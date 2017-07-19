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Украинец в России: «Русские любят украинцев. Они не любят фашистов»

15:07. 19 июля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Хочу рассказать о том, как русские относятся к нам – украинцам, которые волею судеб оказались здесь, в России.

Вот уже скоро три месяца, как я, по ряду уважительных причин, проживаю в Москве. Не буду рассказывать о здешних экономических перипетиях. Тем, кто в России не бывает или бывает редко, это не столь интересно. Расскажу о том, как я чувствую себя среди русских. При этом прошу учесть, что я, как и весь остальной мир, называю русскими всех, кто проживает в этой огромной стране, вне зависимости от их национальности.

Русские к нам относятся даже не просто хорошо, а очень хорошо. Не знаю, сумею ли я в этот короткой заметке описать сполна, что ощущаю каждый раз, когда в полиции, в госучреждении, на рынке, в транспорте – люди, окружающие меня, узнают, что я из Киева.

Сразу – короткая пауза и внимательный взгляд. Пара осторожных вопросов – и когда становится ясно, что украинец, находящийся перед ними, не нацист, не русофоб и не последователь Бандеры, из их глаз, жестов, слов изливается дружелюбие и даже что-то еще большее. Каждый раз тогда я словно чувствую необходимость соответствовать некоему высокому уровню, которого русские ждут от меня как от украинца, не легшего под Геббельса и Бандеру!

И это удивительно! Ведь уже очень долгое время в Украине украинцам рассказывают о «боевых бурятах», об «исторической ненависти» русских к украинцам и о многом другом, что не только не соответствует действительности, но прямо ей противоречит! Отношение русских ко мне – украинцу и киевлянину – такое, каоее мне хотелось бы увидеть в Украине. Мне бы хотелось, чтобы мы, украинцы, так относились друг к другу, как русские относятся к нам в России.

Я езжу по России на той машине, на которой мне удалось выехать из Украины, с украинскими номерами. Недавно в Питере один мужик на пешеходном переходе, увидев эти номера, остановился, расплылся в широкой щербатой улыбке и замахал мне руками. Я открыл окно, он громко спросил: «Откуда?» – «Из Киева». Этот ответ привел его в восторг. И он очень громко, словно стараясь, чтобы его услышали окружающие, прокричал: «А я со Львова! Мир вашему дому!» Загорелся зеленый, я уехал – и сколько было видно до поворота, он махал нам рукой. Я был в Питере с женой. И очень был рад, что она тоже видела это своими глазами.

Дорожная полиция прощает мне такие грехи, которые не простила б русским. Полицейские обязательно перекинутся со мной парой слов, в которые они, каждый в силу своих способностей, постараются вложить свое теплое отношение ко мне как к украинцу. Я уже раз десять слышал: «Счастливой вам дороги, Василий Александрович. И постарайтесь больше не нарушать. И пусть скорее у вас на Украине все наладится».

И это правда. Вот такая простая, дорожная, рыночная, человеческая.

Русские любят украинцев. Русские не любят фашистов. Русские, как иногда мне кажется, даже больше, чем мы, украинцы, верят в то, что Украина еще излечится от нацизма.

Шут его знает: может, они и правы.

 

Василий Волга
➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/108984/19511/-

Метки: мировоззрение, общество, Россия, Украина
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