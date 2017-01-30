Белый князь Юкагиров. Разговор о прошлом

Юкагиры сегодня

Для справки: Это единственное в мире племя , представители которого смогли одомашнить диких лосей. Быков объезжали и использовали для верховой езды, управляя ими длинным шестом, а лосихи, как и домашние коровы были дойными животными. Юкагиры – единственное племя среди жителей крайнего севера, использующее для охоты лук и стрелы, цветные татуировки на коже и тотемные знаки у входа в жилище. Кроме того, они не пользовались для постоянного проживания чумами, а строили бревенчатые избы. А ещё они были искусными металлургами и ювелирами. Золото они использовали как самый обычный материал для хозяйственных нужд. Не только изготовления украшений, но даже пули для ружей зачастую отливались из золота.

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Итак, слово Тынетагину:

Эта беседа с последним князем юкагиров состоялась в 2008 году. Через полтора года он умер. Записи долгое время лежали не разобранными, пока, наконец, не настало время. Я не буду называть ни место, где мы с ним разговаривали, ни его фамилию, потому что еще живы его родственники, и мне не хотелось, что бы кто-то недобрый смог причинить им вред, осквернив память их предка. На момент разговора ему было 89 лет, и он был в прекрасном состоянии духа, у него только отказывали ноги. Мне пришлось несколько обработать его речь, потому что они изобиловала только ему присущими словами и понятиями, для объяснения которых пришлось бы потратить дополнительное время и место, что пока не нужно по понятным причинам. То, что не было проговорено, но подразумевалось по смыслу, поставлено у меня в скобках.

Разговор происходил в его рубленой из лиственницы избе, с простой и удобной деревянной мебелью, большую часть которой он сделал сам. Мы разговаривали восемь с половиной часов и значительную часть разговора я законспектировал. Мы пили чай с кубакским чабрецом, заедая его пресными лепешками с тешей из ленка и чира. J

- Прежде всего, запомни одну простую истину: не нужно верить истории написанной. Почти все летописи, да и вообще любые официальные источники писались в угоду действующим властям. А значит, в них будет, в лучшем случае, полуправда. Сам подумай! Пришёл ты ко мне с войной и победил. А что потомки твои скажут о тебе, особливо, если они будут лучше тебя? С другой стороны, тебе, как победителю, нужно закрепить свои завоевания, дабы упрочить власть на завоёванной земле.

А какой самый простой способ доказать своё право? Лишить этого права завоёванный народ! Убрать из летописей упоминание об их мировоззрении, их правителях, разрушить их святыни и государственные центры. Затем навязать им совершенно чуждую их вселенским взглядам веру. И через 200-300 лет никто и не вспомнит о том, что на Северо-Востоке Руси было огромное, густонаселенное, с сотнями и тысячами городов (Ведическое) Царство.

В одном они только просчитались: ничего не смогли поделать с вещественными остатками былой силы. Остатки городов, святилищ и древних скульптур еще стоят тут и там в тайге, в горах, в тундре. В тех краях до сих пор находят древние медальоны, монеты, ножи, украшения, черепки от посуды.

И ничего не смогли они сделать (как ни старались) с народными сказками, былями и легендами! Как ни пытались уничтожить устное народное творчество, оно уцелело, сохранилось, и мы сегодня имеем возможность кое-что знать о своём прошлом.

- Наверное, ты прав! Именно с целью вытравить народную память, так старательно на Руси насаждали чуждые нам религии? Вначале – «язычество», потом христианство, потом вообще пошла всякая «клюква развесистая»: муслимы, буддисты, иудеи, кришнаиты…

- Ну, конечно! Любая религия – это усечённый, искаженный фрагмент мировоззрения, сутью своей имеющий главное правило: разделять и подчинять народы. За основу берется культура и мифология, затем доводится до абсурда, составляется его ритуальная, обрядовая часть и – раз! – мы имеем язычество, христианство, буддизм, мусульманство и т.д.

Но самое страшное, что религиозная вера, лишенная ЗНАНИЯ, обязательно тащит за собой фанатизм! А затем толпам фанатично настроенных «верующих» жречество каждой конфессии объявляет о своей (их) исключительности, а другие религии – чуждыми и заблуждающимися. А дальше – по накатанной колее. «С нами – Бог!». «Война неверным!». И цель достигнута…

В данном же конкретном случае, который мы с тобой обсуждаем, религии помогали новой власти превращать северные народы (как, впрочем, вообще любые народы!) в послушное стадо, не помнящее своего прошлого…

Тебе ведь известно, какую роль сыграл приход христиан и казаков в ослаблении и фактическом уничтожении юкагиров?

- В самых общих чертах…

- Приходящие первые христиане рассказывали нам о милосердном боге, который откроет нам дверь в новую жизнь. Они как бы приучали нас к себе, показывали, что им можно доверять. И наши бесхитростные люди им действительно поверили…

А затем пошли казаки, которые принесли в наши земли оспу, корь, грипп, сифилис и другие неизвестные нам болезни, с которыми наши знахари и шаманы не умели бороться… Огромная часть народа просто вымерла от страшных эпидемий, противопоставить которым нам было нечего…

Вдобавок пошло массовое уничтожение оленей, дичи, рыбы. Методы добычи были, как сейчас бы сказали, браконьерскими. Например, оленей стреляли тысячами только ради шкур. Уничтожали пушного зверя. В традиции юкагиров никогда не было такого, чтобы убивать все подряд встретившихся зверей или птиц. От природы брали только малую часть, на пропитание. Пришлые казаки стали внедрять совершенно иные традиции. Например, облагали ясаком, и если охотник-юкагир не отдавал установленную норму, насильно забирали его жену и дочерей и держали их у себя до тех пор, пока он не отдавал им пушнину с лихвой…

Такое отношение к зверю и Природе тут же дало свои плоды: зверь стал уходить, оленьи стада поредели и измельчали, гуси и лебеди, которых ранее прилетало десятки и сотни тысяч, перестали гнездиться в наших краях.

Когда-то про народ юкагиров якуты, чукчи и коряки слагали легенды, в которых говорили, что нас было так много, что огни от наших селений соперничали с Небесной песчаной рекой (так они называли Млечный Путь). А после того, как мы приняли на своей земле пришлых белых людей, которых воистину считали своими братьями, нас осталось всего несколько сотен…

- Ты сказал, что вы приняли их за своих братьев? Разве были раньше подобные встречи?

- Я же говорил тебе, что белые люди почти всегда жили здесь. И мы – тоже являемся потомками этих людей. В давние времена все Северные земли были густо заселены и застроены многочисленными городами. Куда они делись? А в землю ушли. Потому что строились, в основном из леса и земли. Остатки оснований этих городов, их подземные коммуникации, думаю, можно еще отыскать. А все остальное – что было наверху, давно либо сгнило, либо сгорело…

Ты слышал, кстати, что чаунские чукчи хранят несколько «запретных мест», где есть входы в подземные ходы? Они тянутся далеко на юг. По их рассказам туда ушли большие белые люди, когда-то жившие в тех краях. Можешь спросить у моей жены, она из тех мест, она может рассказать тебе более подробно…

- (Мой вопрос на бумаге не сохранился. А сам я почему-то не могу его точно вспомнить. Поэтому просто привожу ответ Князя)…

- Вот сегодня лингвисты и этнографы ломают головы, пытаясь придумать объяснение, которое бы устроило всех, тому, откуда вообще взялся народ юкагиров в приполярной тундре Северо-Востока? Для них это действительно шок! Юкагирский язык и его диалекты не похож ни на один язык «коренных» народностей Севера – чукчей, коряков, эвенов, якутов. При этом все признают, что юкагиры самый настоящий коренной народ Севера, который жил здесь всегда. И вот одни говорят, что язык наш схож с уральскими языками, другие – с финно-угорскими, третьи находят нечто общее с группой алтайских языков. Есть ученые, которые договорились до того, что связывают юкагирский с иранскими группами языков.

При этом сами юкагиры всегда себя считали «Людьми Сибирской Земли»…

(Далее часть записей находится в плохом состоянии, чтобы восстановить ее, понадобится некоторое время, но мы обязательно вернемся к этой теме чуть позже. Пока, в двух словах, – там речь идет о несоответствиях национальной одежды юкагиров и среды их обитания. Князь делает остроумный вывод, что одежда юкагиров была изначально приспособлена для жизни в лесу, а не в тундре)

- А как ты можешь объяснить приход ко мне Хранителя в виде медведя?

- То, что к тебе Хранитель Полуострова приходил в образе медведя для меня как раз неудивительно. Это был особый знак. Медведь всегда был в почёте и уважении у белых людей Севера. Раньше называли его по-старому Камом или Комом. Отсюда и старая поговорка, которую ты тоже наверняка слышал: «Первый блин – комам». Не комОм, а комАм! То есть, медведям. Был у русских такой обычай – при наступлении весны и прихода Дня весеннего равноденствия, носить свежеиспеченные блины в лес и развешивать их по сучьям деревьев. Это был человеческий подарок медведям. И в некоторых сказках остались упоминания об этом – идет девочка и, чтобы не заблудиться, вешает блинки на деревья, либо бросает кусочки на дорожку…

Слово «камлать» ты наверняка слышал, коль в тундре долго прожил. Так вот, оно тоже происходит от Кама. Потому что в древние времена шаманы во время своих ритуалов подражали медведям и даже ходили разговоры о том, что некоторые наиболее сильные шаманы могут в медведей превращаться.

А в других родственных славянских языках медведей называли Берами, от слова «бурый». Отсюда – слова берлога, западное произношение «беар», и название бесстрашного воина – «берсерк».

Мне как-то рассказывали сказку о “Спящем медведе”. Она была о том, что мы все живем в мире, который всего лишь снится огромному медведю. А поскольку все мы живем неправильно, суматошно и по дурному, то медведь ворочается-ворочается и вот-вот скоро проснётся. А как проснётся, так и миру нашему, и нам всем – конец, ведь мы всего лишь снимся медведю…

- Подобную сказку я слышал про спящего пса Семаргла или Семурга.

- Может быть… Хотя собака всегда служила человеку и вряд ли её стали бы возводить в такую степень. Но возвращаясь к медведю и шаманам, хочу добавить вот еще что. Сегодня почему-то шаманизм считают чисто азиатской традицией. Но это полная ерунда, поскольку его корни уходят в древнейшую историю Северных белых народов.

И здесь опять можно видеть следы «замыливания», искажения древней истории и Традиции. Эти хитрые учёные мужи и разные жулики-проходимцы, которые с помощью шаманизма дурят простачков и снимают с них огромные деньги, договорились до того, что стали разделять шаманов на Белых и Черных. Вроде как одни общаются с добрыми духами, а другие – со злыми. Но ты ведь общался уже с Хранителем и знаешь, что понятия «белый-черный», «добрый-злой» для Стихий совершенно бессмысленны. Это чисто человеческие образы. Нет в их мире добра и зла. Как нет света и тьмы. Они хорошо зрят как днем, так и ночью. Ведь у них нет таких примитивных органов восприятия, как у нас…

Потому выражение “Белый шаман” означает только одно – что этот шаман именно БЕЛЫЙ! Белый человек европейского типа. А чёрный шаман – просто человек, который принадлежит к монголоидной расе. По-современному – азиат. Вот видишь, как всё просто?

Помни и то, что Шаман – не управляет духами, он с ними договаривается. Именно поэтому бывает так, что если северного шамана привезти на юг, в Африку, например, он будет там бессилен, потому что местные духи и Стихии с ним не знакомы…

- Как думаешь, кто раньше освоил Традицию? Неужели все-таки бореалы?

- Кто это, бореалы?

- Так в современном мире называют предков-северян. От слова «Борей» – что значит «северный»…

- Да, пожалуй, так… Я вообще думаю, что изначально древней шаманской Традицией владели только белые северяне. А другие народности (азиаты, монголоиды), которые часто соседствовали с ними, вначале подсмотрели, а потом, когда увидели, что это приносит настоящую пользу, полностью переняли эту Традицию. Вот только в силу особенностей своего языка и характера они не смогли сохранить все в изначальном виде. Они сильно изменили, местами даже исказили её, а ту обрядовую и тайную часть знания, которая передавалась в устной форме, просто не запомнили, а возможно – опять же из-за особенностей своего языка – сильно изменили. Можно, кстати, предположить, что эти тайные знания твои бореалы азиатам просто не передали. Добавь к этому процессы смешения коренного белого населения с пришедшими на Север азиатами… И вот сегодня при слове ШАМАН у нас возникает образ тунгуса, или якута, который в странной одежде из шкур пляшет с бубном у костра…

Между тем, шаманы древности умели работать со Стихиями (по нынешнему – с энергиями), а современные «черные» шаманы всего лишь играют роль посредников между миром духов и миром людей. И в этом я вижу деградацию Традиции в руках людей непосвященных, которые просто транслируют некий пласт информации, даже сами не понимая, о чем они говорят. А люди на них ведутся…

Это очень смешно! Представь себе, что стоит на полке радиоприемник, по которому транслируется выступление христианского попа, например. И люди бросаются к приёмнику, начинают бить ему поклоны, спрашивать доброго совета, да еще и приносить ему жертвы… Что смеёшься? А разве не так выглядят нынешние богослужения в храмах разных конфессий? Вера – фанатизм! Основа всего – ЗНАНИЕ! Знать и верить – совершенно разные вещи…

- Я хотел бы вернуться к связке «медведь – кам – камлать – шаман»…

- Ты, наверное, хочешь еще послушать о том, как великие шаманы древности во время камлания превращались в огромных медведей? (смеётся) Я угадал? Кто же тебе сегодня скажет – была ли это наведенная иллюзия, такой древний вариант массового гипноза? Или же и в самом деле происходило нечто непостижимое? Кто знает…

Например, в мире Стихий, которые живут в нематериальном мире, в таком превращении нет ничего удивительного или магического. Просто одна форма энергии перешла в другую, при этом сама внутренняя сущность энергии-то не изменилась.

Но давай попробуем разобраться более подробно. Вот смотри, у некоторых белых родов была погребальная традиция, связанная с культом медведя. Тела умерших уносились в тайгу, в специальное место, куда потом приходил и забирал их Медведь. По тем верованиям, Кам был для усопшего и проводником, и защитником во время нелегкого и даже опасного пути в Ирий Небесный – так наши Северные предки называли место обитания душ.

Очень многие северяне (и мы, юкагиры, тоже) считали Медведей перевоплотившимися предками. Почему появилась поговорка «Закон – тайга, Медведь – хозяин». Каму отводилась роль блюстителя порядка в тайге. И поэтому нельзя было спорить с Медведем, и убивать его нельзя было именно по этой причине. Юкагиры раньше никогда не охотились на медведей: ты же не будешь бегать по городу с ружьем, чтобы застрелить своего прадедушку? (смеется)

- На Полуострове я слышал местную легенду о том, как один пастух, попавший в жуткую пургу и сбившийся с пути, случайно провалился с медвежью берлогу. И медведь усыпил его и он всю зиму до весны проспал с ним. А когда весной вернулся к себе в стойбище, изумлению его родных и близких не было предела. Самое интересное для меня, знаешь, что было? То, что перед тем как мне эту легенду рассказать, сказитель проговорил «формулу правды»…

- Подобные были и легенды есть у многих северных народов! Вероятно, у них есть какое-то основание для них. Не могу сказать с полной уверенностью. Скажу только, что у нас встреча с медведем в тайге всегда была особым событием (как и увидеть медведя во сне). Мы рассматривали такие вещи как особый знак, предостережение из мира предков, которые хотят сообщить о чём-то важном!

Если человек убивал медведя, его считали отщепенцем, который порвал связь со своим древним родом, отпал от покровительства предков.

- Послушай, а можно вопрос задать вообще из «другой оперы»? Вот мы говорим «связь времен», «эти люди связаны между собой», «развязать войну», завязать узы дружбы». А мне всегда было интересно: при чем тут «связь»?

- О! Это очень и очень интересный вопрос! Ты что-нибудь слышал про индейское узелковое письмо?

- Конечно, слышал! А при чем тут это?

- А как ты думаешь, как это узелковое письмо появилось? Кто им его передал? Или они сами его создали? Но, учитывая тот факт, что большинство индейских родов и племен пришли в Америку из Алтая и Сибири – да, да, знаменитые алтайцы, а так же кеты, нивхи, если мне не изменяет память – они родственники индейцам, более того – они их старшие братья, потому что именно их предки ушли от нас на территорию Америки… Так вот, учитывая этот факт, можно сделать вначале предположение, что именно в нашей Сибири кроются истоки узелкового письма.

- Что-то я не понимаю ход рассуждений…

- А ты не спеши… Ты играл когда-нибудь в карты?

- А карты-то при чем? Ну… Играл… очень давно, в детстве в дурака…

- Помнишь изображения карточных королей? Что у них в руках?

- Скипетр и держава…

- Ха-ха! Скипетр! Это Петруша-царь придумал байку про скипетр и державу… Древние короли и цари на Руси Великой, изображались с прообразом того самого узелкового письма, точнее – с клубком, в который готовое «письмо» сматывалось. А во второй руке у них – не скипетр, а так называемое Устье, Остье, Ось, Ус – специальная вязательная палочка, с помощью которой вывязывались слова и послания на нити.

Для знающих людей король, сидящий на троне с клубком и осью, означал то, что его туда посадили ВЕДАющие люди, что он там находится с их ВЕДОМА и согласия. То есть, говоря современным языком, такой король – легитимен. Он настоящий. Потому что искусством узелкового письма владели на самом деле Ведуньи и Ведуны, – последователи ВЕДИЧЕСКОГО знания и хранители Ведической Традиции. Не веришь? А давай обратимся к единственному правдивому свидетелю – нашим народным сказкам и выражениям.

Помнишь, Ивану даёт бабушка-ведунья клубочек? И он катится перед героем, постепенно разматываясь, и приводит его к конечной цели. Странный образ, не находишь?

Затем вспомни еще более странное выражение: «наговорить с три короба»? Или «три короба вестей»! А выражение «мотай на ус»? А «нить повествования»? Не менее странное выражение «вымотать душу». А еще говорят «завязать боль, болезнь». Ну и, конечно, те выражения, которые ты сам привел в своём вопросе… Везде один и тот же образ. Что он обозначает? Неужели это обычная литературная метафора? Давай-ка покумекаем как это могло выглядеть на самом деле, в повседневной реальности…

Связанные с помощью Уса послания (вот она, твоя «нить повествования») сматывались в клубок и вручалось гонцу-почтальону, который шёл в другие края-веси, где жили «получатели корреспонденции».

И вот идет этот гонец из города в город, из селения в селение. И в каждом нужный адресат отматывает свою, адресованную только ему, часть послания. А куда отматывал? На Устье-Ус, конечно! «Мотал на Ус». И клубочек понемногу разматывается, уменьшаясь в размерах…

Когда же новостей было очень много, и адресованы они были разным людям, живущим в разных городах, то мотальщику приходилось наматывать много разных клубков – вот тебе и «с три короба новостей»!

Рассказывали, что в древние времена существовала целая система передачи информации посредством этого «узелкового вязаного письма», владели ею исключительно женщины-ведуньи. Кстати, очень может быть, что именно поэтому к ним, этим колдуньям и ведьмам, был такой пристальный и, прямо скажем, нездоровый интерес со стороны церковников; ведь грамота, да еще такая, которой владеют далеко не все, тайнопись, – источник угрозы.

Известны были два типа письма. Для оперативной короткой информации использовались толстые нити из шерсти, льна, конопли, крапивы. А для фундаментальных, «академических» трудов – летописаний, поучений и наставлений, особым образом ткалось полотно, и на нем делалась вышивка.

На всех старых рушниках, покрывалах, скатертях размещался просто огромный пласт сокровенной информации! И это неудивительно, ведь тогда ведическая культура настолько глубоко пронизывала жизнь и быт, что любое действо, даже такое простое, как приготовление и приём пищи несло в себе глубочайший сакральный смысл. Наши с тобой предки были чрезвычайно мудры и практичны. Во всем!

Не забывай, что эти мудрые, толковые, практичные полотенца, скатерти, платки дарились друг другу, и продолжали служить другим людям не только с утилитарными целями, но и как обереги, несущие в себе смыслы и знаки Ведического Мировоззрения.

Кстати, я слышал, что наша письменность произошла от отпечатков узлового письма на твердых предметах. То есть, брали самые важные узлы древней вязи, обмакивали в краску и потом прижимали к липовым дощечкам или той же бересте. Отпечатывались узоры. И они действительно очень похожи на тот древний алфавит, от которого пошла потом глаголица. Её буквы на самом деле весьма витиеваты, словно бы переплетаются меж собой различные колечки, петельки, вязы, подвязы, привязи. Все они очень сильно похожи на этакие объемные иероглифы. Есть подозрение, что иероглифическое письмо тоже было образовано в результате трансформации письма узелкового, вязанного. А почему бы и нет? Такое вполне могло быть…

Во всяком случае, такая история звучит куда более правдоподобней, чем церковные байки о том, как Кирилла и Мефодий взяли, да и придумали для славян алфавит! Помнишь, как в летописях пишется название народа: словене! В корне именования «словен» уже заложено СЛОВО!

- Давай-ка посмотрим, какие есть зримые свидетельства, подтверждающие существование в древние времена развитой цивилизации далеко на Севере, в Заполярье? Тот необъяснимый феномен, что каждую весну птицы огромными табунами летят с юга на Север, в сторону полюса, мы не будем особо обсуждать. Это и так всем ясно и известно. Природу не обманешь! Но что есть еще? Что лежит буквально у нас под ногами, но мы почему-то этого не видим?

Скажи, во время своих путешествий по тундрам, вдоль рек и морскому побережью тебе ничего не бросалось в глаза по части местной растительности?

Загадка: Что за цветочки? (ответ под катом)

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Не напрягайтесь. Это самый настоящий лук. Только он такой ядрёный, что у непривычного едока слёзы будут лить в три ручья. На Колыме его никто не сажает. Его собирают в тайге так же, как грибы и ягоды.

- Ну как… Меня всегда удивлял факт присутствия на Севере буквально зарослей дикой петрушки, дикого лука, разнообразных видов малины, у нас ведь даже дикий горошек растет! Да! И вот что удивительно! Дикий горошек – ничем не отличается от того, который растет в центральных районах страны, но он очень мелкий. У нас его называют мышиным горошком. Он словно бы выродившийся. А вот петрушка, напротив, – просто гигантская, по сравнению с которой «домашняя» петрушка выглядит чахлым недоростком. При этом дикая петрушка обладает просто мощнейшим ароматом – достаточно бросить в котелок с ухой три-четыре листика, и петрушечный дух забьет все остальные запахи! Как она умудрилась вымахать такой на Севере?!

- Да, совершенно верно! Коряки и эскимосы заворачивают в петрушку рыбу, и она долго не портится, а еще с ней готовят нерпятину… Я рассуждаю не как учёный, а просто как коренной житель этих мест. Так откуда на Севере взялась эта дикая петрушка? Заросли гусиного лука? Который, вообще-то, похож один в один на домашний лук-севок! Местами встречается чеснок и черемша. И совершенно материковский папоротник-орляк. Подчеркиваю – это все произрастает на Крайнем Севере! В жутких климатических условиях, когда собственно лето здесь длится всего два с половиной месяца! Потом посмотри, очень часто в низовьях Колымы встречаются реликтовые поляны, на которых находят даже выродившуюся рожь и пшеницу!

А малина! Обыкновенная красная малина – раз! Желтая малина – два!

- Подожди! Какая желтая малина?

- Ну как же? А морошка? Научное название морошки тебе известно?

- Точно! Я забыл! Малина арктическая!

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>Морошка.

- Добавим, что обладает она всеми теми же свойствами – понижает жар, имеет бактерицидные свойства – что и обычная малина. Затем другая местная ягода, которую называют княженика – это ведь тоже малина! Малина приземистая! Откуда на Полярном Севере целых три сорта малины, двух из которых почему-то нет на Западе и на Юге? И теперь самое главное!

У двух последних малин – арктической и приземистой – отсутствуют колючки на стеблях! Ты понимаешь, о чем это говорит? Колючки и шипы – это защита. И это противодействие излишнему испарению влаги с растения. Получается, что морошка и княженика выведены в условиях, где эти отрицательные факторы попросту отсутствовали. Ну, разве это не удивительно?!

Смородина здесь растет трех сортов – красная, ну это понятно! Но ведь есть и классическая черная смородина, которую ни по вкусу, ни по запаху, ни по величине ягод не отличишь от обычной садовой! И, наконец, третья смородина – горная, или как ее называют у нас на Реке, островная, охта. Вот это уже, как сказали бы нынешние ученые, явно мутировавший вид, поскольку она имеет просто уникальные способности для выживания на Севере, где часты внезапные заморозки, когда в июле то стоит жара в 40 градусов, а потом может выпасть снег. Ягоды у смородины-охты покрыты как бы восковым налетом-пыльцой, который оберегает нежную мякоть от неблагоприятных температурных воздействий.

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Горная смородина.

А теперь скажи мне – ты что, и впрямь веришь, что охта – всего лишь результат каких-то там природных мутаций? Вроде как растение приспособилось? По-моему, бред чистейшей воды! Оно по физическим параметрам не смогло бы приспособиться, поскольку внезапный мороз попросту убил бы растение и не дал бы возможности сохранить эту информацию для последующей передачи своим «потомкам». Какой напрашивается вывод? Этот сорт ягоды тоже вывели специально! И в достаточно короткие сроки…

Но идем далее. В низовьях Колымы жили наши ближайшие родственники – омоки, тоже юкагирское племя, которое в основном занималось разведением оленей и ловлей рыбы, в отличие от нас – одулов, которые всегда были охотниками, рыбаками и воинами. Омоки исчезли при странных обстоятельствах примерно 100-150 лет назад.

- Как исчезли? Совсем? Я что-то про омоков ничего не слышал вообще…

- Сейчас услышишь… Мы знаем две почти одинаковые легенды об этом исходе. По одной легенде примерно более ста лет назад омоки покинули свои стойбища и ушли на острова, расположенные против устьев Индигирки и Яны. Другая утверждает, что омоки отправились двумя большими группами на север от устья реки Колымы. Там лежат Медвежьи острова. Острова были необитаемы. Но повсюду первые исследователи этих островов еще с 18 века находили там остатки хорошо сохранившихся земляных и подземных жилищ. Там же стояли и юрты, наполовину вкопанные в землю, и стояли чисто юкагирские лабазы. Ты их видел у нас.

И при этом никаких следов – ни людей, ни их гибели! Жилища были полностью пусты – там не было никакой домашней утвари, а в лабазах не было запасов. Получается, что население островов покинуло свои стойбища и куда-то ушло… Но куда?

Ответ на это попытался дать академик Обручев в своем фантастическом романе «Земля Санникова». Помнишь? Он там описывает некий народ, под названием онкилоны. Ученые утверждают, что раньше онкилоны действительно населяли побережье Ледовитого океана и у них шли непрерывные кровопролитные войны с чукчами. Но сами-то чукчи называли всех без исключения береговых жителей «анкалит» – то есть, прибрежные. Под это определение подпадали и омоки тоже. И получается, что упоминаемыми онкилонами вполне могли быть наши омоки – один из юкагирских родов.

В устье Индигирки сохранилось, и было впоследствии найдено «Омокское становище» – совершенно целое, хорошо сохранившееся крупное поселение. И опять та же картина – ни утвари, ни запасов, ни оружия. Племя словно бы испарилось. Но пока мы не будем останавливаться на загадке исчезновения омоков с побережья Ледовитого океана, поговорим об этом чуть позже, если захочешь…

Пока же я упомянул об омоках вот почему. Именно эта наша юкагирская береговая родня совершила, с точки зрения современной науки, невообразимую вещь. Омоки, когда они еще жили не на побережье, а в тайге, смогли приручить и использовать в домашнем хозяйстве диких лосей!

- Да ну… Такого быть не может! Дикий лось практически не подвергается дрессуре! Это научный факт. Я где-то читал о специальном институте, созданном под патронажем военных, конечно же, и который занимался работой по приручению и одомашниванию лосей. Были потрачены огромные финансовые средства, ушли годы. И ничего у них не получилось! А какой был лакомый кусок для тех же вояк! Животное мощное, неприхотливое, может тянуть на себе чуть ли не полтонны груза, питается чем попало…

- Вот-вот! Но как же так? Современная наука со всеми своими достижениями не смогла приручить лося, а полудикое племя, живущее чуть ли не первобытно-общинным строем, эту задачу выполнить смогло. И лоси ходили у юкагиров-омоков «под седлом», тягали нарты с грузами, выполняли различные команды и управлялись с помощью простой деревянной палочки и несколькими звуками-командами.

А железо? Омоки работали с железом и золотом. Железные инструменты, наконечники копий и стрел, ножи и топоры до сих пор вызывают восхищение у наших с тобой современников своей великолепной работой.

Но при этом открой любой справочник, и ты прочитаешь там что-то вроде: «Юкагиры делились на ряд племён, наиболее крупными из которых были ходынцы, анаулы, чуванцы. Последние ассимилировались и полностью перешли на русский язык.

Традиционные занятия: рыболовство, охота на диких оленей, ездовое собаководство. В XVII веке, к началу русской колонизации, родоплеменные группы юкагиров (чуванцы, ходынцы, анаулы) занимали территории от реки Лены до устья реки Анадырь. Для них был характерен низкий уровень этнического самосознания. В XVII-XIX веках численность юкагиров сократилась вследствие эпидемий, междоусобиц; часть юкагиров была ассимилирована якутами, эвенами, русскими».

А теперь объясни мне, старому пню, как можно обладать низким уровнем этнического самосознания, но при этом умудриться многочисленными родами расселиться от Лены до Анадыря и создать уникальный родо-племенной Союз в виде Государства без Государства?

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Территории, на которых постоянно проживали юкагиры.

Быть «полукочевым народом», «охотниками-рыболовами». И при этом успешно осваивать добычу и производство железа и драгметаллов. И подвергать успешной дрессуре диких лосей. И иметь своё собственное, уникальное пиктографическое и линейное письмо!

А ты слышал о наших боевых тренировках? Юкагиры ведь были еще и серьезными воинами. Мальчики, которых отбирали для военных дружин, проходили очень мощную тренировку, по сравнению с которой все эти «шаолиньские бойцы» напоминают детский сад. Юкагирский воин в полном боевом облачении мог легко запрыгнуть на крышу одноэтажного дома. Сохранились описания боевых столкновений между казаками и юкагирами, когда суперсовременное (по тем временам, разумеется) огнестрельное оружие не спасало его владельцев от поголовного уничтожения. И казаки считали юкагиров очень и очень серьезным противником.

И вот вдруг многочисленный народ перестал существовать в какие-то невероятно короткие временные сроки…

Что-то тут не ладится? Не находишь? Не сокрыта ли в чрезмерно скупых строчках научных описаний нашего народа какая-то страшная и нелицеприятная тайна? Может быть, кем-то были специально приложены усилия для того, чтобы по-настоящему коренной народ Северо-Востока быстренько ушёл в небытие? Подумай над этим…

Но мы размышляем дальше. Я ведь не зря тебе раньше говорил о том, что даже наша национальная одежда ставит в тупик учёных? Они все никак не возьмут в толк, почему мы, проживая фактически в Заполярье, использовали такую странную, нетипичную одежду? Кстати, ты же видел её… Что напоминает?

- Ну, по первому впечатлению, по своему внешнему виду она более мне напомнила национальную одежду эвенов и эвенков… А вообще, знаешь на что похожа ваша верхняя одёжа? На древнерусский кафтан! Принцип кройки и застежек чрезвычайно похож.

- Ага! Тоже заметил? Кстати, по-нашему, меж собой мы так и называем верхнюю одежду кафтаном. Это еще один тебе привет из прошлого.

Потом посмотри, как она скроена: отсутствует вшитый капюшон, нет завязок и перетяжек, которые бы создавали герметичные воздушные полости, как у корякских или чукотских кухлянок. Сам кафтан всегда шьется приталенным по фигуре, а не бесформенным. Торбаса бывают двух видов – до колен и до середины бедер.

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Особенности можно перечислять долго, но не будем терять время, а сразу перейдем к сути. Все особенности национальной одежды юкагиров говорят о том, что эта одежда «разрабатывалась» и шилась под конкретные климатические и природные условия. В этой одежде максимально комфортно … в лесу! Где нет сильных ветров, постоянно имеется защита от «влажных» морозов, где достаточно снега. Или вообще нет снега! (смеётся)

То есть, прародина юкагиров – леса. В наших преданиях говорится, что мы – «люди земли Сибирской», ведь в глубокой древности юкагиры жили на востоке от Енисея и на Горах Сиянских, как в отчетах казаков назывались Саяны, мы тесно соседствовали с югрой, уральцами (самодийцами), алтайцами. Но как мы туда-то попали? Откуда пришли? И почему потом двинулись на Север, в малоприспособленные для комфортной жизни края?

И наш язык! Почему он так отличается от языков наших соседей, даже не имея каких-то общих терминов и слов, которые (неминуемо) должны были образоваться в результате соседства?

Как я понимаю сегодня, переход в Заполярье Крайнего Северо-Востока был вынужденным и, если судить опять же по неподготовленности нашей одежды, чуть ли не внезапным действием. И, говоря, по правде, мы ведь так полностью и не приспособились к жизни в тамошних местах, в отличие от тех же чукчей, эскимосов и коряков.

В последнее время, кстати, большинство ученых все-таки склоняются именно к тому, что юкагиры – это самые древние обитатели Сибири, которые жили там одновременно с мохнатыми носорогами и мамонтами. Но они опять говорят лишь полуправду. Потому что правда заключается в том, что юкагиры – потомки того самого (Белого) Народа, который жил (в том числе) на землях Сибири, Колымы и Чукотки за много веков до появления нас всех…

И еще одно.

«Наших людей было прежде столько, сколько звезд на небе в полярную ночь. Пролетавшие птицы терялись в дыме наших очагов». Так гласит юкагирская легенда. Но вдобавок к многочисленности юкагирского народа в нашей мифологии часто встречаются необычные рассказы о различных морских чудовищах, и даже встречается персонаж, имя которого можно буквально перевести как «морской олень». Ты понимаешь?

- Погоди, погоди! Ты хочешь сказать, что у кочевого (по понятиям современных ученых) народа, промышлявшего, якобы, только охотой и рыбалкой, в легендах и сказках сохранились воспоминания о знании морского промысла и путешествий по морям? Это же невероятно!!!

- Да, да! Это говорит о том, что не только эскимосы и береговые чукчи имели навыки как минимум прибрежных плаваний и охоты на китов, моржей, тюленей, но и юкагиры знали морских обитателей полярных вод. Ваш путешественник (сержант Степан Андреев, возглавлял экспедиции 1763 и 1764 гг., обследовавших < ![CDATA[ ]]> Медвежьи острова< ![CDATA[]]>) писал в своем отчете о том, что на земле, которую он видел, живут люди «под именем Хрохаев и состоят из двух племен, некоторые из них бородатые и похожи на русских, другие ж – чукотской породы».

По другим источникам (В.А. Туголуков) в XVII веке у юкагиров существовал род Кромый. Название рода — производное от названия реки Хромы, впадающей в Ледовитый океан между Яной и Индигиркой. Часть “хромовских юкагиров” переселилась тогда же, в XVII веке, на Индигирку. Может быть, какая-то часть откочевала еще дальше — на Медвежьи острова и либо погибла там от недостатка пищи и дров, либо ушла оттуда в неизвестном направлении?

- То есть, если я тебя правильно понимаю, юкагирские роды жили еще и на многочисленных северных островах, занимались мореплаванием, морским зверобойным промыслом. И, продолжаю дальше повторять уже пройденное, ковали железо и золото, занимались экспериментами с одомашниванием животных, разговаривали на уникальном языке. При этом носили одежду, схожую с национальной русской, использовали в быту уникальное и неповторимое письмо, мирно соседствовали с многочисленными соседями, но при этом могли дать очень жесткий военный отпор.

Это что же получается? Уникальный этнос, непохожий на все другие, окружающие его. При этом – самый многочисленный и – автохтонный, коренной. Я делаю из всего этого закономерный вывод: юкагиры вполне возможно могут быть прямыми потомками тех самых гипербореев, ориан, арктов, которые жили когда-то на земле около Северного полюса?! И называлась она Гипербореей (по-гречески, на западный манер), Орианой (Арианой) – по-русски, Арктидой – на современном «научном» языке… С ума сойти!

- А ты не сходи (смеётся), ты нам всем еще понадобишься живым и здоровым, в здравом уме и доброй памяти! Тем более, что мы еще не закончили наши размышления.

Вначале я сделаю небольшое необходимое отступление, а потом мы сделаем круг и вернёмся к основной теме разговора.

Ты ведь читал Библию и Евангелие? Читал… А попадались тебе на глаза старые, репринтные издания? В которых ещё встречаются (ко всеобщему удивлению) как бы два именования богочеловека. В одном случае его называют – «Хрестос», в другом – «Хрістос». Я в своё время внимательно прочитал эту настольную книгу всех христиан. Ну, не всех, конечно (смеётся), но она должна была быть их настольной книгой по изначальному замыслу…

Меня эти два слова несколько озадачили. И я стал в них разбираться. И вот что получилось. Да, действительно, у первых христиан были в употреблении два слова-понятия – хрИстос и хрЕстос.

Из греческих источников узнаём, что слово χρηστος (хрЕстос) является очень давним, и оно часто встречается в произведениях так называемых «античных» авторов. Толковать его можно по разному, но общий смысл примерно одинаковый: «хороший, наилучший, добрый, доброжелательный, счастливый, успешный, благоприятный, порядочный, честный, благоустроенный, полезный, благотворный, благородный». Сплошной добрый (позитивный) подтекст.

А вот слово χριστος (хрИстос ) встречается ТОЛЬКО в новозаветных текстах и означает буквально и безоговорочно только одно: «помазанник, мессия». Теперь ты понимаешь? Нет? Ну, как же!

Слово «Хрестос» в книге христиан было использовано для обозначения Богочеловека, а слово «Хрістос» – для обозначения иудейского Мессии. Но именно этот хрИстос почему-то остался в Библии на постоянное «жительство», а хрЕстос был убран в сторонку и полностью забыт, заменен хрИстосом. Потом начались всякие инквизиции, крестовые походы, разделение на истинных и «раскольников», исправления богослужебных чинов, редактура и уничтожение церковных архивов, сожжение «неудобных» древних книг и списков Библии на древнерусском (до Кирилла с Мефодием) глаголическом письме. Никонианство. Уничтожение древнерусской (доктрины) образности.

В результате, гордый, весёлый, открытый и честный Русский народ стал превращаться в хмурый, забитый, недоверчивый и одновременно лживый…

- Я понимаю, о чем ты говоришь. Это невероятная подмена! Практически произошло то же самое, что позже было проделано с русской азбукой – изменен сакральный смысл многих букв, часть букв просто выброшена и забыта, азбука превратилась в алфавит… Но какое отношение это всё имеет к истории юкагирского народа?

- Ты опять меня не понял (вздыхает). Я хочу тебе сказать, что вместе с подменой богочеловека на специфического мессию, произошла одновременно и подмена сути хрИстианства, его конечной цели, (доктрины в чистом виде). То, что образовалось впоследствии на месте этой идеи, трудно назвать даже религией (а ты знаешь моё отношение к религиям вообще). Религия создана для того, чтобы разделять и управлять, держать в подчинении и повиновении.

А здесь мы видим вполне очевидный факт: посредством хрИстианства была дана (ментальная) установка на самоубийство Белой расы. Посмотри, выжить и сохранить свою кровь смогли только те наши предки, которые имели крепкую «варварскую», как бы сказали римляне или греки, закалку. И которые нашли в себе силы проигнорировать большую часть этой злокачественной идеи (доктрины) хрИстианства. Выживал тот, кто смог как можно дальше отстоять от навязываемых хрИстианских принципов.

А пример юкагирского народа – как раз служит нам прямым предупреждением для всей Белой расы: если будете и далее продолжать свои религиозные игры с хрИстианством, то с вами произойдет то же самое, что произошло с нами всего пару веков назад…

- Теперь я расскажу тебе о мироустройстве юкагиров. Это очень важно, поскольку нас осталось в этом мире может быть двести, может быть триста человек – жалкие обломки кода-то могучего и многочисленного северного народа. Из них всего два-три десятка еще помнят язык и умеют на нём разговаривать. И всего лишь единицы смогут внятно рассказать и объяснить то, что ты сейчас услышишь…

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Мужчины юкагиры.

Должен сделать еще одно отступление. Очень скоро я буду разделен на три души (умру), а источников и книг, которые могли бы сохранить суть (мировоззрение) нашего народа, в этом мире практически нет. Но тебя выбрал Тайнынот Атан, поэтому я вижу в тебе достойный сосуд для того, чтобы сохранить древнее знание моего народа. Когда-нибудь придёт время, и ты сможешь рассказать миру обо всём том, что услышал от меня за этот долгий-долгий день…

Прежде всего, надо сказать тебе, что в древние времена одулы, подобно многим уже упомянутым ближним и дальним своим северным соседям, делили окружающую их Вселенную на три мира, оставляя для людей мир средний.

Верхний мир, весьма разнообразный и самобытный в прошлом, пришёл в упадок и был даже частично нами утрачен из-за разрывов духовных связей между поколениями, в чём виноваты, в первую очередь, мы сами. А частично он был разрушен, разобщен и вытеснен из оборота Воззрения на Мир более поздними, алчущими человеческого почитания христианскими божествами.

Возможно, это произошло еще и потому, что далекие Небесные Властители были по разным причинам (о которых я не осведомлён) удалены от нашей реальной жизни и всё меньше и меньше на неё влияли. Напротив, более “близкие” к нам земные духи и демоны преисподней играли в нашей жизни всё более значительную роль.

Как бы то ни было, но произошло то, что произошло. Сегодня мы можем зримо представить лишь отдельные фрагменты былого небесного величия. Мы еще помним, что Верховного бога юкагиров называли Пен (Пон). Мы помним еще и то, что Главным Покровителем, Судьей и Вершителем судеб человеческих была Мать-Солнце, именно её гнева мы более всего страшились при нарушении основных общечеловеческих заповедей. Как ты можешь увидеть, судя по обращению “Мать-Солнце”, божество наше имело женский род, как и “Мать-Луна”. Возможно, в этом можно увидеть отголоски древнейшей Традиции матриархата, не берусь утверждать точно.

Интересно, что пятна, которые мы видим на Лунном лике, представлялись одулам “прилипшими” к нему во время камлания шаманом, наковальней и зайцем. На Луне же, по верованиям юкагиров, на третий день после полнолуния (когда она становилась красной), сжигались души грешников, которые каким-то образом доставлялись туда из Нижнего тёмного мира.

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- Невероятно! Про Лунного Зайца, который толчет в ступе порошок бессмертия, рассказывают древние легенды китайцев… А где же по этим понятиям живём мы – обычные смертные люди?

- Мы живем, как я уже сказал выше (будь внимательней!), в срединном или среднем мире. Сейчас мы будем разговаривать с тобой на одном языке, и ты будешь всё схватывать на лету. Слушай! Главным властителем среднего мира (и самым важным у лесных одулов) был Хозяин Тайги – Лэбиэн Погиля. Это бородатый белый великан-богатырь высотой с лиственницу. Он следит за тем, чтобы в тайге не исчезли звери и птицы. Если наступают тяжелые времена, то Хозяин кое-что выделяет из своих личных богатств добрым охотникам.

- А кто такие в Его понимании «добрые охотники»?

- Это те, кто добывает зверя не ради корысти, те, кто щедр, кто соблюдает правила поведения в тайге и в отношении убиваемых животных. Лэбиен Погиля мог вознаградить хорошего охотника, подогнав ему богатую добычу, но Он же мог и наказать нерадивых за нарушение таежных обычаев, за жадность и корысть.

К самым лучшим и удачливым охотникам Хозяин приходит лично – обычно в виде огромного лося или медведя. Ему подчиняются не только духи всех животных, но и духи мест, и даже духи давно умерших предков юкагиров. Хозяин Тайги в верованиях юкагиров – фактически главный дух, почти Бог, только живёт он не на небесах, а в заповедных чащах среднего мира, куда не каждому даётся право ступить. Там, в глухих чащобах у Него стоит свой дом, полный изобилия и вкусной еды, амбары с пушниной и упряжка из разных зверей. Иногда, при особом произволении, в этот дом приглашаются для учёбы некоторые шаманы, которые по каким-то причинам приглянулись Хозяину.

- Слушай, прямо перед глазами встал Тайнынот Атан! Описываешь как будто бы с него…

- И это не удивительно! У каждого сакрального места есть свой собственный Хранитель. Без Хранителя место долго не живет, оно как бы умирает, лишаясь (энергетической) поддержки, становится пустынным и мёртвым, словно брошенный дом. Твой Тайнынот Атан – один из последних Хранителей Севера, он очень могуч, если сумел столь долгое время удерживать в неприкосновенности свою территорию. И, откровенно говоря, я очень горжусь тем обстоятельством, что Судьба свела меня с тобой – наследником Древней Традиции Полуострова!

Но продолжаем дальше. Второе место в божественной иерархии после Хозяина занимал Дух Огня (у тундровых юкагиров он носил имя “Дедушка”). Затем шли Духи Воды, Земли, Неба, Грозы, Ветров и прочих стихий. В этом списке – Духи гор, камней, животных, растении, предметов. Все они почитались, им подносили подарки в виде различных угощений и жертв… Это было мудро, потому что все они являлись важными частями одушевляемого Мира, который окружал юкагиров от их рождения до самой смерти – разделения их Сущности на три духовные составляющие (Троица!).

- Я когда-то очень давно читал древнюю эвенскую легенду о каменных людях – они стали такими, потому что перестали уважительно относиться к Духам гор.

- У юкагиров тоже есть подобная легенда. А теперь самое интересное. Я расскажу тебе о том, на что мало кто из исследователей обращает внимание. Знаешь, кто по убеждению и верованиям одулов считается главным Хозяином Нижнего мира? Остроголовый демон. Или Острая Голова. Фигура у него, как у человека, – с двумя руками и двумя ногами, но вот голова, – острая, длинная, до полуметра длиной. Есть точное описание Остроголового: лицо у него шириной в четыре пальца, рот – от уха до уха, во рту – четыре зуба. Глаза маленькие, круглые, как шилом проткнутые, и в темноте горят, всё-всё видят. Острая Голова обитает в самом низу Нижней земли и является главой злых духов низшего порядка, числе которых – кукул (чёрт), ньаньулбэн (дух-грешник), эледулбэн (дух-невидимка).

И вот ещё что меня всегда удивляло: описание Остроголового уходит корнями своими аж в эпоху неолита. На сохранившихся с тех времен наскальных писаницах (петроглифах) Острая Голова изображается трехпалым, и, как можно понять из наскальных рисунков и сохранившихся с тех времен преданиях он – «охотился за людьми» в образе чер-гa-кожэ (кто это такой, Князь так и не объяснил, а я оставил это на потом, но так и не уточнил, о чём сейчас невероятно сожалею), оставляющего на снегуследы, подобные вороньим. То есть – трёхпалые. Только очень огромные, размерами своими не меньше человеческой ступни большого человека. А теперь подумай, КТО из крупных животных (или не животных?) может оставлять трёхпалые следы?

- Я просто потрясён! Это… какой-то человеко-ящер? Или – человек-крокодил! Опять Египет? Ведь, кажется, там был культ крокодила? И одновременно – сюжет с Остроголовым опять-таки имеет, как мне кажется, очень прочную связку-выход на мифологию христианства… В частности, описание ада – черти, души грешников, бесы-соблазнители, невидимо реющие над нами и старающиеся склонить нас ко злу…

- Но есть ещё одно интересное примечание. Некоторые роды юкагиров называли почему-то Острую Голову (при всём его страшном, нечеловеческом облике и образе врага), своим праотцом. Я думал над этим, но не мог прийти к какому-то чёткому и ясному выводу: почему это произошло?

- Здесь, как раз, мне всё понятно: такое уже не раз случалось с человечеством за всю его историю. Видимо на каком-то жизненном этапе часть юкагирских родов (или их духовные наставники) «впала в прелесть» и стала обожествлять Хозяина подземного мира, возможно даже поклоняться ему. Так уже не раз было у других народов Человечества… Достаточно вспомнить те же лунные культы, созданные в противовес солнцепоклонникам.

- М-да… Не исключено, что ты прав. Теперь я должен рассказать тебе о юкагирской душе (точнее – душах). Потому что в этом воззрении нашего народа нашла свой корень Традиция шаманских ритуалов. Итак…

У юкагира – три души. Когда человек умирает, его души разделяются. Одна из них остается рядом с мертвым телом, вторая направляется в страну Хозяина подземного мира, как бы вы сказали – в Царство Теней. А третья душа возносится на небо. Она долетает до самого Всевышнего Бога, который носит имя Пон или Пен. Дословный перевод этого слова означает “Нечто”, «Ничто».

- Нет, ну а здесь прямо квинтэссенция или сублимация дзен-буддизма или индуизма!

- Я не совсем хорошо осведомлен об этих восточных религиях, чтобы вольно размышлять о них. Тебе виднее. Во всяком случае, должен сказать, что самой важной у юкагиров считается та душа, которая превращается в тень. По дороге она встречает старуху, которая стережёт Порог потустороннего мира, затем достигает Реки, которую переплывает на лодке. В царстве теней умерший человек, точнее – его третья душа ведёт такое же существование, как и на земле, среди родственников, и занимается охотой на тени животных.

- А сейчас ты фактически цитируешь египетскую Книгу Мёртвых!

- Возможно. Только народ юкагиров жил на Северных землях задолго до появления цивилизации Египта. Так что тут бабка надвое сказала – я цитирую Книгу мертвых египтян, или это они набрались у нас всего чего ни попадя, а потом стали пудрить мозги своими книгами вашему брату – европейцу! (хохочет)

Ну, так вот. Почему я сказал о важности третьего, подземного Царства? Потому что именно Царство Теней снабжало и пока еще снабжает живущих в срединном мире, то есть, на земле, душами (нунни), которые совершают “кругооборот” и возвращаются на этот свет новорожденными ближайшими сородичами.

Но нужно понимать, что оба мира очень тесно связаны между собой. И когда живые перестают выполнять свои обязанности по отношению к мертвым, последние могут прекратить отпускать души в срединный мир. И тогда проклятый мёртвыми род обречён на бездетность и вымирание. Если подобное происходит, Шаман – хранитель Рода, отправляется в подземное путешествие и старается убедить усопших предков в уважении к ним и выпросить на воплощение сразу несколько душ.

Если же ему отказывают, то он пытается тайком похитить хотя бы одну душу, чтобы внедрить ее в женщину. Но эта крайняя мера обычно не приводит к желанному результату, поскольку дети, появившиеся на свет таким незаконным путем, все равно лишены благословения предков и, как правило, долго не живут — души их тянутся туда, откуда их насильно «депортировали».

Когда-то юкагиров было так много, что их костры освещали всю тундру. От того времени по преданию на небе остался отсвет. Но мы изменили Заветам своих предков, перестали почитать их, как того требовала наша древняя Традиция. И мёртвые отомстили живым. Канал поступления душ из Нижнего мира в Срединный почти закрылся. А шаманов, которые могли бы уговорить предков еще хоть на немного продлить жизнь своих непутёвых потомков, уже не осталось… Нам осталось побыть в этом мире совсем немного… С последним юкагиром, который еще знает язык, уйдёт в нижние земли весь Род. Двери захлопнутся. Мы останемся там навсегда…

- Меня мороз по коже дерёт от твоих слов, Князь! Разве можно быть таким пессимистом, и жить с упадническими настроениями?

- Конечно, нельзя. Именно поэтому я и сказал тебе, что скоро я буду разделён на три души… (улыбается) Но пока я еще здесь, слушай дальше, записывай и запоминай! Сейчас я предлагаю немного сменить тему разговора. Я расскажу тебе о том, как жили мои люди в срединном мире в то время, когда костры наши отражались звездами на небе. Итак, слушай!

Очень хорошо юкагиры знали медицину. Наши врачеватели (большинство из которых были вдобавок и сильными шаманами) прекрасно разбирались в человеческом скелете, знали расположение внутренних органов, умели отличать артерии от вен. Были даже свои собственные чисто одульские обозначения – так, артерии они называли «живыми кровяными дорогами», сердце звалось – «я бегу». Почки – «помощниками желудка». Для того чтобы определить причину смерти, труп вскрывали и анатомировали.

- Ты меня просто в ступор вгоняешь! Какие познания! Какая культура! И вас еще нынешние лукавые псевдоученые называют «полудикими кочевыми племенами»?! Да это они сами – дикие, сошедшие с ума от своей гордыни варвары от науки!

- Тебе виднее, ты был частью этого народа, породившего из своего чрева «учёных-варваров» (смеется). А мы – «дикие кочевники» – умели останавливать кровь, лечить простудные заболевания, могли правильно выхаживать людей, умирающих от голода. Простое откармливание в этом случае бесполезно: человек либо продолжал тихо угасать, либо умирал в судорогах от «заворота кишок». Юкагиры ловили оленя, перерезали его шейную артерию, и ее нижний конец вставляли в рот человеку. Такая своеобразная питательная «клизма» позволяла достаточно быстро восстановить силы для того, чтобы впоследствии голодавший смог приступить к обычному приёму пищи.

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Орнамент юкагирского седла

Мы умели врачевать кровавые раны и открытые переломы посредством обожжёной заячьей шерсти и импровизированной фиксирующей колодки-обвязки из коры. Замечу, что эта операция делалась ещё задолго до появления гипсовых повязок европейской медицины.

Мы лечили ревматизм, призывая на помощь своего Предка – медведя. Его призывали, убивали с соответствующим ритуалом, и распарывали ему брюхо. Человек, у которого болела спина или суставы, раздевшись донага, залезал внутрь медвежьей туши и лежал там долгое время, купаясь в крови. Потом выходил, вытирался мхом и уже через несколько дней получал либо полное исцеление, либо значительное облегчение.

- Никогда жизни мне не доводилось слышать ничего подобного, даже смутно похожего на такую операцию! Я слышал, что засовывая ноги в тушу только что убитого лося или оленя, люди спасались, таким образом, от обморожений. Но и не более того…

- Как я уже говорил, мы очень серьёзно подходили к воинским тренировкам своих людей. Прыжки с земли на крыши изб – это еще не главное умение. Юкагиры пробегали в быстром темпе до 7 км, и при этом дыхание их оставалось глубоким и ровным, бегуны прибегали на «финиш» не запыхавшись.

Наши воины умели уклоняться от стрел. На отрытом пространстве воин-юкагир мог уклониться от стрел, выпущенных одновременно с четырех сторон. Он мгновенно перемещался, например, мог выстрелить из лука, а потом менял позицию, перепрыгивая через головы стоящих людей. У юкагиров даже существовало на этот счет особое упражнение (сейчас ты опять насторожишься J), которое называлось инди: на одной ноге они перепрыгивали через копья, воткнутые в землю остриями вверх. Победителем считался тот, кому удалось не поцарапаться.

Ты наверняка видел в китайских боевиках моменты испытания шаолинского бойца, когда человек пробегал между качающихся бревен. Эта киношная сцена вызывает у нас приступы смеха, потому что у нас было подобное, но в разы более сложное и опасное упражнение: стоя на четвереньках со сцепленными попарно руками и ногами, воин должен был подпрыгнуть, когда к нему сбоку приближалось бревно, раскачиваемое на ремнях из лосиной кожи. Этот «прыжок над бревном», мог окончиться для неудачливого воина переломом конечностей…

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Юкагирский рубленый дом.

- Очень жёсткое испытание! Практически невыполнимое, на пределе человеческих возможностей…

Самое главное! Об окружающем их Мире юкагиры узнавали только посредством собственной практической деятельности.

-То есть, фактически ты хочешь сказать, что их МироВоззрение было ведическим?

- Именно так! Хотя опять же нынешние ученые этот факт стараются обходить стороной, не замечать. Но надо отметить без ложной скромности, что представления о Мире были у юкагиров на удивление верными.

- Например, в чем они заключались?

- Год у нас делился на 13 лунных месяцев. Весенний первый месяц (февраль), «охотничий», «почковый», «вскрывающий реки», «летний», «осенний», «водяной», «рыбный» и четыре месяца зимних. Затем, под влиянием христианства один месяц был потерян. По юкагирскому календарю получалось, что зима длится четыре месяца, лето – два, весна и осень – по три.

Дополнение: Здесь идёт речь о 13 месяцах, но приведены названия только 12. Тымнетагин так пояснил это несоответствие: - “Я посмотрел – да, там речь идет о 12-ти месяцах уже современных, когда 13-й месяц был уже утерян. Нужно тебе сделать поправку – что у юкагиров было два апреля – чуолэдомни киндьэ (месяц древних людей — предков) и шильлэ киндьэ (месяц наста). Потом с приходом христианства и всеобщим крещением “месяц предков” был убран из календаря. Кстати, весьма симптоматичный эпизод”!

Интересная деталь – юкагиры вели счет месяцев по суставам на руках. Точно так же, как это делают русские. И еще – тунгусы! (улыбается)

Про то, что ближайшие родственники юкагиров – омоки были замечательными зоопсихологами, я уже говорил. Их олени были выдрессированы настолько, что помогали в охоте за дикими оленями. Такой олень назывался манщиком, он отвлекал диких оленей от стада и подводил на расстояние выстрела. Это очень сложная дрессировка. Про дрессуру лосей можно было бы рассказать еще более удивительные вещи, но, к сожалению, всех подробностей этого уникального эксперимента мы сегодня уже не знаем…

Но, на мой взгляд, верхом рациональных знаний юкагиров было создание своей собственной письменности. Говоря точно, письменностью, конечно, ее можно назвать с большой натяжкой, это, скорее, пиктографическое чертёжное письмо. Называлось оно – тос.

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Тос прятался в укромном месте, где-нибудь на дереве или в скале. На первые тосы наносили маршруты передвижения зверей и охотников, простейшие послания тем, кто идёт следом. Именно по таким тосам разыскивали юкагиров торговцы-якуты, привозившие им чай, табак, ситец. В этих письменах содержались сведения об остановках в пути, об исходе охоты. До сих пор многие наши помнят эти знаки: пламя – это костер, кружок – ночевка, человечек – кочевка…

- Я видел любовные тосы, которыми обмениваются девушки с парнями. Даже мне кто-то подкинул такое послание из девчонок твоего Рода. Но она пожелала остаться неизвестной.

- Вот как? (смеется) Ну, это неудивительно, что она пожелала остаться неизвестной. Наши женщины понимают, что они должны соответствовать своему мужчине. Для себя же ты вряд ли найдешь среди наших соответствующую тебе. Твой путь – иной, не всякая женщина выдержит долгое нахождение рядом с тобой…

- Что ты имеешь ввиду?

- То, что я подразумеваю, ты поймёшь чуть позже. А пока я расскажу тебе еще одну замечательную историю, которая ляжет тебе на сердце и послужит дополнительной бусиной для того бисерного украшения, которое ты собираешь уже много лет. Да, да… Опять намеки на наша с тобой Северную Прародину!

К сожалению, мы не можем тебе наглядно продемонстрировать наши народные танцы-пляски. Могу только о них рассказать, хотя это, примерно, то же самое, что рассказывать про вкус талы из мороженого хариуса (смеётся)…

Юкагиры танцевали так. Взявшись за руки, мужчины и женщины кружились в хороводе вокруг костра, совершая различные «па» ногами и выкрикивая хором отдельные, часто повторяющиеся слова: «Хурью-хумкай-хогей-хоерго!»

- Стой! Стой! Как ты сказал?! Да ведь это же почти то же самое, что и мой наговор, который даровал мне Хозяин Полуострова! Но слов четыре, а должно быть пять! Что они означают? И хоровод вокруг огня! Ну, надо же! Это точно древнейшая Северная Традиция…

- Да, ты прав! Раньше слов было пять, но пятое слово – замылилось, потерялось в веках. Остались только эти. Значения слов примерно те же, что и у тебя, но имеют несколько иной смысловой оттенок.

Но самое интересное – впереди. Хоровод завихрялся вокруг огня, движение ускорялось, танцоры начинали издавать придыхательные звуки, подражая крикам оленей и птиц, вместо барабанов такт отбивался пятками о пятку… И вот уже невозможно различить фигуры. Танец превращался в вихрь! И когда действие достигало своего пика, хоровод повисал в воздухе…

- Как повисал?

- Так повисал. Вопреки всем законам гравитации. Некоторые честные исследователи даже сохранили в своих записках описания танца, когда в едином порыве танцоры взлетали в воздух и некоторое время парили над костром. Но ни один, подчеркиваю – ни один не решился опубликовать полный текст этих записок!

- Да это понятно! Их бы вся научная общественность распяла бы на кресте, как в своё время фарисеи распяли богочеловека, пришедшего их спасти… Но что происходило на самом деле?

- Теперь трудно что-то говорить с полным основанием. Мне про этот танец рассказывал мой отец, он еще был его очевидцем. При мне уже ничего подобного не происходило. Как-то мне на глаза попалась статья из какого-то журнала, где говорилось о звуковых воздействиях на камни, в результате которых они теряли свой вес, и их можно было толкать по воздуху усилием одного человека. Возможно, этот наговор как раз и был неким связующим инструментом для подобного действия…

По мере того, как я публиковал в своём журнале воспоминания Тымнетагина, читатели задавали вопросы, которые адресовали автору. Разумеется, я обещал их переадресовать своему другу, что в общем то было лишним, потому, что Тымнетагин журнал читает и все комментарии видит. Поэтому я попросил его,чтоб он в очередной части воспоминаний постарался бы отвечать на все вопросы. На что я получил ответ примерно такого содержания: – На некоторые вопросы не стану отвечать, поскольку не считаю их актуальными. Ответы на них уже даны, либо настолько очевидны, сто нет смысла тратить на них время. На другие – постараюсь обязательно ответить, но помните, пожалуйста, что я сам не могу знать всё, поэтому, если вы не нашли того что искали, значит мне неизвестно об этом и самому.

Итак, слово Тымнетагину:

Позже, несколько лет спустя, мне удалось разыскать достаточно подробное описание юкагирского танца. Оно было сделано знаменитым исследователем северных народов В.И. Иохельсоном в 1959 году. Понятное дело, что в 50-х годах всё уже шло на спад, юкагирский народ и его культура стремительно уходили в небытие, но как говорится, на безрыбье…

«Весь танец состоит из четырех па. Сперва левая нога двигается по земле налево, после этого правая нога тем же движением продвигается к левой и, наконец, танцор ударяет о землю дважды обеими подошвами, становясь на полупальцы не двигаясь с места».

«… легкий прыжок влево по кругу на полупальцы левой ноги, правая нога приподнята и подведена к левой, на полупальцы, затем переход с полупальцев на обе стопы ног, носки и пятки вместе; подъем на полупальцы обеих ног и вновь переход с полупальцев на обе стопы; новый подъем на полупальцы обеих ног».

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Юкагирский шаман. Типичный монголоид?

Таким образом, получалось, что основное движение танца до сих пор осталось неизменным. И то, что видел В.И. Иохельсон более полувека тому назад, сохранилось до наших дней. Зато исполнение этого движения, ритм и темп танца изменились.

«Движение исполняется с легким прыжком, пружиня в коленях. Причем темп исполнения быстрый, затем он доходит до очень быстрого, и если бы не отстукивание стопами о землю, то, казалось бы, что весь круг почти висит в воздухе. Такое исполнение требует большой слаженности и чувства ритма. Этим объясняется то, что юкагирский танец исполняют не более двадцати человек».

В.И. Иохельсону удалось записать и отдельные запевы к другому хороводному танцу: «эрэhэтля доhутля» (повторяется 2-3 раза) и «этhлеугэгэ» (3 раза). Слова произносит запевала, а затем повторяют все исполнители танца. Это призыв ко всем желающим встать в круг. Еще один запев к танцу звучит так: «талэ-талэ-ку, талэ-талэ-ку, ала наиде галику» (2 раза). Все эти отдельные слова на момент их записи этнографами уже не имели перевода, значение их никто не мог объяснить.

Добавлю, что к тому времени, когда эта информация попала ко мне, Князь уже ушёл к своим предкам и ничего пояснить или дополнить не мог…

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Юкагирский мужчина. Светлоглазый монголоид?

Слова произносят и повторяют до тех пор, пока не образуется замкнутый круг из танцующих пар. Как только круг замкнулся, все участники издают придыхательные звуки «hм», «hа». Они как бы подготавливают себя к новому движению, внутренне собираясь, ритм танца убыстряется. Среди исполнителей находятся один или два человека, которые искусно имитируют различные звуки, издаваемые птицами и животными. Пока круг вращается, они выкрикивают отдельные подражательные звуки, иногда два человека на отдельных звукоподражаниях устраивают перекличку птиц или животных.

Юкагирские танцы, как и танцы их соседей, сопровождались отдельными звукоподражаниями, ритмическими придыханиями, хорканьем (характерный звук, который издают олени). Основу танцевального сопровождения любого танца составляет ритм, а у юкагиров ритм прослеживается особенно четко, он создается ударами ноги о землю, звоном подвесок на костюме и на переднике…

А пока слово Князю.

- Хоровод юкагиры называют «ЛОНДОЛ» или «ЛОНГДОЛ» (ну-ка, вопрос знатокам – как может трактоваться это, совершенно НЕ юкагирское название?). В нынешнем варианте «Лондола» в центре хоровода танцует пара солистов. Весь круг танцующих проделывает ногами определённое движение, корпус и руки приподнимаются четко, чуть вверх с подъемом ног на полупальцы и опускаются вниз одновременно с опусканием на стопы. Движения сольной пары хранят некоторые следы подражания взмахам крыльев ухаживаний лебедей. Эта центральная пара в танце – наследие очень древних времён. Пару в центре с основным кругом хоровода-лонгдола связывают ритм, размер и темп танца. Когда солисты заканчивают показ отдельных движений, имитирующих действия охотника, повадки животного или птицы, они становятся в общий круг. Тогда выходит новая пара или танец заканчивается…

- Скажи, Князь, этот танец с завершающим его парением танцоров – на самом деле очень древний?

- Очень древний! Его танцевали еще в те времена, когда юкагиры строили жилища из костей убитых ими мамонтов…

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Похороны.

- Как мамонтов?! Вы застали мамонтов и охотились на них? Сколько же вам лет?

- На самом деле – не очень много. Мамонты жили обширно и массово на этих землях еще три-четыре тысячи лет назад. А самых последних, рассказывали наши старики, можно было встретить в тайге и тундре еще лет 200-150 назад. Некоторые наши охотники в 60-70 годах прошлого ХХ века, своеобразно развлекались, сдавая под видом добытого мяса лося, откопанное в мерзлотных ямах мамонтовое филе… J Кстати, неплохо на этом зарабатывали. А в колымском общепите всё это варилось, тушилось, съедалось за милую душу, и никто даже заподозрить не мог, что вкушал за обедом «доисторическое животное»! (хохочет)

А мамонтовые бивни еще при царе служили основным после пушнины источников дохода для многих юкагирских родов. Наши предки знали их массовые «захоронения», и первым делом выбивали оттуда клыки, а когда наступали голодные времена, то мясом этих животных кормили собак, а нередко и сами питались им, спасая себя от голодной смерти…

- Ты меня в очередной раз просто убил!

- Да нет, дорогой мой друг, просто я тебе в очередной раз открыл глаза на ту ложь, которой вас пичкали, и продолжают пичкать ваши «официальные учёные». Вот и всё!

А вот «убью» я тебя совершенно другим фактом, к которому ты, возможно, будешь даже не готов… Скажи мне, читал ли ты Библию?

- Ну, что за вопрос?! Конечно, читал. И Библию, читал, и Коран, и Бхагават Гиту, Шримад Бхагаватам, даже смог найти и почитать кое-что из переводов на русский язык Талмуда, и некоторых его толкований…

- Скажи, ты помнишь в Библии книгу Псалтирь, главу 72, стих 5-й?

- Э-э-э… Я не настолько хорошо знаю Библию, чтобы цитировать оттуда фрагменты наизусть… Кажется, если мне не изменяет память, там речь шла о каком-то наставлении царю Соломону, что ему будут поклоняться народы из века в век…

- Если быть точнее, в современном переводе искомая фраза звучит так: «…и будут бояться Тебя, доколе пребудут солнце и луна, в роды родов».

- Ну да! Что-то типа этого… А почему тебя так заинтересовала эта фраза? Почему ты делаешь на ней акцент?

- По очень простой причине! Потому, что там описан краткий в историческом плане временной отрезок, в течение которого этот библейский еврейский царь будет господствовать над другими народами. И эта цитата – великолепный образчик того, как искажалась (уродовалась) книга книг в угоду властям и историческим периодам. Потому что в начальном варианте (и это подтверждает текст на арамейском) фраза звучала несколько иначе:

«… и да будут бояться Тебя со времени появления солнца и до появления луны, в роды родов».

Чувствуешь разницу?!! Всего чуть-чуть видоизменили фразу, убрали пару слов, а как изменился общий смысл! И таких, подобных, изменений «легким касанием» в Библии – пруд пруди… На вот, открой Псалтирь, которая осталась мне от моего деда, и читай!

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Юкагирские мужчины в зимней одежде.

- Подожди, подожди… Что-то я не понимаю… Речь идет всего лишь об одном отрезке ночи что ли?

- Не понимаешь! И никто сразу не понимает, кому я не пытался этот кусок показать! Как ты думаешь, зачем нужно было видоизменять этот, в общем-то, совершенно безобидный текст? Да потому, что там по недосмотру, или по наивности авторов, было указано событие, имевшее место в нашей земной реальности! Речь идет о времени, когда над Землей светило Солнце, но еще не было Луны! Теперь ты соображаешь, что к чему? Мне эта фраза сразу упала «на глаз» в старой Псалтири, поскольку в некоторых наших древних преданиях сохранилось описание тех времен, когда Луны еще действительно не было на небе… Тот народ, потомками которого мы, одулы, являемся, был долунным!

И, кстати, когда Луна появилась на нашем небе, почти сразу же возникли и культ поклонения Луне (о чем ты сам говорил мне некоторое время назад), и лунный календарь из 13 месяцев, который был долгое время частью нашей жизни. А знаешь, почему? Наши предки подметили странную зависимость ритмов (биохимических реакций) человека, особенно женщин с их 28-дневным циклом, регулирующим процессы деторождения…

Все юкагирские сказки, рассказывающие о зайце, основным своим потаённым смысловым подтекстом имеют указание на Луну, ее циклы, и всё, что с ней связано! Именно поэтому на Луне живёт Лунный заяц, именно поэтому любвеобильный заяц (по сути своей – Луна и населяющие её «жители») является уважаемым тотемом и даже членом семьи у одного из древнейших юкагирских родов… Всего-то надо уметь правильно прочитать книгу книг и некоторые юкагирские сказки… (улыбается)

- Вот уж действительно ты прав! Убил ты меня! Луна отсутствовала на небе! Шах и мат! Позволь отдышаться, и давай выпьем чаю… Мне надо прийти в себя, иначе я сочту тебя либо сумасшедшим, либо потом смогу убедить себя, что всё это, весь этот разговор мне попросту приснился!

- Давай, давай! J Попьём чаю… И кстати, о шахе и мате… А знаешь ли ты, что наши «полудикие юкагиры» не только были замечательными толмачами-полиглотами, но и великолепными шахматистами? Да, да! В долгие зимние вечера юкагиры играли в шахматы! Это официально зафиксировано в отчете члена полярной экспедиции Врангеля, доктора медицины члена-корреспондента Академии Наук с 1827 года Августа-Эриха Кибера. «Шашечницу их, сделанную из досочек, связанных ремнями, удобно переносить. Они выделывают ножом фигурки из мамонтовой кости, в коей у них нет недостатка», – писал он. Игра в шахматы была распространена у юкагиров по «официальным данным», письменно зафиксированным с 19-го века! А некоторые (не письменные) свидетельства утверждают о том, что в эту игру играли еще на век, и даже на два века раньше! Задумайся! Это хорошая пища для размышлений…

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Юкагирский охотник.

- О! Еще и шахматы! Откуда?! Я больше не могу тебя слушать! У меня сейчас просто «съедет крыша»! (не будем забывать, что на дворе стоял 2008 год, и многие вещи, о которых рассказывал старик Князь, были не просто уникальными, они были до жути фантастическими, если бы не серьёзность обстановки и личности рассказчика).

Пока я заваривал чай (на Колыме, в правилах древнего гостеприимства, заваривать чай предоставляют гостю), старик открыл окованный железом старинный сундук, стоявший рядом с лавкой, и начал выкладывать на стол свёрнутые в трубку желтоватые листы из толстой бумаги. Она была чем-то средним между ватманом и калькой – плотная, но полупрозрачная, с характерным желтоватым оттенком. Очень бережно он стал разворачивать эту рулоны и придавливать по углам кухонной утварью. Это были… карты различных местностей, нарисованные от руки и раскрашенные частично охрой, частично соком ягод и тальника. На них были изображены реки с многочисленными притоками, горные хребты, тайга, тундряк, кочевые маршруты.

- Это прощальное наследие моего народа одулов. Уже давно никто из нас не рисует такие подробные карты. Предпочитают пользоваться вашими, печатными. А были времена, когда ваши казаки и научные экспедиции с удовольствием прибегали к помощи наших «диких картографов» для прокладки своих маршрутов и для составления своих собственных карт, которые потом предоставлялись в виде отчётов в ваше географическое общество.

Единственный человек, который честно и правдиво описал юкагирские карты и не присвоил себе первенство в составлении подробных карт земель между Леной и Колымой, был Ефим Скворцов (астроном, профессор, участник Ленско-Колымской экспедиции 1908-1909 гг.), к памяти которого юкагиры относились с почтением и уважением. Он написал в своих воспоминаниях: «Как-то мы попросили (юкагира) составить эскиз местности между Индигиркой и Алазеей. Когда он принес (нарисованную) карту, все ахнули. Энкачан изобразил не только реки, но и горные хребты; у него были выдержаны стороны света, причем наверху был север. Мы очень подивились, и подумали, что очень немногие из интеллигентных людей имеют такое наглядное представление о местности, в которой им приходится бывать».

Искусство составления подробных карт с обозначением частей света – вот тебе еще один штрих в общую картину, еще одна гирька на чашу весов в пользу доказательства принадлежности юкагирского народа к более древней, развитой и многообразной в своих выражениях цивилизации, которая существовала когда-то на просторах Сибири, Колымы и Крайнего Северо-Востока.

Я до сих пор кляну себя, что не догадался взять с собой в ту поездку фотоаппарат и хотя бы заснять карты, самого Князя, особенности быта его жилища. Позже мне стало известно, что после его смерти старшая дочь передала в местный краеведческий музей Княжескую Грамоту и Тамгу (символ власти у восточных и северных народов). Куда делись показанные мне карты – неизвестно. Я не исключаю, что их могли использовать в качестве растопки…

Дальше в записях опять идет значительный трудночитаемый фрагмент, который еще предстоит разобрать. Поэтому пока перейду к дальнейшей сути нашей беседы…

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- До появления миссионеров юкагиры превыше всего почитали солнце, огонь и воду. Был целый ритуал «кормления дедушки-огня», который позже был заимствован у нас пришлыми эвенами. Огонь кормили, бросая ему кусочки вкусной еды.

Весной юкагирские женщины бросали в воду разноцветные ленты и куски материи. По тому, как извивалась лента, как себя вела на воде брошенная в неё ткань, женщины судили о различных вещах, изменениях жизни, которые могли с ними произойти в текущем году. Каждый мужчина-юкагир, во время своих странствий, подходя к новой реке, прежде всего, задабривал ее Духа каким-нибудь подарком.

Воду использовали в качестве советчика и оракула.

Например, чтобы получить ответ на мучивший вопрос или разрешить дилемму, юкагир брал два кожаных мешочка, вкладывал в них два разных предмета, каждый из которых символизировал диаметрально противоположное мнение. Например, уголёк – указание на путешествие, щепка от венца дома – «оставаться на родном месте». Затем мешочки бросали в воду. Выплывший мешочек считался ответом на вопрос.

Существовала у нас и так называемая «бытовая магия». Например, трясли медвежью шкуру, чтобы вызвать бурю. Весной юкагиры выходили на берег реки и кричали, помогая реке быстрее вскрыться ото льда. Разбивали кристаллы минералов (кварц) и делили между родственниками – одни оставались на месте, другие отправлялись в дорогу. По состоянию кристалла судили о том, как идут дела у противоположной стороны…

- Я встречал у коряков запретительный обычай: нельзя было на ночь трясти шкуру оленя перед ярангой. В противном случае – на следующий день обязательно начиналась пурга. Лично был свидетелем такого эпизода: вытряс после ужина шкуру, на которой сидел, а меня пытались остановить. Небо было безоблачным и звездным, ничто не предвещало перемену погоды. Но на следующее утро началась очень сильная пурга и мы трое суток сидели безвылазно в палатке, не имея возможности даже выйти на улицу…

А про кристаллы… Помнишь, в старых русских сказках братья перед расставанием втыкают нож в землю или в дерево, предварительно порезав им друг друга, чтобы капли братской крови остались на ноже? Если через некоторое время нож начинал ржаветь, значит, с братом случилась беда…

- Да, я помню. Видимо, какие-то общие законы «бытовой магии» распространены были среди всех народов Земли. Не исключены и элементы заимствования. Например, юкагиры верили в магию имен. Я знаю, что есть совершенно идентичный обычай и у русских и у нас, когда человека принародно (особенно при незнакомых людях) называли только иносказательно или уничижительным прозвищем: отец такого-то, мать такой-то – Отец Спиридошки, Ивашка косорылый, Васька Степкин сын…

- К слову о магии. Я слышал, что среди прочих северных народов именно у юкагиров было сильно распространено необычное заболевание, называемое мерячением (или арктической истерией). И что именно юкагиры очень легко поддавались гипнозу, чем нередко пользовались казаки, заставляя с помощью нехитрых внушений делать юкагиров различные, в том числе непотребные, вещи…

- У нас таких людей одержимых, называли мэнэрик. И этой болезнью, чтоб ты знал, болели не только местные народы, но и пришлые люди. Иногда это походило на массовый психоз, в большинстве случаев он проявлялся во время шаманского камлания, когда люди под воздействием звука бубна впадали в транс. Но бывало, что мэнэрика возникала внезапно, без видимых причин.

Мэнэрики вдруг начинают повторять движения друг друга, безвольно выполняют любые команды, забираются на деревья и подолгу сидят там, уставившись в одну точку. А во времена массовых истерических эпидемий люди начинали кричать на разных языках (например, юкагир вдруг заговаривал на якутском или ламутском наречии, хотя до этого его никогда не знал), рвать на себе одежду, бросались в реку, убегали в тайгу и подолгу бродили там. Некоторые испытывали сильнейшие галлюцинации, видели духов, своих предков, тотемных покровителей. Некоторые прокалывали себя ножами и иглами, при этом из тел не вытекало ни капли крови, человек, не умеющий плавать, мог в состоянии мэнэрики переплыть бурную реку, мог предсказать будущее, выйти один на один с медведем, и огромный и сильный зверь убегал от такого человека, закрывая морду лапами.

«Болеют какою-то странною болезнью в Нижне-Колымской части до 70 человек. Это их бедственное страдание бывает более к ночи, некоторые с напевом разных языков, неудобопонятных; вот как я каждодневно вижу 5 братьев Чертковых и сестру их с 9 часов вечера до полуночи и далее; если один запел, то все запевают разными юкагирскими, ламутскими и якутскими языками, так что один другого не знает; за ними их домашние имеют большой присмотр». Из донесения сотника Нижне-Колымского казачьего отряда. 1870 год.

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Я так думаю, что мэнэрики – люди, каким-то неведомым образом входившие в состояние изменённого сознания. Фактически они становились подобны шаманам и получали способности шамана. Разница лишь в том, что «мэнэрика» вселяется в человека спонтанно, порой против его воли, а шаман вызывает это состояние по собственному желанию и может управлять им.

Несколько раз (со времен царской России до СССР) к нам направлялись экспедиции, ставящие своими целями изучение феномена мэнэрики. Что самое интересное, ни разу мне не доводилось даже краем уха слышать о результатах и выводах, сделанных этими экспедициями. Они приходили, расспрашивали, производили записи, фотографирования, замеры голов, брали анализы крови. Потом уезжали. И на это всё заканчивалось. Мне кажется, все эти исследования на самом деле ставили перед собой всего лишь одну, чисто утилитарную, задачу: выяснить механизм вхождения в состояние изменённого сознания и научиться управлять им для последующего перевода его на общегосударственный уровень…

- Ну, скажу тебе так, что способ управлять сознанием народов и масс не только изобретён, но и давно используется на практике повсеместно, кроме, может быть, поселений, подобных вашему. Я говорю о воздействии на сознание людей посредством телевидения…

- Да, я видел телевизор, когда ездил в середине 90-х в Магадан к своей дочке. Это было удивительно! Дочь пошла по своим делам, а мне, чтобы не было скучно, включила телевизор. И я смотрел его непрерывно пять или шесть часов и не мог оторваться! Даже в туалет не ходил… (смеется) И понял, что по сравнению с этим ящиком наши шаманы – неразумные мальчишки. Если бы на экране вдруг появился человек и сказал бы мне: «выпрыгни в окно», я бы, пожалуй, выпрыгнул. Серьезно тебе говорю! Вы живете в ужасном и страшном мире… И только очень сильный человек может ему противостоять…