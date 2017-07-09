Механизм действия войны чужими руками

Вроде совсем недавно я был приглашен в эфир программы канала НТВ «Механизм действия» в Кишиневе. Но возник новый повод – презентация в Молдавии моей книги «Война. Чужими руками».

В эфире мы говорили о следующем:

00:30 – О презентации книги «Война. Чужими руками» в Кишинёве.

01:13 – Насколько для Вас интересна Молдова?

02:30 – Что являлось отправной точкой для написания книги «Война. Чужими руками»?

11:00 – Кто мешает народам объединяться?

13:55 – О террористических атаках в Европе?

18:20 – Каков выход из сложившиеся ситуации с терроризмом?

20:20 – С чего начинаются войны.

22:32 – Реальна ли Третья мировая война?

25:09 – О Сирийских событиях и усилении России.

28:32 – Какие планы у России в отношении Молдовы?

31:10 – Можно ли говорить историческую правду в ущерб государству?

32:55 – Почему книги врагов государства имеются в свободной продаже?

34:25 – Почему ваши книги не продаются в западных странах?

35:44 — О свободе слова на Украине и России.

39:15 – Запреты Российских СМИ на Украине достигают своей цели?

40:25 – Что в книге «Война. Чужими руками» заинтересует читателя?

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Источник: nstarikov.ru