Сводки от ополчения Новороссии 22 июля 2017

ВСУ продолжают нести потери из-за пьянства и халатности — подполковник ЛНР

Подразделения ВСУ по-прежнему продолжают нести небоевые потери в зоне проведения так называемой «АТО».

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Выявлено, что в ходе проведения боевого слаживания подразделений 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ, вследствие, использования боеприпасов с истекшим сроком хранения, в канале ствола миномета взорвалась мина. В результате инцидента двое военнослужащих погибли и трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Кроме этого, вчера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в связи с неосторожным обращением с боеприпасами, погибли два офицера этой же бригады – заместитель командира роты и начальник штаба батальона», — рассказал Марочко.

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Армия Украины выпустила по ЛНР более 60 мин и гранат

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушил режим прекращения огня в ЛНР.

Об этом журналистам рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районах населенных пунктов: Логвиново и Калиново. Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы, БМП, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Всего по территории ЛНР было выпущено более шестидесяти мин и гранат.

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ВСУ перебросили на Донбасс отряд националистов и 152 мм пушки — разведка ДНР

Разведка ДНР отмечает факты стягивания к линии соприкосновения запрещенного вооружения ВСУ.

Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«В район населенного пункта Очеретино (17 км до линии соприкосновения) прибыло двенадцать 152 мм пушек «Гиацинт-Б». Также отмечено прибытие 30 человек из террористического бандформирования «Азов» в Светлодарск (6 км до линии соприкосновения) с целью проведения диверсионных мероприятий на территории Республики», — говорится в сообщении.

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В ДНР погиб один военнослужащий из-за обстрелов ВСУ

Украинская сторона продолжает нарушать «хлебное перемирие». Об этом сообщил замкомандующего ВС ДНР Эдуард Басурин.

«На Донецком направлении противник по шестнадцати населенным пунктам и прилегающим к ним районам применил тринадцать артиллерийских снарядов калибром 122-мм, шесть танковых снарядов, двадцать мин калибром 120-мм и сорок восемь мин калибром 82-мм.

На Горловском и Мариупольском направлениях противник активно применял гранатометы и стрелковое оружие по четырем населенным пунктам и прилегающим к ним районам.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано сорок пять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

При защите Республики один военнослужащий погиб.

В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района г. Донецк по ул. Лукьяненко д. 18 – поврежден газопровод; по ул. Мамина Сибиряка д. 56 – произошло возгорание частного дома.

Кроме того, в н.п. Старомихайловка ул. Черногорская д. 50 – возгорание и полное разрушение частного дома», — говорится в сообщении.

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В Донецке поврежден жилой дом из-за обстрела ВСУ — местные власти

Жилой дом и линии электропередачи повреждены в поселке Трудовские Петровского района на западе Донецка в результате ночных обстрелов со стороны украинских силовиков.

Об этом пишет ДАН со ссылкой на местную администрацию.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ поврежден жилой дом по улице Черногорская, 50 в поселке Трудовские. Кроме того, сейчас весь поселок остался без энергоснабжения. Работы по восстановлению уже ведутся», — говорится в сообщении.

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Обстрелами ВСУ в Донецке повреждены дома, газопровод и ЛЭП

За прошедшие сутки ВСУ 45 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом «Русской Весне» рассказали в оперативном командовании ДНР, уточнив, что обстрелам противника подверглись районы 20-ти населённых пунктов. Украинская сторона применяла артиллерию, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ в поселке Трудовские Петровского района (запад Донецка) повреждены жилые дома по улицам Черногорская, 50, Лукьяненко, 18 и Мамина Сибиряка, 56. Также в поселке поврежден газопровод и ЛЭП. В Старомихайловке в результате обстрела украинских карателей загорелся частный дом. Читайте также: Перемирие в Донбассе сорвано, — МИД Германии

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В ДНР заявили о разрушениях после ночных обстрелов со стороны ВСУ

За прошедшие сутки ВС Украины сорок пять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Разрушения:

г. Донецк, Петровский район, мк-н Трудовской

ул. Лукьяненко д. 18– (повреждение газопровода

ул. Мамина Сибиряка д. 56 – возгорание частного нежилого дома.

н.п. Старомихайловка

ул. Черногорская д. 50 – возгорание частного дома.

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Ветеранов «АТО» поселили в шикарный дворец под Запорожьем

Украинские военные живут в разваливающемся общежитии в Запорожской области, куда даже добраться сложно.

«Таксисты отказываются ехать сюда, говорят, что нет такого дома. Даже Google нас не видит», — говорят АТОшники.

Дом, который власти Украины выделили для «хероев АТО», строили «еще при немцах», говорят местные жители.

«Если бы не жильцы, общежитие уже давно завалилось бы: деревянные обшарпанные двери, чудом уцелевшее стекло и единственная стиральная машина на всех. За свой счет купили бойлер, написали множество жалоб о мышах и крыше», — пишет украинское издание Знай.

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Украинская армия четыре раза за сутки нарушила «режим тишины» в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и села Логвиново.

Огонь велся из 120-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, и стрелкового оружия.

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Перемирие в Донбассе сорвано, — МИД Германии

МИД Германии заявил о провале перемирия, введённого в Донбассе 24 июня. «Согласованное перемирие не выдерживается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», — говорится в распространённом заявлении ведомства. Отмечается, что у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня. «Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени — с 24 июня в связи со сбором урожая. После короткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — заявили в ведомстве. МИД ФРГ призвал все стороны конфликта реализовывать достигнутые договорённости по перемирию. В противном случае, подчеркнули в ведомстве, дальнейшая эскалация конфликта в Донбассе грозит полной остановкой политического процесса в рамках урегулирования. Читайте также: Масштабные потери ВСУ в Донбассе — подробности (ВИДЕО)

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