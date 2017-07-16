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Мамонтова кость. Сохранность как функция условий залегания. Датировка катастрофы по якутской территории.

11:58. 16 июля 2017 Просмотров - 209 Нет комментариев Опубликовал:

Такой точности, которую даёт Углемодный анализ, мы не достигнем, но хоть что-то..

Кость мамонта, находящаяся в заморозке сохраняется хорошо.

Вытаяв из размытого в половодье берега реки кость из состояния высшего качества за десяток лет переходит в состояние щепы. 

Классификацию бивня мамонта по сортам можно посмотреть < ![CDATA[]]>здесь< ![CDATA[]]>.

Лучшей сохранности бывают бивни, извлекаемые из вечной мерзлоты, которая служит отличным “холодильником для бивней” , в ней бивни могут сохранится практически в первоначальном виде.

Хуже всего сохраняются бивни добытые из рек, они как правило бывают с большим количеством трещин. Если бивень пролежал где-то на поверхности, он скорее всего будет вообще не пригоден для резьбы, поскольку под различными погодными условиями с перепадами температуры и влажности бивни очень сильно разрушаются со временем. В силу этих факторов появление трещин на бивне – естественный процесс, который порой бывает неизбежен даже при искусственно созданных благоприятных условиях.

Вытаяв из размытого в половодье берега реки кость из состояния высшего качества за десяток лет переходит в состояние щепы.

В изделиях при музейных условиях кость немало “трещит”

На фото фрагмент фигурки из слоновой кости 13 века (Франция) из коллекции Эрмитажа. Хорошо видны кракелюрные трещины, возникшие от многочисленных перепадов температуры со временем.

Даже в помещениях с постоянной влажностью и температурой любая кость может дать трещины. В определенное время года они могут регулярно появляться и даже закрываться обратно без каких-либо следов. Появление и исчезновение трещин предугадать и гарантированно предотвратить практически невозможно. Это органический живой материал, откликающийся на изменения окружающей среды. Многие антикварные резные изделия покрыты сетью кракелюрных трещин.

Но это – ещё раз – при надлежащих условиях.

Условия мерзлоты – более чем надлежащие:

Теперь рассмотрим случай с ненадлежащими условиями.

< ![CDATA[]]>Останки мамонта были найдены в окрестностях города Покровска 3 июня 2017 года.< ![CDATA[]]>Недалеко от села Ой Хангаласского района хозяин новой усадьбы Егор Келин обнаружил в земле бивни мамонта. Он обратился к известному краеведу Прокопию Ноговицыну.

«Решил в этом году посадить картошку, у меня участок еще не освоенный. Вспахал землю и споткнулся в конце первой грядки. 

Сначала подумал, что это корень или дерево. Решил выкопать и увидел бивень, потом заметил второй. 

Затем нашел кость, как позже выяснилось, плечевую. Останки оказались очень ветхими — рассыпались при контакте», — рассказал < ![CDATA[]]>ЯСИА< ![CDATA[]]> владелец дачи.

Найденный бивень оказался длиной 270 см и имеет окружность у корня примерно 50 см. 

По предположению Прокопия Ноговицына, это степной предок шерстистого мамонта, трогонтериевый мамонт возрастом 400 тысяч лет.

Находка, лежащая в приповерхностном слое, что хорошо видно на фотоснимках, каждое лето подвергалась размораживанию.

Никакая кость таких разморозных деформаций долго не выдержит. 100, 200 лет, 300, 400..

1595 год – год полюсного сдвига. Мамонты погибли.

Материал из журнала < ![CDATA[]]>http://rodline.livejournal.com< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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