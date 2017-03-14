Беловодье – Арктида – Гиперборея. Земля – на которой мы живём

«За горами, за лесами, За широкими морями» Конёк-горбунок, П.Ершов

Содержание

Вместо введения

1. Кто мы? Предыстория «человека современного типа»

2. Беловодье – начало всех начал.

3. Арктическая родина ариев в Ведах и Авесте. Арктида.

4. Гиперборея

4.1 Костёнки

4.2 Сунгирь

4.3 Карелия

Вместо заключения

Список литературы

Вместо введения

Сегодня в академической науке сложилась парадоксальная ситуация. Накоплено огромное количество фактов относящихся к различным этапам и аспектам появления, становления и развития нашей цивилизации. И проблема не в том, что не хватает фактов. Как раз фактов вполне достаточно. Проблема в том, что они разложены по узкоспециализированным научным полочкам – антропология, археология, палеозоология, генетика, ДНК-генеалогия, гляциология, источниковедение, лингвистика, религиоведение и так далее.

Каждый занимается своим узким направлением и, надо отдать должное, достижения в большинстве дисциплин феноменальны. Проблемы возникают на уровне междисциплинарного взаимодействия. Сложившуюся ситуацию прекрасно иллюстрирует миниатюра Аркадия Райкина:

«Я прихожу к директору, я говорю: – Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть.

Выходит сто человек. Я говорю: – Ребята, кто сшил костюм? Они говорят: – Мы! Я говорю: – Кто это «мы»? Они говорят: – У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один – проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии есть?

Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь! Кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава пришил? Кто вместо рукавов мне штаны пришпандорил? Кто это сделал?».

В современной науке сложилась ровно аналогичная ситуация. Каждый отвечает за свою «специализацию», но никто не отвечает за целостную картину. Но пока отдельные фрагменты единого исторического «пазла» разложены по разным узкоспециализированным «полочкам», целостную картину невозможно увидеть.

1. Кто мы? Предыстория «человека современного типа»

Для начала, забудем о том, чему нас учили в школе и ответим на вопрос – «Что мы имеем в виду, когда говорим о «Человеке современного типа»?». На протяжении десятилетий предполагалось, что существовало всего два вида рода «Люди»:

«Человек разумный» (род «Люди» вид «Человек разумный») обитал в Африке и на протяжении нескольких десятилетий нас убеждали, что 50+ тыс.л.н. он вышел оттуда и начал своё путешествие по остальному миру.

«Неандерталец» (род «Люди» вид «Человек неандертальский»), обитал в Европе, Ближнем Востоке и Центральной Азии.

Причём, ещё 10-15 лет назад утверждалось, что человек разумный и неандерталец практически не пересекались по регионам и времени проживания и, тем более, не скрещивались. Но всё изменилось после генетического анализа ископаемых останков обитателей Денисовой пещеры на Алтае, который показал, что здесь обитал ранее не известный вид рода «Люди».

«Денисовец» (род «Люди» вид «Человек денисовский»), предположительно обитал в различных регионах Азии, но на сегодняшний день останки найдены только на Алтае.

Исследования митохондриальной ДНК останков из Денисовой пещеры показали, что денисовцы и неандертальцы разделились около 500 тыс.л.н., а их общий предок отделился от человека разумного ещё на 200 тыс. лет раньше.

Но, это было только начало Алтайских сюрпризов. Оказалось, что здесь с наряду денисовцами, уже около 100 тыс.л.н. жили и неандертальцы. А анализ их останков полностью перевернул все ранее существовавшие представления о времени и путях миграции человека разумного.

У некоторых из алтайских неандертальце были выявлены гены, унаследованные от человека разумного /1/. В частности, гены, связанные с работой печени (ген NR5A2) и гены отвечающий за развитие голосового аппарата и способности к членораздельной речи (ген FOXP2). Причём специалисты, проводившие эти исследования, особо подчёркивают, что у неандертальцев, живших в Европе и у денисовцев, эти гены не найдены.

Таким образом, оказалось, что уже 100+ тыс.л.н. имели место (предположительно на Алтае) межвидовые браки между мужчиной, принадлежащим к виду неандерталец и женщиной принадлежащей к виду человек разумный.

Дальнейший сравнительный анализ ископаемых и современных геномов различных видов рода люди оказался ещё более шокирующим. Выяснилось, что большинство современных жителей нашей планеты (за исключением коренных обитателей некоторых регионов южной и центральной Африки) являются потомками межвидовых браков между мужчинами из вида человек разумный и женщинами из видов неандерталец, денисовец и ещё одного неизвестного вида рода люди. Причём, такие межвидовые браки имели место на протяжении многих тысяч лет в самых различных регионах мира – Алтае, Карпатах, Леванте, Русской равнине.

Сегодня, общих генов у современного европейца и неандертальца от 1 до 3%. Например, практически у всех европейцев есть унаследованный от неандертальцев вариант гена BNC2. Этот ген, участвует в формировании пигментации кожи и, встречается у 70% европейцев и, очень редко, у жителей Восточной Азии.

У большинства европейцев гены денисовца отсутствуют полностью. Зато гены денисовца найдены в геноме меланезийцев и жителей островной части Тихого океана. Например, у коренного населения острова Бугенвиль обнаружено до 5% генов денисовца и ещё одного неизвестного нам третьего предка. Найдены они и у жителей Азии. Генетическая особенность, которая помогает организму приспособиться к высокогорью, унаследована современными жителями Тибета от денисовца. У них, последовательность гена EPAS1 уникальна и, практически не встречается среди других популяций человека современного типа. Этот вариант гена помогает его обладателям избежать излишней наработки эритроцитов в условиях гипоксии (высокогорья).

Таким образом, если по мужской линии все современные жители Земли происходят от человека разумного, что однозначно подтверждается результатами анализа Y-хромосомной ДНК (Y-ДНК) наследуемой исключительно по мужской линии (от отца к сыну) и являющейся своеобразной «родовой меткой». То по женской линии у большинства жителей Земли в роду были и неандертальцы и денисовцы и, пока неизвестные нам, представители ещё одного вида рода люди.

Здесь необходимо сделать краткие пояснения относительно Y-ДНК и мтДНК человека.

Y-хромосомная ДНК (Y-ДНК) является родовой меткой и наследуется исключительно по мужской линии (от отца к сыну). Причём она не рекомбинируется с другими хромосомами и является сквозной меткой всей мужской линии каждого жителя Земли за всю историю человечества. Наряду с Y-ДНК существует и митохондриальная ДНК (мтДНК). В отличие от Y-ДНК она присутствует как у женщин, так и у мужчин, но наследуется исключительно по материнской линии.

Генетика показывает, что все современные люди по мужской линии имеют единого предка, так называемого хромосомного Адама, предположительно жившего 150–300 тыс.л.н. По женской линии, наше генеалогическое дерево значительно древнее, так как у большинства жителей Земли, по женской линии, в роду были женщины из родов неандертальцев и денисовцев.

Время от времени в Y-ДНК и мтДНК происходят мутации, что приводит к образованию новых устойчивых последовательностей – гаплотипов.

Гаплогруппа Y-ДНК человека объединяет группы мужчин, имеющих схожие (родственные) Y-ДНК гаплотипы и происходящих от одного общего предка по прямой мужской линии (отец-дед-прадед и так далее).

Гаплогруппа мтДНК человека объединяет группы людей (женщин и мужчин), имеющих схожие (родственные) мтДНК гаплотипы и происходящих от одного общего предка по прямой женской линии.

Причём, для всех основных гаплогрупп рассчитаны приблизительное время, когда произошла мутация, ставшая причиной их образования (впрочём, эти даты достаточно условны и, у различных школ использующих разные методики расчёта, могут существенно отличаться).

Значимость инструментария ДНК в том, что он позволяет для каждого конкретного человека определить его родовую принадлежность и, на основе базы данных современных и ископаемых ДНК, определить, где и когда жили его предки и, даже восстановить пути их миграций.

Заметим, что как показывает анализ Y-ДНК жителей Земли, все современные нации являются результатом смешения древних родов с различными Y-ДНК гаплогруппами. Например:

Россия: гаплоруппа R1a1 – от 40 до 58%, гаплоруппа R1b1 – от 6 до 20%, гаплоруппа I (I1 и I2) – от 13 до 20%, гаплоруппа E1b1 – от 5 до 10%, гаплоруппа J (J1 и J2) – от 2 до 4%, гаплоруппа N – от 17 до 20%.

Германия: гаплоруппа R1a1 – от 8 до 17%, гаплоруппа R1b1 – от 40 до 50%, гаплоруппа I (I1 и I2) – от 22 до 23%, гаплоруппа E1b1 – около 6%, гаплоруппа J (J1 и J2) – около 4%, гаплоруппа N – от 1,6 до 4%.

Индия: гаплоруппа R1a1 – от 20 до 48%, %, гаплоруппа R1b1 – около 1%, гаплоруппа R2 – от 5 до 20%, гаплоруппа L – от 3 до 20%, гаплоруппа J (J1 и J2) – от 4 до 19%, гаплоруппа P – от 2 до 4%, гаплоруппа H – от 20 до 32%.

Подчеркнём, что принадлежность людей к определённой Y-хромосомной гаплогруппе не равнозначна их этнической принадлежности, цвету кожи, глаз, волос, умственным способностям и т.д., а указывает исключительно на общность их предка по мужской линии, так как при формировании вышеперечисленных свойств, важны не только мужские, но и женские гены – мтДНК.

Например, гаплогруппа R1b (сегодня, доминирующая в Западной Европе) встречается с высокими частотами в Камеруне (на севере Камеруна около 70%). Но, эти камерунцы своим происхождением никак не связаны и не являются потомками жителей Европы. Камерун всего лишь один из этапов на многотысячелетнем пути одной из ветвей миграции носителей R1b. И появились они в Камеруне уже много тысяч лет назад.

В настоящее время, база ископаемых ДНК только начинает формироваться, но уже сегодня её анализ в корне меняет большинство устоявшихся исторических парадигм. Казалось бы, вот инструмент, который позволяет восстановить многие исторические истины, но не всё так просто. Во многих случаях генетика заставляет переосмысливать важнейшие исторические события и заново переписывать устоявшиеся исторические догматы, к чему не все ещё готовы.

Египтологи, как впрочем, и сами жители Египта были шокированы, узнав, что Эхнатон и Тутанхамон были носителями гаплогруппы R1b1a2, в то время как наиболее частотная гаплогруппа в Египте E1b1b. В свою очередь, носителями гаплогруппы R1b является большинство жителей Западной Европы, а ближайшие родственники фараонов живут в Швейцарии.

Сложно сказать, как изменился бы ход исторических событий в Европе в середине ХХ века, если бы в те времена существовала ДНК экспертиза. Борец за расовую «арийскую» чистоту Адольф Гитлер оказался носителем гаплогруппы E1b1. В то время как «классические» арии из Индии и Ирана, являются носителями гаплогруппы R1a1.

В свою очередь, носителями гаплогруппы E1b1 были Альберт Эйнштейн, Фридрих Энгельс, Наполеон Бонапарт, Бенито Муссолини и даже Влад Цепеш «Дракула». Личности, несомненно, выдающиеся. Но вспомним, что когда в Германии к власти пришли нацисты, Эйнштейн, опасаясь преследований, уехал в США, а в 1934 г. власти Германии лишили его гражданства из-за его еврейского происхождения.

В 2003 году были протестированы Y-хромосомы потомков Сомерлэда Аргайла (1100-1164 годы) бывшего королем Манн и островов. Он был основателем шотландского клана Сомхарле, отец основатель клана Макдугал, и дед по отцовской линии основатель клана Дональд (в том числе и Макдональдс и Макалистерс). Вот они то и могут быть отнесены к ариям, так как являются носителями норвежской ветви гаплогруппы R1a1.

Была так же протестирована гаплогруппа потомков сэра Фрэнсиса Дрейка, знаменитого английского мореплавателя и капера елизаветинской эпохи. И он оказался носителем R1a1.

Вот вам и норвежские викинги, и английские пираты.

И это только несколько единичных примеров ярких исторических личностей, чья родовая (генетическая) принадлежность, с точки зрения общепринятой трактовки истории, совершенно неожиданна.

Как следует из сказанного выше, каждый род Y-ДНК гаплоруппы начинался с единственного мальчика, который, как и любой человек, имеет конкретные место и время рождения. А его потомки, шли и осваивали новые регионы, используя конкретные маршруты миграций. Но об этом, несколько позже.

2. Беловодье – начало всех начал.

Беловодье — легендарная страна свободы в русских народных преданиях. Нередко ассоциируется с ирием — древнеславянским раем. В XVIII—XIX вв. Беловодье обрело у староверов реальный образ — долины рек Бухтарма и Катунь на Алтае /Википедия/.

Междуречье Катунь – Бухтарма это всего около 180 км. Но именно здесь находится Денисова пещера (рис. 1.8) о которой уже говорилось выше. Первые её обитатели (денисовцы) пришли на Алтай более 200 тыс.л.н. Здесь же, в близлежащих пещерах жили и неандертальцы и человек разумный. Митохондриальный геном подростка из пещеры Окладникова (всего около 30 км от Денисовой пещеры) оказался типично неандертальским (возраст 38-30 тыс.л.н.), тогда как у взрослого человека из той же пещеры геном оказался вполне современным (возраст около 24 тыс.л.н.).

Рис. 1. Палеостоянки Евразии

Сама история освоения и изучения междуречья Катунь – Бухтарма заставляет ещё раз задуматься о существовании глубинной (генетической) памяти человечества.

Ещё в XVIII веке староверы говорят о стране Беловодье с центром, расположенным практически в районе Денисовой пещеры.

В 1926 г. во время экспедиции на Алтай в непосредственной близости от Денисовой пещерой проходит один из маршрутов Н.К. Рериха (хотя, скорее всего, саму пещеру он не посещал).

Для современной археологии она была открыта в 1977 г. Н.Оводовым. В 1978 г. в пещере побывал академик А. П. Окладников. А уже в 1982 г. принимается решение о её исследовании силами ИИФИФ СО АН СССР. И закономерный итог. Находки на Алтае и смежных регионах Южной Сибири, полностью переворачивают все существовавшие до этого представления о миграциях, происхождении и эволюции наших предков.

Самые древние в мире останки человека современного типа, из которых удалось выделить ДНК, найдены в районе Усть-Ишима (Прииртышье, Омская область) и имеют возраст около 45 тыс.л.н. Человек из Усть-Ишима оказался обладателем Y-хромосомной гаплогруппы К (xLT) (рис. 2). Причём, в ДНК древнего жителя с этой стоянки обнаружено около 2,3% генов неандертальца, что несколько выше, чем у большинства современных европейцев и жителей Восточной Азии. По мнению авторов исследования, в случае мужчины из Усть-Ишима скрещивание произошло в диапазоне от 5 до 15 тыс. лет до его рождения (предположительно 60-50 тыс.л.н.). Заметим, что генов денисовца у жителя Усть-Ишима не обнаружено.

В 2013 году опубликованы результаты анализа ДНК, останков найденного на стоянке Мальта (Прибайкалье, Иркутская обл.) мальчика, Он жил около 24 тыс.л.н. и оказался носителем Y-хромосомной гаплогруппы R* и являлся потомком жителей стоянки в Усть-Ишиме.

Усть-Ишим и Мальта расположены более чем 2-х тысячах километров друг от друга, но опять же, междуречье Катунь – Бухтарма (Беловодье) лежит почти посредине между этими стоянками.

Рис. 2. Древо именованных субклад (гаплогрупп) макрогруппы K (xLT).

Как видно из иерархии происхождения Y-ДНК гаплогрупп (рис.2), непосредственными потомками рода носителей гаплоруппы K (xLT) являются сразу несколько новых родов: O, N, M, S, Q, R2, R1a, R1b. Эти роды появились уже в Южной Сибири, причём сегодня, их потомки составляют до 80% от современного населения Земли (рис.3). Можно без преувеличения сказать, что Южная Сибирь и в особенности Алтай – это не регион, а «полигон» по формированию современного человечества. Почему?

Род носителей гаплоруппы K (xLT) пришёл в Южную Сибирь около 45 тыс.л.н. Но, в это время, здесь же, ещё жили денисовцы (11 слой Денисовой пещеры возрастом около 40 тыс.л.н. соотносится именно с ними) и неандертальцы (жили в пещере Окладникова 38-30 тыс.л.н.).

Таким образом, здесь встречаются и совместно проживают в течение нескольких тысяч лет, представители всех 3-х известных на сегодня видов рода люди: человек разумный, неандерталец и денисовец.

Рис. 3. Направления миграций древних родов из Южной Сибири в период 40-20 тыс.л.н.

Почему Алтай? Послушаем специалистов.

«Очень комфортная среда для организованного обитания предков человека». Так определил Денисову пещеру и ее окрестности профессор МГУ А.К. Агаджанян /2/, ведущий специалист Института палеонтологии РАН.

«Долины рек Ануй и Каракол в период 50-40.000 лет тому назад отличались иным климатом и нехарактерными для современного Алтая обитателями: в пещерах и на стоянках были обнаружены кости гиены, дикой лошади, бизона, сайгака, шерстистого носорога…

11-й слой [Денисовой пещеры] относится к этапу климатического перехода от теплого к холодному периоду. Начиная с 17-15-го слоев нарастают сигналы о похолодании, усиливается степной элемент в спектре следов флоры и фауны. Вопреки мнению некоторых исследователей, ледники в долины так и не спустились. В целом наши реконструкции показали, что климатические условия здесь не претерпевали таких радикальных изменений, как, например, в Европе, которая с наступлением ледников с Севера и Альп превращалась в коридор тундростепи с мамонтами и овцебыками, а на широте Воронежа полярные лемминги встречались с тушканчиками.

А вот умеренное похолодание было для древних людей благотворным. Наша логика не всегда адекватна тем реалиям, с которыми сталкивались наши далекие предки. Нам кажется, что хороший климат – это как в тропиках, когда жарко и влажно. У охотника эпохи палеолита могли быть свои оценки. Наши исследования, все графики и таблицы показывают: при похолоданиях происходило сокращение лесных массивов и замещение их луговыми и степными биологическими сообществами. Под пологом леса копытным практически нечего есть. Травоядные на самом деле едят траву, и расширение открытых травостоев для них благоприятно. Растет поголовье диких лошадей, мамонтов, бизонов, шерстистых носорогов – это только на руку первобытным охотникам. Возможно, поэтому на Алтае и происходило становление человека – изменения климата были его союзниками.

Что касается растений, то флора позднего плейстоцена принципиально не отличалась от современной. Теплолюбивые широколиственные деревья, о которых писала пресса – дубы, вязы, липы, буки, ольха и маньчжурский орех – присутствовали здесь, как выражаются ботаники, в качестве экзотов. Основу же, фон составляли сосна и береза, а также ель, пихта, лиственница, кедр.

В целом, 40 тысяч лет тому назад пестрота, разнообразие биотопов (природных композиций) на Алтае было выше. Элементы горной тундры, леса различных видов, лесостепи и степи, сухие и влажные луга, долины, горные реки, чистые и заболоченные озера – всё это было представлено на сравнительно небольшой территории».

Но Алтай стал не только прародиной значительной части современного человечества. Здесь человек современного типа стал собственно человеком, получив самые разнообразные технические навыки.

В 11-м слое Денисовой пещеры найдены иглы из костей птиц с просверленным ушком и украшения из поделочного камня – женский браслет из темно-зеленого хлоритолита (рис. 4). Для обработки камня применялись приёмы, совершенно нетипичные для ранней стадии верхнего палеолита: станковое сверление, внутренняя расточка, шлифование и полировка. Причём, набор технических приёмов, применявшихся более 45 тысяч лет назад, типичен для гораздо более поздней эпохи – бронзового века. Но начало бронзового века обычно относится к периоду около 6 тыс.л.н. То есть, технологии используемые при изготовлении браслета, по мнению современной науки, должны были появиться минимум через 40 тыс. лет после его изготовления.

Рис.4. Браслет из Денисовой пещеры, 45 тыс.л.н.

Для понимания уровня существовавших у жителей Алтая технологических знаний и навыков приведём выдержки из статьи /3/ группы авторов во главе с академиком РАН А.П. Деревянко «Палеолитический браслет из Денисовой пещеры».

«Каменный браслет представлен двумя обломками. Микроскопический анализ поверхности фрагментов показал, что в процессе изготовления браслета были использованы следующие способы обработки:

формообразующая шлифовка на «точильном камне» – ровной, неподвижной абразивной поверхности;

формообразующая расточка внутренней поверхности с помощью портативного подвижного инструмента;

отделочная шлифовка на мелкозернистом абразиве; полировка внутренней и внешней поверхностей;

неоднократное двустороннее станковое сверление;

воздействие резчика с относительно узким рабочим краем, а затем резца с относительно широким рабочим краем.

На первом этапе изготовления браслета исходной галечной заготовке была придана, видимо, уплощенно-шаровидная форма. Для этой цели производились шлифовка и последующая полировка. Форму и объем изначальной заготовки приблизительно можно представить по очертаниям фрагментов изделия.

Судя по «многогранной» конфигурации внутренней поверхности браслета, расточка производилась орудием, аналогичным современному рашпилю, – подвижным абразивным инструментом с относительно плоским и широким рабочим краем.

Следующей операцией была отделка – шлифовка и полировка изделия. Все углы сопряжения поверхностей, образовавшиеся при шлифовальном контакте, были заглажены. Полировка изделия, достаточно качественная, производилась с использованием кожи и шкуры разной степени выделки. В результате браслет приобрел гладкую, почти зеркальную поверхность.

На заключительном этапе изготовления с внешней стороны в браслете было просверлено боковое отверстие. Выработка отверстия проводилась с помощью станкового сверления, как минимум, в три этапа. Судя по оставшимся следам, скорость вращения сверла была относительно высокой. Колебания оси вращения сверла минимальны, а его оборот вокруг своей оси многократный.

На завершающем этапе производилась вторичная, окончательная, отделочная полировка браслета с использованием мягкой, вероятно, свежевыделанной кожи, следы проникновения которой отмечены в углублениях на поверхности изделия в зоне бокового сверления».

Фрагмент из академической статьи, а читается как фантастический роман.

Устройство для станкового сверления с минимальным биением сверла, рашпиль, шлифовка на мелкозернистом абразиве, выделанная кожа для окончательной полировки. И это более 45 тыс. лет назад.

Весь этот инструментарий нужно было не только придумать, изготовить, но и уметь им профессионально пользоваться. Всё это говорит о наличии сложного социального устройства, разделения труда, наличии свободного от охоты и собирательства времени и так далее. Даже сегодня, имея в своём распоряжении современный инструмент, единицы из нас смогут воспроизвести этот шедевр.

Но, этими знаниями и навыками обладали денисовцы. На каком уровне развития находились жившие здесь рода человека современного типа?

Общие предки родов R2, R1a1 и R1b1 уже около 24 тыс.л.н. жили в селении Мальта, верхнепалеолитической стоянке на реке Белой у современного села Мальта, в 85 км к западу от Иркутска. Селение состояло из 15 жилищ, вытянутых вдоль реки. Центральное сооружение имело длину 14 м и ширину около 5 м. Другие строения образовывали 3 группы: 6, 4 и 4 жилища, и различались по площади и форме.

Рис.5. Ритуальная пластина, Мальта, 24 тыс.л.н.

Жилища имели тип полуземлянок. В земле было выкопано на 50-70 см прямоугольное или круглое углубление. От него шел узкий коридор, выходящий к реке. По краям углубления были вкопаны и прочно укреплены плитами известняка бедренные кости и бивни мамонта, служившие столбами, опорой сооружения. Сверху сцеплялись рога северного оленя. Все жилище покрывалось шкурами. Посреди всех жилищ находился очаг. Стены из крупных костей мамонта, крыша была покрыта шкурами.

Из кремнёвых пластинок изготовлялись разнообразные орудия – острия, проколки, небольшие ножи, разнообразные резцы, долотовидные орудия. Из бивня мамонта делали длинные острия с поперечными нарезками (гарпуны), шилья и иглы.

Основной объект охоты – северный олень. Кроме того, найдены (в порядке убывания) кости песца, шерстистого носорога, мамонта, бизона, быка, лошади, росомахи, льва, волка. Исследования пыльцевых проб указывают на то, что близ поселения росли сосны, берёзы, ели, но преобладает пыльца травянистых растений.

В Мальте обнаружено единственное погребение – ребёнок примерно 4 лет, лежащий на спине с вытянутыми вдоль тела руками и ногами. На костях и под ними сохранились следы красной охры. Его тело было защищено большими каменными плитами – две плиты были поставлены вертикально по бокам, третья лежала плашмя между ними. Захоронение вместе с каменным обрамлением было полностью засыпано землей.

В могиле был найден богатый инвентарь: ожерелье из 120 бусинок и подвесок из бивня мамонта, фигурка в форме летящей птицы, кремнёвые изделия, браслет и пластина (рис. 5) с двойным изображением. На ее внутренней стороне три змеи с раздутыми головами. Наружная сторона покрыта орнаментом, из множества круглых ямок. В центре большая спираль, слева и справа от неё расположены по три меньшие спирали, с каждой стороны одна спираль простая, а две объединены в форме S.

Рис.6. Палеолитическая подвески – Венера, Мальта и Буреть, 24 тыс.л.н.

Всего найдено около 40 статуэток – «палеолитические Венеры» (рис. 6), изображения птиц, росомахи, покрытая орнаментом из рядов полулунных вырезов пластина, несколько фигур куропаток, лебедя и водоплавающих птиц в полёте). Поверхность некоторых женских фигурок покрыта сплошным орнаментом, предположительно так изображена меховая одежда. Головки статуэток крупные и часто обладают схематически моделированным лицом, а орнамент на голове – попытка передать причёску.

Именно здесь жили и творили прямые предки родов R1a1 и R1b1, которые сегодня составляют большинство населения Европы и роды R2, доля которых в регионах Южной Индии превышает 21,5%. Напомним, что 4-х летний мальчик, захороненный здесь, был носителем предковой для всех них гаплогруппы R*.

Предположительно, около 20+ тыс.л.н. эти роды уходят из Прибайкалья.

Роды R1b1 около 20 тыс. л.н. пошли на запад. Но, в районе Каспийского моря повернули на юг, обогнули его и затем опять повернули на запад, и уже через 4-5 тыс. лет оказались на Средиземноморском побережье Европы. Древнейшие ископаемые останки носителя R1b1 определёны у жителя стоянки Виллабруна (Италия) и датируются периодом около 14 тыс.л.н.

Роды R2 примерно в то же время, что и роды R1b1 пошли аналогичным маршрутом. По-видимому, их маршруты совпадали до Каспия, но спустившись вдоль него на юг, они повернули на юго-восток в сторону Индии.

Для родов R1a1 достоверно известна только начальная точка миграции – Южная Сибирь. Далее, их следы теряются более чем на 10 тыс. лет и вновь обнаруживаются на Онежском озере на Южном Оленьем острове (датировка 8,8-7,5 тыс.л.н.).

Роды R2, R1a1 и R1b1 ушли из Прибайкалья уже хорошо подготовленными к дальним странствиям и самым сложным условиям жизни. Мы можем только гадать, насколько продвинулись их технологические знания и культурные традиции за 4 тыс. лет, прошедших с момента смерти мальчика из Мальты. Четыре тысячи лет огромный срок. Но и то, что нам известно об образе жизни их предков в Прибайкалье – впечатляет.

3. Арктическая родина ариев в Ведах и Авесте. Арктида.

«На Меру боги видят солнце после его единственного восхода и в течение половины его вращения, начинающегося с Ари» /Сурья Сиддханте (XII, 67) /.

«У богов и день и ночь – (человеческий) год, опять разделенный надвое: день — движение солнца к северу, ночь — период движения к югу» /Законы Ману (I, 67) /.

«И Ахура Мазда ответил: «Есть несотворенный и сотворенный свет. Звезды, луна и солнце лишь один раз в год видны восходящими и заходящими, и год кажется одним днем»» /Авеста/.

«Богиня Ушас [Заря] восходила в древности длительно и постепенно» /Ригведе (I, 113, 13)/.

Последний ледниковый максимум соответствует периоду около 20 тыс.л.н., когда общий объём льда в ледниках был наибольшим. В это время, из-за того, что вода, накопившаяся в виде льда в ледниках толщиной 3-4 км, была изъята из гидросферы, уровень океана был на 120—150 метров ниже современного. И именно в этот период, предположительно, происходит миграция родов R1a1 с их прародины в Прибайкалье.

Из всех оледенений, происходивших на Земле, последний ледниковый период наиболее хорошо изучен, но даже здесь нет единодушия, как выглядела и какие регионы охватывала ледяная шапка.

Согласно мнению ведущего российского гляциолога М.Г. Гросвальда, ледник в этот период покрывал всё арктическое побережье России /22/.

По мнению специалистов международного исследовательского проекта QUEEN (QUaternary Environments of the Eurasian North), его восточная материковая граница (рис. 1) проходила примерно по 40 градусу в.д. (примерно по линии Владимир-Архангельск), то есть почти на тысячу километров западнее Урала. И, лишь его морская часть, уходила далеко на восток и закачивалась на долготе примерно соответствующей Красноярску. В южной своей части он доходил до Франции и Англии.

Есть все основания полагать, и это подтверждается данными палеобиологов, что версия предложенная специалистами проекта QUEEN наиболее близка к реальности.

А теперь представьте себе регион, отгороженный с севера и запада ледяными горами высотой около 3-4 км. Напомним, что средняя высота кучевых облаков 1,5-2 км и влажный воздух с Атлантики просто не попадал сюда, а все осадки выпадали с южного и западного края ледникового щита.

Таким образом, южный и западный его край постепенно наращивались, а восточный, в летние месяцы, подтаивал. Это обусловлено тем, что практически весь год у восточного края ледника небо было безоблачным. С запада и севера тяжёлые облака просто не могли преодолеть многокилометровый ледниковый барьер, а с юга и востока, выпадали в виде осадков намного раньше, чем достигали его восточной границы.

Обоснованно предположить, что к востоку от ледникового щита сложились уникальные климатические условия, если не идеальные, то вполне комфортные для жизни. Зимы не намного холоднее современных, но практически без снега и холодных северных и северо-западных ветров. Зато весной, летом и осенью стабильно солнечная и практически безветренная погода. А недостаток дождевой влаги компенсировался обилием приледниковых речушек и озёр.

Как показывают данные палеозоологов, здесь обитали мамонты, шерстистые носороги, северные олени, дикие лошади и т.д. и, пищевая база для древних людей была более чем разнообразна и достаточна. Напомним, что большинство мамонтов вымерло всего около 11,5 тыс.л.н., а в отдельных восточных регионах, например, острове Врангеля это произошло совсем недавно, не более 3,6 тыс.л.н.

Первым гипотезу о пребывании ариев (арьев) в арктическом регионе высказал и обосновал Б.Г. Тилак в книге «Арктическая родина в Ведах» /4/ ещё в 1903 г. В своей работе на основе детального анализа текстов Вед, Упанишад и Авесты, он убедительно показывает, что наиболее древние слои этих текстов прямо свидетельствуют о длительном проживании ариев в околополярном регионе.

Противники этой гипотезы, как правило, не утруждали себя анализом содержания собственно древнеарийских текстов и аргументировали свою точку зрения тем, что:

Мифологемы, связанные с севером, северной страной, скорее всего, появились у ариев на их прародине при контактах с северными финно-угорскими соседями /5/.

Отсутствует возможности связать гипотезу Б.Г. Тилака с какой-либо археологической культурой.

Но, носители гаплогруппы N1 (или возможно их предковой гаплогруппы NO) около 30+ тыс.л.н. ушли из Южной Сибири в сторону Юго-Восточной Азии, и уже оттуда, только около 6-7 тыс.л.н. вернулись назад. И лишь затем, началось заселение ими северных и северо-западных регионов Европы. Как свидетельствуют археологические факты, первые носители гаплоруппы N1 появились здесь не ранее чем 4,5 тыс.л.н. К этому времени, носители гаплогруппы R1a1 жили на севере Европы уже не менее 5 тыс. лет. О чём же новом могли рассказать роды N1 коренным, по сравнению с ними, северным жителям R1a1 – только об оставленных ими плодородных равнинах Китая и степях Монголии. О северном сиянии и полярной ночи роды R1a1 прекрасно знали и без них.

Остаётся главный вопрос. Где жили роды R1a1 в интервале 20-10 тыс.л.н. Со своей прародины около 20+ тыс.л.н. они пошли на север. Заметим, к этому времени регионы за полярным кругом уже были заселены. Многочисленные стоянки существовали в диапазоне 33-10 тыс.л.н. в районе Печоры. Самая северная из них Мамонтовая Курья располагалась на 67 градусе с.ш. Ещё севернее (71-72 градусов с.ш.) располагались стоянки Буор-Хая и Янская (27+ тыс.л.н.) в Якутии.

Итак, двигаясь почти строго на север из Прибайкалья, они дошли до берегов Северного Ледовитого океана (рис.1). В этот период климат был иным. Океан хоть и был «Северным», но скорее всего не очень «Ледовитым», а его уровень, около 20 тыс. л.н. был примерно на 150 м ниже современного. Как результат, береговая линия была расположена на несколько сот километров севернее современной. И они прошли Таймыр и оказались на территории современного архипелага Северная Земля, который в те времена являлся частью материка.

Как утверждают палеобиологии, климат здесь был вполне комфортен для проживания. Об этом свидетельствуют находки в различных частях острова Октябрьской Революции многочисленных останков мамонтов, с датировками – 11,5, 19,6, 24,9 тыс. лет. Заметим, что в те времена там, где были мамонты, там была и жизнь и строительный материал для жилищ (вспомним дома из бивней мамонтов в Мальте), а где есть кустарник (пища для мамонтов) были и дрова и, следовательно, тепло.

Заметим, что самая северная точка архипелага — мыс Арктический на острове Комсомолец. Он расположен на 81 градусе с.ш. (полярный день – 140 суток, полярная ночь – 129 суток, восход плюс заход солнца – в сумме около 95 суток). Причём, расстояние от этой точки до Северного полюса не более 990 км (а с учётом более низкого уровня океана это расстояние в те времена было ещё меньше).

Регион Северная Земля – Таймыр почти идеально соответствует критериям, описанным в книге «Арктическая родина в Ведах».

«Наиболее вероятно, однако, что описанная в Ригведе заря не указывает в точности на такую зарю, которую может видеть наблюдатель с точки Северного полюса. Ведь не на этой же одной точке жили люди в те древние дни, но и где-то в области вокруг нее, в частности к югу от нее. А в этих районах вполне возможно видеть зарю, длящуюся 30 дней, кружащуюся по небу вдоль, как колесо над горизонтом, после долгой арктической ночи в 4-5 месяцев. А поэтому нет ничего удивительного с точки зрения астрономии в ведических описаниях зари».

В районе мыса Арктический – длительность полярной ночи более 4 месяцев, и солнце восходит (полярная заря) около 30-40 дней.

«Мы также должны иметь в виду и то, что ведическая заря часто задерживалась на горизонте, медлила, и молящиеся умоляли ее не откладывать своего продвижения, чтобы солнцу не пришлось искать ее, как врага (V, 79, 9). Это говорит о том, что обычный срок появления зари затягивался, и люди нетерпеливо стремились увидеть блеск солнца. В случаях, подобных этому, бог Индра, друг зорь, создавший их, был вынужден разбить их колесницу и поднять солнце над горизонтом (II,15, 6; X, 73, 6)».

Непредсказуемость длительности периода между полярным днём и полярной ночью – зари, описываемая в эпосе, объясняется тем, что регион Северная Земля – Таймыр вытянут с юга на север на сотни километров. И, если на мысе Арктический полярная ночь 129 дней, то на побережье современного Таймыра всего около 100 дней. Таким образом, при изменении местоположения стоянки, кардинально менялись и соотношения длительностей дня и ночи.

«Здесь мы должны обратиться к цитатам из «Махабхараты», где дается такое ясное описание горы Меру — царя всех гор, что не останется места для сомнений в том, что это Северный полюс, или место, соответствующее его характеристикам. В одной из книг этого эпоса, «Ванапарве» («Лесной»), в разделах 163 и 164 детально описывается приход героя Арджуны на эту гору и говорится так: «На Меру Солнце и Луна ходят кругами слева направо («прадакшинам») каждый день, и это же совершают все звезды». И дальше: «Гора своим сверканием настолько превосходит мрак ночи, что ночь бывает трудноотличима от дня». И несколькими строками дальше: «День и ночь вместе равны году для обитателей этого места»*».

Ключевой фразой описания Меру является – «Гора своим сверканием настолько превосходит мрак ночи, что ночь бывает трудноотличима от дня».

Наивысшие точки архипелага находятся на острове Октябрьской Революции – 965 м и на острове Большевик – 935 м. Но, они легкодоступны и маловероятно, что рассматривались в качестве обители богов.

Другое дело ледниковые пики. Если взглянуть на карту последнего оледенения (рис.1) видно, что ледник с запада практически вплотную подступает к архипелагу. В этот период, уровень океана был на 150 м ниже современного и при преобладающих глубинах моря менее 100 м, восточная граница ледника могла находиться в пешеходной доступности и, уж точно, видимости.

Напомним, что максимальная высота ледниковых гор достигала 3-4 км и именно один из таких труднодоступных без наличия специального снаряжения «Сверкающих ледяных пиков» мог ассоциироваться с обителью богов – горой Меру. Вследствие подтаивания в течение солнечных летних месяцев, лёд на восточном склоне ледника должен был быть прозрачным (хрустальным). И ледяные пики сверкали не только в течение полярного дня, но и вследствие многокилометровой разницы высот, начинали отражать солнечные лучи и сверкать ещё задолго до восхода солнца из-за горизонта.

Здесь необходимо вернуться к ещё одному аргументу противников арктического периода жизни ариев – «отсутствует возможности связать гипотезу Б.Г. Тилака с какой-либо археологической культурой».

В период 20-12 тыс.л.н. в Арктиде сложились достаточно комфортные условия для жизни. Здесь жили северный олень, бизон, овцебык, лошадь, мамонт. Напомним, что уже в Южной Сибири роды R1a1 не были кочевниками, а жили в капитально обустроенных жилищах у кромки водоёмов. И занимались не только охотой на северного оленя, но и рыбалкой (в селении Мальта найдены гарпуны). И в Арктиде, у них не было никаких предпосылок менять свой образ жизни. На морском побережье в изобилии водились нерпа, морские зайцы, моржи, белуха, а в самом море омуль, ряпушка, корюшка, навага, сайда, нельма. И базовые стационарные поселения размещались в непосредственной близости от мест промысла – в устьях рек на побережье.

Забегая вперёд, отметим, что подтверждением осёдлого образа жизни родов R1a1 у кромки воды являются и находки на Онежском озере, где они селились на островах и занимались рыбным промыслом с использование гарпунов и рыболовных сетей. Значимость находок в Карелии для понимания образа жизни древних обитателей Арктиды сложно переоценить. Для жизни на острове в неспокойной и непредсказуемой Онеге необходимы навыки в мореходстве и строительстве надёжных лодок, а использование рыболовных сетей говорит о давних традициях и «промышленных» масштабах рыболовства. И обоснованно предположить, что роды R1a1 пришли в Карелию, уже владея этими навыками.

Теперь, посмотрите на любую карту Северной Земли. Мелководье тянется почти на сотни километров на юго-запад и на десятки километров на запад и север от современных границ архипелага. Вспомним, что сейчас уровень океана поднялся почти на 150 метров и, как следствие, все стационарные поселения оказались под водой, в десятках и даже сотнях километров от современной береговой линии.

Арии пришли в Арктиду около 20 тыс.л.н., но около 11,5 тыс.л.н. во всём арктическом регионе происходят резкие климатические изменения. На это указывает практически одновременная гибель мамонтов, до этого десятки тысяч лет, благополучно населявших Заполярье от Камчатки до Печоры.

Самые поздние находки остатков мамонта на острове Октябрьской Революции (архипелаг Северная Земля) имеют возраст – 11,5 тыс.л.н.

Самые поздние находки останков мамонта на Таймыре датируется тем же самым временем – 11,5 тыс.л.н., причём «Таймырский мамонт» представлял собой скелет с сохранившимися на нем остатками мускулатуры, кожи и шерсти.

Самые поздние находки останков мамонта на стоянке «термальном оазисе» Пымва-Шор датируется – 10,2 тыс.л.н.

Предположительно в этот же период жители покидают Арктиду, чтобы уже через несколько сотен лет обрести новую родину в Прионежье.

4. Гиперборея

«За этими (Рифейскими) горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа.» /Плиний Старший, Естественная история/.

«Им же Латоны сын [Аполлон], что из Ликии вспять возвращался К гипербореям, к народу, числом неиссчетному». /Аргонавтика/.

Если посмотреть на маршруты миграций древних родов из Южной Сибири, которые происходили в течение почти 20 тыс. лет (в период 40-20 тыс.л.н.), в глаза бросается странная закономерность.

Миграции происходили на юго-восток, восток, северо-восток, север. Западное направление не пользовалось популярностью. Первоначально, на запад около 20 тыс.л.н. пошли роды R2 и R1b1, но дойдя до Каспия и они, резко свернули на юг. Археология и генетика говорят о том, что на запад, дальше левобережья Волги и Камы не пошёл никто. И это притом, что в период 40-20 тыс.л.н. западнее Волги были вполне комфортные условия. Единственным объяснением этого парадокса является то, что этот регион уже был плотно заселён автохтонными родами, которые были, не очень рады пришельцам.

4.1 Костёнки

На Дону в Воронежская области, на относительно небольшой территории найдено 26 многослойных стоянок (всего около 60 поселений) датируемых периодом от 50+ до 15 тыс.л.н. И если первоначально максимальный возраст этих стоянок ограничивали 30 тыс. лет, затем начали говорить о 40 тыс. лет, то сейчас речь идёт уже о 50+ тыс. лет.

Но лучше посмотрим, что сегодня говорят о Костёнках археологи.

«Для большей части территории Восточной Европы верхнепалеолитические индустрии, достоверно датируемые ранее 32 тыс. л.н., не известны. Исключение представляет Костенковско-Борщевский район (средний Дон) и немногочисленные памятники, расположенные на северо-востоке Европы. Целый пласт древнейших индустрий Костенковско-Борщевского района, залегающих ниже линз вулканического пепла, согласно результатам 14С-датирования, древнее 36 тыс. л.н. Даты, установленные другими методами, – от 50 до 38 тыс. л.н. При оценке возраста нижней ископаемой почвы D на Костенках-12 и содержащихся в ней археологических материалов (культурный слой V) я ориентируюсь на IRSL- и OSL-даты, полученные С.Л. Форманом для данной палеопочвы и непосредственно перекрывающих ее отложений. В целом они укладываются в диапазон 50–43 тыс. л.н. Для верхней части подстилающей их толщи серо-палевого суглинка имеется дата: 52–50 тыс. л.н.» /6/.

При оценке возраста нижней ископаемой почвы D на Костенках-12 и содержащихся в ней археологических материалов (культурный слой V) я ориентируюсь на IRSL- и OSL-даты, полученные С.Л. Форманом для данной палеопочвы и непосредственно перекрывающих ее отложений. В целом они укладываются в диапазон 50–43 тыс. л.н. Для верхней части подстилающей их толщи серо-палевого суглинка имеется дата: 52–50 тыс. л.н.» /6/. «Сейчас древнейшими общепринятыми останками человека современного типа в Европе являются кости [Y-ДНК гаплогруппа F] из пещеры Оасе (36,2 тыс.л.н.), но следует помнить, что они не сопровождаются археологическим материалом. Существует разрыв между этой датой и датой для костей ориньякских людей из Младеча (30,6—31,5 тыс.л.н.). Однако это не единственные находки, которые, возможно, связаны с ранним (или прото-) ориньяком. Не будем забывать о погребении в Костенках 14, для которого теперь есть дата 33,2 тыс.л.н. с калиброванным значением 36,9—38,8 тыс.л.н. » /7/.

» /7/. Остатки долговременных, по всей вероятности, стоянок, имеющие возраст древнее 40 000 лет (кал.), выявлены в Костёнках 14, слой IV и Костёнках 17,слой II. Сходная картина зафиксирована на Костёнках 15. Третий комплект того же времени, содержащий большое количество костей лошади, связан со слоем I в Костёнках 12. Современные люди стали распространяться в Восточной Европе примерно 44 000—42 000 л. н. (кал.), а впервые появились в этом регионе, возможно, с еще более ранней волной расселения – около 50 000 л.н. Их продвижение в Восточную Европу иногда могло идти через Балканы, но были также, вероятно, и прямые миграции [в Костёнки] из Леванта через Кавказ. Целый пласт древнейших индустрий Костенковско-Борщевского района, залегающих ниже линз вулканического пепла, согласно результатам 14С-датирования, древнее 36 тыс. л.н. Даты, установленные другими методами, – от 50 до 38 тыс. л.н.» /8/.

Рис.7. Стоянки древнего человека. и возможные пути миграции

«Человек разумный» около 60+ тыс.л.н. вышел из Африки и, по-видимому, первая его остановка произошла где-то в Леванте. Предположительно сюда пришли носители гаплогрупп BT и CT. Хотя существует определённая вероятность того, что роды CT появились уже, где то в Европе. В любом случае около 60 тыс.л.н. часть родов носителей гаплогруппы BT вышла из Северной Африки и направилась в сторону Европы. Но ушли не все, оставшиеся на родине стали родоначальниками чисто африканской гаплоруппы B (расчётная дата возникновения 50 тыс.л.н.). В настоящее время их потомки живут в районе Сахары и ближе к западно-центральным тропическим лесам, а её современные носители – пигмеи, жители Судана, Мали и ряда других африканских государств.

В свою очередь, дочерняя к гаплоруппе BT гаплогруппа CT является первой неафриканской гаплоруппой, носители которой стали родоначальниками всех не негроидных родов человечества. Как уже сказаны выше, место её появления точно не известно и им может быть Африка, Ближний Восток (здесь предположительно произошло первое знакомство человека разумного с неандертальцами) или непосредственно один из регионов Европы.

Человек современного типа появился в Усть-Ишиме около 45 тыс.л.н., причём это был уже человек современного типа, а не человек разумный, так как у него уже было около 2,3% генов неандертальца. Причём, скрещивание произошло в диапазоне от 5 до 15 тыс. лет до рождения Усть-Ишимца (предположительно 60-50 тыс.л.н.).

Но практически все известные на сегодняшний день стоянки, расположенные в Центральной и Южной Европе, значительно моложе 50 тыс. лет и имеют возраст не более 35-30 тыс.л.н. Единственным исключением является пещерная стоянка Оасе (Карпаты, Румыния). Здесь найдены останки носителя гаплогруппы F, имеющие возраст около 36-38 тыс.л. н. Установлено, что он имел от 5 до 11% неандертальских генов и предполагается, что их скрещивание произошло в предыдущих 4—6 поколениях. Но, находка в пещере не сопровождается никаким археологическим материалом, что не позволяет говорить о сколь либо длительном проживании здесь человека.

Старейшая, из известных на сегодняшний день Европейских стоянок, расположена на Русской равнине (Костёнки). Хотя, самые ранние датировки по останкам обитателей не более 38 тыс.л.н., возраст её значительно древнее. Об этом говорит то, что нижние культурные слои здесь находятся ниже слоёв вулканического пепла. Его палеомагнитное и радиоуглеродное исследование позволяет предположить, что он был занесён в результате катастрофического извержения на Флегрейских (Неаполитанский залив, Италия) полях около 39,3 тыс. л.н., приведшего к так называемой «вулканической зиме» на территории Европы.

И именно здесь в Костёнках, происходит, возможно, не первое, но активное взаимодействие и скрещивание пришедшего из Африки человека разумного с неандертальцами. И возможно здесь же (рис. 7), зарождаются основные или родительские к ним Y-ДНК гаплогруппы современного человечества – C, F, IJK, L, K (xLT), H.

Процитируем ответ Л. Б. Вишняцкого /9/ (ведущего научного сотрудника Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН) на вопрос сотрудников музея Костёнки – «Как Вы считаете, могли ли на месте современных Костенок жить или хотя бы «побывать» неандертальцы?».

«Побывать, безусловно, могли, вполне могли и жить, но достоверных следов их присутствия в этих местах пока неизвестно. Для меня это загадка. Ведь стоянки неандертальцев давно уже открыты и в гораздо более северных районах Русской равнины, например, под Брянском, и не исключено даже, что они добирались до западных предгорий Приполярного Урала (пещера Бызовая).

Мы точно знаем также, что они заселяли, с одной стороны, Крым и Северный Кавказ, а с другой среднее течение Волги (между Самарой и Волгоградом). То есть получается, что и к северу, и к западу, и к востоку и юго-востоку от территории нынешней Воронежской области они жили, а значит, есть все основания надеяться, что обнаружение на Среднем Дону неандертальских стоянок (а то и скелетных останков обитателей этих стоянок) лишь вопрос времени».

Обратите внимание «к северу, и к западу, и к востоку и юго-востоку», то есть.

Коридор на юг открыт и именно по нему происходила первичная миграция человека разумного из Западной Азии на Русскую равнину.

Коридор на юго-запад открыт и именно по нему происходили первичные миграции человека современного типа с Русской равнины в Восточную и Центральную Европу.

Отсюда же, из Костёнок начинаются миграции родов C1b, L, K (xLT), H1 потомки которых заселят Азию, Америку, Австралию. Как уже сказано выше, можно предположить, что и роды F и IJK появились здесь же.

Миграции происходили несколькими волнами на протяжении почти 20 тыс. лет.

Уже около 50 тыс.л.н. на восток в сторону Алтая уходит род носителей гаплогруппы C1b. Высокая концентрация дочерней к ней C1b2b наблюдается у изолированных австралийских аборигенов (до 46%), Меланезии, Полинезии и Индонезии и Южной Индии. А несколько позже, около 35 тыс.л.н. на запад (Бельгия) уходят роды C1a.

Не позднее 45 тыс.л.н. на восток в Прииртышье уходит род носителей гаплогруппы K(xLT), чтобы в дальнейшем стать основой Алтайской (Южно-Сибирской) популяции «человека современного типа».

Около 30 тыс.л.н. на юго-восток в сторону Индии, уходят носители гаплогруппы L и, предположительно несколько позже, гаплогруппы H.

4.2 Сунгирь

Костёнки являлись своего рода «прародиной» всей неафриканской части современного человечества, но они не явили нам практически никаких технологических и культурных прорывов. Но, всего в 500 км севернее, в окрестностях Владимира (рис. 1.4, рис. 7) при работах на глиняном карьере была открыта стоянка возрастом около 29 тыс.л.н.

Причём, нет никаких данных о том, что её жители, как пишут в учебниках, вели упорную борьбу за своё существование в «приледниковых убежищах». Ровно наоборот. Продолжительность жизни не намного отличалась от современной. Возраст мужчины (рис. 8) из одного из захоронений был около 55-60 лет, причём, предположительно он умер не от болезней, а был убит ударом копья в область шеи.

Рис.8. Реконструкция одежды мужчины, жившего 29 тыс.л.н., реконструированная по бусам из кости мамонта. Возраст 55-60 лет. Рост 180 см

Всё говорит о том, что у сунгирцев была масса свободного времени. Жители шили стильную одежду (рис. 8 и 9), затрачивали десятки тысяч часов на изготовление украшений, ритуальных солярных знаков и оружия из бивней мамонта, вырезали скульптуры и амулеты. Причём, без сожаления расставались со всем этим, укладывая их в могилы умерших соплеменников. В общем, не борьба за выживание, а кружок «умелые руки», где-нибудь на престижной базе отдыха.

Технологические достижения жителей Сунгирь мало чем уступали достижениям жителей Алтая и не имели аналогов в других регионах Евразии.

Одежда подростков в захоронениях была обшита бусами из кости мамонта, что позволило произвести достоверную реконструкцию её внешнего вида и покроя, кроме того, в могилах были браслеты, и другие украшения из мамонтовой кости. В могилу были положены сделанные из мамонтовой же кости дротики и копья, включая копье длиной 2,4 м. Погребения были обильно присыпаны охрой.

Одежда Сунгирцев состояла из штанов, сшитых с обувью, нательной рубашки без разреза спереди, надеваемой через голову, круглой шапочки и накидки-плаща, который застегивался на груди костяной булавкой.

Одежду шили из шкур, с которых снимали каменными скребками и скреблами мездру, затем кроили кремневыми ножами и, после этого, сшивали костяными иголками.

Необычны и их украшения – костяные бусы из бивня мамонта. Кусок бивня с помощью кремневых клиньев раскалывали вдоль. Полученные пластины разрезали на стержни, почти прямоугольные в сечении. Заготовки надрубали, чтобы было удобнее сверлить и лишь после сверления готовые бусинки отрубали совсем. Предположительно, даже при использовании такой «продвинутой» даже по современным меркам технологии, на изготовление одной бусинки затрачивалось до 45 минут. Но только в захоронении девочки, было найдено 5200 бусин, а во всех захоронениях их почти 10 000. Простейшие расчёты показывают, что на изготовление бусин найденных только рядом с девочкой было затрачено почти 500 дней (при 8 часовом рабочем дне). Заметим, что девочке было всего 9-10 лет.

В общем, в отличие от современных людей, сунгирцы имели достаточно свободного времени и не занимались, как утверждают современные историки, постоянными поисками пропитания.

Ещё больше, поразили археологов копья (рис. 9) из выпрямленных бивней мамонта. Технология выпрямления бивней не встречалась и не была известна нигде в мире. Но, российским археологам и исследователям удалось её восстановить и вот как описывает её А.К. Филиппов.

Предположительно, бивень расщеплялся в изогнутом состоянии (рис. 10), а затем производили выпрямление стержня. Для этих целей использовали бревно с пазом. Отчлененная часть размачивалась, а один из концов укладывался в глубокий паз в бревне. Изогнутая часть притягивалась ремнями и всегда должна была находиться в плоскости вертикальных стенок паза, так как стержень имел спиралевидный изгиб, его время от времени поворачивали в пазу. После каждого действия по выравниванию заготовка вновь погружалось в воду. Процедура повторялась, пока весь стержень не укладывался в паз, после чего изделие, не вынимаясь из паза, высушивалось. Эксперименты показали, что в среднем для полного разгибания требовалось не меньше недели.

Таким образом, при изготовлении копья применялась самые различные операции (скалывание, резание, обстругивание), многочисленные инструменты (скребки, резцы, клинья, ремни) и специализированная оснастка (бревно с пазом). Напомним, что все эти технологические изыски применились 29+ тыс.л.н.

Рис. 10. Инструменты для прорезания пазов на бивне мамонта /10/.

Сегодня, не принято акцентировать внимание на технологическом и культурном феномене Сунгири – «появились ниоткуда и исчезли в никуда» и не стоит об этом вспоминать.

Но почему они должны были исчезнуть? Прекрасная меховая одежда, качественная охотничья оснастка, богатый окружающий животный мир. Климатические условия, в те времена, практически не отличались от современных. И как показывают многочисленные исследования изменений, в период 28-20 тыс.л.н., природных условий в этом регионе, никаких катаклизмов и катастрофических колебаний климата здесь не зафиксировано.

«Палинологи на основании радиоуглеродного датирования спорно-пыльцовых спектров выделили несколько комплексов, по которым можно судить о смене климатической ситуации в более чем 8-тысячелетний период. … Человек обитал в достаточно разнообразной ландшафтной остановке: на первом этапе – среди светлохвойных лесов, на втором – среди лесов с попеременным доминированием еловых и сосновых пород при участии берёзы и, наконец, – среди открытого ландшафта с преобладанием кустарниковых и травянистых растений». /11/.

Таким образом, даже в период наступления ледников (19-20 тыс.л.н.) вблизи стоянки существовали «разреженные островные леса, образованные сосной и берёзой» и росла облепиха.

Не меньше впечатляет и животный мир Владимирской области 30-20 тыс.л.н.

«Охотничья фауна представлена большим количеством костей северного оленя, мамонта, лошади, песца; встречаются бизон, сайгак, росомаха, волк, бурый медведь, заяц-беляк, лемминг, тетерев, пещерный лев или пантера, дикая куница, серебристая чайка».

Обратите внимание, разнообразие животного мира в этот период была существенно выше, чем сегодня в любом из заповедников Русской равнины.

Сунгирь была открыта в 1955 г., при работке глиняного карьера и находится на высоте около 50 м. над современным уровнем Клязьмы и около 138 м над уровнем моря. Культурный слой залегает на глубине 3,5 м от современной поверхности. Радиоуглеродный возраст костей животных охватывает период от 29 до 20 тыс.л.н. Причём предполагается, что Сунгирь не была постоянным поселением. Это была сезонная охотничья стоянка, которая с различной регулярностью посещалась на протяжении длительного времени. В пределах самой стоянки найдены всего лишь несколько очажных ям (но никаких следов долговременных сооружений), 4 погребения в переделах стоянки (все датируются периодом около 28 тыс.л.н.) и несколько отдельных фрагментов останков за её пределами.

Исследовавший стоянку О.Н. Бадер, ещё в 1978 г. высказал предположение о том, что жителями Сунгирь были палеолитические охотники пришедшие (или приходившие) сюда из южных регионов, предположительно, из региона Среднего Дона (Костёнки). С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти.

Ещё раз повторимся. С точки зрения охотника палеолита – хороший климат не там где жарко и влажно, а там где есть обширная и стабильная кормовая база для копытных. А им для жизни требуется трава, а не лесные чащи и болота. Да и мамонтам комфортнее жить на открытом пространстве, а не в непроходимых лесных дебрях. Но в 29-28 тыс.л.н. в районе Сунгири были хвойные и смешанные леса с достаточно высоким уровнем заболоченности и практически полностью отсутствовали открытые степные пространства. И первоначально, палеолитические переселенцы из Костёнок должны были уйти севернее, ближе к восточной границе ледника, где сложились комфортные условия для жизни травоядных, являвшихся для них основным объектом охоты.

Сегодня от Сунгирь на сотни километров не известно ни одной стоянки старше 10+ тыс. лет. Но не потому, что их там не было. Наоборот, выше уже говорилось, что именно у восточной границы ледника (предположительно Вологодская область) в этот период были наиболее благоприятные условия для жизни человека. Повторимся, многокилометровая ледяная стена, защищающая от холодных несущих влагу северных, северо-западных и западных ветров. Как следствие, большое число солнечных дней и малое количество осадков. Но при этом, изобилие ручьёв и озёр, образующихся за счёт подтаивания ледника в солнечные летние месяцы. В ледниковый период, севернее Сунгирь начинались тундростепи но, не нужно пугаться этого названия.

«Тундростепь – не вполне верное название. Точнее – это была своеобразная перигляциальная саванна. Специфическая природная зона формировалась в перигляциальных районах и в наибольшей степени напоминала экосистему современной африканской саванны с ее почти аналогичным видовым составом фауны (хоботные, непарнокопытные: лошади, носороги, а также бовиды, крупные хищники, включая человека). Как видно из климатических реконструкций, распространение поясной зоны, соответствующей перигляциальной саванне, как раз охватывает территории от Верхнего Подунавья до бассейна Дона и Оки. Причем, в отличие от современной циркумполярной природной зональности широтного простирания, в ледниковое время (особенно в периоды похолоданий) зональность была циркумгляциальная – опоясывавшая Скандинавский ледниковый щит. Именно поэтому перигляциальная саванна протянулась не строго с запада на восток, а с юго-запада на северо-восток. С территории Средней Волги она отклонялась еще далее на север. Локализация граветтийских памятников следует границам такой зональности, что открывает перспективу находок палеолита даже выше Волго-Окского междуречья.

Для перигляциальной саванны был характерен интенсивный травостой, обеспеченный естественным компостированием фитомассы и подпиткой продуктами жизнедеятельности крупных травоядных. Все это вместе создавало своеобразную дерновую подушку – температурную изоляцию корневой системы растений от нижележащих вечномерзлых отложений и имело результатом феноменальное разнотравье — основу существования крупных плейстоценовых травоядных. Важная черта, делавшая Русскую равнину накануне ледникового максимума привлекательной средой обитания для человека и животных: в условиях прогрессировавшего похолодания климата существовали малоснежные зимы и умеренно теплые летние сезоны» /12/.

Почему же нам не известно ни одного поселения у восточных границ ледника в период 30-12 тыс.л.н. И это притом, что сегодня, в регионе Вологды уже найдены многочисленные стоянки культуры Веретье. Но все найденные стоянки имеют возраст не более 10 тыс.л.н. Как правило, стоянки находят у сохранившихся до наших дней русел постледниковых рек и на берегах, образовавшихся в момент таяния ледника озёр. То есть примерно там же, где и сегодня живут местные жители. Ключевое слово здесь – «постледниковых».

Стационарные поселения соплеменников жителей Сунгирь (от 30+ до 12 тыс.л.н.), так же располагались у ручьёв и озёр, но других, существовавших в период до и во время ледникового максимума. Где они располагались? Край ледника не неподвижный горный хребет. В период 30-12 тыс.л.н. он перемещался, и за ним перемещались зоны, благоприятные для обитания животных, а, следовательно, и людей зоны. Роды, населявшие этот регион, не были кочевниками, но обоснованно предположить, что вслед за изменением границы ледника, изменялись и места их стационарных поселений. Поэтому, ожидать найти здесь многометровые культурные слои малоперспективно.

Кроме того, мощные потоки вызванные таянием ледников размыли или сместили (спрямили) узкие русла ледниковых речушек и до неузнаваемости изменили ландшафт. К тому же, сейчас, здесь малонаселённые районы. На десятки и даже сотни километров между немногочисленными населёнными пунктами – тайга и болота. И сложно представить более сложные условия для работы археологов. Даже в океанских глубинах им работать проще и дешевле. Напомним, что культурный слой в Сунгирь был обнаружен на глубине 3,5 м от современного уровня поверхности земли и нет оснований считать, что палеолитические стоянки 30-12 тысячелетней давности лежат на меньшей глубине. Скорее наоборот.

Рис. 11. 1 – “Солярные колеса”, фигурка животного и жезл со стоянки Сунгирь, 2 – русское “солярное колесо” (по Голубевой), 3 – Кони ладьи (по Рыбакову), 4 - русские прялки с 8-ми лучевыми символами солнца, 5 – фрагменты деревянной резьбы русских изб.

Кем были жители, создавшие эту уникальную культуру и кто их потомки? Найденные в Сунгирь (рис. 11) «солярные колёса», фигурка животного (лошадка?), жезл - имеют прямые аналогии с символами (амулеты, образы в деревянной резьбе изб, прялках и вышивках) которые даже сегодня можно встретить в самых различных регионах Русской равнины. Но, передача и сохранение народных (ритуальных) традиций возможна только при условии непрерывности существования родов их носителей.

Анализ на мтДНК девочки и мальчика из парного захоронения показал, что они были братом и сестрой. Их мтДНК является дериватом эталонной кембриджской последовательности HVR1, что указывает на то, что они имели митохондриальную гаплогруппу H или R. Но и сегодня, процент этих мтДНК гаплогрупп в ряде центральных областей России достигает 50%. Генетический анализ на Y-ДНК гаплогруппу останков с поселения Сунгирь не проводился.

Археологи относят Сунгирь к стрелецкой культуре, объединяя такие памятники, как: Костенки-12, Гарчи-1 (Верхнекамье) и Сунгирь. Но, в то же время, костяные артефакты Сунгирь уникальны и не имеют аналогов ни в Костёнках, ни в Гарчи, что говорит о длительном периоде изолированного развития культурных и технологических традиций сунгирцев. Такая изоляция возможна только в единственном случае. Роды, использовавшие эту стоянку, должны были жить, где то значительно севернее, предположительно у восточной границы ледника.

Костёнки находятся всего в 500 км к югу от Сунгирь. И если бы, стационарные поселения сунгирцев располагались южнее стоянки, например, в районе Рязани, ни о какой многотысячелетней изоляции говорить было бы просто невозможно. Для палеолитического охотника 200-250 км – всего лишь 3-4 дня пути и, многократные взаимные пересечения культур были бы неизбежны.

Возвращаясь к Костёнкам, вспомним, что именно в период появления Сунгирь, около 32-30 тыс.л.н. из Костёнок, предположительно, происходит миграция родов носителей гаплогруппы IJK на запад (Чехия). Если предположение О.Н. Бадера, высказанное ещё в 1978 г., о том, что жителями Сунгирь были палеолитические охотники, пришедшие сюда с юга, то именно Костёнки были прародиной Сунгирцев.

Но тогда, возможным (основным) кандидатом на гаплогруппу Сунгирцев является Y-ДНК гаплогруппа J (J2) или родительская к ней гаплогруппа IJK. И сегодня, носители гаплогруппы J2, достаточно многочисленны в северо-западных регионах России:

Красноборск (юго-восток Архангельской обл.) около – 5,5%.

Вологодская обл. около – 1,5%.

Кашин (Тверская обл., 200 км северо-западнее Сунгирь) – 4,1%.

Унжа (Владимирская обл., 100 км юго-восточнее Сунгирь) -3,8%.

а самые ранние датированные останки их носителей живших на севере России датируются периодом 10-9 тыс.л.н. (останки носителя гаплогруппы J жившего 8,8+ тыс.л.н. найдены в Оленеостровском некрополе).

4.3 Карелия

Как и в большинстве остальных случаев, некрополь на Южном Оленьем острове был открыт ещё в 1936 г совершенно случайно, при работах на известняковом карьере. Первоначально останки были датированы временем на несколько тысяч лет меньше реальных (было заявлена датировка около 4 тыс.л.н.) и их антропологическая принадлежность была определена как «монголоидная». Но радиоуглеродные датировки показали, что самые ранние захоронения здесь были сделаны 9,9 тыс.л.н. (Л.Д. Сулержицкий, 1989 г.) и здесь находятся могилы представителей Y-ДНК родов R1a1 /19/ и J, с датировкой около 7,5 тыс.л.н.

И хотя, наиболее древнее из найденных здесь погребений имеет возраст 9,9 тыс.л.н. назад, человек пришёл сюда ещё раньше.

Реконструкции изменений уровня Онежского озера показали, что ещё около 10 тыс.л.н. острова Южный Олений и Большой Клименецкий находились под водой и только образование реки Свирь около 9,5 тыс. л.н. /13/ привело к быстрому спуску приледникового озера и образованию островов. Таким образом, по чисто гидрологическим причинам, более ранних захоронений здесь и не могло быть. Заметим, что первое датированное захоронение практически синхронно (с допуском на ошибку в датах у палеогидрологов и генетиков) с «всплытием» Южного Оленьего острова из вод Онеги.

Но, сложно предположить, что сразу же по приходу в Карелию, переселенцы уселись в принесённые с собой лодки и устремились на крошечный остров обустраивать некрополь, а не начали освоение региона с обустройства охотничьих стоянок и рыбных промыслов.

Данные генетической экспертизы о разнородности (два рода R1a1 и J) захоронений на Южном Оленьем острове появились всего несколько лет назад, Но, ещё 40 лет назад о разнородности происхождения населения Прионежья заговорил Г.А. Панкрушев /14/. По его мнению, онежская культура сформировалась в результате объединения двух культурных традиций:

Более ранней (11+ тыс.л.н.) основанной выходцами с Северного Приуралья или Зауралья (от себя добавим – роды R1a1 пришедшие из Зауралья).

Более поздней (9+ тыс.л.н.) основанной выходцами и с кругом культур Волго-Окского междуречья (от себя добавим – роды J).

Предположительно, роды гаплогруппы J (J2) принадлежали к культуре веретье, так как анализ материалов онежской культуры показывает наличие существенных черт сходства с комплексами веретинской культуры

«Ареал онежской культуры располагается в северо-западном направлении от территории культуры веретье, примерно на 200 км дальше. С.В. Ошибкина [2006], анализируя особенности вещевых комплексов разных культур и результаты антропологических исследований предполагает, что население культуры веретье продвигалось в конце бореала в сторону Онежского озера. Это продвижение нашло отражение не только в сходстве некоторых вещевых комплексов, но и в морфологических особенностях краниологического комплекса т.н. северных европеоидов из выборки Южный Олений остров, черепа из Песчаницы, индивидов из серии Попово. Заметим, эта же тенденция подтверждается и результатами археологического и краниологического исследования индивидов из Минино на Кубенозере [Вологодщина, наиболее раннее захоронение M-I, погр. 19 (скел. 3) около 9,4 тыс.л.н.]» /15/.

Сложно сказать, насколько мирными были первые контакты разных по происхождению и традициям родов, но уже 9-8 тыс.л.н. в Заонежье, они не просто жили рядом на крошечном острове, но и имели общую культуру и верования. Об этом однозначно свидетельствуют синхронные по времени захоронения в едином некрополе. Но при этом, это были два отдельных рода. Так как, хотя захоронения и совершались на едином некрополе и по единому обряду, могильник был условно разделён две части – северную и южную, что предположительно отражает продолжавшее существовать деление племени.

Всего в бассейне Онежского озера известно более 300 поселений (частично исследовано не более трети). Но к сожалению, Оленеостровский некрополь является единственным известным нам погребальным комплексом этой эпохи не только в Прионежье, но и на всей Карелии.

«Территория онежской культуры, судя по распространению памятников, включала все побережья озера кроме южного с прилегающими участками местности. В целом она сравнительно невелика, в пределах 250×150 км, едина по природным данным. Осваивалась в полном объеме в течение короткого отрезка времени. Самые ранние из известных памятники выявлены на юго-западном и западном. Около середины VII тыс. до н.э. поселения появляются на других участках. Примерно с середины VI тыс. до н. э. начинается освоение внутренних водоемов». /16/.

Для онежской культуры характерны большие, площадью 2500-3000 м² поселения с отапливаемыми жилищами каркасно-столбовой конструкции. Одежда изготавливалась с помощи костяных игл, причём со времён Сунгири, т.е. за 20+ тысяч лет, её покрой практически не изменился – куртки с капюшоном, штаны и обувь. Охотились с помощью лука, стрел и ловили рыбу с помощью удочек оснащённых составными костяными крючками, сетей и костяных гарпунов.

Обосновано предположить, что одним из основных стимулов к мирному объединению двух различных родов в единое племя послужило то, что изначально у каждого из них была своя специализация, и они, органично дополняли друг друга.

Роды гаплогруппы J пришли из лесных районов Волго-Окского междуречья и, обоснованно предположить, что это были прирождённые лесные жители и охотники.

Роды гаплогруппы R1a1 пришли из равнинных граничащих с океаном районов Заполярья. Их специализацией была охота на живущих на открытых пространствах травоядных, рыбная ловля и морской промысел. И первоначально, они не очень комфортно себя чувствовали в густых и болотистых лесах Прионежья.

Для онежской культуры характерно размещение базовых поселков с жилищами на отделенных от континента неширокими проливами (1,5-6 км) островах площадью 2-5 кв. км /17/. Поселки располагались на расстоянии около 50 км друг от друга, причём вблизи каждого из них, на континентальных берегах размещались промысловые становища.

Как показывают археологические данные, уже 9-8 тыс.л.н. численность населения в Прионежье была весьма значительной. А жившие здесь племена имели, весьма продвинутые культовые традиции и высокий уровень жизни и дифференциация их общества была разноуровневой и многофакторной.

«При весьма вероятном наличии различного рода подразделений, сложной и многообразной системы связей, органа управления в лице одного или нескольких человек, оставившее могильник общество выглядит устроенным сложно и упорядоченно. Оно должно было быть достаточно крупным численно для того, чтобы появилась необходимость в такой системе, чтобы она могла оформиться и реализовать себя.

Очевидно, это могло произойти в условиях существования стабильной и хорошо сбалансированной хозяйственно-экономической структуры (или для создания таковой), способной обеспечить благоприятные условия жизни для всех членов с учетом их склонностей и способностей.

Высокий уровень развития и организации данного общества в известной степени подтверждает возрастной состав погребенных, их высокие физические данные, обилие разнообразных и трудоемких по исполнению орудий труда и быта, большое число украшений и предметов искусства, а также комфортное и равноправное положение женщин. О последнем свидетельствует значительное число старых и возмужалых, тот же, что и у мужчин набор обрядовых вещей, захоронение равно им и вместе с «представителями власти».

Такое общество трудно отождествить с коллективом одной–двух локальных групп при максимальной численности каждой в 50-100 человек. Можно предположить, что оно включало все существовавшие по берегам Онежского водоема в период функционирования могильника. В пользу этого говорит установленная близость его инвентаря поселенческому из разных частей побережья.

В результате анализа погребального набора вещей можно предположить, что каждый член оставившего могильник общества снабжался тем предметом или группой их, которые в первую очередь отвечали его прижизненному положению, занятию, роли (значению), родству, свойству и т.д. по отдельности или вместе как в обществе в целом, так и в своей локальной группе, каком-то другом подразделении. Таким образом, погребальный инвентарь в первую очередь отражает внутренние структурные подразделения в обществе и связи между его членами. Возможно, существующее устройство предполагалось и в загробной жизни». /16/.

В период около 10 тыс.л.н. и даже несколько тысячелетий спустя практически Русская равнина представляла собой «гигантскую Венецию». Огромное число постледниковых озёр, обводнённых болот, рек и проток – давали огромное возможности этносам, освоившим водную стихию. Но, именно такими возможностями обладали роды R1a1. Напомним, что характерным для них образом жизни была жизнь даже не у воды, а на воде – множество базовых поселков на отделённых от континента неширокими проливами (1,5-6 км) островах. Но Онега отличается буйным нравом, и здесь наблюдаются постоянные волнения, а штормовые волны доходят до 3,5 м высоты. И вести такой образ жизни, могли только уверенные в своих возможностях, знакомые с водной стихией и умеющие создавать надёжные и вместительные лодки люди.

Добавьте сюда знания и навыки охотников, которыми обладали роды культуры веретье. Здесь в полной мере сработал эффект синергии, когда объединившись они смогли сделать то, что было невозможно для каждого в отдельности.

Вместо заключения

А теперь, несколько слов о судьбе жителей Гипербореи. Самые поздние захоронения на Оленеостровском некрополе датируются периодом около 6,7 тыс.л.н. К этому моменту, онежская культура имела уже более чем 3-х тысячелетнюю историю. И за это время, жители Прионежья успели сделать очень много и, в том числе, освоить регионы, лежащие за тысячи километров от их северной прародины.

Не позднее 7+ тыс.л.н., начинается движение родов из Прионежья в сторону Балтийского моря, центральных областей Русской равнины и Центральной Европы.

Около 8,4 тыс.л.н. на озёре Биржулис (70 км от Клайпеды) появляются островные стоянки Спигинас и Донкаинис, на которых живут роды носители гаплогрупп I2 (6,5 тыс.л.н.) и R1a1 (4,1 тыс.л.н.). Аналогичные поселения появляются и на балтийском побережье Швеции, Эстонии (R1a1, 4,5 тыс.л.н., стоянка Кунила, 15 км до Балтийского моря) и Латвии.

Спигинас и Донкаинис, на которых живут роды носители гаплогрупп I2 (6,5 тыс.л.н.) и R1a1 (4,1 тыс.л.н.). Аналогичные поселения появляются и на балтийском побережье Швеции, Эстонии (R1a1, 4,5 тыс.л.н., стоянка Кунила, 15 км до Балтийского моря) и Латвии. Около 5,2+ тыс.л.н. появляются свайные поселения родов R1a1 в верховьях Западной Двины – Сертея и Усвяты (около 700 км от Онеги). С точки зрения транспортных коридоров эти поселения занимали стратегически важное место, так как контролировали водные пути из Западной Двины в озеро Ильмень и из Западной Двины в Днепр. Одновременно, расширение ареала шло и на Юго-восток в сторону Волго-Окского междуречья (традиционные регионы культуры веретье). Свайное поселение аналогичное найденным в Вернедвинье обнаружено и в районе г. Вологды в бассейне Верхней Сухоны.

Около 4+ тыс.л.н. носители гаплоруппы R1a1 уже живут в Центральной и Северо-западной Европе: Германия около 4,7 тыс.л.н., Швеция и Дания около 4,7 тыс.л.н., Польша около 4,1 тыс.л.н.

Археологические находки в Сертее свидетельствуют, что экспедиции и деятельность по организации опорных пунктов – «факторий», не огранивались регионами Верхнедвинья и Вологодщины.

Межрегиональные связи Прионежских этносов, использующих воднотранспортную систему, сложившуюся на Русской равнине после ухода ледника простирались до Ближнего Востока, Балкан и Центральной Европы.

Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки /21/ в Верхнедвинье, подтверждающие связи с Балкано-Карпатским регионом (сосуды с плоскими днищами и поддонами, сосуды остродонные или с уплощенным дном и имитацией поддонов, глиняные сосуды – ковши с круглым дном и широкой ручкой, крепившейся к венчику). Этот тип посуды совершенно не характерен для лесной зоны Восточной Европы. Здесь найдены глиняные печати, аналогичные печатям раннеземледельческих цивилизаций Ближнего Востока.

Доказательством связей с Центральной Европой являются находки в Сертее кремневых кинжалов различных типов, причём их хронология полностью совпадает с хронологией аналогов найденных в Центральной Европе.

Однако мы пока говорим о родах R1a1, а какова судьба родов J (J2) Появление опорных пунктов родов R1a1 в верховьях Западной Двины, синхронно по времени (около 5 тыс.л.н.) с зарождением, так называемой, морской культуры Трои (западно-анатолийская культура). Жители морской Трои осуществляли торговую деятельность во всей Эгейской области, включая острова – Хиос, Лемнос и Лесбос. Несколько позже эта культура, в свою очередь, стала источником нескольких волн миграции земледельческих культур на Балканы, Киклады и Крит (минойская культура).

Причём, основание морской культуры Трои непосредственно связывают с появлением здесь носителей Y-ДНК гаплоруппы J2. Напомним, что древнейшие носители этой гаплоруппы жили на Кавказе (пещера Satsurblia, 10 км от Кутаиси) и в Прионежье. И если, связать с Кавказом волну переселенцев J2 возможно лишь чисто теоретически, то торговые связи Сертеи и западно-анатолийской культуры, даже не требуют никаких дополнительных умозаключений. Они однозначно подтверждаются убедительными археологическими находками в Верхнедвинье.

И здесь уместно вспомнить, многократно озвученную различными авторами легенду о Гиперборее – сказочном северном крае, где люди живут долго, беззаботно и мирно. Напомним, речь идёт о периоде от 7 до 5 тыс.л.н., когда на территории современной Греции, как писал Аполлоний Родосский в Аргонавтике:

«Да, лишь аркадяне, что, как поется, еще до Селены Жили в горах, желудями питаясь».

Теперь представьте, что сюда, на невиданных для местных жителей огромных лодках (возможно с парусной оснасткой) прибывают «заморские гости» – рассказывают о необъятном мире и диковинных землях их родины. А на вопрос – «Где находится ваша родина?» не устраивают многочасовой урок по географии, а коротко отвечают «на севере» и, продолжают привычной нам с детства русской присказкой:

«За горами, за лесами, за широкими морями»

И они не лукавят, а достоверно и правдиво рассказывают о маршруте своего путешествия.

Для людей, перемещающихся по воде – водораздел это уже горы. Идти по течению и идти против течения – две большие разницы. Из Онеги до Ильменя приходится плыть против течения (в гору). Затем Ловать и волок до Усвят и ещё совсем немного в гору по Западной Двине до Сертеи. Далее вниз по течению Днепра или Днепра – Десны – Дона (под гору) до моря, а там и до Балкан недалеко.

Маршрут от Онеги до Балкан, с командой слаженных гребцов, можно пройти за один сезон. От Онеги до Южных Балкан водным путём около 4 тыс. км (при дневном переходе в 40-50 км, около 3-х месяцев пути). А с обустройством около 5+ тыс.л.н. стационарных опорных пунктов в верховьях Западной Двины и Днепра задача ещё упрощается. Отсюда до Босфора (будущей Трои) менее 3 тыс. км (из них около 2 тысяч вниз по течению) и время в пути измеряется уже считанными неделями.

А построить ладьи способные перевозить 30-40 человек это уже вопрос техники. И даже одного навигационного сезона и нескольких десятков ладей вполне достаточно для того, чтобы организовать одновременное переселение нескольких тысяч человек в регион Босфора. В свою очередь, обустройство укреплённых факторий (морская Троя) в ключевых точках Средиземноморья гарантировало не только надёжное прикрытие южного фланга стратегически значимого транспортного коридора, но и позволяло начать планомерное освоение и заселение благоприятных для жизни регионов Средиземноморья.

Список литературы