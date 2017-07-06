Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2017
- 10:18 Украинская армия пять раз за сутки нарушила перемирие в ЛНР.
- 09:18 ВСУ за сутки атаковали 15 населённых пунктов ДНР.
Украинская армия пять раз за сутки нарушила перемирие в ЛНР
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Молодежное и Нижнее Лозовое.
Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.
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ВСУ за сутки атаковали 15 населённых пунктов ДНР
За прошедшие сутки ВС Украины двадцать восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.
«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.
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