Вежливый разговор: Ты украинец или русский?

- Ты – украинец?

- Разумеется, а ты – русский?

- Конечно. И какая между нами разница, если говорим на одном языке?

- Я живу на Украине, значит – украинец.

- Армяне, евреи, афганцы, негры с Украины – украинцы? Так и я живу на русской земле, обрезанной большевиками в УССР, но считаю себя русским. А ты если переедешь в Москву – «москалем» станешь?

- Что за дурь, с чего бы? Мои предки – украинцы, значит и я украинец повсюду.

- Так, от территории отошли, рассмотрим происхождение.

Украинцами себя считали только твои отцы-деды, максимум – прадеды, а дальше и понятия «украинцы» не было. Шевченко считал себя малороссом, Франко – русином, Хмельницкий – русским, киевские князья – русичами. Хочу понять – откуда взялись украинцы?

- Мои предки говорили на украинском, только потом родители, вследствие насильственной русификации, перешли на русский. От них я стал русскоязычным, будут дети – научу украинскому. Вернее, школа научит, я – еще тот «мовный вчитель».

- С происхождением закончили, переходим к языковому критерию?

Не знаю на каком таком «украинском» говорили твои предки, мои говорили на южнорусском наречии, том, который свидомые презрительно называют «суржиком», якобы смесью русского с украинским.

На самом деле, «суржик» – это современный «литературный» украинский, смесь русского с польским, искусственный язык для польских слуг. И этот «украинский», который сегодня льется с экранов и динамиков, наши дедушки-бабушки бы не поняли. А вот русский они –жители «украинских» сел, понимали без переводчика, не то, что этот польский «компот»…Туда напихали «галицизмов - полонизмов – латинизмов» по самое «не могу» с одной целью – чтоб русский из России русского (типа «украинца») с Украины понять, как раньше, не смог.

- Никто ничего не «напихал», все вышло естественнум путем: есть ведь случаи происхождения языков путем взаимного проникновения. К примеру, тот же английский получился путем смешения германского языка саксов и французского норманнов.

- Ну да, саксонские слуги запоминали господские слова, чтобы угодить завоевателям. Заволеватели повсюду тоже время не тратили - почитай как те же поляки создавали на Западной и Южной Руси униатство, украинство и для чего. Ими все подробно расписано за триста лет - еще в 17-19 веках.

Если бы не Богдан Хмельницкий – современная «литературная» мова «запанувала» бы еще в 17 веке. Но сейчас мир не тот:: с печатными изданиями, радио, кино, телевидением, интернетом. Планета сбъединяется вокруг мировых языков, а не раскалывается на диалекты и, тем более, на панские выдумки для хлопов. На самом деле, и для Украины выбор стоит лишь между мировыми языками: родным русским или пришлыми- английским, арабским, китайским (семь десятилетий назад мог «запанувать» немецкий, еще раньше – турецкий), а пока не определенно, в «Диком поле» вновь схлестнулись цивилизации.

До 1 мировой войны все жители Украины считали себя русскими. «Почти» оттого, что с конца 19 века в галицкой Австро-Венгрии врагам России первыми удалось убедить в украинстве униатов, а потом с их помошью во время войны устроить геноцид православных русинов. Геноцид и украинство – понятия нераздельные, не веришь - поляков спроси. Когда к Вене после «Брестаского мира» подключился Берлин - украинизация пошла вовсю, большевистское руководство 20-х годов ее подхватило: ему - властителю раздел русских был выгоден, началась насильственная украинизация Малой и Новой Россий.

Но жизнь не обманешь – мертворожденная идея мертва. Тем более, сейчас навязать искусственный язык не удастся, а русский запретишь – хунте выйдет еще хуже, чем с запретом соцсетей: тогда неповиновение будет не скрытым – домашним (особо не видно кто какими сайтами пользуется), а явным – уличным, ведь на ней любая русская фраза станет проявлением несогласия с нацистским режимом.

Так что в 21 веке ни виртуальные, ни ментальные стены не выстроишь. Это не «рабица» Яценюка, на ту хоть можно средства списывать. А здесь куда спишешь? Ну введешь квоты – толку что? Слушатели с радио уйдут на записи Вновь кроме «зрады» никакой «пэрэмоги». Сам ведь украинский никому не нужен, не то что в мире (в отличие от русского, распространенного в десятках стран), а даже на Украине. Просто заставить думать невозможно, тем более, заставить думать на украинском.

Русское мыслепреступление «свидомитам» не изжить, вот и бесятся. Да что далеко ходить? Вот ты – «патриот» отчего на «мову» не перейдешь?

- Не все сразу, наследие оккупации моментально не изжить. Вообще, язык общения – не главное. Австрийцы вот отличают себя от немцев, а канадцы от американцев или англичан. Главное – это национальное самосознание, вот для нас основное – это чувство, восприятие, ощущение Украины как матери, как Родины.

- Хорошо, отложим язык, перейдем к национальному самосознанию.

А что такое для украинца ощущение Украины как Родины? Жить в упомянутой тобой Канаде и учить оставшихся дома Родину любить? У Австрии своя, многовековая, отличная от Германии, история. Да и австрийский диалект отличается от берлинского сильнее, чем южнорусский говор от русского. Англосаксонские заокеанские колонии отделились от метрополии по экономическим причинам, пользуясь географической удаленностью. А вот близкая территоиально, но кельтская Ирландия что только не прошла, пока независимости от Англии добилась, и то не полностью!

Но это страна с многовековой историей, она всегда была Ирландией. Украине же максимум сто – сто пятьдесят лет. Значит, нам предложено отказаться от всего, что было раньше? От древней Руси, Запорожской Сечи, русских просветителей 16 – 18 веков: первопечатника Федорова, Прокоповича, Сковороды, …? Или «посмертно наградить украинством» поколения предков, считавших себя русскими, жизнь положившими за Русь – Россию - СССР? Такой «шахер-махер»для самых «упоротых иванов, родства не помнящих.

Кто всерьез и надолго создал Украину и украинство– так это большевики. Разрушаете им памятники – Украина кончается: все закономерно.

Так зачем нам отказываться от своих русских предков (они себя такими считали и ими остались в веках, свидомитские и западные «хотелки» - мимолетная пыль), Великой Истории, Великой Культуры, Великих Побед? Чего ради? Ради местечково-хуторянских «прибабахов» из комплекса неполноценности и мании величия? Это серьезно?

Почему я должен менять память победителей – своих дедов-прадедов, миллионов других выходцев с Украины, в том числе Малиновского, Ковпака и Кожедуба на «геройство» проигравших - западэнских подицаев и гитлеровских холуев Бандеры с Шухевичем? Я что – мазохист?

- Никто украинцев – победителей фашизма, включая Малиновского, Ковпака и Кожедуба не забывает, мы их тоже чтим.

- «Чтите»? Запрещая их символы Победы, нападая на их потомков 9 мая, на участников памятных шествий «Бессмертного полка»? И как можно одновременно чтить прислужников нацистов и борцов с ними? Быть «немножко беременным» нацизмом нельзя. Вообще, хунте давно пора покончить с русским языком, а то вы, русские (ладно – «русскоязычные») сторонники Евромайдана, все еще не поняли, что вы и ваши дети в нацистском государстве третьесортны (после правящей и «титульной» нации).

Так что сказки про «и нашим, и вашим» кончились. Украина уже не болтается в проруби между Россией и Западом – западный проект прибился к родному берегу, маски сорваны. Теперь уже очевидно, что «Украина» – средство олигархата против России, если она вновь воссоединится и станет великой – над ней не повластвуешь.

А такие как ты думали с украинством «запановать у своей сторонке». Но во власти и крупном бизнесе даже украинцев почти нет, а вся ваша «украинская» мечта – удрать с Украины. Зачем Украина украинцам, если им в ней ничто не принадлежит?

- Можно подумать, Россия русским принадлежит. К тому же, не все бегут из страны в тяжелое время, я вот никуда с Украины не собираюсь.

- А 80 % украинских школьников собираются, они не видят здесь перспектив. Сторонники России уедут в Росию, сторонники Европы – в Европу. Но свято место пусто не бывает: та же Европа сможет высылать сюда нелегалов, да и Китай не дремлет – скупает по бросовым ценам у банкрота оставшиеся активы. Это – крах украинства!

- А у России - победа? Ты сравни как живут россияне и европейцы, сравни уровни коррупции в РФ и ЕС.

- Да уж, если бы в РФ был западноевропейский уровень жизни – галицкие бандеровцы вспомнили о русинских корнях и с портретами Хмельницкого замайданили о новом воссоединении. Но пока в России бардак и воровство не выведены – и Хмельницкий на Украине не в почете. Как все связано..

- Кто выводить будет, Улюкаевы и Димоны? Есть, конечно, и в России нормальные люди, к примеру те, кто выходит на митинги Навального. Но таких мало – народ задавлен кремлевским террором.

- Оставим «антикоррупционную» пропаганду – западное средство разрушения неугодных государств, тем более, что на постмайданной Украине крадут не меньше, а в США и Европе даже больше (судя по суммам). Вернемся к теме: «кто украинец, а кто русский?» Представь – какой-нибудь российский оппозиционер приедет на ПМЖ в Киев, он станет украинцем? Или министр иностранных дел «климкин-чугункин» -украинец?

- Не знаю, наверное, да.

- А если ты переедешь в РФ и «поддашься кремлевской пропаганде», - будешь русским?

- Хрен его знает, но «ватником» и «колорадом» точно буду.

- В вашем понимании «ватники», «колорады» и «русские» – синонимы. А если уровень жизни в России сравнится с западноевропейским – вы все вмиг «околорадитесь» и «обрусеете». Так что РФ завоевывать Украину не нужно, наладит жизнь дома, приструнит воровство – все «окраины» сами назад прибегут проситься, еще отбирать среди них придется.

А представь наоборот, сбылась ваша мечта: майданная Украина расцвела, а путинская Россия обеднела. После чего русский народ скинул «сатрапа», но разбогатеть все равно не выходит – «москальские лень с дурью» мешают. Но завидный пример нового европейского Сингапура вот он, рядом – на Украине, «жабу» из граждан РФ давит. «Рыба ищет где глубже, а человек…» Россияне слезно просят принять их в украинское подданство вместе со всеми землями: от Крыма и Кубани до Камчатки и Приморья. На Украине проходит референдум и «щирые» украинцы милостиво принимают РФ в Украину. Стлица – Киев, госязык – украинский. Бывшие россияне (разумеетмя, только те, кто овладел «державной») станут украинцами?

- Не морочь голову.

- Это не аргумент, ответь.

- Не знаю я. Разве эти фантазии актуальны? Актуально – наши радикалы могут вам устроить этнические чистки по хорватскому сценарию после освобождения Донбасса. Я бы тоже этого не хотел, давай над этим думать. А то те же сербы и хорваты говорят на одном языке, но народы разные – по религии различаются.

- От национального самосознания переходим к религиозному?

А как такие «этнические чистки» на Донбассе провести? И там и там – православные, в украинской армии их тоже большинство. Или все же, как 100 лет назад в Галиции, Украина придет к тому, что украинцы – это униаты, а русские - православные? Православных, как в 1 мировую – в концлагеря? Или делить по православным конфессиям: у киевской – украинцы, у московской - русские? Что улыбаешься? «Правый сектор» уже сговорился с «киевлянами» у «московитов» храмы отбирать. Согласимся с ним? Вся русско-украинская разница – это разница между православными московской епархии (с одной стороны) и православными киевской епархии + униатами (с другой)? А атеистов, вроде меня, куда записывать? В марсиане?

- Хватит хохмить. На самом деле, считаю, что сторонник умозрительного «русского мира» с его реальными пьянством, воровством, ленью и прочими «прелестями» - это русский, а сторонник цивилизационных ценностей, европейского выбора – украинец.

- Час от часу не легче. От религии – к мировоззрению?

Ладно, попробуем… Сторонник русского мира – русский, а западного – украинец (окраинец)? Окраина-то – западная! В этом твоя «логика»? Я не говорю о том, что генетически между русскими и украинцами нет разницы, нет (с большинством) разницы языковой (во всяком случае, на «литературном» даже во Львове не говорят), в происхождении за сотни лет «межнациональных» (на самом деле – русских с русскими) сам черт ногу сломит, территории расселения тоже «аршином не измеришь», с большинством жителей Украины (кроме униатов) у русских нет религиозных различий. А что тогда есть? Есть хоть что-то?

И вот твой последний «козырь» - «мировоззрение»? Это как следует понимать? Именно «украинское мировоззрение», отличающее украинцев от русских? Давай разбираться…

Я слышал определение: «русский – не национальность, а состояние души». Аналогично, допустим, и с украинцами: ««украинец – не национальность, а состояние души»?

То есть, все сторонники русского мира на Украине – русские, а западного – украинцы? Те же Вассерман и Сатановский – «русские», а Вальцман и Коломойский – «украинцы»? Мало того, экстраполируем на Россию: Навальный с «москальской» школотой – «хохлы»? Лихо, а почему «нет»? Гражданство не то? Так украинский паспорт русофобам, врагам РФ получить – не проблема. Не проблема, выходит, и официально «украинцем» стать? Хунте все майданутые – родные!

Может, действительно, Евромайдан – «лакмусова бумажка» украинства ? Именно по отношению к нему все жители Украины (и не только, чем те же россияне хуже?) делятся на русских и украинцев?

Только не находишь, что такое мировоззренческое, то есть политическое разделение делает не столько политические нации, сколько политические партии? При этом ваша «партия» приходит к политическим репресиям. Это ведь то же, о чем ваши «национальные лидеры» мечтают под вывеской «этнических чисток»: лишение гражданства, поражение в правах, интернирование, выселение. Все это планируется не только для Донбасса.

Но для конкретного человека в чем разница – репрессируют его как русского или как противника Евромайдана? Для хунты это – синонимы. Но ведь и мы другого различия русских и украинцев не нашли? Однако…

- Тебе не кажется, что ты сам запутался и меня запутал?

- Кажется – крестись. А есть что возразить по сути и без эмоций – «прошу пана»…

Константин Одессит

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