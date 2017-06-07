О «патриотах на зарплате», выборах президента и незаменимости Медведева
То, что в Интернете обосновалась целая секта неистовых поклонников режима, давно уже не новость. Попытаемся представить себе, кто это такие – фанатичные патриоты и защитники власти и Президента, платные и добровольные.
Их можно условно разделить на три группы.
1. Природно не особенно умные люди, в основном – среднего и старшего возраста, не способные самостоятельно разобраться в происходящем и потому охотно повторяющие ловко подсунутые им лозунги.
2. Молодёжь, "фанатеющая от Путина" по причине возрастной неразвитости, преимущественно имеющая отдалённое представление о журналистике, но мнящая себя "акулами пера" со свойственным молодёжи наивным апломбом.
3. Люди разных возрастов, пребывающие в отчаянном материальном положении, считающие копейки на хлеб, не способные в условиях современных реалий найти никакую другую работу, кроме писанины за деньги о том, как далеко и широко шагнула Россия в деле строительства справедливого общества. А также пронырливые, предельно бессовестные и насквозь лживые карьеристы, мечтающие присосаться к власти и поучаствовать в разделе пирога.
С 1 и 2 категориями всё ясно. Это недалёкая публика, которая никогда не поймёт никакие доводы по причине общей неразвитости, лени и страха лишиться заветного душевного спокойствия. И Бог с ними.
А вот категория 3 – весьма любопытная публика. Эти – рвутся в бой! Изо всех своих хилых интеллектуальных силёнок демонстрируют патриотизм и осведомлённость, безапелляционно утверждают свою правоту и сходу записывают во враги России всех несогласных с ними. Понятно, почему они так агрессивно себя ведут – они же на работе!
Ведь для кого-то этот "а-ля патриотизм" – единственная возможность накормить больного ребёнка или купить хлеб старикам-родителям.
Если вам вдруг случится попасть в дом к такому патриоту, скорее всего вы найдёте там засаленные обои, холодные вчерашние макароны, стоптанные боты "Прощай, молодость!" и голодного кота.
Комизм и трагизм такой ситуации в том, что этот патриот из последних сил будет защищать в Интернете режим воров-миллиардеров и воров-чиновников, потому что другой возможности прокормиться ему этот режим не оставил.
А в реальной жизни он будет реветь, размазывая сопли и слёзы по щекам, рассказывать, как ему всё надоело… Говорить, что он не дурак и всё понимает, но жить-то надо!
Ну нет сегодня для него в России другой работы в условиях коллапсирующей экономики и стремительного роста нищеты, кроме как писать взахлёб о том, как всё вокруг сытно, изобильно и богато! И благодарить за это власть. Материть её на кухне последними словами, но в блогах – сочинять ей панегирики и петь осанны.
Но правда – штука чрезвычайно неудобная для врунов. Её невозможно вывернуть так, чтобы она стала неправдой. И наоборот – ложь, как бы она ни наряжалась, всё равно остаётся ложью, и с правдой её могут перепутать только ментально ущербные люди.
Остальные всё видят.
И весь ура-патриотизм, щедро оплачиваемый властью, не спасает ее от тех системных проблем, что вызваны отнюдь не злопыхателями (которым платят столь же щедро), а системными ошибками рулевых.
И тут опять же происходит нездоровая подмена: вместо признания и исправления тех роковых ошибок ищут, на кого бы возложить ответственность за них, кого сделать козлом отпущения?
И этого козла в итоге сделали аж целым председателем правительства!
Медведев – идеальный подчинённый! Находка для любого руководителя!
Он полностью послушен, не обладает никакими амбициями и никогда не подсидит шефа. На него легко списать любые просчёты, любые непопулярные реформы. Всё стерпит!
Кто реально руководит страной? Путин, конечно!
А кто виноват в бедственном состоянии экономики? Кто автор предельно циничных, издевательских реплик, обращённых к народу? Кто позволяет злым министрам и чиновникам воровать и разрушать страну?
Медведев, конечно!
При чём тут Путин? Абсолютно ни при чём!
Теперь, надеюсь, понятно, как наивен был Навальный, всерьёз полагая, будто его антимедведевский компромат способен хоть как-то повредить Медведеву?
Да где же Путин сможет найти второго такого зиц-председателя?
В следующем году в России состоятся Президентские выборы, и нет такого человека, который не задавал бы себе вопроса о том, кто будет следующим главой государства и пойдёт ли на выборы Путин.
Россия медленно, но неудержимо вползает в экономический тупик. Причина – падение цен на нефть, сокращение реального производства, рост нищеты и международная блокада. На этом фоне растёт народное недовольство.
Курс, которым плыла страна все предыдущие годы, истощился. У него нет продолжения.
Но важнейшее свойство и умение Путина – дистанцироваться от всякого негатива, перекладывая его на других.
И вопрос участия или неучастия Путина в выборах-2018 зависит, на мой взгляд, от того, найдёт ли он сам и его команда пути выхода из указанного кризиса. Если найдут – пойдёт.
А если не найдут и оценят ситуацию как безнадёжную – власть перейдёт к новому лидеру.
Плыть на корабле, давшем неустраняемую течь и грозящим утонуть, Путин не захочет. Это – не тот корабль. Не та галера.
По мотивам Douglas
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18978/-
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Курс, что-то не слышал о нем, потому-что его не было и сейчас не прослеживается.
А козлом отпущения сделают как всегда народ. Напоследок сказав – народ у нас не тот, нужно его заменить.
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Странная концовка. Захочет – не захочет. В большой политике действия диктуются обстоятельствами. А тут вариантов два – один из них трибунал. Третий вариант с пластикой лица и бегством пока не рассматриваем.
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Только не надо сбрасывать ДАМ со счетов.Если он сейчас исполняет роль козла отпущения под прикрытием,это не значит что он не хочет опять в президенты.Лужок между прочим слетел в т.ч.из-за того,что отказался финансировать ДАМ в президентских выборах.А у ДАМ на сегодняшний день-финансовая поддержка огромная.И фраза:”Не важно как проголосуют,а важно как посчитают” еще актуальна.Да и с курсом в принципе все понятно.Он определен и неизменен.И формулируется так:”Спи_здить все что есть!”
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Интересная классификация оппонентов. Дураки среднего и старшего возраста (без надежды на выздоровление), молодые глупцы (с ненулевой вероятностью поумнеть), и сволочи, кои прикидываюца дураками за деньги (некоторые от безысходности). Это люди с которыми ведет войну Дуглас с публицистом? Эти же люди делают Путину дутый 80%-й рейтинг. Дуглас, рассказывая об этой секте заодно выдает свой неприглядный образ. Я, вроде, не путиноид, но с такими как он борцами с режимом мне тоже не по пути. Да, ктонить расскажет где платят хорошие деньги за пропутинскую и антипутинскую позицеи? Это я какбы из любопытства, так, для информацеи.
З.Ы. Я уже читал у Пелевена как можно играть за обе команды.