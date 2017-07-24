Константин Никифоров. Филиппины. В Марави неспокойно

Военные действия на южном филиппинском острове Минданао продолжаются.

http://sites.alriyadh.com/en/article/1160821/Duterte-flies-to-besieged-city-warns-of-other-attacks

“Филиппинский президент в четверг впервые прилетел в Марави, чтобы поднять боевой дух войск, которые почти два месяца пытаются подавить восстание боевиков, связанных с группировкой Isnilon Hapilon и которые, как предупреждал президент, планировали атаковать другие города.

Одетый в камуфляжную форму, президент Родриго Дутерте поговорил с войсками и осмотрел выставленное в военном лагере захваченное у боевиков оружие.

… «Солдаты и полиция очень рады его визиту, потому что это доказывает, что президент очень тверд, очень предан делу поддержки в первую очередь операций здесь», – заявил журналистам военный представитель подполковник Джоар Эррера.

…Дутерте в письме Конгрессу на этой неделе написал, что, несмотря на то, что войска вернули себе контроль над большей частью Марави и уничтожили сотни боевиков, «восстание сохраняется и еще многое предстоит сделать, чтобы полностью его подавить». По его словам, руководство боевиков в основном уцелело и финансирует диверсионные атаки на другие южные города.

Письмо с семистраничным письмом, копия которого была передана репортерами в четверг, призвано убедить законодателей продлить 60-дневную декларацию Дутерте о военном положении на юге до конца года. Утверждения в письме, по-видимому, отличаются от его уверенности на прошлой неделе, что кризис в Марави, самый серьезный, с которым он столкнулся до сих пор, может закончиться через 10-15 дней.

В отдельном докладе Сенату военные заявили, что главный лидер боевиков Иснилон Хапилон «позволил 96 молодым рекрутам, сражающихся в Марави, покинуть город и дал им указание продолжать борьбу за его пределами ».

Размахивая черными флагами…, бойцы с тяжелым вооружением вторглись в Марави, центр ислама на юге преимущественно римско-католической нации, 23 мая, занимая здания, дома и мечети и беря заложников. По словам президента, к восстанию присоединились несколько иностранных бойцов, в том числе 20 индонезийцев и финансист из Малайзии, известный как Махмуд бин Ахмад.

Чиновники говорят, что, по крайней мере 565 человек, включая 421 боевиков и 99 солдат и полицейских, были убиты в ходе крупнейшего восстания мусульманских боевиков за последние десятилетия… Почти полмиллиона жителей были перемещены из Марави в отдаленные города в результате боевых действий.

Дутерте … сообщил, что отчеты разведки о том, что Хапилон направил средства и заказал союзным боевикам совершение атак в ключевых городах на юге страны, получили подтверждение.

Выучка и сплоченность атакующих и большой арсенал оружия удивили Дютерте и его высокопоставленных чиновников службы безопасности, которые признали, что недооценивают боевую мощь боевиков и их подготовку, в том числе накопление штурмового оружия на берегу Марави. Войска, давно использовавшиеся для борьбы с повстанцами в джунглях, изо всех сил пытались разгромить боевиков из плотного городского разрастания Марави.

Несмотря на большое количество войск и контрольно-пропускных пунктов по всему городу, «были перехвачены сообщения о переброске подкреплений, оружия, боеприпасов и других материально-технических принадлежностей из-за пределов Марави через подпольные маршруты», – сказал Дутерте законодателям.

… Кризис вызвал тревогу, что группа ДАИШ может закрепиться в Юго-Восточной Азии с помощью союзных местных боевиков, поскольку она сталкивается с серьезными неудачами в Сирии и Ираке. Соединенные Штаты и Австралия развернули разведывательные самолеты над Марави, а Китай предоставил оружие для филиппинских войск, в том числе ведущих бои в городе» ( конец цитаты).

Дутерте спешит. Армия оказалась совершенно неготовой к боевым действиям в городе ( откуда тогда выучка у исламистов?). Отсюда невероятные потери. Сейчас военные тупо ровняют город с землей, как иракцы Мосул или курды сейчас Ракку. И еще один момент: террористы расползаются по стране. Еще памятен случай 2 июня в Маниле.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/06/02/692709-kazino-manile



“После нападения стрелка-одиночки на казино отеля Resorts World Manila в столице Филиппин в здании нашли 34 трупа. Как сообщает Manila Bulletin со ссылкой на полицию, напавший поджег в казино столы, все погибшие задохнулись от дыма. Их нашли в различных номерах и туалетах отеля. Стрелявший закрылся в номере на пятом этаже и поджег его. Его нашли сгоревшим.

По предварительным данным полиции, мужчина с винтовкой AR-15 вошел в казино и начал стрелять по фишкам, а затем забрал себе фишек на 113 миллионов песо, поджег столы и начал прятаться в номерах. После того как он открыл огонь, люди начали в панике выпрыгивать из окон и устроили давку в дверях. При этом не меньше 54 человек получили травмы, их развезли по больницам.

После этого полиция начала искать стрелявшего в здании. Сначала его обнаружили на пятом этаже, убегая, он спустился на второй этаж, снова поднялся на пятый, закрылся в номере и устроил поджог. Его нашли уже мертвым и обгоревшим до неузнаваемости.

Шеф национальной полиции Филиппин генерал Роналд дела Роса заявил, что нападение не считается терактом, поскольку напавший стрелял не по людям, а по фишкам. Личность и гражданство стрелявшего пока не установлено, сообщил он позднее” ( конец цитаты).

Один человек устроил настоящий переполох.

Но в столице есть один объект- TRUMP TOWER MANILA, жилой дом, высотой 280 м, 60 этажей.

Источник: https://www.homesoverseas.ru/articles/7039

“Открытие небоскреба Trump Tower Manila изначально было запланировано на 2012-й, но было перенесено на 2016 год, хотя часть резиденций была забронирована уже в 2011 году. Это – одно из самых высоких зданий на Филиппинах, построенное компанией Century City Development Corp. по лицензии компании Дональда Трампа. Удивительный фасад, словно состоящий из множества лепестков, таит за собой 250 роскошных апартаментов с балконами. Фасад «реагирует» на движение солнца: системы затенения автоматически включаются и выключаются. Апартаменты имеют площадь от 57 кв. м, а пентхаус располагает внушительными 425 кв. м. жилого пространства. Авторство проекта принадлежит Джейсону Померойю из известной сингапурской студии архитектурного дизайна Pomeroy Studio. Из здания открываются фантастические виды города”.



Сложно представить, что произойдет, если исламисты хотя бы попытаются захватить это здание. Трамп за свою собственность может пойти на все. Филиппинцы и глазом моргнуть не успеют, как американский спецназ будет в Маниле. Не хочется в это верить, но кто ж его знает?

Вот Дутерте и спешит.