Качество крымского сервиса зависит не столько от экономических факторов, сколько от ментальных, полагают эксперты.

Украинские СМИ злорадствуют над фотографиями с полупустыми крымскими пляжами, российские туристы признаются, что полуостров им не по карману, лишь местные власти убеждают, что все в порядке, а единственная проблема – погода.

Вот только с потеплением никуда не денутся основные неотъемлемые атрибуты отдыха в Крыму: дорогостоящие авиабилеты, проживание и питание, ущербная инфраструктура, отсутствие сервиса. А местные отельеры, держатели кафе, продавцы и таксисты не перестанут выжимать из туристов последние деньги, лишь бы дожить до следующего лета. Почему Крым не заменил россиянам Турцию и вряд ли заменит в ближайшее время?

Снимки пустых крымских пляжей стали поводом для злорадных шуток жителей Одессы, где на побережье яблоку негде упасть, и сожаления россиян. Вновь открытая для граждан РФ осенью прошлого года Турция, увы, оказалась роднее российского полуострова.

С мая побережья Антальи, Аланьи и Кемера остаются самыми часто запрашиваемыми направлениями для отдыха. Они привлекают туристов беспрецедентно низкими ценами: минимальная стоимость семидневного отдыха, по данным Ассоциации туроператоров России, начинается от 19 тыс. руб. на двоих.

Крым же за эти деньги может предложить, пожалуй, только перелет туда-обратно, и то – на одного человека. О былых 6 тыс. руб. за билет в оба конца можно забыть: с прошлого года субсидированные перелеты на полуостров действуют только для отдельных категорий граждан – школьников, студентов, инвалидов, пенсионеров.

Между тем, по итогам прошлого года турпоток в Крым вырос на 21,2% – до 5,57 млн человек. Эта приятная статистика сыграла не на пользу отельерам, которые решили к сезону 2017 г. существенно повысить цены. По оценкам туроператоров, рост цен в ряде объектов достигал 30% в сравнении с прошлым годом.

“Туроператоры оценивают снижение турпотока в Крым в этом году на уровне 20%, отельеры – до 12%”, – пишет АТОР.

Ситуацию усугубили авиаперевозчики, поднявшие стоимость билетов в Симферополь на 15-20% до 17 тыс. руб. туда-обратно. Для туристов не из центральных регионов эта цифра может достигать 25-35 тыс. руб.

Проблему признают и местные власти, которые, однако, не теряют оптимизма в ожидании Керченского моста.

“Мы рассматриваем наши транспортные узлы как объекты, которые способствуют проведению удачных туристических сезонов. В прошлом году благодаря работе аэропорта в Симферополе и Керченской паромной переправы турпоток в Крым увеличился на 21%. В сезоне 2019 г. после ввода моста мы ожидаем рост турпотока на 20-30%”, – отметил еще до отставки, в конце июня, министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Власти республики готовы совершенствовать транспортное сообщение, о котором, признаются они, были получены нелестные замечания от туристов.

“Сегодня в этом вопросе происходят изменения: улучшается транспортное обслуживание туристов, совершенствуется система перевозки пассажиров. Спасибо ГУП РК “Крымавтотранс” и ГУП “Крымтроллейбус”, а также проекту Fly&Bus, который осуществляет перевозки туристов от/до аэропорта в города Крыма и к средствам размещения полуострова”, – подчеркнул министр туризма.

Он добавил, что развитие внутреннего туризма в России напрямую зависит от стоимости авиабилетов между регионами внутри страны и что необходимо регулировать ценовую политику.

“Три года назад мы кричали, что у нас появился первый лоукостер, который за три копейки возит в Крым, а сейчас посмотрите на цены. Невозможно улететь! Абсолютно бездумная система”, – отметил в разговоре с Накануне.RU эксперт туристической отрасли Игорь Блинов.

По его словам, авиакомпании действуют вопреки общемировой стратегии продаж.

“Им хочется сорвать все здесь и сейчас: “Лучше я получу одного клиента, но у меня будет маржа 150%, нежели у меня будет 10 клиентов, но маржа будет 15%”. Это абсурд, потому что весь цивилизованный мировой рынок работает по принципу “чем больше клюнуло, тем лучше”, а не так, что с одного получить все здесь и сейчас. У нас есть монополисты, есть компании, которые лоббируют свои интересы на уровне Правительства. Это достаточно непростая схема. Увы, российские туристы – заложники ситуации, при которой невозможно качественно отдыхать внутри страны”, – добавил Игорь Блинов.

Кроме того, между авиаперевозчиками в Крым слишком низкая конкуренция, утверждает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

“Среди авиаперевозчиков и туроператоров отсутствует существенная конкуренция. Это влияет на то, что у них небольшое количество спецпредложений и высокая стоимость авиаперелета. Эти проблемы надо решать комплексно. Большое количество операторов не может участвовать в конкуренции по крымскому направлению по причине отсутствия разнообразной и качественной отельной базы. Есть хорошие отели и здравницы, но не в том количестве, как в Турции, где сотни средств размещения и десятки туроператоров, которые борются за привлечение туристов”, – сообщил Мальцев.

Отели действительно оставляют желать лучшего. Туристы признаются, что второй раз не решились бы на поездку в Крым: цена не соответствует качеству.

“Мы не настолько богаты, чтобы отдыхать в Крыму”, – написал на своей странице на “Фейсбуке” один из москвичей.

“К сожалению, цены на отдых в Крыму достигли абсолютно неадекватных уровней. Например, в прошлом году у нас на недельный отдых ушло более 70 тыс. руб., Несмотря на то, что мы отчаянно экономили. Питались исключительно в столовых, а не в кафе и ресторанах. При этом мы не летели в Крым на самолете, а ездили на автомобиле, что оказалось гораздо дешевле. Если бы мы покупали билеты на самолет, то отдых на двоих в Крыму в течение недели обошелся бы нам в 100 тыс. руб. В Турции неделя оллинклюзива на двоих с перелетом, трансфером, страховкой обошлась в 52 тыс. руб. Еще мы здесь встретили людей, которые в этот же отель заехали по горящей путевке за 22 тыс. руб. на двоих”, – рассказал он.

Турист подробно описал все “особенности” отдыха в Крыму: неразвитую инфраструктуру, архаичные гостиницы, неадекватно завышенные цены в кафе и даже столовых, грязные пляжи, стихийную застройку.

“Официальные гостиницы жутко дорогие, например, мои знакомые сейчас отдыхают в Судаке за 6 тыс. руб. в сутки с завтраком. Кафе и рестораны в Крыму воспользовались патриотическим ажиотажем для того, чтобы резко взвинтить цены на товары и услуги. Во многих заведениях еще в прошлом году цены на то же самое пиво были выше, чем в центре Москвы. Также вызывает опасение состояние общественной инфраструктуры, такой как пляжи, набережная, места отдыха людей. Там все застроено!” – пишет он.

Интернет облетел снимок, отражающий дороговизну российского курорта в сравнении с зарубежными

Крым становится одноразовым, признает российский блогер-путешественник Сергей Анашкевич.

“В украинский период полуостров посещало 1,5–2 млн россиян, это была стабильная цифра. За последние два года Крыму удалось привлечь 3,5 млн новых российских туристов к тем 2 млн постоянных клиентов. Многие посетили полуостров первый раз, приехали из любопытства, облазили все достопримечательности. Однако Крым пока не смог зацепить их надолго. Честная маркетинговая база полуострова – это те 2–2,5 млн туристов, считают эксперты турбизнеса. По их мнению, если туристы привыкли отдыхать в формате турецкого “олинклюзива” на закрытой территории, то они и вернулись к этому в нынешнем году. Всплеск интереса к курорту в начале крымской весны, вскруживший голову местному отельному бизнесу, так же быстро превратился в спад. Крыму еще предстоит побороться за постоянных туристов, чтобы не слыть одноразовым”, – пишет путешественник.

Однако местные власти убеждены, что большинство туристов вернется в Крым в следующем году. В министерстве туризма республики Накануне.RU сообщили, что, согласно результатам социологического опроса туристов в июне 2017 г., 85,3% туристов остались довольны отдыхом и планируют снова вернуться на полуостров.

“Это серьезный показатель, который говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Ведь очень важно, чтобы был возвратный турист, а как мы видим по опросу за июнь – это достаточно высокий процент. Кроме того, хочу отметить, что еще 11,3% опрошенных рассматривают возможность вновь отдохнуть на полуострове”, – радовался Сергей Стрельбицкий, занимавший еще совсем недавно пост министра туризма.

Что касается пустующих пляжей, то главной причиной “проседания” турпотока крымский министр называл плохую погоду. Также сыграло роль и то, что туристы стали реже покупать путевки через туроператоров, отдавая предпочтение частному жилью.

“Реалии сегодняшнего дня — это то, что турист переориентировался на частный сектор. Сегодня из-за цен, которые выставляют некоторые отельеры, они не заслуживают туристов. Турист ушел в частный сектор”, – объяснял Стрельбицкий.

Заместитель министра Анна Нерозина привела статистику: в гостиницах, санаториях и на базах отдыха останавливаются 43,4%, в частом секторе – 56,6% туристов.

Состояние отелей и гостиниц – особая, очень щекотливая тема. По мнению эксперта Михаила Мальцева, качество крымского сервиса зависит не столько от экономических факторов, сколько от ментальных.

“Мы столкнулись с таким моментом, который сложно решить методами экономики, – это ментальная проблема жителей Крыма и других южных регионов. Это шаблон мышления, который идет из далеких советских времен, когда угол какого-то сарая можно было сдать “командировочным” на летний период и в течение года хорошо жить. Это психология сочинских и адлерских таксистов, которые могут придумать любые цены и которые не готовы работать в конкуренции при наличии современных систем, типа Яндекса и Убера. Это отсутствие клиентоориентированности. С этим бороться тяжело и уйдет очень много времени. Выправить это все должны конкуренция и изменение психологии, которые должны быть поддержаны позиционерованием Крыма как круглогодичного курорта”, – пояснил Мальцев.

Логика мысли туристов, которые предпочитают отдых в Турции, нежели в Крыму, прослеживается легко. Достаточно изучить предложения отельеров.

За 2-3 тыс. руб. в сутки туристу предлагают двухместный номер с порядком подуставшей мебелью и интерьером “назад в СССР”.

Гостиница в Судаке, 2-3 тыс. руб. в сутки

Немало и вариантов, подобных турецким отелям. За них придется отдать 6-8 тыс. руб. Это не предел. За некоторые номера отельеры просят от 10 тыс. руб. Отметим, что питание включено не везде, максимум, что готовы предложить туристу – это бесплатный завтрак. В последнем варианте его стоимость достигает 600 руб.!

Номер в отеле Алушты, 6-8 тыс. руб. в сутки

Апартаменты в Судаке, от 10 тыс. руб. в сутки

Трансфер от аэропорта, к которому привыкли отдыхающие в Турции, предоставляют далеко не все крымские отели. В результате туристам, заплатившим немалые деньги за перелет и проживание, приходится ломать себе голову над такими вопросами, как проезд до отеля и ежедневное питание.

“В Крыму очень дорогое проживание и нет хороших пакетов по питанию, нет дополнительных сервисов. Хотя сервисы, конечно, есть, но сервисы привычного турецкого уровня гораздо дороже. Говорили о том, что крымские отельеры готовы были снизить стоимость проживания, но инфраструктура, что четыре года назад, что сейчас, очень сильно уступает. Больших изменений там не заметно. Эйфория, которая была 3-4 года назад, к сожалению, прошла. Сейчас народ просто не готов платить деньги больше, чем в развитых туристических зарубежных направлениях. Люди голосуют кошельком, а кошелек у нас –это зарубежный отдых”, – отмечает эксперт отрасли Игорь Блинов.

Он считает, что крымским отельерам могли бы помочь налоговые льготы и доступ к более дешевым деньгам на внутреннем рынке, чтобы они могли развивать инфраструктуру.

“Не нужно перекладывать расходы на людей, нужно перекладывать это на собственников – на бизнес. Нужно давать какие-то послабления, стимулировать обновление номерного фонда и всего, что необходимо туристу для комфортного отдыха. Этого всего не происходит, либо происходит, но на общем фоне это очень слабо заметно. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас и в Краснодарском крае, и в Крыму все это работало хорошо, чтобы у нас был дешевый доступ к этим регионам, чтобы можно было свободно недорого улететь на самолете”, – добавил эксперт.

Несмотря на перечисленные факторы, считать туристический сезон в Крыму провальным преждевременно, считает Михаил Мальцев. “Мы стокнулись с тем, что требуется еще несколько лет, чтобы выправить ситуацию с тем наследием, которое Украина оставила в Крыму. Это касается и введения в строй новых отелей и реновации старых. Эти процессы запущены, но еще далеки до завершения. К независящим от нас факторам можно отнести и погоду”, – отметил исполнительный директор УАТ.

Крым необходимо позиционировать как круглогодичный курорт, считает Мальцев, тогда отельерам не придется закладывать в три месяца сезона цену, которая должна обеспечивать остальные девять месяцев жизни персонала.

Фотографии пустующих пляжей Крыма, растиражированных в блогах и СМИ, не всегда отражают объективную картину. По записям с веб-камер, установленных на побережьях республики, видно обратное.

Севастополь

Феодосия

Туристы неравномерно распределены по полуострову. Такое объяснение нашел министр туризма Сергей Стрельбицкий. Так, средняя загрузка коллективных средств размещения Восточного Крыма составляет порядка 55%. В подсчет входят Феодосия, Судак, Керчь и Ленинский район.

Скорее всего, туристы просто-напросто не хотят уезжать далеко вглубь полуострова от переправы, соединяющей Крым с материком.

У каждого крымского района – свои особенности. Где-то, как на южном побережье, туристам мешает точечная застройка, а где-то, как в Судаке, на пляжах яблоку негде упасть. В Севастополе же, по словам местных коммунистов, на пляж Омега завезли зловонный песок, установили лавку с шаурмой и душ, который перекрыл вход.

“Еще в феврале директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов говорил, что в бюджете на 2017 г. на цели обустройства пляжей заложено достаточно средств, и в текущем году работы по их подготовке к сезону начнут заблаговременно. Как и в сезон 2016 г., так и начало сезона 2017 г. были провалены, не выдержана ни одна контрольная дата. Явный тому пример – ситуация, сложившаяся на пляже “Омега”. По “победным” отчетам оказывается, на пляжах в начале “Омеги” завезен песок (на что списано немало средств). Но свежего песка на Омеге, как и в прошлом году, нет! “Песок”, который якобы завезли, черпали из зловонного мелководья бухты со стороны Героев Сталинграда! После проведенных конкурсных процедур, создается впечатление, что пляж отдан на “прокорм” залетным рвачам. Я уже не говорю об эстетическом восприятии натыканных где только можно разномастных сараев. Кто у нас такой “мудрый” в городе и дает разрешение на открытие точек общепита, даже не оборудованных проточной водой и канализацией?!” – сказано в материале на сайте КПРФ Севастополя. – Кроме того, на пирсе очередной арендатор устроил, согласно установленной рекламе, “душ Шарко”: “Неужели никто не видит, что фактически этими водопадами разрушается пирс, который также является противоволновым сооружением? Хамство этих людей зашкаливает. На замечание, которое было сделано пожилыми людьми мужчине, который руководил установкой данного сооружения, он заявил: “Я здесь хозяин, что хочу, то и делаю”, и заварил вход на пирс. Это единственное место на пляже, где могли войти в воду инвалиды с палочками и костылями”.

Севастопольские коммунисты отправили обращение местным властям и прокурору с просьбой в кратчайшие сроки провести совместный рейд по пляжу и наказать нарушителей.

Решение основной проблемы курортного Крыма – обветшалой и при этом дорогой инфраструктуры – федеральные власти решили разделить с населением. На так давно Госдума приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Идею введения курортного сбора обсуждают уже третий год. Речь идет о взимании с каждого туриста платы в размере не более 100 руб.

То есть помимо дорогостоящих билетов, проживания и питания турист вынужден будет платить и за право отдыхать в России.

“Идея спорная. Я бы с этим экспериментом повременил еще года два, но думаю, что уже с 2018 г. мы с ним столкнемся. Я не думаю, что он принесет тяжелые, негативные последствия, но в нем нет и очевидной пользы при всем понимании аргументов, которые высказывались. Первоначально эти идеи появились на волне бурного роста прошлого года. Нужно еще раз взвесить все нюансы и проработать механизмы”, – уверен эксперт отрасли Михаил Мальцев.

Вместо этого власти могли бы продумать механизмы снижения стоимости авиабилетов. В Турции, которая отнимает у Крыма добрую часть туристов, государство частично дотирует рейсы, благодаря чему авиасообщение с Россией относительно доступно.

Наряду с этим не стоит мешать и развитию конкуренции. Из Екатеринбурга летает в Турцию девять авиакомпаний, они борются и стоимостью, и сервисами, и спецпредложениями. В Крым – примерно три-четыре, при этом львиную долю рейсов выполняют “Уральские авиалинии”. И это лишь один из примеров того, почему наш Крым становится многим нашим же гражданам не по карману.