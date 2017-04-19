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Военная приемка. Армия в Арктике. На вездеходах через океан. Часть 2

15:33. 19 апреля 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске программы «Военная приемка» – продолжение уникальной экспедиции Министерства обороны в Арктику. 26 человек на 6 вездеходах отправились в длительное путешествие по льдам замерзшего моря. Путь из поселка Тикси к одной из самых северных российских военных баз – на острове Котельный, военные и инженеры проделали на вездеходах, самый легкий изкоторых весит около 3 тонн, самый тяжелый – 80! Это первый подобный марш-бросок в истории. И только в этой программе, вы увидите, как он проходил. Арктическая пурга, промоины во льду, торосы, срочный ремонт при 40 градусах мороза и северное сияние, – это лишь малая часть того, с чем столкнулись участники исторического путешествия.


http://tvzvezda.ru


Источник: www.youtube.com

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