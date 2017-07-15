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Выборы2018, Путин, Навальный, Мальцев [Мысли Цербера]

13:14. 15 июля 2017 Просмотров - 94 Один комментарий Опубликовал:

Группа VK – https://vk.com/lcerberusl
Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
Сайт – http://cerber-news.ru
Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus

Ссылка на голосование – https://vk.com/lcerberusl?w=wall-2659…

Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет!

Сегодня я хочу высказать свои мысли по поводу будущих президентских выборов 2018-ого года.
8-ого июля 2017-ого года, у себя в группе я решил устроить анонимный опрос «Будете ли Вы голосовать за Путина в 2018-ом году?». Давалось два варианта ответа: да буду и нет, буду голосовать за другого кандидата.
На момент написания данного сценария голоса разделились следующим образом:
- За Путина – 74,2%
- За другого кандидата – 25,8%
Общее число проголосовавших – 289 человек.

Источник: www.youtube.com

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