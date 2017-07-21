Сводки от ополчения Новороссии 21 июля 2017

Полет Global Hawk

Маршрут полета американского стратегического разведывательного БПЛА RQ-4 Global Hawk http://bastion-karpenko.ru/rq-4-global-h awk/ вдоль линии фронта на Донбассе и вдоль побережья Крыма и Кавказа http://diana-mihailova.livejournal.com/8 60036.html Уже традиционно, полет американского беспилотника совпал с очередной эскалацией на Донбассе, где ВСУ в последние дни понесли существенные потери в личном составе, на что даже Госдеп отреагировал, призвав "соблюдать минские соглашения" и "прекратить кровопролитие".

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Украинская армия 41 раз нарушила перемирие в ДНР — штаб

За прошедшие сутки ВС Украины сорок один раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

В результате обстрелов со стороны ВСУ по состоянию на 21 июля

Разрушения:

-г. Ясиноватая, ул. Солнечная, д.3 — уничтожен коридор 3х2м 1 этажного частного дома, повреждено остекление 4 оконных блоков, повреждена наружная стена дома на S1,5м², повреждена шиферная кровля на S5м², уничтожены 2 входные двери, поврежден холодильник, посечена осколками внутренняя стена дома на S5м², поврежден газовый котел, уничтожена газовая печь, поврежден газовый счетчик, повреждена межкомнатная дверь.

— г Ясиноватая, ул. Курортная, д.56 — уничтожена веранда дома 3х5м полностью, уничтожены 2 входные двери и 3 межкомнатные двери, разрушена наружная стена дома на S 4м², повреждено остекление 1 оконного блока.

— г Ясиноватая, ул. Курортная, д.61- повреждено остекление 6 оконных блоков дома, уничтожен деревянный забор длиной 5 м.

— г Ясиноватая, ул. Курортная, д.63- повреждено остекление 1 оконного блока.

— ул. Курортная, 50, разрушены хозпостройки и один оконный блок.

Поврежден газопровод в результате обстрела. Без газа остались 23 абонента по ул. Солнечная — 1, ул. Маяковского – 14, ул. Каштановая -8.

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ВСУ 10 раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за минувшие 10 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново и Донецкий, сел Нижнее Лозовое, Калиновка и Желобок, а также поселка Красный Яр и окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской.

Огонь велся из 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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Масштабные потери ВСУ в Донбассе — подробности (ВИДЕО)

За прошлые сутки ВСУ понесли самые масштабные потери за последний месяц в зоне «АТО». Возле Новотошковки трое военных подорвались на взрывчатке, еще четверо погибли вблизи Красногоровки, одного оккупанта уничтожили под Новгородским. Отмечается, что в Новотошковке на мине подорвалась группа из шести военных, которые патрулировали территорию. «Двое погибших сразу, один тяжелый — его не спасли», — рассказал военный медик ВСУ с позывным «Хирург». Также военные обратили внимание на конструкцию мины. «Она выпрыгивает из земли — примерно 0,6–0,8 метра. И в ней уже 2,5 тысячи готовых осколков, которые разлетаются в радиусе 25 метров», — рассказал пресс-офицер ВСУ Владислав Шостак. Кроме того, стали известны имена некоторых погибших боевиков. Это доброволец «Айдара» старший солдат Руслан Конюша 1994 года рождения, Илья Тимофеев 1973 года рождения и Роман Дитинченко 1986 года рождения. Читайте также: «Захарченко цитируют Меркель и Макрон, а ты кто такой?» — Савченко поставила на место украинского депутата-карателя (ВИДЕО)

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ВСУ обстреляли беспилотник ОБСЕ под Донецком

Беспилотный летательный аппарат, запущенный наблюдателями ОБСЕ в западной части Донецка, сегодня подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Об этом ДАН сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Сегодня во время инспекции ОБСЕ на западе Донецка наблюдателями был запущен беспилотник, вскоре после этого он подвергся обстрелу со стороны ВСУ», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что все находящиеся в указанном районе подразделения Вооруженных сил ДНР были оповещены о запуске БПЛА международных наблюдателей. «Военнослужащими Республики огонь не открывался», — подчеркнул представитель ДНР. Как ранее сообщала «Русская Весна», в поселок Трудовские Петровского района на западе Донецка с инспекцией прибыли наблюдатели ОБСЕ во главе с первым заместителем главы специальной мониторинговой миссии Александром Хугом. Во время проведения инспекции украинские военные обстреляли Трудовские из автоматических гранатометов. Читайте также: Под Зайцево уничтожен боевик «АТО» (ФОТО)

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