Ответ Медведеву на повышение пенсий: «Село — столице — опохмелиться»

Правительство Дмитрия Медведева никак не может определиться с будущими параметрами пенсионной системы. В Комплексном плане действий кабинета министров на 2017−2025 годы окончательных решений прописано так и не будет. Их обсудят уже в ходе реализации плана. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

Одним из острых вопросов, помимо повышения пенсионного возраста, является индексация пенсий работающим пенсионерам. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов оценил стоимость индексации пенсий для работающих пенсионеров в 200 млрд. рублей. Однако никаких решений пока не принято. Между тем, говорить о нормальной индексации даже для «обычных», неработающих, пенсионеров не приходится.

Проведенная в апреле индексация напоминает издевательство над стариками. Об этом наглядно свидетельствует история Виктора Смирнягина из поселка Белый Яр в Томской области. Получив с 1 апреля прибавку в 59 рублей, пенсионер был настолько возмущен, что отправил ее Дмитрию Медведеву. При этом в своем сообщении премьеру он написал: «Село — столице — похмелиться». Письмо Смирнягина опубликовано на сайте КПРФ.

По словам пенсионера, сотрудница почты не хотела принимать его перевод. Она сказала, что Смирнягин ее «подставляет». «Я сказал ей, мол, вы взяли мои паспортные данные, я поставил свою подпись, если что-то прогремит, то не над вашими головами», — рассказал пенсионер, добившийся своего. За денежный перевод ему пришлось заплатить сверху 133 рубля.

Смирнягин пояснил, что имея трудовой стаж более 45 лет, из них 39 лет «на северах», воспринимает прибавку к пенсии в 59 рублей как «подачку». «Что я сегодня на нее могу купить? Таблетки дорожают, заходить в наши аптеки страшно. Это плевок в морду, за что? Отработав всю жизнь, получить в результате эти копейки… Для меня это такое оскорбление, слов нет. Не надо мне этих подачек», — возмущен пенсионер. Причем его знакомые получили еще меньше: 11, 13 и 17 рублей.

Смирнягин не ограничился только личным поступком, а обратился к людям с призывом: «отправляйте, может быть, тогда они нас услышат, сейчас правительство не слышит нас ни в чем». Его уже поддержали «коллеги» по несчастью из Томска, Кемеровской, Ростовской и Воронежской областей, Алтайского края, которые тоже направили в адрес Медведева свои прибавки к пенсии. «Хотелось бы, чтобы его закидали этими деньгами», — признался пенсионер.

Реакция общества на поступок Смирнягина в соцсетях не удивляет. Причем направлена она лично против премьера. «Дима как всегда не отреагирует», — пишет один из пользователей. «Вряд ли „он вам не Димон“ расстроится», — вторит ему другой. «Держимся, ребята, держимся сплоченней», — иронизирует третий, намекая на знаменитое медведевское — «Денег нет, но вы держитесь». «Напишите адрес, я тоже отправлю — 28 рублей», — готова присоединиться к акции пенсионерка Елена К.

Напомним, если в предыдущие годы индексация пенсий проводилась в более-менее приемлемых объемах — на уровне инфляции, то после 2015 года система дала сбой. В 2017-м пенсионеры получили разовую выплату в сумме 5 тысяч рублей на каждого, а компенсация с 1 апреля составила и вовсе ничтожные доли процента. Сейчас среднегодовой размер российской пенсии составляет 13649 рублей.

Возможно, упреки в адрес правительства Медведева были бы не такими резкими, если бы не роскошный образ жизни, который ведет премьер и его министры. Неудивительно, что призывы к отставке кабинета министров звучат все чаще.

Как рассказала «СП» пенсионерка из Владимира Ада А., в апреле ей добавили к пенсии 25 рублей, что составило 0,22% от ежемесячной суммы. Ее муж, инвалид первой группы, получил побольше — 31 рубль или 0,15% от обычной пенсии.

— По телевизору объявили, что пенсии нам повысят на 1,5%. Мало, но на деле не оказалось и этого. По-моему, если государство не может заплатить, сколько пообещало, оно должно честно так и сказать, а не обманывать. Может Медведеву дают неправильные сведения? Не может же быть такого, как сейчас?

«СП»: — А раньше платили, как обещали?

— По всякому было. Было так, что объявят процент индексации, ну, предположим, 10%, но в первый месяц столько не выплатят. Добавят сначала 3%, во второй месяц еще 2% и только на третий-четвертый принесут сколько положено — 10% сверху. А то, что не доплатили в первые два-три месяца, мы так никогда и не получали. Крутят, наверное, деньги.

Многих региональных работников Пенсионного фонда в Москву переводят работать. Квартиры дают, зарплаты. Видимо, хорошо на нас, на пенсионерах, экономят. Это не секрет, мы спрашивали их мужей, так они даже не отрицают. Но, думаю, это в основном местные шалят. А правительству они дают другие сведения.

«СП»: — То есть вы снимаете ответственность с правительства?

— Почему снимаем? Они отвечают за страну. Просто многим уже все равно. Привыкли, что государству верить нельзя. Смиренно все принимают. Лишь бы не было войны, говорят. Но те старушки, у кого голова работает, к Медведеву относятся плохо.

Похожие цифры назвала «СП» и пенсионерка из Омска Татьяна Пустарнакова.

— В феврале нам, неработающим пенсионерам, увеличили на 5,4%. А потом в апреле добавили мне еще 0,2%. Вот и считайте — при общей сумме пенсии в 12 тысяч рублей получается 24 рубля всего. Вообще, копейки. И в августе что-то обещают. А работающим пенсионерам даже этих денег не платят. Им начисляют баллы, а потом переводят деньги, когда они увольняются с работы.

До этого, в январе, выплатили 5 тысяч единовременно вместо полноценной индексации. Это ни о чем. Я их даже и не почувствовала. Как пришли, так и ушли, потому что долго не было вообще никаких денег. «Зажали» нам в том году, а потом эти 5 тысяч кинули, как кость собаке голодной. Вот они и улетели. Денег людям, пенсионерам, не хватает катастрофически. Все очень дорого.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий предполагает, что правительство понимает, что ему придется нести политическую ответственность за провал с пенсиями.

— Кризис пенсионной реформы предсказывался с того момента, когда она началась. Этот кризис прогнозировался арифметически. Было ясно, что коллапс неминуемо наступит через 6−8 лет. Это и произошло. Главная проблема правительства в том, что они не решаются признать, что изначально вся их стратегия была не верна.

«СП»: — То есть причина, фактически, политическая?

— Да, потому что если они признают, что вся их линия была не верна, им придется менять курс, а это невозможно сделать, не сменив «персонал». Политические последствия неминуемы. В истории бывали разные вещи. Бывает, что политика дала свои плоды, но потом надо менять курс, потому что изменилось время, обстановка. Но в случае с пенсиями и вообще социальной политикой об успехе говорить не приходится. Терпит крах сам подход, избранный правительством. Он не работает даже в рамках либеральной экономики.

Причем правительство не может сказать, что его не предупреждали. Все эти годы они категорически отказывались слушать любую критику. Особенно последние шесть лет. Теперь никакого другого способа, кроме как повесить пенсионную систему на бюджет, просто нет. Это неприятно, но если они его не примут, то выплачивать пенсии, которые смогут обеспечить физическое выживание людей, станет невозможно. Я думаю, что правительство устроит, если наши пенсионеры тихо лягут и умрут. Но ведь они сначала будут протестовать. Что мы уже и наблюдаем.