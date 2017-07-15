Выборы2018, Путин, Навальный, Мальцев [Мысли Цербера]

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Здравствуйте! С Вами Цербер – человек, которого нет!



Сегодня я хочу высказать свои мысли по поводу будущих президентских выборов 2018-ого года.

8-ого июля 2017-ого года, у себя в группе я решил устроить анонимный опрос «Будете ли Вы голосовать за Путина в 2018-ом году?». Давалось два варианта ответа: да буду и нет, буду голосовать за другого кандидата.

На момент написания данного сценария голоса разделились следующим образом:

- За Путина – 74,2%

- За другого кандидата – 25,8%

Общее число проголосовавших – 289 человек.

Источник: www.youtube.com