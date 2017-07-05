Другая история Земли. Часть 2б.

Начало

После публикации предыдущей части я получил множество комментариев, во многих из которых упоминались статьи из серии «планета-рудник» блогера ЖЖ wakeuphuman :

Гранд Каньон в США – древний карьер по промышленной добыче урана.

Индустриально развитая цивилизация существует на Земле десятки тысяч лет

Я прекрасно знаком с данными статьями и даже делал их репост у себя в журнале, поскольку на момент их опубликования данная версия показалась мне весьма интересной и заслуживающей внимания. Но позже, когда я начал более подробно разбираться с данной темой, стало очевидно, что во многих случаях автор данных статей ошибается.

Вот как выглядят большие промышленные открытые карьеры.

< ![CDATA[ ]]> Бингем-Каньон, штат Юта, США< ![CDATA[]]>

Обратите внимание на то, что стены картера идут плавными или даже прямыми линиями, без острых углов и острых кромок, поскольку при работе техники именно подобные траектории наиболее оптимальны. Да и в целом карьер имеет достаточно регулярную форму, удобную для использования техники.

< ![CDATA[ ]]> Алмазный рудник «Мир», Якутия< ![CDATA[]]>

Снова никаких острых углов, практически правильная эллиптическая форма.

< ![CDATA[ ]]> Супер-карьер Калгурли Super Pit, Австралия< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> много фотографий тут< ![CDATA[]]>

Снова видим гладкие стены. Нет острых кромок и выступов, которые бы мешали работе техники.

< ![CDATA[ ]]> Месторождение Грасберг (Grasberg), Папуа, Новая Гвинея< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Медный карьер Чукикамата, Чили< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Медный рудник Эскондида, Чили< ![CDATA[]]>

На всех приведённых выше фотографиях реальных карьеров по добыче полезных ископаемых открытым способом достаточно хорошо видно, что в целом карьеры имеют достаточно простую пространственную структуру. Никаких сложных разветвлённых ходов, выступающих острых углов практически не наблюдается. Всё очень рационально и приспособлено для работы техники.

А теперь давайте посмотрим, что же мы видим в «Большом каньоне»?

Я ещё раз повторю фотографии из предыдущей части с общим видом.

На данных изображениях очень хорошо видно, что это типичная фрактальная структура, которая образуется при водной эрозии. Очень сложная пространственная структура с множеством ответвлений, большое количество острых кромок и выступов. Никакого сходства с приведёнными выше фотографиями карьеров даже близко нет.

При этом я не сомневаюсь, что можно найти такую фотографию, сделанную в «Большом каньоне», на которой вид будет очень похож на карьер по добыче полезных ископаемых. Я даже могу допутить, что в каких-то местах каньона на самом деле могла вестись добыча полезных ископаемых. Но в целом данная структура не искусственного происхождения, а была промыта мощным потоком воды.

Помнится в своих статьях < ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>< ![CDATA[ ]]> wakeuphuman< ![CDATA[]]> для сравнения приводил фотографии с роторными экскаваторами. Может быть именно роторные экскаваторы оставляют такую структуру, которую мы видим в «Большом каньоне»? Давайте сравним. Ниже фотографии со следами работы роторных экскаваторов.

По ссылке можно посмотреть целую подборку фотографий о гигантском роторном экскаваторе < ![CDATA[ ]]> http://kak-eto-sdelano.ru/kak-ustroen-rotornyj-ekskavator/< ![CDATA[]]>

Тут же я приведу только фотографию с общим видом карьера, в котором он работает.

Прекрасно видно, что в целом общий вид карьера ничем принципиально не отличается от тех, что мы видели ранее. Но самое главное, что это ну никак не похоже на то, что мы видим в «Большом каньоне».

Тем, кто в очередной раз решит написать, что «структура в Большом каньоне очень похожа на ту, что оставляет роторный экскаватор», хочу указать на следующие важные моменты.

Диаметр ротора экскаватора KU-800, про который рассказывается в статье по указанной выше ссылке, составляет 11 метров. Высота одного «горизонта» 30-35 метров. В итоге в карьере, глубина которого составляет 335 метров, мы видим около 10 «горизонтов». Если же мы посмотрим на «Большой каньон», то там глубина достигает полутра километров. Поэтому высота того, что вы принимаете якобы за «горизонты» от работы роторного экскаватора, не учитывая масштаба снимка, на самом деле крупнее почти в 10 раз. Если вы хоть немного разбираетесь в технике, то должны понимать, почему невозможно построить роторный экскаватор просто увеличив в 10 раз все линейные размеры. Но даже если мы допустим, что кому-то удалось построить такого гиганта, например с использованием каких-то неизвестных нам инопланетных технологий, то, во первых, ему потребуется пространство для маневрирования и работы, которого во многих случаях в «Большом каньоне» не наблюдается.

Во-вторых, необходимы будут транспортные пути для вывоза всего того огромного количества породы, которое этот гигант будет добывать. Причём вывозить это будет необходимо такими же гигантскими транспортами, как и сам экскаватор. То есть, помимо ровных площадок на каждом горизонте, на которых должен размещаться экскаватор, необходимы ровные и достаточно пологие транспортные пути по всей территории каньона.

В-третьих, если это именно роторный экскаватор, то в результате его работы должны получаться именно такие регулярные структуры с прямыми или дугообразными стенками, которые мы видим на снимках карьеров, а не хаотичная изрезанная структура, которую мы наблюдаем в «Большом каньоне».

При этом я нисколько не сомневаюсь, что при желании можно подобрать такие изображения и ракурсы съёмки, при которых фотографии «Большого каньона» будут ну очень похожи на следы работы роторного экскаватора, а сам каньон казаться большим карьером. Но только это уже называется подтасовка фактов, поскольку если мы посмотрим на всю картину в целом, то никакого сходства «Большого каньона» с карьером или любым другим искусственным сооружением даже близко нет.

Продолжение следует…