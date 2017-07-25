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Сводки от ополчения Новороссии 25 июля 2017

12:34. 25 июля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Украинская армия нанесла удар по 14 населённым пунктам ДНР

Украинская армия нанесла удар по 14 населённым пунктам ДНР

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины сорок два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Украинская самопровозглашенная власть весной 2014 года начала осуществлять карательную операцию против мирного населения Донбасса, а также людей, взявших в руки оружие для защиты родной земли.

Киев привлек для проведения боевых действий регулярные части украинской армии, а также ультранационалистические батальоны, которые проявили себя особой жестокостью по отношению к русскоязычному населению ДНР и ЛНР.

В данное время действует перемирие, которое украинская сторона использует для ротации войск и укрепления их техникой. Кроме того, не утихают систематические обстрелы с позиций ВСУ. Украинский агрессор в любой момент может перейти в массированное наступление.

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ВСУ десять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

ВСУ десять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Киевские силовики за минувшие сутки десять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Алмазное, Знаменка, Красный Яр, Лозовое, Калиново, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Срочно! Прифронтовые территории ДНР под мощным минометным огнем ВСУ

Прифронтовые территории Донецкой ДНР под мощным минометным огнем ВСУ. Об этом сообщают военкоры в социальных сетях.

«Вечерние бои на линии фронта продолжаются. Под Красногоровкой бой с применением САУ. Ябп-АП-Спартак-Пески: работают легкие минометы и стрелковка. Горловка: слышно сторону Зайцево, побахивает и Светлодарск. Юг. Саханка и Коминтерново под мощным минометным огнем, 120 мм», —  пишет источник.

Информация уточняется.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

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