Уникальный российский вездеход ШЕРП покоряет бездорожье и мир (ФОТО, ВИДЕО)
Российская компания создала не имеющий аналогов в мире внедорожник ШЕРП, который западная пресса уже успела окрестить «маленьким русским танком».
С 2012 года конструктор Алексей Гарагашьян разрабатывал ШЕРП, и вот в 2015 году, спустя три года доработок, изменений и выбора лучших технических решений, материалов и комплектующих, вездеход запущен в массовое производство.
Уже сейчас геологи, нефтяники, рыболовы, охотники, экстремалы и первооткрыватели используют эти вездеходы для работы и покорения бездорожья.
Урожай положительных отзывов собрал новый русский внедорожник и в западной прессе.
Так, немецкая редакция популярнейшего проекта «TopGear» назвала ШЕРП маленьким танком и экстремальным внедорожным багги, который доедет туда, куда раньше можно было добраться только на вертолете.
Международный специализированный сайт motor1.com в своем обзоре назвал ШЕРП «ультимативным автомобилем-амфибией 4×4».
Немецкий сайт auto-motor-und-sport.de сразу же расставил точки над «i», начав статью однозначной фразой: «там, куда не сможет добраться этот автомобиль, поможет только вертолет». Положительная и, самое главное, честная рецензия от редактора сайта.
Британское издание The Daily Mail описывает ШЕРП как «грузовой мини-монстр, который может ехать куда угодно».
ШЕРП предназначен для использования на всех видах грунта, в болотистых местностях, на льду, в воде и сложнейших климатических условиях, включая Заполярье.
Его отличительными особенностями являются: преодоление подъёмов до 35 градусов и уверенное движение даже при критических углах наклона кузова, простой выход с плава на лёд, а плыть ШЕРП способен даже будучи полностью нагруженным (макс. до 1000 кг.). При этом каждое колесо вездехода имеет объем 800 литров и систему подкачки, корпус герметичен.
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Источник: rusvesna.su
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интересно – ШЕРП – это аббревиатура или какое -то иностранное слово, если второе, то что не нашлось русского слова для названия вездехода?
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Шерп – проводник в горах или труднопроходимой малоизвестной местности. Слово вроде не наше.