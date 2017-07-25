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Пенсии работающих пенсионеров повысят с 1 августа

10:48. 25 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Пенсии работающих пенсионеров повысят с 1 августа | Русская весна

С 1 августа в России будет произведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

«На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 г. уплачивали страховые взносы, — пишет «Российская Газета» со ссылкой на Минтруда. — Корректировка носит беззаявительный характер, обращаться за ней никуда не требуется».

Для большинства работающих пенсионеров стоимость балла составит 74,27 руб. Таким образом, максимальная прибавка составит более 222 руб.

В России число работающих пенсионеров достигает 42 млн человек, примерно треть от неработающих.

Для получения трех баллов в 2016 г. достаточно было иметь зарплату в 19,9 тыс. руб.

В ведомстве отмечают, что прибавка для работающих пенсионеров носит исключительно индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня зарплаты работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных баллов.

Социальные пособия, а также пенсии неработающим пенсионерам индексируются ежегодно 1 февраля на уровень фактической инфляции за предыдущий год.

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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