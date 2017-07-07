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Уникальный российский вездеход ШЕРП покоряет бездорожье и мир (ФОТО, ВИДЕО)

09:00. 7 июля 2017 Просмотров - 188 2 коммент. Опубликовал:
Уникальный российский вездеход ШЕРП покоряет бездорожье и мир (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российская компания создала не имеющий аналогов в мире внедорожник ШЕРП, который западная пресса уже успела окрестить «маленьким русским танком». 

С 2012 года конструктор Алексей Гарагашьян разрабатывал ШЕРП, и вот в 2015 году, спустя три года доработок, изменений и выбора лучших технических решений, материалов и комплектующих, вездеход запущен в массовое производство.

Уже сейчас геологи, нефтяники, рыболовы, охотники, экстремалы и первооткрыватели используют эти вездеходы для работы и покорения бездорожья.

Урожай положительных отзывов собрал новый русский внедорожник и в западной прессе.

Так, немецкая редакция популярнейшего проекта «TopGear» назвала ШЕРП маленьким танком и экстремальным внедорожным багги, который доедет туда, куда раньше можно было добраться только на вертолете.

Международный специализированный сайт motor1.com в своем обзоре назвал ШЕРП «ультимативным автомобилем-амфибией 4×4».

Немецкий сайт auto-motor-und-sport.de сразу же расставил точки над «i», начав статью однозначной фразой: «там, куда не сможет добраться этот автомобиль, поможет только вертолет». Положительная и, самое главное, честная рецензия от редактора сайта.

Британское издание The Daily Mail описывает ШЕРП как «грузовой мини-монстр, который может ехать куда угодно».

ШЕРП предназначен для использования на всех видах грунта, в болотистых местностях, на льду, в воде и сложнейших климатических условиях, включая Заполярье.

Его отличительными особенностями являются: преодоление подъёмов до 35 градусов и уверенное движение даже при критических углах наклона кузова, простой выход с плава на лёд, а плыть ШЕРП способен даже будучи полностью нагруженным (макс. до 1000 кг.). При этом каждое колесо вездехода имеет объем 800 литров и систему подкачки, корпус герметичен.

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Уникальный российский вездеход ШЕРП покоряет бездорожье и мир (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Уникальный российский вездеход ШЕРП покоряет бездорожье и мир (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Уникальный российский вездеход ШЕРП покоряет бездорожье и мир (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 45 38
    Елена 7 июля 2017 в 12:39 Ссылка Пометить
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    интересно – ШЕРП – это аббревиатура или какое -то иностранное слово, если второе, то что не нашлось русского слова для названия вездехода?

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  • 118 108
    KOCMOHABT 7 июля 2017 в 13:57 Ссылка Пометить
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    Шерп – проводник в горах или труднопроходимой малоизвестной местности. Слово вроде не наше.

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