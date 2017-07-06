Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2017

11:09. 6 июля 2017 Просмотров - 102 Нет комментариев Опубликовал:

Украинская армия пять раз за сутки нарушила перемирие в ЛНР

Украинская армия пять раз за сутки нарушила перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Молодежное и Нижнее Лозовое.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

ВСУ за сутки атаковали 15 населённых пунктов ДНР

ВСУ за сутки атаковали 15 населённых пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины двадцать восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

 К оглавлению | Источник: news-front.info

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 16 ноября 2015
.... Из вчерашних сводок. Из группы "Сводки ополчения Новороссии" "Этим вечером укры снова активизировали...пригороды столицы. Напомним, что 1 июля ДНР в одностороннем порядке объявила... все ополченцы покинули село. 4 июля в поселке прошли переговоры руководителей...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв ...июле 2014 года приехал в Донбасс и вступил в ополчение...Андрушевичей плачевно. «В июле 2016 года мне ... такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к...
Сводки от ополчения Новороссии 03 июля 2015
... событий в Новороссии за 02.07.2015. 12:14 Сводки ополчения: Ночью Саханка....com Сводка военных событий в Новороссии за 02.07.2015 За 2 июля... Широкино продолжают поступать. Вечером 2 июля появилась информация о возврате пехотных...
Сводки от ополчения Новороссии 1 мая 2015
.... Сводка военных событий в Новороссии за 30.04.2015. Боевая операция разведгруппы ополчения... аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года. Самым примечательным являются...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
... ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира ... Васильевича, продолжали пытать. 27 июля его забили до смерти. Тела... на высотке. Подошло 18 июля. Дэнчик тогда пришел с...| Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...
Сводки от ополчения Новороссии 30 апреля 2015
...аэромобильной бригады, которая датирована началом июля прошлого года, — рассказал ... войск, оказавшаяся в распоряжении ополчения. Это самые разноплановые документы,... Источник: news-front.info Новороссия. Сводка новостей Новороссии 29.04.2015 — Отдел ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>