О «патриотах на зарплате», выборах президента и незаменимости Медведева

То, что в Интернете обосновалась целая секта неистовых поклонников режима, давно уже не новость. Попытаемся представить себе, кто это такие – фанатичные патриоты и защитники власти и Президента, платные и добровольные.

Их можно условно разделить на три группы.

1. Природно не особенно умные люди, в основном – среднего и старшего возраста, не способные самостоятельно разобраться в происходящем и потому охотно повторяющие ловко подсунутые им лозунги.

2. Молодёжь, "фанатеющая от Путина" по причине возрастной неразвитости, преимущественно имеющая отдалённое представление о журналистике, но мнящая себя "акулами пера" со свойственным молодёжи наивным апломбом.

3. Люди разных возрастов, пребывающие в отчаянном материальном положении, считающие копейки на хлеб, не способные в условиях современных реалий найти никакую другую работу, кроме писанины за деньги о том, как далеко и широко шагнула Россия в деле строительства справедливого общества. А также пронырливые, предельно бессовестные и насквозь лживые карьеристы, мечтающие присосаться к власти и поучаствовать в разделе пирога.

С 1 и 2 категориями всё ясно. Это недалёкая публика, которая никогда не поймёт никакие доводы по причине общей неразвитости, лени и страха лишиться заветного душевного спокойствия. И Бог с ними.

А вот категория 3 – весьма любопытная публика. Эти – рвутся в бой! Изо всех своих хилых интеллектуальных силёнок демонстрируют патриотизм и осведомлённость, безапелляционно утверждают свою правоту и сходу записывают во враги России всех несогласных с ними. Понятно, почему они так агрессивно себя ведут – они же на работе!

Ведь для кого-то этот "а-ля патриотизм" – единственная возможность накормить больного ребёнка или купить хлеб старикам-родителям.

Если вам вдруг случится попасть в дом к такому патриоту, скорее всего вы найдёте там засаленные обои, холодные вчерашние макароны, стоптанные боты "Прощай, молодость!" и голодного кота.

Комизм и трагизм такой ситуации в том, что этот патриот из последних сил будет защищать в Интернете режим воров-миллиардеров и воров-чиновников, потому что другой возможности прокормиться ему этот режим не оставил.

А в реальной жизни он будет реветь, размазывая сопли и слёзы по щекам, рассказывать, как ему всё надоело… Говорить, что он не дурак и всё понимает, но жить-то надо!

Ну нет сегодня для него в России другой работы в условиях коллапсирующей экономики и стремительного роста нищеты, кроме как писать взахлёб о том, как всё вокруг сытно, изобильно и богато! И благодарить за это власть. Материть её на кухне последними словами, но в блогах – сочинять ей панегирики и петь осанны.

Но правда – штука чрезвычайно неудобная для врунов. Её невозможно вывернуть так, чтобы она стала неправдой. И наоборот – ложь, как бы она ни наряжалась, всё равно остаётся ложью, и с правдой её могут перепутать только ментально ущербные люди.

Остальные всё видят.

И весь ура-патриотизм, щедро оплачиваемый властью, не спасает ее от тех системных проблем, что вызваны отнюдь не злопыхателями (которым платят столь же щедро), а системными ошибками рулевых.

И тут опять же происходит нездоровая подмена: вместо признания и исправления тех роковых ошибок ищут, на кого бы возложить ответственность за них, кого сделать козлом отпущения?

И этого козла в итоге сделали аж целым председателем правительства!

Медведев – идеальный подчинённый! Находка для любого руководителя!

Он полностью послушен, не обладает никакими амбициями и никогда не подсидит шефа. На него легко списать любые просчёты, любые непопулярные реформы. Всё стерпит!

Кто реально руководит страной? Путин, конечно!

А кто виноват в бедственном состоянии экономики? Кто автор предельно циничных, издевательских реплик, обращённых к народу? Кто позволяет злым министрам и чиновникам воровать и разрушать страну?

Медведев, конечно!

При чём тут Путин? Абсолютно ни при чём!

Теперь, надеюсь, понятно, как наивен был Навальный, всерьёз полагая, будто его антимедведевский компромат способен хоть как-то повредить Медведеву?

Да где же Путин сможет найти второго такого зиц-председателя?

В следующем году в России состоятся Президентские выборы, и нет такого человека, который не задавал бы себе вопроса о том, кто будет следующим главой государства и пойдёт ли на выборы Путин.

Россия медленно, но неудержимо вползает в экономический тупик. Причина – падение цен на нефть, сокращение реального производства, рост нищеты и международная блокада. На этом фоне растёт народное недовольство.

Курс, которым плыла страна все предыдущие годы, истощился. У него нет продолжения.

Но важнейшее свойство и умение Путина – дистанцироваться от всякого негатива, перекладывая его на других.

И вопрос участия или неучастия Путина в выборах-2018 зависит, на мой взгляд, от того, найдёт ли он сам и его команда пути выхода из указанного кризиса. Если найдут – пойдёт.

А если не найдут и оценят ситуацию как безнадёжную – власть перейдёт к новому лидеру.

Плыть на корабле, давшем неустраняемую течь и грозящим утонуть, Путин не захочет. Это – не тот корабль. Не та галера.

По мотивам Douglas

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18978/-