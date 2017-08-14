Убийственная арифметика российских пенсий

Только в 2016 году стариков объегорили примерно на 386 млрд. рублей!

Первое полугодие 2017-го выдалось весьма удачным для федерального бюджета: в казну поступило 57% от запланированных на весь год доходов. Вот только государству всё равно нужны деньги — просто планы на год весьма скромные. Даже после всех сокращений расходов и затягивания поясов ожидаемые доходы федерального бюджета (а это 14,68 трлн. рублей) всё равно на 1,2 трлн. рублей меньше ожидаемых расходов. Минфин у нас министерство, что называется, «с ограниченными возможностями», вот и пытается в силу весьма узкого спектра этих самых возможностей искать дополнительные источники финансирования. Первым лакомым куском в качестве источника средств оказались так называемые «серые доходы населения», с которых не платят ни налогов, ни отчислений в социальные фонды, в том числе в Пенсионный. А суммы в теневом секторе крутятся немалые, Минфин оценивает неучтённые доходы населения в 10 трлн. рублей.

Все эти уклонения от исполнения законов, безусловно, ненормальны и неприемлемы. Однако одним только кнутом в виде усиления контроля, ужесточения проверок и прочими безумными предложениями вроде «налогов на тунеядство» данная проблема не решится. Кризис пока что закончился лишь в головах и документах чиновников, а у людей каждая копейка на счету. И от этой копейки зависит не то, насколько лучше квартиру можно купить, чем матвиенковская студенческая пятидесятиметровка, а то, какие продукты будут на ужин — простые макароны, или же к ним добавится ещё что-то. А народ у нас привыкший к тихой борьбе с государством ради выживания. Уж как-нибудь найдёт пути уклонения от лишних расходов.

Давайте будем честными: вообще-то люди просто не понимают, ради чего они должны платить налоги. Ради того, чтобы губернатор мог обновить свой вертолёт и держать в депо собственные железнодорожные вагоны? Или чтобы в далёкой для большинства россиян Москве могли в энный раз на тротуарах переложить плитку, по стоимости сравнимую с бюджетом города-миллионика? Или чтобы могли повыситься неэффективные расходы, которые и так уже по сдержанным оценкам Счётной палаты составляют порядка триллиона рублей? Добровольное финансирование всех этих «проектов» никому не интересно, а в то, что деньги могут пойти на будущее обеспечение самих же граждан, никто не верит. Для повышения собираемости налогов людям нужен стимул, хотя бы в виде прозрачной системы гарантированной достойной пенсии.

В любой развитой стране человек знает наверняка, что в пожилом возрасте его ждёт достойная жизнь и возможность путешествовать. Естественно, всё это даётся не просто так. Люди откладывают на будущую пенсию беспрерывно с самого первого дня работы. Более того, помимо обязательных отчислений, делают еще добровольные — в различные пенсионные фонды. И это норма, поскольку пенсионные накопления — один из самых безопасных способов инвестировать свои средства.

А что у нас? Пенсионная система менялась столько раз, что сейчас вообще найдётся мало людей, которые представляют, как идут расчёты, и кто что получит в будущем. Согласно исследованиям, проведённым ТАСС, только 10,5% опрошенных точно понимают, как формируется их будущая пенсия (а влияют на неё размер фиксированной части и страховой части по старости, которые, в свою очередь, зависят от индивидуального пенсионного коэффициента, стоимость балла и повышающих коэффициентов для этих частей), а 52,6% опрошенных только примерно, в общих чертах, понимают суть системы. Заметьте, опрос проходил онлайн, то есть на вопросы отвечали наиболее «продвинутые» люди, пользующиеся интернетом и интересующиеся разными вопросами.

Уровень понимания нынешней абсурдной пенсионной системы с виртуальными баллами, стоимость которых постоянно пересматривается, среди старшего поколения и того меньше. Тотальное непонимание мер, с помощью которых правительство «модифицирует» пенсионную систему, ведёт к всеобщему недоверию. Согласно всё тому же исследованию, только четверть опрошенных рассчитывает на то, что сможет прожить на пенсию в старости. Все остальные либо планируют работать до последнего, либо стараться накопить что-то, либо вовсе не знают, как будут выкручиваться из ситуации.

Сегодня государство создало совершенно непрозрачную систему, в которой стоимость пенсионных баллов устанавливается просто постановлением правительства, а также дополнительно зависит от максимальной взносооблагаемой базы. Сейчас максимальная планка ежегодного дохода, с которого берутся отчисления в ПФР, установлена на уровне в 876 тыс. рублей. То есть, если вы зарабатываете больше — хоть миллион, хоть два, на пенсию пойдут деньги только с 876 тыс. рублей. Это уже само по себе интересно, но если правительство решит поднять эту планку, чтобы собрать побольше денег в ПФР, то автоматически у всех понизятся пенсии. Такая вот парадоксальная формула расчёта пенсии. Сделано это для того, чтобы естественный рост зарплат не сказывался на пенсионных выплатах. Но нет никаких гарантий, что правительство не решит повысить доходы и снизить расходы ПФР в отрыве от реальной динамики доходов населения.

Наша власть из года в год как будто бы целенаправленно предпринимает меры по дискредитации пенсионной системы! Началось всё с заморозки накопительной части пенсии, продлеваемой из года в год. Заморозка личных накоплений стала сильнейшим ударом по доверию к пенсионной системе. Накопительная часть — это не виртуальные баллы, которые никто всерьёз не воспринимает, это настоящая собственность человека, которой можно распоряжаться по своему усмотрению. Во всём мире накопительная пенсия является основой финансового благополучия в старости.

Дальше — больше. Сократили индексацию в прошлом году до смешных 4%, заменив её разовой выплатой в 5000 рублей. Вот только это совсем не одно и то же, разовая выплата не меняет базу для последующих индексаций, а значит, снова позволяет правительству сэкономить на своих людях. Да только в 2016 году такая подмена позволила не доплатить людям примерно 386 млрд. рублей! Еще и глава Минтруда Максим Топилин подливает масла в огонь, публично уверяя всех, что негосударственные пенсионные фонды подобны финансовым пирамидам. Это утверждение наносит удар не только по честным НПФ, но и по всей пенсионной системе. Вот так Россия и оказалась на 40 месте из 43 возможных в Глобальном пенсионном рейтинге, оценивающем комфорт выхода на пенсию.

Робкие шажки в попытках хоть как-то исправить ситуацию и улучшить пенсионное обеспечение похожи лишь на новые уловки с целью пустить пыль в глаза, вся основная суть которых — выпустить громкие заголовки новостей. В августе вот повысят пенсии работающим пенсионерам, добавят максимум 3 балла. Это, в лучшем случае, чуть более 200 рублей в месяц. Еще добавили пару баллов женщинам, родившим ребёнка до 1990 года, и вышедшим на пенсию до 2015 года. Всё это хорошо, но слишком мелко и не способно исправить сложившееся глобальное тяжёлое положение пенсионеров. А идеи введения индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в добровольно-принудительном порядке и вовсе лишь еще одна попытка решить проблемы за счёт населения. Ведь нет никаких гарантий того, что ИПК не будет заморожен с сохранением сборов.

Так что, если есть желание «отбелить» доходы населения, то стоит начать с создания достойной системы пенсионного обеспечения. Если люди будут видеть живые деньги как результат честной работы и выплаты всех полагающихся отчислений, то и сами начнут стремиться к легализации своей деятельности, и настаивать на этом в общении со своими работодателями. Но для того, чтобы в народе начало появляться доверие к системе, необходимо, чтобы «там, наверху» пришли к единому мнению о путях будущего развития. Пока же мы имеем безрадостную картину из небезызвестной басни Крылова: пока Путинвыступает за устойчивую многоступенчатую систему, Максим Топилин и Ольга Голодецстремятся к уничтожению института НПФ как части государственной пенсионной системы.

Причем новые аппараты могут обязять устанавливать за собственные деньги

Конкуренция мнений — вещь полезная, но она должна вести к единому решению. Самым верным первым шагом на путик эффективности было бы принятие решения по разморозке накопительной части пенсии. Нужно дать возможность людям вновь распоряжаться ей по своему усмотрению: переводить из одного фонда в другой с лучшими условиями, снимать разом накопления, передавать их по наследству. Люди должны видеть деньги, а не баллы.

Без этого любые попытки собрать с людей побольше денег будут приводить к еще большему уходу бизнеса и самозанятых в тень. И окажемся в замкнутом круге: у государства не будет денег ни на развитие, ни на выполнение даже ныне существующих социальных обязательств, а люди будут всячески избегать официальных отношений с государством и пополнения бюджета потому, что без адекватной поддержки не видят в этом смысла. Это путь в никуда.