будущем удастся изменить. Хотя в Европе есть уже сегодня редкие правители, ездящие на работу общественным транспортом или на велосипедах – но наши «народные избранники» смотрят на таких экзотов как на идиотов.

Куда хуже воцарившая у нас другая норма. Те, кто летают бизнес-классом, свято верят, что ни они, ни их близкие, ни дети, ни внуки в эконом-класс никогда и ни при какой погоде не попадут. Поскольку кастовое, феодальное общество у нас уже вчерне построено – и дальше будет только укрепляться с помощью утвержденных на самом верху «духовных скреп». И ни в коем случае не станет скатываться к поганой социальной справедливости и прочему «советскому быдлячеству», при которых существовала эта дикость: чиновники летали в одних креслах с быдлом.

И всякому, кто попробует возмутиться этой феодальной экономикой, делающей наш авиатранспорт все менее доступным для широких масс, заткнут пасть стандартным кляпом: «Бунтуешь, гад? Хочешь, чтобы у нас стало как на Украине?»

На этом собственно все прения по существу и завершаются.

➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107999/19586/-