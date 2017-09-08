Конституцию России писали в США

Только сейчас Государственный департамент США официально признал, что в 1993 году Конституцию РФ, как и ряд ключевых законов нашей страны, писали американские советники.

Никто тогда и предположить не мог, какие катастрофические последствия неотвратимо влечет за собой включение в основной закон побежденного в «холодной» войне государства двух принципиально новых положений: статьи 13 п.2 и статьи 15 п.4. Всего две статьи американской версии Конституции РФ: отказ российского государства от защиты своих традиционных ценностей (идеологии) и признание приоритета международного права над внутригосударственным, сегодня позволили извне запустить механизм гарантированного самоуничтожения нашего тысячелетнего государства.

Победитель всегда диктует побежденному свои законы. Не стал исключением из этого правила и государственный переворот 1993 года, совершенный в Москве. По условиям капитуляции на месте второй промышленно-развитой страны мира должна была появиться классическая сырьевая колония. Гитлер, пролив море крови, так не смог достичь этой стратегической цели. Это был внешний враг. Но того, чего не смог достичь внешний враг, всего за двадцать лет добился внутренний. Ельцин и К при поддержке американской «пятой колонны» смогли уничтожить не только СССР, но и всю конкурентоспособную отечественную промышленность, на практике осуществив деиндустриализацию России.

Но изменился ли при этом тысячелетний цивилизационный код России. Изменилась ли вера, мораль и культурные ориентиры большинства народа, фундаментальные основы всего нашего бытия? Нет, не изменились. Более того, наш народ в массе своей так и не принял навязанные извне «реформы», воспринимая все происходящее как сознательное разрушение страны, откровенный грабеж и незаконный захват всенародного достояния криминальными элементами и компрадорами.

Но зачем американцы взялись переписывать еще и наши законы, выяснилось только сейчас. Вовсе не о строительстве демократической свободной России пеклись тогда их советники. США преследовали более масштабную цель, чем разрушение материальных основ национальной экономики и вытеснение с мировых рынков своего главного индустриального конкурента.

Их главной целью являлось получение гарантии, что Россия никогда не сможет возродиться. Для этого в российскую государственную машину заранее был встроен управляемый извне механизм гарантированного самоуничтожения России как цивилизованного многонационального государства, обеспечивающий разрушение фундаментальных гуманитарных основ всего нашего бытия. Эта мина замедленного действия должна была сработать в случае ослабления США или возникновения у американцев каких-нибудь серьезных проблем, чтобы исключить любую потенциальную возможность реванша с нашей стороны. И такой момент, похоже, сейчас наступает. Не за горами вторая «Великая депрессия», что неизбежно влечет за собой глобальный передел мира.

Специфика мирового передела и самих войн 21 века заключается в искусстве вести войну чужими руками. Сегодня стратеги глобальной трансформации одновременно используют две формы силового воздействия на богатые ресурсами страны: внешнюю и внутреннюю. При этом «внутренняя» смута призвана разрушить фундаментальные устои общества, создав питательную протестную среду для поставки «пушечного мясо» в исламистские радикальные сети для осуществления уже «внешней» агрессии.

Внешнее силовое воздействие сегодня осуществляется в традиционной форме прямой военной агрессии, но без использования собственных армий, за исключения их разведывательных, связных, транспортно-логистических и управленческих ресурсов, включая военных инструкторов. В отдельных случаях, как, например, это было в Ливии, с использованием с безопасного расстояния бомбардировщиков и крылатых ракет ВВС и ВМФ.

При этом основная ставка во внешней атаке делается на использование пушечного мяса идеологически мотивированной армии международных террористов-ваххабитов (салафитов), формируемой из исторически подконтрольных англосаксам тоталитарных сект в исламе и их сетевых боевых структур.

Внутреннее же разрушительное воздействие основано на запуске извне механизма гарантированное самоуничтожение через целенаправленное использование силы государственного принуждения и института права. Для чего достаточно переориентировать национальную правовую систему и обеспечивающий ее репрессивный механизм государства на уничтожение традиционных духовно-нравственных и национально-культурных ценностей, включая институт семьи. Вместо главенства коллективистских принципов во главу угла необходимо возвести принципы индивидуализма. Старая истина: трудно разломать пучок хвороста, но ломая хворостинку за хворостинкой этого легко добиться.

Подмена внутригосударственного права ложно понятым международным, по сути, является процессом замещения его особым видом внутригосударственного колониального права, навязанного победителем побежденной стороне. Узаконенный приоритет «международного права» и бездумное заимствование из него чуждых нашему народу норм и обычаев при одновременном отказе государства от защиты своих собственных традиционных ценностей (национальной культуры и идеологии) позволяет использовать всю мощь репрессивного аппарата государства для разрушения самих основ социума. После чего окончательное уничтожение базовых традиционных ценностей, института семьи, материнства и детства будет, по – сути, осуществляться уже нашими собственными руками – руками одураченных и разобщенных соотечественников.

Учитывая особую роль и возможности национальной правовой системы в деле разрушения и сохранения страны, курировать его должны были быть поставлены исключительно проверенные и лояльные люди. В силу чего не приходится удивляться, что правовая и судебная система государства была отдана на «откуп» Дмитрию Медведеву и его людям, как и приснопамятная реформа системы отечественного образования и науки. В этой связи далеко не случайными и не такими уж безобидными сегодня выглядят заявления Д.А.Медведева, который в бытность его президентом РФ говорил, что история российского государства насчитывает всего лишь… двадцать лет. Предсказуемый провал его программы доступного жилья. Список можно продолжить.

Не думаю, что данный государственный деятель настолько наивен, что искренне верит в переселение душ или возможность изменения национальной самоидентификации, всеми своими действиями демонстрируя желание своей команды насильно европеизировать русский и другие коренные народы России. По – сути, сделать из нас немцев или столь любимых их сердцу англосаксов…

В этом принципиальное отличие позиции Медведева от позиции Путина, который в 2007 году практически дословно включил наши аргументы в свое послание Федеральному Собрания, когда говорил о сути национальной идеи. Тогда мы открыто предупреждали либералов в Кремле, что вот уже 90 лет и марксисты, и либералы рубят под собой сук, пытаясь навязать нашему народу чуждые ему духовно-нравственные и культурные ценности, что несет за собой недопустимо высокие риски разрушения нашего государства. Но за правильными словами с высокой кремлевской трибуны так и не последовало никаких реальных дел.

Но ведь именно наша страна всей своей трагичной историей после 1917 года помогла открыть и сформулировать закон незаменяемости социальных норм, оплатив его большой кровью. Закон формулируется следующим образом: Социальную норму более высокого порядка невозможно заменить нормой более низкого порядка. При этом только вся совокупность социальных регуляторов (1. Религиозный 2. Морально-нравственный 3. Культура как позитивный опыт предков и институт семьи – язык, фольклор, образование, наука, институт семьи и т.д. 4. Право 5. Политика) вместе с экономическим регулятором самого низшего, шестого уровня, в своем неразрывном единстве позволяют согласовать и гармонизировать отношения в обществе.

Совершенно очевидно, что на смену целенаправленно уничтожаемым идеалам, ценностям нематериального порядка и проверенным веками национальным традициям ничего нового не придет и прийти не сможет. Ломать – не строить. Как никогда не получится сделать из русского немца или англичанина, православную этику заменить протестантской, а непознаваемую русскую душу, божескую любовь и христианскую мораль подменить голым рациональным расчетом. Ведь то, что для русского хорошо, для немца – смерть. И никто не доказал, что обратное неверно. С англичанами же все еще более плохо и запущено.

В отличие от этих «продвинутых» носителей островной идеологии, наши «отсталые» мужики никогда бы не догадались сделать со своими женщинами то, что на свою беду на практике сотворили с ними «просвещенные» бритты, когда в запале борьбы с ведьмами сожгли на кострах всех своих красивых женщин. Но ведь как это верно сказал классик, именно красота спасет мир. Поэтому не приходится теперь удивляться, почему все последующие поколения английских мужчин махнули на себя рукой и перевели отношения друг с другом на рациональную монетарную основу, искренне считая любую местную путану настоящей леди, а привлекательного на вид гея – ее полноценным и полноправным, как сейчас выясняется, заменителем. Включив в основной закон нашей страны свои собственные холостяцкие представления и принципы поведения, англосаксы, похоже, вскоре могут попытаться потребовать и от нас повторить их исторический «подвиг» в отношении своей лучшей половины, чтобы потом от безысходности заставить перейти на однополые браки. Сразу оговорюсь, что этому не бывать, поскольку наши красавицы могут и в горящую избу войти, и коня на скаку остановить, и любого бритта утопить в проруби. Не им, убогим лишенцам, учить нас, как любить женщин и рожать детей.

Если же говорить серьезно, то совершенно ясно следующее: если государство не будет защищать свои ценности, включая институт семьи, материнства и детства, то это сделают другие (или лицемерно продекларируют, что сделают). Более того, когда государство само начинает разрушать базовые ценности, то на сторону его врагов начнут переходить все несогласные.

Все это наши геополитически противники прекрасно понимают и грамотно используют. Таким образом, неизбежный массовый протест разрушению самих основ нашего бытия, вызванного заложенной в системе российского внутригосударственного права англосаксонской «миной», создаст необходимую питательную среду для наполнения непримиримыми бойцами раскинутой теми же игроками сети террористических организаций ваххабитского толка.

Внешняя форма военной агрессии определяет необходимость постоянного пополнения террористических отрядов пушечным мясом. Для войны нужны молодые бойцы. Поэтому идеологи тоталитарных сект стремятся привлечь в свои ряды, прежде всего, молодежь. Желательно упрямых, темных и необразованных молодых мужчин и даже подростков, в работе с которыми легко можно будет все свести к первичным человеческим инстинктам и низменным страстям.

Заметим, что принцип создания тоталитарных экстремистских сект в разных религиозных конфессиях одинаков и основан на гордыне неокрепшего ума. Ловушкой для юных умов становится использование радикалами все того же обманного протестантского предложения самому напрямую познать истину через Коран или Библию, исключив влияние всех посредников (духовных и моральных авторитетов, института церкви или монашества, икон, памятников материальной культуры и исторических традиций, родителей и близких…). Точно так же, как сегодня в разных странах мира англосаксы и израильтяне пытаются извратить и уничтожить смысл базовых социальных норм и регуляторов, сделав основной упор на разрушении института семьи, материнства и детства, нравственности и духовности. После чего молодой человек легко становится объектом идеологически мотивированного манипулирования с прямым обращением к его самым низменным инстинктам.

Соблазнить нетерпеливого и нетерпимого юного гордеца легко, внушив ему иллюзию мгновенного решения сложнейших противоречий с помощью… физического устранения инакомыслящих. Не надо учиться и работать, тем более, думать. Убей неверного, и все накопившиеся в обществе проблемы разрешатся сами собой. Здесь, альтернативная ставка делается на инстинкт доминирования – на право силы для человека с невысоким образовательным цензом. Автомат в руках дает ему полное право распоряжаться жизнью и смертью всех неверных или их близких. А убийства и насилие, безнаказанность быстро превращает человека в дикого зверя. Самообману неофитов немало способствует извечная человеческая лень, нежелание учиться и работать, в поте лица осваивать трудовую специальность.

Особая роль при привлечении в исламистские радикальные сети молодых людей, отводится свободному удовлетворению их сексуальных потребностей. Циничное использование первичного инстинкта продолжения рода во всех его традиционных и нетрадиционных формах и проявлениях, осуществляется под прикрытием «религиозных» фетв (свободный секс, педофилия, мужеложство, насилие над женщинами и мужчинами…). И здесь известная слабость ислама играет на руку его и нашим врагам.

Ставка англосаксов именно на радикальные течения ислама объясняется разной степенью устойчивости традиционных конфессий – православия, католичества и ислама – к проникновению в среду верующих особого вида экстремистской ереси.

Известно, что в Православии тоталитарные секты практически не приживаются. История убедительно показала, что это наиболее устойчивая к внешнему воздействию религиозная вера. Вот почему били по православной Сербии, Греции, Кипру, колыбели русского православия Сирии… В отличие от Православия в Католичестве в прежние века это удавалось сделать. В средневековой Европе протестанты и католики с оружием в руках выходили на улицы городов и начинали массово резать друг друга. Но сегодня даже изощренная провокация с Брейвиком, в проекте которого прослеживается явный израильский след, не позволила смоделировать и запустить в серию христианский вариант джихада.

И только в исламе – в самой молодой мировой религии – тоталитарные секты исламских радикалов переживают сейчас свое второе рождение. Возможно, здесь сказывается то историческое влияние, которое британские спецслужбы всегда оказывали на процесс формирования и развития этих радикальных течений. Напомню, что еще в конце 18-го века близким другом родоначальника ваххабизма Мухаммад Ибн Абдуль-ваххаба был британский шпион мистер Хамфер, к советам которого тот всегда прислушивался. Многие исследователи указывают, что и созданная в 1928 году организация «Братья мусульмане» с ее институтом фидаев (исламских боевиков), как и ряд ее современных ответвлений, также всегда находилась в зоне стратегических интересов Британии.

Сегодня в основе как внутренней, так и внешней формы силового давления на суверенные государства лежит один и тот же метод. Противник целенаправленно старается скомпрометировать и уничтожить три главных социальных регулятора традиционного цивилизованного государства: религию, мораль и культуру (включая язык, фольклор, литературу, образование, науку, институт семьи и т.д.). Подменить истинные ценности искусственными, откровенно людоедскими суррогатами, поставив во главу угла идеологию индивидуализма, вседозволенности, сексуальной свободы и распущенности.

Сегодня под предлогом главенства общечеловеческих ценностей, абсолютизации прав личности и приоритета международного права и на страны Запада, и на Россию обрушился вал разрушительных законодательных инициатив: ювенальная юстиция, легализация однополых браков, браков с неодушевленными предметами, с самим собой или животными, легализация педофилии, болонский процесс разрушения национальных систем образования и ее «непродуманные» реформы, уничтожение науки, закон о культуре и т.д., и т.п.

Прошедший 16-17 мая 2013 года в Белгороде международный молодежный форум «Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре», организованный профессором, д.ю.н. Еленой Сафроновой и ее соратницами, пожалуй, впервые зримо и выпукло выявил наличие опасного системного дефекта нашей государственной машины – наличие в ней механизма гарантированного саморазрушения фундаментальных основ общества и государства, двадцать лет назад сознательно встроенного американцами в нашу внутригосударственную правовую систему, а также многочисленные признаки начала запуска этого опасного процесса. Участниками конференции был проведен детальный анализ различных сторон и граней проблемы, который на системном уровне выявил следующее. Сегодня практически во всех стратегически важных гуманитарных областях и сферах нашей жизни запускается внутренне согласованный процесс их сознательной деформации методами государственного принуждения. Чему способствуют новые нормы российской правовой системы, заимствуемые из системы международного права.

Так, только в одном пакете законодательных инициатив эксперты Людмилы Рябиченко обнаружили сразу 9 законопроектов, направленных на уничтожение института семьи, материнства и детства (по инициативе Б.Альтшуллера два закона: №1 и №2. №1. Закон № 42197-6 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства» для принудительного контроля семей и изъятия детей из любой семьи. №2. Закон № 3138-6 ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По инициативе Е.Лаховой (с 2003 г.) и Е.Мизулиной (с 2008 г.) закон №3. Закон № 284965-3 ФЗ «О государственных гарантиях равноправия женщин и мужчин» («О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации»). Где размывается само понятия пол, как и понятие родительства. №4. Закон № 617570-5 ФЗ «О культуре в Российской Федерации», призванный уничтожить нравственную составляющую культуры и подменить ее любыми абстрактными изысками и извращениями в стиле Марата Гельмана, с целью подменить культуру антикультурой. №5. Закон № 38463-6 «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей» (Гаагская конвенция 1996 г.). №7. Соглашение между Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Межпарламентской Ассамблеей СНГ о сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав с ее линией на сокращение населения.№8. Модельный закон о репродуктивном здоровье и правах – скандально известное сексуальное просвещение школьников, аборты. №9. Проект закона ФЗ-«Об уполномоченном по правам ребёнка»). Список можно продолжить.

Основные выводы:

1. В российской правовой системе выявлен скрытый, сознательно организованный системный дефект, имеющий недопустимо высокий уровень риска запуска процесса гарантированного самоуничтожения, разрушения фундаментальных основ нашего общества и государства. Самоуничтожение начинается с целенаправленной атаки на институт семьи, материнства и детства.

2. Установлена прямая связь процесса разрушения наших традиционных духовно-нравственных и национально-культурных ценностей методами государственного принуждения, с другим негативным процессом – распространением в России терроризма и радикального ислама ваххабитского толка.

Для минимизации негативных последствия данных процессов необходимо внести соответствующие изменение в Конституцию РФ, приостановить процесс бездумного заимствования новых норм международного права в систему внутригосударственного права РФ и провести тщательный анализ рисков возможных негативных последствий подобных заимствований; с учетом выявленных выше проблем создать систему междисциплинарной комплексной экспертизы новых законодательных инициатив и правоприменительной практики.

В заключение еще раз повторю очевидную мысль: если государство не будет защищать наши традиционные ценности, то этот процесс возглавят его непримиримые противники.

Марат Мусин

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