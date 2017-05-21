Между Путиным и майданом…

Политическую ситуацию последних лет в России можно кратко охарактеризовать старой русской поговоркой: куда ни кинь – всюду клин.

С одной стороны – Путин и его команда, окопавшиеся во власти и явно засидевшиеся на своих местах. При этом беда даже не в том, что они засиделись, а в том, что при них Россия медленно деградирует, находясь в состоянии своеобразного капиталистического застоя. При этом медленно атрофируются за ненадобностью наука, образование и различные производства, не связанные с добычей нефти и газа, да и сам народ постепенно превращается в нечто ненужное, в приложение к территории, на которой добываются ресурсы.

И если в начале нулевых экономика росла хотя бы количественно, что позволяло говорить "вот мы сейчас сил наберемся, да как возьмемся за дело!", то начиная с 2008 года экономика практически перестала расти и начала болтаться как нечто в проруби – погрузились, подвсплыли, погрузились, подвсплыли...

И никаких перспектив развития не просматривается – только дальнейшая качественная деградация и бултыхание в проруби с целью остаться на плаву под жизнеутвердающие речи из телевизора, которые давно уже перестали казаться комичными и начали откровенно раздражать.

Нечто похожее наблюдается во внешней политике – эйфория от возвращения Крыма прошла, и теперь наблюдается такое же бултыхание в проруби по поводу минских соглашений и Сирии. Причем на этом направлении даже речи по телевизору перестали быть жизнеутверждающими, сменившись переводами стрелок на разного рода партнеров.

Но что у нас есть в качестве альтернативы? Что у нас с другой стороны?

Парламентская оппозиция в виде КПРФ, ЛДПР и СР – другой стороной не является. Это конформисты, прикормленные Кремлем в той или иной степени. ЛДПР – наиболее близка к Единой России и Кремлю, готова поддерживать Путина и его команду двумя руками в любой момент времени. Справороссы находятся в вечном поиске компромисса между одобрением политики Путина и неодобрением политики Единой России, в результате имеют бледный вид и несколько процентов такого же бледного электората. КПРФ делает наиболее оппозиционную мину, но есть стойкое ощущение, что свои главные бои Зюганов и компания проиграли в 1996 и 2000 годах. После чего смирились с поражением и решили сидеть до конца своих дней, находясь в вечной оппозиции, ни за что не отвечая и пожиная свой электоральный урожай, оставшийся с советских времен.

Короче говоря, в парламенте у нас альтернативы ни Путину, ни его команде нет. Есть Жириновский и ему подобные, готовые в любой момент подхватить знамя либеральной демократии и понести его дальше, а также Зюганов и Миронов, которым дашь знамя – они уронят его от неожиданности. Хотя в реальности и этого не случится, потому что ничего серьезного им никогда не дадут.

Альтернатива Путину у нас находится за пределами парламента в виде либералов и националистов, готовых в любой удобный момент идти на улицу и брать власть в свои руки по сценарию украинского майдана.

При этом, как показала история украинских событий, либералы и националисты могут очень быстро соединиться и выступить как единая команда, ничуть не стесняясь друг друга.

Более того – им даже не нужен единый лидер. Вот кто, к примеру был лидером майдана на Украине? Порошенко? Нет. Кличко? Нет. Яценюк? Частично. Турчинов? Нет. Ярош? Про него мы узнали уже по ходу событий, когда он подтянулся со своими бойцами.

Украинский майдан показал, что цветная революция возможна без единого лидера, когда толпа объединяется ненавистью к действующей власти и разные группировки подтягиваются со своими лидерами, которые могут выступать как на одной сцене попеременно, так и на разных. Или вообще по телевизору. Тот же Ярош со сцены не выступал – только перед камерой из своего штаба.

Это и есть альтернатива Путину и его команде, которая находится у нас как бы с другой стороны. Цветная революция, в ходе которой быстро объединяется множество либеральных и националистических группировок, к ним присоединяется масса граждан, которые сами толком не знают, кто они, просто хотят изменить ситуацию и оказываются очарованы лозунгами и призывами, звучащими со сцены. И еще, конечно же, обыкновенные бандиты, мразь, столичное дно, которое готово поддержать любой кипеж, если он позволяет срубить легких денег, ширнуться или устроить погром, за который им ничего не будет.

Что бывает после подобных событий – мы тоже знаем, как на опыте Украины, так и на собственном опыте 90-х.

От обещаний светлого будущего, звучавших со сцены, не остается и следа, они куда-то исчезают, как большой красивый воздушный шарик после падения Пятачка. И на их месте остается маленькая рваная тряпочка – кровь, грязь, трупы, инфляция, быстрое падение уровня жизни, ликвидация остатков промышленности и так далее.

И появляются надписи на подъездах "Янукович, сука, вернись", но становится поздно...

Вот такой у нас невеселый выбор: Путин с одной стороны – и майдан с другой.

Либо медленное погружение в болото под руководством Путина и его команды эффективных менеджеров, которые действуют правильно и работают удовлетворительно. Погружение со всеми удобствами, в теплых домах, с колбасой в холодильнике, с анестезией в виде жизнеутверждающих репортажей по телевизору…

Либо быстро сигануть в пропасть, чтобы поскорее отмучиться, причем несколько миллионов отмучаются действительно быстро, в течение нескольких лет, а самые "везучие" вообще останутся лежать на площади и попадут в "майданную валгаллу" без промежуточных остановок.

Либо Путин, который убивает Россию нежно, с фанфарами и обезболивающим, от которого многие получают удовольствие и просят не останавливаться, потому что даже не понимают, что пока они ловят кайф, их страну на самом деле разделывают на органы.

Либо майдан, суровый и беспощадный, чтобы убиться по-взрослому и не растягивать мучения одних и ложный кайф других.

Хорошая альтернатива?

Очень хорошая, особенно для Путина и его команды, потому что имея выбор между ним и майданом, абсолютное большинство обывателей выбирает Путина. Потому что абсолютному большинству пока еще есть, что терять – работу, дом, автомобиль, привычный образ жизни.

Глядя на пример Украины и вспоминая собственные 90-е, абсолютное большинство приходит к выводу, что Путин – это не так уж плохо. А для некоторых и вовсе хорошо.

Наука? Образование? Промышленность? Ну да, что-то где-то накрылось медным тазом, но многих это не касается, потому что к науке они отношения не имеют, дети либо еще не пошли в школу, либо уже закончили, либо худо-бедно учатся, а промышленность... Ну есть же товары в магазине – вот и хорошо, а если они китайские – ну и ладно, во всем мире сейчас все китайское, поэтому ничего особенного...

Примерно так рассуждает большинство – и предпочитает ничего не менять в своей жизни, а значит, и в политике. Пусть идет, как идет.

Потому что очень уж страшная эта альтернатива в виде майдана. Никто не хочет воевать. Никто не хочет терять работу, даже у кого она оставляет желать лучшего. Никто не хочет терять дом, даже если это старая хрущевка. А если только-только въехали в квартиру, взятую по ипотеке – тем более не хочется ничего терять, не для того же брали.

И получается, что описанная альтернатива между Путиным и майданом выгодна... самому Путину. И его команде эффективных менеджеров, само собой.

Эта альтернатива выгодна и банкирам, которые раздают ипотеку под 15% годовых. И всем остальным, кто так или иначе паразитирует на России, потому что это позволяет сохранить существующее положение вещей, а значит, позволяет и дальше паразитировать по хорошо налаженной схеме.

Эта альтернативы выгодна и Западу, потому что он выигрывает в любом случае, только с Путиным он выигрывает в долгосрочной перспективе, поглощая Россию экономически, а с майданом выигрывает быстро, политически. Но сама альтернатива, когда Россия выбирает между медленным экономическим поглощением и быстрой политической капитуляцией – Западу выгодна. Тем более, что Путин все равно рано или поздно уйдет, он же не вечен.

И по этой самой причине, потому что Путин не вечен, описанная альтернатива выгодна даже сторонникам майдана в России. Парадокс ситуации в том, что Россия, выбирая Путина, сама идет в руки сторонников майдана и через них к Западу.

Потому что политика Путина неизбежно ведет к этому. Либо у народа лопнет терпение от безысходности и медленного сползания в болото, причем весь народ даже и не нужен, достаточно миллиона отчаявшихся в Москве. Либо Путин уйдет сам в силу тех или иных причин.

Рано или поздно произойдет или первое или второе, это совершенно неизбежно. А поскольку общество уже запрограммировано на то, что альтернативой Путина является майдан или нечто подобное – все идет к тому, что эпоха Путина, которая не может длиться вечно, закончится именно майданом.

Поэтому сторонникам майдана в России, либералам и националистам, западным "творцам демократии" – достаточно просто набраться терпения и ждать: Россия сама медленно ползет в их сторону.

Это примерно как попытка подняться по эскалатору, который движется вниз. Эскалатор – это либерально-демократический курс, выбранный Россией. Он бесконечен. А силы рано или поздно закончатся. И как бы долго Россия ни шла по этому эскалатору вверх под руководством Путина, то немного поднимаясь, то немного съезжая – рано или поздно закончатся и силы, и терпение. И дружно поедем вниз. Или даже полетим. Вниз – туда, где нас ждут сторонники майдана и западные партнеры.

Невеселая картина, правда?

Так неужели нет никакого выхода из сложившейся ситуации и выбор сводится к тому, чтобы оттягивать неминуемый конец под руководством Путина или быстро сигануть в пропасть вслед за Украиной?

Выход всегда есть. Есть он и в нашей ситуации.

Выбор между Путиным и майданом – это ложный выбор.

По сути это выбор между двумя видами либеральной демократии – умеренно-консервативной (Путин) и радикально-западной (майдан).

Выбирая между Путиным и майданом, вы не выберите ничего хорошего, потому что экономикой в том и другом случае будут управлять банкиры, крупный капитал, транснациональные корпорации. Просто при Путине они принадлежат одним людям, а после майдана будут принадлежать другим. При Путине страну грабят медленно, после майдана будут грабить быстро.

Пример Украины наглядно показывает, что после майдана экономическая модель в стране принципиальных изменений не претерпела. Да и политическая по большому счету тоже. Даже члены Партии Регионов после майдана в большинстве своем остались при деле, наскоро переобувшись и сменив вывеску.

Точно так же, после российского майдана единороссы быстро сменят название на "демократов России" или что-нибудь еще. И продолжат свою деятельность, пусть уже и не так вольготно.

Выход из ситуации заключается в том, что надо покинуть либерально-демократический эскалатор, который тянет Россию вниз и вбежать по которому наверх в принципе невозможно – ни с Путиным, ни с Жириновским, ни с Навальным, ни с кем-либо другим.

Либерально-демократический путь с экономикой, управляемой крупным капиталом, лишает Россию любых перспектив. На нем можно выбирать лишь скорость деградации – либо медленно вариться под руководством Путина, либо прыгнуть на сковородку майдана и там быстренько сгореть. Либо бежать вверх по эскалатору, движущемуся вниз, пока не кончатся силы, либо спуститься вниз добровольно.

Это как путь наркомана – можно относительно долго сидеть на героине, регулярно вмазывая, а можно перейти на крокодил и сдохнуть ускоренным темпом.

Но выбор между героином и крокодилом – это ложный выбор.

На этот ложный выбор нас подсаживают те, кому выгодно, чтобы Россия не сходила с либерально-демократического пути. Точно так же наркоманов подсаживают на легкие наркотики, зная, что рано или поздно они перейдут на тяжелые, а если даже не перейдут – все равно останутся в числе клиентов.

Не нужно выбирать между легкими и тяжелыми наркотиками – нужно отказаться и от тех и от других.

В случае России нужно отказаться и от Путина, и от майдана.

Нужно отказаться от либеральной демократии как таковой.

Нужно отказаться от сырьевой экономики.

Нужно отказаться от фальшивых выборов.

Нужно отказаться от Вашингтонского консенсуса.

Нужно отказаться от подчинения МВФ.

Нужно слезть с нефтяной иглы.

Да, какое-то время будет сильно ломать – как ломает наркоманов, пытающихся слезть с тяжелых наркотиков, потому что нефть – это тяжелый наркотик и Россия сидит на нем уже очень давно.

Выборы – еще один наркотик, без которого будет сильно ломать либеральную общественность.

Будут и другие ломки.

Но если мы хотим соскочить с либерально-демократического эскалатора, везущего Россию вниз, в объятия Запада – придется пройти через все эти ломки.

Однако что-то мне подсказывает, что в обозримой перспективе не соскочим.

Слишком уж легко и приятно сидеть на игле, слишком сладко поют голоса по телевизору, слишком мягко стелет Путин, слишком приятно лежать под анестезией в наркотическом бреду. Да и руки не слушаются под анестезией. И ноги тоже. И перед глазами туман.

Поэтому будем просто ждать и верить, что нас спасут.

Будем верить, что очередной раз случится чудо и Россия пройдет по краю обрыва, а если даже сорвется, то умрет и возродится, подобно птице Феникс.

Будем верить в Бога, который хранит Россию независимо от того, храним ли мы сами ее.

И Россию действительно спасут. Только не боги, а обычные люди, простые герои, вроде тех, кто защищал Донбасс. Но в этот раз они будут умнее и не станут надеяться на помощь из России, потому что они будут спасать саму Россию и помощи им не будет. И будет их чуть больше и отступать им будет некуда. Поэтому и спасут.

А потом уже, когда Россию вытащат из пропасти – один черт начнутся ломки.

Ломки слезания с нефтяной иглы, сырьевой экономики, нефтедоллара, импортных товаров, ложных выборов и либеральной экономики уже ни при каком сценарии не отменить.

Александр Русин

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107563/18629/-