Механизм действия войны чужими руками
Вроде совсем недавно я был приглашен в эфир программы канала НТВ «Механизм действия» в Кишиневе. Но возник новый повод – презентация в Молдавии моей книги «Война. Чужими руками».
В эфире мы говорили о следующем:
00:30 – О презентации книги «Война. Чужими руками» в Кишинёве.
01:13 – Насколько для Вас интересна Молдова?
02:30 – Что являлось отправной точкой для написания книги «Война. Чужими руками»?
11:00 – Кто мешает народам объединяться?
13:55 – О террористических атаках в Европе?
18:20 – Каков выход из сложившиеся ситуации с терроризмом?
20:20 – С чего начинаются войны.
22:32 – Реальна ли Третья мировая война?
25:09 – О Сирийских событиях и усилении России.
28:32 – Какие планы у России в отношении Молдовы?
31:10 – Можно ли говорить историческую правду в ущерб государству?
32:55 – Почему книги врагов государства имеются в свободной продаже?
34:25 – Почему ваши книги не продаются в западных странах?
35:44 — О свободе слова на Украине и России.
39:15 – Запреты Российских СМИ на Украине достигают своей цели?
40:25 – Что в книге «Война. Чужими руками» заинтересует читателя?
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Источник: nstarikov.ru