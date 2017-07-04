Украина превращает Крым в автономию… заочно: поржать или выписать таблетки?

Святое правило для каждого врача: больного нужно лечить, причем своевременно и действенно! К сожалению, украинские политики на пару с президентом сходят с ума настолько быстро, что успеть практически невозможно. Остается только смеяться, утирая слезы, благо поводов хватает. Крымская автономия – очередное чудачество, которое мусолят в Киеве.

Хватает и общественников, озабоченных судьбой «несчастного Крыма», оторванного от Украины. Как там живут крымчане, без пьяных и буйных атошников, без убийств и разбоев? Мучаются, наверное, работают, отдыхают и печали не знают. Не то, что украинцы, проводящие уик-энды в зоне АТО или побирающиеся в поисках корки хлеба. Или те же «мусорные» фиесты во Львове, протесты националистов в Киеве. Жизнь кипит, а Крым не видит…

Переживает сильно и «крымский экономист, переселенец, эксперт благотворительного фонда «Майдан иностранных дел» Юрий Смелянский. Я лично первый раз услышала эту фамилию, но вот его рассуждения на тему Крыма меня, признаюсь, удивили и насмешили. Он полагает, что «вопросы украинского будущего Крыма требуют широкого общественного диалога».

Рассуждения его строятся на следующем базисе:

Да, мы опоздали с возвращением Крыма на полтора-два года, утратили связь с реальностью, пиарились на этой теме и даже лгали, но мы же действовали! И теперь политикам в Киеве придется принять решение о статусе Крыма: быть ему автономией или нет? Как оптимизировать административно-территориальное устройство на полуострове и обязательно лишить город Севастополь специального статуса? Наполеоновские планы, что и говорить.

«За кадром», правда, остается сущая безделица: Крым давно уже российский регион и вся болтовня вокруг него просто бесполезное сотрясение воздуха. Ну, или новый повод для анекдотов, на которые так щедры Порошенко и сотоварищи. Так, российский сенатор Алексей Пушков уже успел пошутить:

Глава Крыма Сергей Аксенов, само собой, тоже не упустил возможность отдавить «больные мозоли» украинских властей в Facebook:

Но Порошенко с нардепами и дальше будут кричать о возвращении Крыма на Украину, лишь бы рука Запада не оскудела и не перестала подачки подбрасывать. Какими бы жадными глупцами они не были, но все же понимают, что как только кредиты МВФ закончатся, то у народа возникнет еще больше вопросов. Украинцы уже требуют убрать Порошенко с поста президента, а не станет финансовой помощи, то и за вилы возьмутся.

Вот и остается Крым «темой дня» для киевского политбомонда и разномастных «аналитегов» и экспертов «диванного фронта». Так и представляю себе вечерний разговор двух майданутых хохлов:

- О чем бы поболтать, друже?

- Так о судьбе несчастных крымчан и о том, как будем москалей гнать с полуострова, если Запад нам поможет. Слава Украине! Хероям слава!

Ну, это для нас смех и глупость. В Москве же, полагаю, устали наблюдать за попытками упертых майдановцев и американских марионеток в Киеве поделить российские территории. Да, мышиная возня реально утомляет. Прав Сергей Аксенов, «чисто ритуальное действие» тех, кто уже ничего для Крыма не значит. Крымчане смотрят в будущее, отряхнув с подошв украинское прошлое.