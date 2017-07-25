Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2017
- 09:39 Украинская армия нанесла удар по 14 населённым пунктам ДНР.
- 07:10 ВСУ десять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР.
- Вчера 21:55 Срочно! Прифронтовые территории ДНР под мощным минометным огнем ВСУ.
Украинская армия нанесла удар по 14 населённым пунктам ДНР
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.
Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также людей, взявших в руки оружие для защиты родной земли.
Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.
В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой. Кроме того, не утихают систематические обстрелы с позиций ВСУ. Украинский агрессор в любой момент может перейти в массированное наступление.
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ВСУ десять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР
Киевские силовики за минувшие сутки десять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Алмазное, Знаменка, Красный Яр, Лозовое, Калиново, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.
Огонь велся из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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Срочно! Прифронтовые территории ДНР под мощным минометным огнем ВСУ
Прифронтовые территории Донецкой ДНР под мощным минометным огнем ВСУ. Об этом сообщают военкоры в социальных сетях.
«Вечерние бои на линии фронта продолжаются. Под Красногоровкой бой с применением САУ. Ябп-АП-Спартак-Пески: работают легкие минометы и стрелковка. Горловка: слышно сторону Зайцево, побахивает и Светлодарск. Юг. Саханка и Коминтерново под мощным минометным огнем, 120 мм», — пишет источник.
Информация уточняется.
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