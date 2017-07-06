Сводки от ополчения Новороссии 06 июля 2017

Украинская армия пять раз за сутки нарушила перемирие в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий, сел Желобок, Молодежное и Нижнее Лозовое.

Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

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ВСУ за сутки атаковали 15 населённых пунктов ДНР

За прошедшие сутки ВС Украины двадцать восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом рассказал источник в Вооруженных силах ДНР.

«Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пятнадцати населённых пунктов Республики, по которым применялись: минометы, танки, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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